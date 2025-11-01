Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Helsinki: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sei azzurri nel Md e uno nelle quali

01/11/2025 19:50 11 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007

FIN Challenger 125 Helsinki – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Marin Cilic CRO vs Benjamin Hassan LBN
(PR) Stefano Napolitano ITA vs Alexis Galarneau CAN
(WC) Emil Ruusuvuori FIN vs Lukas Neumayer AUT
Gauthier Onclin BEL vs (6) Otto Virtanen FIN

(4) Dusan Lajovic SRB vs Qualifier
Qualifier vs Borna Gojo CRO
Chris Rodesch LUX vs Justin Engel GER
(WC) Oskari Paldanius FIN vs (7) Giulio Zeppieri ITA

(5) Patrick Kypson USA vs Qualifier
Nerman Fatic BIH vs Calvin Hemery FRA
(SE) Lorenzo Giustino ITA vs (SE) Titouan Droguet FRA
Kimmer Coppejans BEL vs (3) Brandon Holt USA

(8) Luka Mikrut CRO vs (WC) Eero Vasa FIN
Stefano Travaglia ITA vs Qualifier
Qualifier vs Federico Cina ITA
Qualifier vs (2) Luca Nardi ITA

FIN Challenger 125 Helsinki – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Daniel Masur GER
Milos Karol SVK vs (9) Tom Gentzsch GER

(2) Remy Bertola SUI vs (WC) Linus Lagerbohm FIN
Stuart Parker GBR vs (11) Mikhail Kukushkin KAZ

(Alt) (3) Viktor Durasovic NOR vs Rudolf Molleker GER
Olle Wallin SWE vs (12) Matteo Martineau FRA

(4) Matej Dodig CRO vs Alexandr Binda ITA
(WC) Patrick Kaukovalta FIN vs (7) Marko Topo GER

(5) Geoffrey Blancaneaux FRA vs (WC) Oskari Eerola FIN
Denis Yevseyev KAZ vs (10) Norbert Gombos SVK

(6) Henri Squire GER vs Lilian Marmousez FRA
(WC) Otso Martikainen FIN vs (8) Edas Butvilas LTU

Center Court – ore 11:00
Otso Martikainen 🇫🇮 vs Edas Butvilas 🇱🇹
Geoffrey Blancaneaux 🇫🇷 vs Oskari Eerola 🇫🇮
Patrick Kaukovalta 🇫🇮 vs Marko Topo 🇩🇪
Remy Bertola 🇨🇭 vs Linus Lagerbohm 🇫🇮

Court 3 – ore 11:00
Henri Squire 🇩🇪 vs Lilian Marmousez 🇫🇷
Milos Karol 🇸🇰 vs Tom Gentzsch 🇩🇪
Matej Dodig 🇭🇷 vs Alexandr Binda 🇮🇹
Olle Wallin 🇸🇪 vs Matteo Martineau 🇫🇷

Court 6 – ore 11:00
Denis Yevseyev 🇰🇿 vs Norbert Gombos 🇸🇰
Sascha Gueymard Wayenburg 🇫🇷 vs Daniel Masur 🇩🇪
Stuart Parker 🇬🇧 vs Mikhail Kukushkin 🇰🇿
Viktor Durasovic 🇳🇴 vs Rudolf Molleker 🇩🇪

Donato 01-11-2025 21:35

Cilic

Cina

Zeppieri
Holt

Ruusuvuori
Lajovic
Kypson
Travaglia

 11
11

Palmeria (Guest) 01-11-2025 21:18


In un eventuale derby, vedo Cinà favorito su Nardi, che nelle prossime settimane rischia di perdere la top-100 ed ha tante pressioni addosso.. nella parte superiore del tabellone fa impressione vedere Cilic

Ma continua imperterrito a non cambiare nulla nel suo staff

Ma continua imperterrito a non cambiare nulla nel suo staff

 10
10

brizz 01-11-2025 21:14

Cilic

Cinà

Zeppieri
Kypson

Virtanen
Lajovic
Coppejans
Mikrut

 9
9

dateccitrungelliti (Guest) 01-11-2025 21:04

Nella parte bassa esigo un semifinalista azzurro. Buone chance anche per Giulio.

 8
8

andrewthefirst 01-11-2025 21:00

Questo torneo è ovviamente uno scherzo…6 qualifier, 3 wc, 2 SE e un Pr…

 7
7

andrewthefirst 01-11-2025 20:55

Scritto da andrewthefirst


Ma chi è questo Qualifier che gioca il primo turno in contemporanea con travaglia cina' e nardi?

E pensa che né sfida altri 3. Comunque non è detto che siano in contemporanea a volte giocano After suitable rest

Stakanovista!

 6
6

ospite1 (Guest) 01-11-2025 20:43

Zeppieri , Nardi buoni spot

 5
5

Luca14 (Guest) 01-11-2025 20:22

Scritto da andrewthefirst
Ma chi è questo Qualifier che gioca il primo turno in contemporanea con travaglia cina' e nardi?

E pensa che né sfida altri 3. Comunque non è detto che siano in contemporanea a volte giocano After suitable rest

 4
4

+1: kicks
miky85 01-11-2025 20:15

Virtanen

Nardi

Zeppieri
Fatic

Cilic
Lajovic
Giustino
Travaglia

 3
3

NonSoloSinner (Guest) 01-11-2025 20:14

In un eventuale derby, vedo Cinà favorito su Nardi, che nelle prossime settimane rischia di perdere la top-100 ed ha tante pressioni addosso.. nella parte superiore del tabellone fa impressione vedere Cilic

 2
2

andrewthefirst 01-11-2025 19:59

Ma chi è questo Qualifier che gioca il primo turno in contemporanea con travaglia cina’ e nardi?

 1
1

+1: kicks