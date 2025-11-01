Challenger 125 Helsinki: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sei azzurri nel Md e uno nelle quali
Challenger 125 Helsinki – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Marin Cilic vs Benjamin Hassan
(PR) Stefano Napolitano vs Alexis Galarneau
(WC) Emil Ruusuvuori vs Lukas Neumayer
Gauthier Onclin vs (6) Otto Virtanen
(4) Dusan Lajovic vs Qualifier
Qualifier vs Borna Gojo
Chris Rodesch vs Justin Engel
(WC) Oskari Paldanius vs (7) Giulio Zeppieri
(5) Patrick Kypson vs Qualifier
Nerman Fatic vs Calvin Hemery
(SE) Lorenzo Giustino vs (SE) Titouan Droguet
Kimmer Coppejans vs (3) Brandon Holt
(8) Luka Mikrut vs (WC) Eero Vasa
Stefano Travaglia vs Qualifier
Qualifier vs Federico Cina
Qualifier vs (2) Luca Nardi
Challenger 125 Helsinki – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Sascha Gueymard Wayenburg vs Daniel Masur
Milos Karol vs (9) Tom Gentzsch
(2) Remy Bertola vs (WC) Linus Lagerbohm
Stuart Parker vs (11) Mikhail Kukushkin
(Alt) (3) Viktor Durasovic vs Rudolf Molleker
Olle Wallin vs (12) Matteo Martineau
(4) Matej Dodig vs Alexandr Binda
(WC) Patrick Kaukovalta vs (7) Marko Topo
(5) Geoffrey Blancaneaux vs (WC) Oskari Eerola
Denis Yevseyev vs (10) Norbert Gombos
(6) Henri Squire vs Lilian Marmousez
(WC) Otso Martikainen vs (8) Edas Butvilas
Center Court – ore 11:00
Otso Martikainen 🇫🇮 vs Edas Butvilas 🇱🇹
Geoffrey Blancaneaux 🇫🇷 vs Oskari Eerola 🇫🇮
Patrick Kaukovalta 🇫🇮 vs Marko Topo 🇩🇪
Remy Bertola 🇨🇭 vs Linus Lagerbohm 🇫🇮
Court 3 – ore 11:00
Henri Squire 🇩🇪 vs Lilian Marmousez 🇫🇷
Milos Karol 🇸🇰 vs Tom Gentzsch 🇩🇪
Matej Dodig 🇭🇷 vs Alexandr Binda 🇮🇹
Olle Wallin 🇸🇪 vs Matteo Martineau 🇫🇷
Court 6 – ore 11:00
Denis Yevseyev 🇰🇿 vs Norbert Gombos 🇸🇰
Sascha Gueymard Wayenburg 🇫🇷 vs Daniel Masur 🇩🇪
Stuart Parker 🇬🇧 vs Mikhail Kukushkin 🇰🇿
Viktor Durasovic 🇳🇴 vs Rudolf Molleker 🇩🇪
Ma continua imperterrito a non cambiare nulla nel suo staff
Nella parte bassa esigo un semifinalista azzurro. Buone chance anche per Giulio.
Questo torneo è ovviamente uno scherzo…6 qualifier, 3 wc, 2 SE e un Pr…
Stakanovista!
Zeppieri , Nardi buoni spot
E pensa che né sfida altri 3. Comunque non è detto che siano in contemporanea a volte giocano After suitable rest
In un eventuale derby, vedo Cinà favorito su Nardi, che nelle prossime settimane rischia di perdere la top-100 ed ha tante pressioni addosso.. nella parte superiore del tabellone fa impressione vedere Cilic
Ma chi è questo Qualifier che gioca il primo turno in contemporanea con travaglia cina’ e nardi?