Connors esalta Fonseca: “Lo seguo con interesse. Un grande risultato può farti spiccare il volo, non importa il momento dell’anno in cui arriva”
Occhio a Fonseca, parola di Jimmy Connors. L’ex campione statunitense nel suo podcast “Advantage Connors” si è soffermato sul talento brasiliano, affermando che quando hai quei colpi e quel talento basta un grande risultato a farti fare “clic”, scatta qualcosa e poi sei già lì a lottare per i grandi tornei. “Jimbo” apprezza la potenza del teenager di Rio, recente vincitore al torneo ATP 500 di Basilea, suo secondo alloro in un 2025 di grande crescita.
“C’è un momento in cui non ti importa in che periodo dell’anno sei. Conta solo riuscire a portare a casa la vittoria e questo ti dà una grande spinta a livello di fiducia. Una vittoria così può farti spiccare il volo” commenta Connors. “Teoricamente siamo alla fine della stagione, quindi questo risultato e momento è davvero positivo in vista dell’Australian Open: potrà arrivarci con quella spinta, con quella sensazione unica che ti regala la vittoria e diventa benzina per vincere ancora. Nel tennis e negli sport individuali in generale non c’è niente di più importante della vittoria. È ciò che alimenta la fiducia, e un tennista gioca al suo meglio solo quando è in fiducia”.
“Se riuscirà a mantenere questa mentalità e questa sensazione fino all’Australian Open… beh, è giovane, è alto, è potente. Ha il tennis e il fisico per imporsi. Più se ne parla, più lo osservo, e devo dire che è diventato uno dei giocatori che seguo con particolare interesse” conclude Jimmy.
Fonseca al Masters 1000 di Parigi è atteso da una grande partita, in chiusura di programma serale, contro Khachanov. Il russo ha vinto il torneo qualche anno fa, in finale contro Djokovic, quando si giocava nello stadio di Bercy.
Fallo crescere un altro po’.
No va bhe… si sono ritirati tutti ed ha battuto due che nn vengono mai!! Ma state calmi
Se crescerà fisicamente, per i Big2 saranno mandorle amare.
Secondo me ad oggi è l’unico che può raggiungere il loro livello.
Bisogna vedere cosa vince: un torneo con un paio di ritiri e di serie B rispetto a Vienna dimostra il giusto. Non male ma nemmeno che sia pronto ai vertici. Se non è stato poi pronto Rune che alla sua età ha battuto Djokovic in un 1000 ed è finito n 4!
Arriva tardi. Lo seguo da più di 2 anni.
I miglioramenti ci sono stati , soprattutto nelle gestione del punto e nella tattica , ma è ancora troppo acerbo.
Ha una discontinuità tipica del teenager ancora , ha una costituzione fisica che pare favorisca brevi e lunghi stop ( la stagione in corso è una cartina di tornasole )e non si sa quanto possa essere penalizzante nei 3 su 5, ha ancora deficit in difesa, etc… sicuramente rispetto a 2 anni fa c’è un margine di errore inferiore sul suo futuro ma non credo che ad ora la sua carriera passi da un big title vinto.
Non è Vacherot.
Rune docet.
Jimbo per entrare in TOP TEN ok l’altezza e’ importante ma il peso lo e’ di più e il moccioso ha 6-7 chili di ciccia di troppo.