Scintille social tra Reilly Opelka e Zizou Bergs. Moutet attacca Bublik alla vigilia del match: “Non rappresenta i miei valori, voglio rispedirlo a casa”
Non solo tennis, ma anche polemica nel circuito ATP. A poche ore dal suo controverso “caso lucky loser”, Reilly Opelka è di nuovo al centro dell’attenzione — stavolta per una polemica sui social con il belga Zizou Bergs, protagonista di un botta e risposta che ha rapidamente fatto il giro del web.
Tutto è iniziato quando Opelka, dopo essersi ritirato volontariamente dal suo match di qualificazione al Rolex Paris Masters 2025 (prevedendo che qualche forfait lo avrebbe ripescato come lucky loser), ha commentato su Instagram la curiosa esultanza di Bergs dopo la sua vittoria contro Michelsen, in cui il belga aveva imitato il celebre moonwalk di Michael Jackson.
L’americano ha scritto ironicamente:
“Preferirei perdere piuttosto che vincere e fare una cosa del genere.”
Una frase che non è passata inosservata, e a cui Bergs ha risposto con una replica tanto tagliente quanto elegante:
“Io, invece, preferirei giocare piuttosto che ritirarmi nelle qualificazioni.”
Berg ha messo Opelka all’angolo, ricordandogli in modo pungente la controversa decisione di abbandonare la fase di qualificazione per poi entrare comunque nel tabellone principale come lucky loser.
Il botta e risposta tra i due ha acceso i tifosi divisi tra chi condanna l’atteggiamento di Opelka e chi apprezza la brillante risposta del giovane belga, uno dei volti più in crescita del tennis europeo.
Una cosa è certa: la prossima volta che Bergs e Opelka si incroceranno in campo, l’atmosfera sarà tutt’altro che distesa.
Si preannuncia un match bollente al secondo turno del Rolex Paris Masters 2025, dove Corentin Moutet e Alexander Bublik si affronteranno in una delle sfide più attese — e potenzialmente più esplosive — del torneo. I due, tra i personaggi più controversi del circuito ATP, hanno già avuto scontri verbali in passato e non si sono mai risparmiati frecciate reciproche.
Alla vigilia del match, Moutet ha alimentato ulteriormente la tensione con dichiarazioni tutt’altro che concilianti nei confronti del kazako:
“Sappiamo tutti che è molto provocatore con gli altri giocatori, si diverte a prendere in giro i suoi avversari. Abbiamo avuto dei contrasti in passato perché non rappresenta i miei valori come sportivo. Io cercherò di restare concentrato sul mio tennis, ma sarò super motivato per rispedirlo a casa, con l’aiuto del pubblico.”
Le parole del francese lasciano poco spazio all’immaginazione: quella tra Moutet e Bublik non sarà una semplice partita, ma una sfida di personalità e nervi.
Un duello tra due “polemici di lusso”
Entrambi i tennisti sono noti per i loro comportamenti sopra le righe. Moutet, spesso protagonista di scenate in campo e scontri verbali con avversari e arbitri, troverà nel pubblico di Parigi un alleato naturale. Dall’altra parte, Bublik è celebre per il suo atteggiamento provocatorio e il linguaggio del corpo dissacrante, che non sempre è ben accolto dai colleghi.
Il kazako, reduce da un periodo di grande forma e da un netto successo su Alexei Popyrin, è apparso più concentrato del solito, ma resta uno dei giocatori più imprevedibili del circuito.
Marco Rossi
Il Colonnello Buttiglione nel suo prossimo libro (che deve uscire da tre anni, ma evidentemente deve sempre aggiornarlo) ci spiegherà quali sono le giuste regole del comportamento dei tennisti.
Alcuni titoli:
– moonwalk, quando e come
– battuta da sotto: è ancora accettabile?
– ritirarsi e poi avere la LL: una trovata monocolore (consentita però agli statunitensi perchè sono 50 stati)
– perchè i tennisti dovrebbero essere sanzionati se non si stringono la mano a fine partita (dopo possono anche prendersi a cazzotti, ma la forma è salva…)
Si preannuncia un’appendice: come incasinare il ranking con proposte innovative
io ve l’ho preannunciato che la sfida fra Moutet e Bublik finisce a “coltellate”
Non generalizziamo, in Francia, come in ogni nazione, ci sono giocatori più corretti e altri meno. Giocatori come Atmane sono un esempio di comportamento corretto in campo, in passato pure Gasquet o ancora più indietro Guy Forget, sempre molto signorili.
Cosa ci sarebbe di irrispettoso nel moonwalk?
Michelsen non mi pare affatto offeso nel saluto finale.
Che si è bevuto Opelka?
I simili si respingono come calamite di polarità opposta. Non a caso eccellono nel servizio da sotto. Bublik è più potente mentre Moutet deve avere pubblico e più provocazione per compensare la minore altezza.
Oggi, oltre al derby Musetti-Sonego e a Jannik, non posso perdermi Bublik-Moutet, spettacolo nello spettacolo, ma io sono dichiaratamente per Alexander, che adoro.
Personalmente considero i francesi i più antipatici e scorretti nel tennis, una bellissima coppia con Moutet….viva lo sport
Per evitare tutte queste sterili polemiche e soprattutto risse da peggiori bar di Caracas,basterebbe riscrivere le regole in modo chiaro e definitivo,ma siccome chi da le carte sono di gran lunga ben peggiori di loro sarà l(ahimé)sempre peggio…
“I miei valori” detto da un clown come Moutet, fa sorridere
Pensa di essere furbo Moutet: avrà certo aizzato i tifosi francesi, ma ha pure indispettito Bublik che tra l’altro non si fa certo spaventare dai fischi
Moutet noto per la sua sportività e cavalleria, un portabandiera di valori che si stanno perdendo, un galantuomo d’altri tempi.
La vera notizia è che Moutet avrebbe dei valori sportivi.
Li ha tenuti nascosti bene in questi anni…
Bergs ha ragione e Opelka poteva stare zitto considerato che da ritirato è stato ripescato .
Non mi sembra che Bublik abbia atteggiamenti provocatori.
Livello da scuola media un pó ovunque. Fra Opelka e Bergs siamo alle ripicche fra bambini, Moutet fa lo spaccone del bar sotto casa
opelka è sempre piuttosto discutibile ….ma in questo caso apprezzo la sua provocazione solo per leggere e condividere l’ottima risposta del belga.
Per moutet è solo una scusa per aizzare il tifo francese contro il kazako….sentirlo che parla di valori sportivi fa un po’ ridere….
Un tempo si sarebbe detto il bue che dà del cornuto all’asino
Bublik tutta la vita….vedrete che pagliacciate farà moutet,aizzando il pubblico becero…..sarebbe un godimento se Bublik vincesse contro questo antipatico francese
Diciamo Che tra Moutet e Bublik non ne fanno un buono, entrambi pessimi personalmente non mi piacciono entrambi.
Bublik sarà anche un provocatore ma difficilmente irrispettoso e scorretto nei confronti dell’avversario. Si, ok, le battute da sotto, il suo modo dissacrante di stare in campo, ma credo sia ben considerato anche dagli altri tennisti.
Moutet bah, un bel braccio senza dubbio, ma per il resto è un rissoso polemico e rancoroso, mai piaciuto, un bulletto di periferia.
Che il moonwalk di Bergs sia stato poco elegante è vero, ma Opelka potrebbe anche chiudere il becco. Moutet e Bublik andarono vicino alla rissa in quel di Phoenix, vediamo se oggi terranno a freno i bollenti spiriti
Muotet che da del provocatore a bublik, fa abbastanza ridere come cosa, quando è proprio lui il re dei provocatori.
PREPARATE I PASTICCINI.
Bublik-Moutet sono i 2 tennisti che hanno messo la testa a posto nel 2025, talentuosissimi, spettacolari, ma che rimangono potenzialmente esplosivi.
vincerà solo uno…
Il Nobel per la pace ha pretendenti sempre più interessanti.
Bergs Opelka 1-0. Bublik def. Moutet per manifesta inferiorità.