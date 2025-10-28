Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Chennai e WTA 125 Cali: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

28/10/2025 09:11 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 07:00
Talia Gibson AUS vs (3) Victoria Mboko CAN Non prima 08:00
WTA 250 Hong Kong
Gibson
7
1
4
Mboko
6
6
6
Vincitore: Mboko
Mostra dettagli

Xiyu Wang CHN vs (2) Leylah Fernandez CAN

WTA Hong Kong
Xiyu Wang
0
1
4
0
Leylah Fernandez [2]
0
6
6
0
Vincitore: Fernandez
Mostra dettagli

(1) Belinda Bencic SUI vs Aliaksandra Sasnovich BLR Non prima 11:30

WTA Hong Kong
Belinda Bencic [1]
A
3
Aliaksandra Sasnovich
40
1
Mostra dettagli

Alexandra Eala PHI vs Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 07:00
(4) Sofia Kenin USA vs Himeno Sakatsume JPN Non prima 08:00

WTA Hong Kong
Sofia Kenin [4]
0
2
1
0
Himeno Sakatsume
0
6
6
0
Vincitore: Sakatsume
Mostra dettagli

Eudice Chong HKG vs Suzan Lamens NED

WTA Hong Kong
Eudice Chong
0
6
6
0
Suzan Lamens
0
3
4
0
Vincitore: Chong
Mostra dettagli

(6) Anna Kalinskaya RUS vs Kamilla Rakhimova RUS

Il match deve ancora iniziare

Veronika Erjavec SLO vs Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 07:00
(7) Sorana Cirstea ROU vs Dalma Galfi HUN Non prima 08:00

WTA Hong Kong
Sorana Cirstea [7]
0
7
6
0
Dalma Galfi
0
5
3
0
Vincitore: Cirstea
Mostra dettagli

Moyuka Uchijima JPN vs (8) Emiliana Arango COL

WTA Hong Kong
Moyuka Uchijima
7
1
4
Emiliana Arango [8]
6
6
6
Vincitore: Arango
Mostra dettagli

Momoko Kobori JPN / Peangtarn Plipuech THA vs (2) Nadiia Kichenok UKR / (2) Makoto Ninomiya JPN

WTA Hong Kong
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
0
1
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya [2]
0
0
Mostra dettagli

Maryna Kolb UKR / Nadiya Kolb UKR vs Xinyu Jiang CHN / Yafan Wang CHN

Il match deve ancora iniziare





🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 04:00
(3) Alycia Parks USA vs Lin Zhu CHN Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Alycia Parks [3]
0
6
2
Lin Zhu
0
3
1
Vincitore: Parks
Mostra dettagli

Rina Saigo JPN vs (2) Viktorija Golubic SUI

WTA Jiujiang
Rina Saigo
0
2
4
0
Viktorija Golubic [2]
0
6
6
0
Vincitore: Golubic
Mostra dettagli

Yue Yuan CHN vs Elena Pridankina RUS

WTA Jiujiang
Yue Yuan
2
6
6
Elena Pridankina
6
3
7
Vincitore: Pridankina
Mostra dettagli

(1) Ann Li USA vs Zhuoxuan Bai CHN Non prima 10:00

WTA Jiujiang
Ann Li [1]
0
3
1
0
Zhuoxuan Bai
0
6
6
0
Vincitore: Bai
Mostra dettagli



Court 1 – ore 04:00
Anna Blinkova RUS vs Chloe Paquet FRA Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Anna Blinkova
0
6
6
0
Chloe Paquet
0
4
4
0
Vincitore: Blinkova
Mostra dettagli

(7) Camila Osorio COL vs Elisabetta Cocciaretto ITA

WTA Jiujiang
Camila Osorio [7]
0
2
0
Elisabetta Cocciaretto
0
6
3
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli

Lilli Tagger AUT vs Chenting Zhu CHN

WTA Jiujiang
Lilli Tagger
0
6
6
0
Chenting Zhu
0
2
1
0
Vincitore: Tagger
Mostra dettagli

Kaja Juvan SLO vs Claire Liu USA

WTA Jiujiang
Kaja Juvan
3
6
7
Claire Liu
6
2
5
Vincitore: Juvan
Mostra dettagli



Court 2 – ore 06:00
Qiu Yu Ye CHN / Wushuang Zheng CHN vs Alina Korneeva RUS / Dominika Salkova CZE Inizio 06:00
WTA Jiujiang
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0
5
1
0
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0
7
6
0
Vincitore: Korneeva / Salkova
Mostra dettagli

(1) Yifan Xu CHN / (1) Zhaoxuan Yang CHN vs Carol Young Suh Lee USA / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

WTA Jiujiang
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [1]
0
7
6
0
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0
6
3
0
Vincitore: Xu / Yang
Mostra dettagli

it / it vs (4) Isabelle Haverlag NED / (4) Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare





🇮🇳 WTA 250 Chennai – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 10:00
(1) Zeynep Sonmez TUR vs Tatiana Prozorova RUS Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare

Vaishnavi Adkar IND vs (3) Donna Vekic CRO

Il match deve ancora iniziare

Maaya Rajeshwaran Revathi IND vs Shrivalli Bhamidipaty IND

Il match deve ancora iniziare

Astrid Lew Yan Foon FRA vs Linda Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Katarzyna Kawa POL vs (5) Lucia Bronzetti ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Nao Hibino JPN vs Mia Pohankova SVK

Il match deve ancora iniziare

Mei Yamaguchi JPN vs (2) Francesca Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Sahaja Yamalapalli IND vs Priska Nugroho INA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Thasaporn Naklo THA vs (9) Diane Parry FRA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Janice Tjen INA vs Caroline Werner GER

Il match deve ancora iniziare

(7) Kimberly Birrell AUS vs Nikola Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare

Mai Hontama JPN vs Storm Hunter AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Lanlana Tararudee THA vs Maria Timofeeva UZB Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare

Polina Iatcenko RUS vs Alina Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Arianne Hartono NED vs Joanna Garland TPE

Il match deve ancora iniziare

(6) Leolia Jeanjean FRA vs Nina Stojanovic SRB

Il match deve ancora iniziare





🇨🇴 WTA 125 Cali – 1° Turno – terra

Center Court – ore 16:00
(3) Panna Udvardy HUN vs Antonia Vergara Rivera CHI Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Noelia Zeballos BOL vs (8) Julia Riera ARG Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Bejlek CZE vs Eva Vedder NED Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Despina Papamichail GRE vs Valentina Mediorreal Arias COL

Il match deve ancora iniziare

Yuliana Lizarazo COL / Maria Paulina Perez Garcia COL vs Hanna Chang USA / Katarina Jokic SRB Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
(5) Sinja Kraus AUT vs Luisina Giovannini ARG Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

(6) Oleksandra Oliynykova UKR vs Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare

Hanna Chang USA vs (2) Julia Grabher AUT Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Ana Candiotto BRA vs (7) Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
Carla Markus ARG vs Gabriela Lee ROU Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Nicole Fossa Huergo ITA vs Anastasia Zolotareva RUS Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Valeriya Strakhova UKR vs Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare

Jessica Pieri ITA vs Alicia Herrero Linana ESP

Il match deve ancora iniziare

