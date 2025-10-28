WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Chennai e WTA 125 Cali: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 07:00
Talia Gibson
vs (3) Victoria Mboko Non prima 08:00
WTA 250 Hong Kong
Gibson
7
1
4
Mboko
6
6
6
Vincitore: Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xiyu Wang vs (2) Leylah Fernandez
WTA Hong Kong
Xiyu Wang
0
1
4
0
Leylah Fernandez [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Xiyu Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Leylah Fernandez
4-3 → 4-4
Xiyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Leylah Fernandez
2-3 → 3-3
Xiyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Leylah Fernandez
1-2 → 2-2
Xiyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Leylah Fernandez
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Xiyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Leylah Fernandez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Leylah Fernandez
0-2 → 0-3
Xiyu Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(1) Belinda Bencic vs Aliaksandra Sasnovich Non prima 11:30
WTA Hong Kong
Belinda Bencic [1]•
A
3
Aliaksandra Sasnovich
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Belinda Bencic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
Aliaksandra Sasnovich
2-1 → 3-1
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Alexandra Eala vs Katie Boulter
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 07:00
(4) Sofia Kenin vs Himeno Sakatsume Non prima 08:00
WTA Hong Kong
Sofia Kenin [4]
0
2
1
0
Himeno Sakatsume•
0
6
6
0
Vincitore: Sakatsume
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Sofia Kenin
0-15
0-30
15-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Sofia Kenin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Himeno Sakatsume
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Himeno Sakatsume
2-4 → 2-5
Himeno Sakatsume
1-3 → 2-3
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Himeno Sakatsume
1-1 → 1-2
Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Himeno Sakatsume
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Eudice Chong vs Suzan Lamens
WTA Hong Kong
Eudice Chong
0
6
6
0
Suzan Lamens
0
3
4
0
Vincitore: Chong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Eudice Chong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Eudice Chong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eudice Chong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Eudice Chong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Eudice Chong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(6) Anna Kalinskaya vs Kamilla Rakhimova
Il match deve ancora iniziare
Veronika Erjavec vs Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 07:00
(7) Sorana Cirstea vs Dalma Galfi Non prima 08:00
WTA Hong Kong
Sorana Cirstea [7]•
0
7
6
0
Dalma Galfi
0
5
3
0
Vincitore: Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalma Galfi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Moyuka Uchijima vs (8) Emiliana Arango
WTA Hong Kong
Moyuka Uchijima
7
1
4
Emiliana Arango [8]
6
6
6
Vincitore: Arango
Servizio
Svolgimento
Set 3
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
3*-1
3*-2
4-2*
4-3*
5*-3
6*-3
6-6 → 7-6
Emiliana Arango
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech vs (2) Nadiia Kichenok / (2) Makoto Ninomiya
WTA Hong Kong
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech•
0
1
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya [2]
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
0-0 → 1-0
Maryna Kolb / Nadiya Kolb vs Xinyu Jiang / Yafan Wang
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 04:00
(3) Alycia Parks
vs Lin Zhu Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Alycia Parks [3]
0
6
2
Lin Zhu•
0
3
1
Vincitore: Parks
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lin Zhu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lin Zhu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Lin Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Lin Zhu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Rina Saigo vs (2) Viktorija Golubic
WTA Jiujiang
Rina Saigo
0
2
4
0
Viktorija Golubic [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Rina Saigo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Rina Saigo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Rina Saigo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Viktorija Golubic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Rina Saigo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Viktorija Golubic
0-1 → 0-2
Rina Saigo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
2-5 → 2-6
Rina Saigo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Rina Saigo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Rina Saigo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Yue Yuan vs Elena Pridankina
WTA Jiujiang
Yue Yuan
2
6
6
Elena Pridankina
6
3
7
Vincitore: Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
4*-5
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Yue Yuan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Elena Pridankina
3-2 → 3-3
Yue Yuan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Elena Pridankina
2-1 → 3-1
Elena Pridankina
1-0 → 2-0
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina
5-3 → 6-3
Elena Pridankina
4-2 → 4-3
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Elena Pridankina
2-0 → 2-1
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Elena Pridankina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Elena Pridankina
1-1 → 1-2
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(1) Ann Li vs Zhuoxuan Bai Non prima 10:00
WTA Jiujiang
Ann Li [1]
0
3
1
0
Zhuoxuan Bai•
0
6
6
0
Vincitore: Bai
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zhuoxuan Bai
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Ann Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Zhuoxuan Bai
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Ann Li
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Zhuoxuan Bai
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Zhuoxuan Bai
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Ann Li
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Ann Li
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Zhuoxuan Bai
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 04:00
Anna Blinkova
vs Chloe Paquet Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Anna Blinkova
0
6
6
0
Chloe Paquet
0
4
4
0
Vincitore: Blinkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Chloe Paquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Anna Blinkova
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Chloe Paquet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(7) Camila Osorio vs Elisabetta Cocciaretto
WTA Jiujiang
Camila Osorio [7]•
0
2
0
Elisabetta Cocciaretto
0
6
3
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
2-5 → 2-6
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Lilli Tagger vs Chenting Zhu
WTA Jiujiang
Lilli Tagger
0
6
6
0
Chenting Zhu•
0
2
1
0
Vincitore: Tagger
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Chenting Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Chenting Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Lilli Tagger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Chenting Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Lilli Tagger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Chenting Zhu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lilli Tagger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Chenting Zhu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Lilli Tagger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Chenting Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Chenting Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Kaja Juvan vs Claire Liu
WTA Jiujiang
Kaja Juvan
3
6
7
Claire Liu
6
2
5
Vincitore: Juvan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Claire Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Claire Liu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Kaja Juvan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaja Juvan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Claire Liu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 06:00
Qiu Yu Ye
/ Wushuang Zheng
vs Alina Korneeva
/ Dominika Salkova Inizio 06:00
WTA Jiujiang
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0
5
1
0
Alina Korneeva / Dominika Salkova•
0
7
6
0
Vincitore: Korneeva / Salkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alina Korneeva / Dominika Salkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Korneeva / Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-5 → 1-6
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
1-4 → 1-5
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
1-2 → 1-3
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0-1 → 1-1
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Alina Korneeva / Dominika Salkova
5-5 → 5-6
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Alina Korneeva / Dominika Salkova
3-3 → 4-3
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Alina Korneeva / Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
1-2 → 1-3
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Alina Korneeva / Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(1) Yifan Xu / (1) Zhaoxuan Yang vs Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
WTA Jiujiang
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [1]•
0
7
6
0
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0
6
3
0
Vincitore: Xu / Yang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
5-3 → 6-3
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
5-2 → 5-3
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-0 → 5-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-0 → 5-0
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-0 → 3-0
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
1-0 → 2-0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
3-1*
4-1*
5*-1
6*-1
6-2*
6-3*
6-6 → 7-6
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
5-6 → 6-6
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
5-5 → 5-6
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
3-4 → 3-5
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
3-1 → 3-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
2-1 → 3-1
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-1 → 1-1
Carol Young Suh Lee / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
/ vs (4) Isabelle Haverlag / (4) Maia Lumsden
Il match deve ancora iniziare
🇮🇳 WTA 250 Chennai – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 10:00
(1) Zeynep Sonmez
vs Tatiana Prozorova Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
Vaishnavi Adkar vs (3) Donna Vekic
Il match deve ancora iniziare
Maaya Rajeshwaran Revathi vs Shrivalli Bhamidipaty
Il match deve ancora iniziare
Astrid Lew Yan Foon vs Linda Fruhvirtova
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Katarzyna Kawa vs (5) Lucia Bronzetti Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
Nao Hibino vs Mia Pohankova
Il match deve ancora iniziare
Mei Yamaguchi vs (2) Francesca Jones
Il match deve ancora iniziare
Sahaja Yamalapalli vs Priska Nugroho
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Thasaporn Naklo vs (9) Diane Parry Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Janice Tjen vs Caroline Werner
Il match deve ancora iniziare
(7) Kimberly Birrell vs Nikola Bartunkova
Il match deve ancora iniziare
Mai Hontama vs Storm Hunter
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Lanlana Tararudee
vs Maria Timofeeva Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
Polina Iatcenko vs Alina Charaeva
Il match deve ancora iniziare
Arianne Hartono vs Joanna Garland
Il match deve ancora iniziare
(6) Leolia Jeanjean vs Nina Stojanovic
Il match deve ancora iniziare
🇨🇴 WTA 125 Cali – 1° Turno – terra
Center Court – ore 16:00
(3) Panna Udvardy
vs Antonia Vergara Rivera Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Noelia Zeballos vs (8) Julia Riera Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Sara Bejlek vs Eva Vedder Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Despina Papamichail vs Valentina Mediorreal Arias
Il match deve ancora iniziare
Yuliana Lizarazo / Maria Paulina Perez Garcia vs Hanna Chang / Katarina Jokic Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
(5) Sinja Kraus
vs Luisina Giovannini Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Oleksandra Oliynykova vs Ekaterine Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
Hanna Chang vs (2) Julia Grabher Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Ana Candiotto vs (7) Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 16:00
Carla Markus vs Gabriela Lee Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Nicole Fossa Huergo vs Anastasia Zolotareva Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Valeriya Strakhova vs Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
Jessica Pieri vs Alicia Herrero Linana
Il match deve ancora iniziare
