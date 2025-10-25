Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Monastir: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nel md e tre nelle quali

25/10/2025
TUN Challenger 50 Monastir – Tabellone Principale – hard
(1) Luka Mikrut CRO vs Corentin Denolly FRA
Robin Bertrand FRA vs (Alt) Christoph Negritu GER
(PR) Adrian Andreev BUL vs Clement Tabur FRA
Qualifier vs (8) Alejandro Moro Canas ESP

(4) George Loffhagen GBR vs Lorenzo Giustino ITA
Qualifier vs (WC) Ioannis Xilas GRE
Tiago Pereira POR vs Qualifier
Mathys Erhard FRA vs (5) Dan Added FRA

(6) Arthur Gea FRA vs Qualifier
(WC) Aziz Ouakaa TUN vs (JR) Jan Kumstat CZE
(PR) Francesco Forti ITA vs Remy Bertola SUI
Qualifier vs (3) Gauthier Onclin BEL

(7) Ilia Simakin RUS vs Max Houkes NED
(NG) Petr Brunclik CZE vs Matteo Martineau FRA
(WC) Anas Bennour Dit Sahli TUN vs Eliakim Coulibaly CIV
Qualifier vs (2) Kimmer Coppejans BEL

TUN Challenger 50 Monastir – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Giles Hussey GBR vs (Alt) Adil Kalyanpur IND
(JR) Amir Omarkhanov KAZ vs (8) Michele Ribecai ITA

(2) Alexandr Binda ITA vs Maxence Beauge FRA
(WC) Omar Knani TUN vs (12) Pedro Vives Marcos ESP

(3) Yanki Erel TUR vs (WC) Samir Hamza Reguig ALG
Buvaysar Gadamauri BEL vs (7) Radu Albot MDA

(4) Lorenzo Carboni ITA vs Kris Van Wyk RSA
Thomas Faurel FRA vs (10) Sean Cuenin FRA

(5) Tadeas Paroulek CZE vs (WC) Ibrahim Snoussi TUN
Mert Alkaya TUR vs (9) Laurent Lokoli FRA

(6) Dali Blanch USA vs (WC) Alaa Trifi TUN
Sergio Callejon Hernando ESP vs (11) Olaf Pieczkowski POL

🇹🇳 Challenger Monastir – Qualificazioni (domenica 26 ottobre)
Centre Court – ore 13:00
Alkaya 🇹🇷 vs Lokoli 🇫🇷
Paroulek 🇨🇿 vs Snoussi 🇹🇳
Gadamauri 🇧🇪 vs Albot 🇲🇩
Erel 🇹🇷 vs Reguig 🇩🇿 (NB 17:00)

Court 1 – ore 13:00
Carboni 🇮🇹 vs Van Wyk 🇿🇦
Blanch 🇺🇸 vs Trifi 🇹🇳
Knani 🇹🇳 vs Vives Marcos 🇪🇸
Binda 🇮🇹 vs Beauge 🇫🇷 🇮🇹

Court 2 – ore 13:00
Callejon Hernando 🇪🇸 vs Pieczkowski 🇵🇱
Faurel 🇫🇷 vs Cuenin 🇫🇷
Hussey 🇬🇧 vs Kalyanpur 🇮🇳
Omarkhanov 🇰🇿 vs Ribecai 🇮🇹 (NB 17:00)

