Challenger 50 Monastir: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nel md e tre nelle quali
Challenger 50 Monastir – Tabellone Principale – hard
(1) Luka Mikrut vs Corentin Denolly
Robin Bertrand vs (Alt) Christoph Negritu
(PR) Adrian Andreev vs Clement Tabur
Qualifier vs (8) Alejandro Moro Canas
(4) George Loffhagen vs Lorenzo Giustino
Qualifier vs (WC) Ioannis Xilas
Tiago Pereira vs Qualifier
Mathys Erhard vs (5) Dan Added
(6) Arthur Gea vs Qualifier
(WC) Aziz Ouakaa vs (JR) Jan Kumstat
(PR) Francesco Forti vs Remy Bertola
Qualifier vs (3) Gauthier Onclin
(7) Ilia Simakin vs Max Houkes
(NG) Petr Brunclik vs Matteo Martineau
(WC) Anas Bennour Dit Sahli vs Eliakim Coulibaly
Qualifier vs (2) Kimmer Coppejans
Challenger 50 Monastir – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Giles Hussey vs (Alt) Adil Kalyanpur
(JR) Amir Omarkhanov vs (8) Michele Ribecai
(2) Alexandr Binda vs Maxence Beauge
(WC) Omar Knani vs (12) Pedro Vives Marcos
(3) Yanki Erel vs (WC) Samir Hamza Reguig
Buvaysar Gadamauri vs (7) Radu Albot
(4) Lorenzo Carboni vs Kris Van Wyk
Thomas Faurel vs (10) Sean Cuenin
(5) Tadeas Paroulek vs (WC) Ibrahim Snoussi
Mert Alkaya vs (9) Laurent Lokoli
(6) Dali Blanch vs (WC) Alaa Trifi
Sergio Callejon Hernando vs (11) Olaf Pieczkowski
🇹🇳 Challenger Monastir – Qualificazioni (domenica 26 ottobre)
Centre Court – ore 13:00
Alkaya 🇹🇷 vs Lokoli 🇫🇷
Paroulek 🇨🇿 vs Snoussi 🇹🇳
Gadamauri 🇧🇪 vs Albot 🇲🇩
Erel 🇹🇷 vs Reguig 🇩🇿 (NB 17:00)
Court 1 – ore 13:00
Carboni 🇮🇹 vs Van Wyk 🇿🇦
Blanch 🇺🇸 vs Trifi 🇹🇳
Knani 🇹🇳 vs Vives Marcos 🇪🇸
Binda 🇮🇹 vs Beauge 🇫🇷 🇮🇹
Court 2 – ore 13:00
Callejon Hernando 🇪🇸 vs Pieczkowski 🇵🇱
Faurel 🇫🇷 vs Cuenin 🇫🇷
Hussey 🇬🇧 vs Kalyanpur 🇮🇳
Omarkhanov 🇰🇿 vs Ribecai 🇮🇹 (NB 17:00)
