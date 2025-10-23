Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Giovedì 23 Ottobre 2025

Sono nove gli italiani che accedono agli ottavi di finale del sesto e ultimo Itf Combined organizzato per l’autunno 2025 dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Anche oggi la pioggia ha rallentato il programma dei match sui campi di Santa Margherita di Pula.

Alle vittorie della testa di serie numero 8 Gianluca Cadenasso, di Gianmarco Ferrari, Manuel Mazza e Juan Cruz Martin Manzano, si sono aggiunte quelle del numero 4 del seeding Luca Potenza (6-2, 6-0 sulla wild card Paolo Schiavone), del numero 5 Federico Bondioli (6-3, 6-7, 6-4 sulla wild card Giorgio Tabacco), di Federico Iannaccone (doppio 6-1 al lucky loser Simone Macchione), Filippo Moroni (6-1, 6-0 sul qualificato Lorenzo Berto) e della wild card Andrea De Marchi (3-6, 7-6, 6-1 su Pietro Marino).

Eliminati la wild card Iannis Miletich (6-7, 6-2, 6-3 dall’austriaco Sebastian Sorger) e il qualificato Federico Bove (6-0, 6-2 dal romeno Filip Cristian Jianu, testa di serie numero 2).

Ancora non completato il primo turno del singolare femminile.

Le italiane agli ottavi sono sei. A Gaia Maduzzi, Eleonora Alvisi e Camilla Gennaro, vittoriose ieri, si sono aggiunte la testa di serie numero 2 Lisa Pigato (6-2, 6-4 sulla wild card Marta Lombardini), la 4 Jennifer Ruggeri (che ha regolato 6-3, 6-2 la qualificata Angelica Sara) e la qualificata Federica Urgesi (che ha superato 6-3, 7-5 Angelica Raggi).

Sconfitta la qualificata Ginevra Parentini Vallega Montebruno (7-5, 6-3 dalla bulgara Rositsa Dencheva)

Sospeso il match tra la numero 3 del seeding Giorgia Pedone e la qualificata Isabella Maria Serban (3-2).