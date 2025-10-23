Tim Henman scommette su Taylor Fritz per interrompere il dominio di Sinner e Alcaraz

Il tennis mondiale vive oggi una nuova era a due: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono spartiti gli ultimi otto titoli dello Slam, imponendo un duopolio che ha di fatto preso il posto della vecchia “Big Three era”. Tuttavia, c’è chi crede che il dominio italo-spagnolo possa presto essere scalfito — e a sorpresa, non da uno dei soliti nomi.

Secondo Tim Henman, ex numero 4 del mondo e oggi commentatore tecnico, il giocatore più vicino a interrompere il regno di Sinner e Alcaraz è Taylor Fritz. Intervistato da Tennis365 dopo il weekend della Six Kings Slam, l’ex campione britannico non ha avuto dubbi:

“Taylor sta lavorando con Paul Annacone e Michael Russell, due tecnici che conosco bene. Credo sinceramente che sia solo questione di tempo. Deve solo aggiungere qualche nuova freccia al suo arco. È già molto efficiente con il servizio e nel gioco da fondo, ma deve iniziare a conquistare più punti a rete, soprattutto quando impone il suo ritmo da dietro la linea di fondo.”

Un potenziale terzo incomodo

Henman ha escluso altri nomi più gettonati — come Zverev, Shelton o Draper — e ha spiegato perché punta sul californiano:

“Negli ultimi mesi ho visto progressi evidenti nel suo gioco di tocco, nelle smorzate. Sta imparando a variare, a spingere gli avversari in avanti per poi colpirli alle spalle. È un giocatore che pensa sempre a come migliorare, e questo si riflette nei risultati recenti. Per me, è quello che ha le maggiori probabilità di colmare il divario tra i due dominatori e il resto del circuito.”

Fritz, la costanza che paga

A 27 anni, Taylor Fritz occupa oggi la quarta posizione nel ranking ATP, il suo miglior piazzamento in carriera. Pur non avendo ancora vinto un titolo dello Slam — e con un solo Masters 1000 nel palmarès — l’americano si è dimostrato una certezza di continuità: competitivo su ogni superficie e capace di mantenersi stabilmente tra i migliori cinque giocatori del mondo.

Per Henman, questa solidità è la base su cui costruire il salto di qualità definitivo:

“Fritz ha un gioco maturo, una grande etica del lavoro e la mentalità giusta. È vicino. Se continua su questa strada, sarà il primo a sfruttare qualsiasi spiraglio che Sinner e Alcaraz lasceranno.”





Francesco Paolo Villarico