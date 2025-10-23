WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)
WTA 125 Rovereto – 2° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
(1) Darja Semenistaja vs Noma Noha Akugue
Tyra Caterina Grant vs Susan Bandecchi
(4) Estelle Cascino / (4) Noma Noha Akugue vs Anastasia Abbagnato / Samira De Stefano
(3) Lucrezia Stefanini vs Marina Bassols Ribera Non prima 18:30
Court 1 – ore 12:00
Silvia Ambrosio vs (2) Oksana Selekhmeteva
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Michaela Bayerlova / Radka Zelnickova
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi vs (3) Dalila Jakupovic / (3) Nika Radisic
Susan Bandecchi / Madeleine Brooks vs (2) Aliona Bolsova / (2) Yvonne Cavalle-Reimers
WTA 125 Florianópolis – 2° Turno – Terra battuta
Center Court – ore 20:00
Irene Burillo vs (2) Simona Waltert
Alice Rame vs Laura Pigossi Non prima 22:00
Ana Candiotto / Nauhany Vitoria Leme Da Silva vs (6) Andrea Gamiz / (6) Eva Vedder
(1) Ingrid Martins / (1) Laura Pigossi vs Carolina Alves / Julia Riera
Court 1 – ore 20:00
(5) Julia Grabher vs Sada Nahimana
(4) Irene Burillo / (4) Ekaterine Gorgodze vs Allura Zamarripa / Maribella Zamarripa
Maria Eduarda Lages / Anastasia Zolotareva vs (5) Carole Monnet / (5) Sada Nahimana
WTA 125 Querétaro – 2° Turno – Terra battuta
Estadio – ore 22:00
(1) Sara Bejlek vs Gabriela Lee
Julieta Pareja vs (3) Hanne Vandewinkel Non prima 00:00
(4) Ana Sofia Sanchez vs Martina Colmegna Non prima 02:00
Diletta Cherubini vs (8) Jessica Pieri
Cancha 2 – ore 22:00
Lian Tran / Anita Wagner vs Selena Janicijevic / Lia Karatancheva
(1) Alicia Herrero Linana / (1) Valeriya Strakhova vs Kristina Novak / Martina Okalova Non prima 23:00
TAG: WTA 125
