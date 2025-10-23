WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

23/10/2025 08:50 Nessun commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

ITA WTA 125 Rovereto – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
(1) Darja Semenistaja LAT vs Noma Noha Akugue GER
WTA Rovereto 125
Darja Semenistaja [1]
0
0
Noma Noha Akugue
0
0
Mostra dettagli

Tyra Caterina Grant ITA vs Susan Bandecchi SUI

Il match deve ancora iniziare

(4) Estelle Cascino FRA / (4) Noma Noha Akugue GER vs Anastasia Abbagnato ITA / Samira De Stefano ITA

Il match deve ancora iniziare

(3) Lucrezia Stefanini ITA vs Marina Bassols Ribera ESP Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Silvia Ambrosio ITA vs (2) Oksana Selekhmeteva RUS

WTA Rovereto 125
Silvia Ambrosio
0
0
Oksana Selekhmeteva [2]
0
0
Mostra dettagli

(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Michaela Bayerlova CZE / Radka Zelnickova SVK

Il match deve ancora iniziare

Silvia Ambrosio ITA / Aurora Zantedeschi ITA vs (3) Dalila Jakupovic SLO / (3) Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

Susan Bandecchi SUI / Madeleine Brooks GBR vs (2) Aliona Bolsova ESP / (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP

Il match deve ancora iniziare





BRA WTA 125 Florianópolis – 2° Turno – Terra battuta

Center Court – ore 20:00
Irene Burillo ESP vs (2) Simona Waltert SUI
Il match deve ancora iniziare

Alice Rame FRA vs Laura Pigossi BRA Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

Ana Candiotto BRA / Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA vs (6) Andrea Gamiz VEN / (6) Eva Vedder NED

Il match deve ancora iniziare

(1) Ingrid Martins BRA / (1) Laura Pigossi BRA vs Carolina Alves BRA / Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 20:00
(5) Julia Grabher AUT vs Sada Nahimana BDI

Il match deve ancora iniziare

(4) Irene Burillo ESP / (4) Ekaterine Gorgodze GEO vs Allura Zamarripa USA / Maribella Zamarripa USA

Il match deve ancora iniziare

Maria Eduarda Lages BRA / Anastasia Zolotareva RUS vs (5) Carole Monnet FRA / (5) Sada Nahimana BDI

Il match deve ancora iniziare





MEX WTA 125 Querétaro – 2° Turno – Terra battuta

Estadio – ore 22:00
(1) Sara Bejlek CZE vs Gabriela Lee ROU
Il match deve ancora iniziare

Julieta Pareja USA vs (3) Hanne Vandewinkel BEL Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Ana Sofia Sanchez MEX vs Martina Colmegna ITA Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

Diletta Cherubini ITA vs (8) Jessica Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 22:00
Lian Tran NED / Anita Wagner BIH vs Selena Janicijevic FRA / Lia Karatancheva BUL
Il match deve ancora iniziare

(1) Alicia Herrero Linana ESP / (1) Valeriya Strakhova UKR vs Kristina Novak SLO / Martina Okalova SVK Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: