ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 4. ATP Vienna 2025: Medvedev eliminato da un super Moutet, Bublik vola ai quarti (ora attende Sinner? – LIVE)

Fine prematura del cammino di Daniil Medvedev all’ATP 500 di Vienna 2025. Dopo l’ottima settimana vissuta ad Almaty, il russo non è riuscito a confermarsi nella capitale austriaca ed è stato eliminato negli ottavi di finale da un ispirato Corentin Moutet, autore di una prestazione di grande intensità e solidità mentale. Il francese si è imposto con il punteggio di 7-6(3) 6-4, mostrando freddezza nei momenti decisivi e una sorprendente continuità di gioco.

L’incontro è stato una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi, con scambi lunghi e grande tensione in campo. Medvedev ha provato a imporre il suo ritmo, ma Moutet ha saputo rispondere con varietà, precisione e un’ottima gestione dei punti importanti. Con questa vittoria, il francese approda ai quarti di finale, dove affronterà il vincente del match tra Lorenzo Musetti ed Etcheverry, due rivali che si conoscono molto bene e che promettono un duello equilibrato.

In un’altra sfida di giornata, Alexander Bublik ha confermato il suo eccellente stato di forma battendo con autorità Francisco Cerúndolo per 6-4 6-2. Il kazako, brillante al servizio e spettacolare come sempre nei colpi di tocco, ha dominato l’incontro e si è guadagnato un posto nei quarti di finale, dove potrebbe affrontare Jannik Sinner, a patto che l’italiano superi il connazionale Flavio Cobolli.

Da ricordare che Bublik ha già sconfitto Sinner nel 2025, sull’erba di Halle, uno dei successi più prestigiosi della sua carriera. In caso di nuovo incrocio a Vienna, il kazako proverebbe a ripetere l’impresa, mentre Sinner cercherà di confermare il suo ruolo da favorito nel torneo austriaco.

ATP Basel Felix Auger-Aliassime [5] Felix Auger-Aliassime [5] 7 7 Marin Cilic Marin Cilic 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-15 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* ace 4-0* 4*-1 5*-1 ace 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

ATP Basel Jaume Munar Jaume Munar 6 6 Ben Shelton [2] Ben Shelton [2] 3 4 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Munar 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 J. Munar 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

ATP Basel Casper Ruud [4] Casper Ruud [4] 6 7 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 4 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Wawrinka 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 5-4 → 6-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Wawrinka 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

ATP Basel Taylor Fritz [1] Taylor Fritz [1] 3 4 Ugo Humbert Ugo Humbert 6 6 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-5 → 3-5 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

IWB Court 1 – ore 12:00

ATP Basel Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 7 Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul 4 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Huesler / Paul 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 M. Huesler / Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-4 → 6-4 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 M. Huesler / Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Huesler / Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Huesler / Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Huesler / Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

ATP Basel Valentin Royer Valentin Royer 6 2 Denis Shapovalov [9] Denis Shapovalov [9] 7 6 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Royer 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 V. Royer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 V. Royer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* ace 6-6 → 6-7 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 V. Royer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 V. Royer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-2 → 4-2 V. Royer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Royer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 V. Royer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Basel Sander Arends / Luke Johnson Sander Arends / Luke Johnson 4 1 Adam Pavlasek / Jan Zielinski Adam Pavlasek / Jan Zielinski 6 6 Vincitore: Pavlasek / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Pavlasek / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 1-6 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 A. Pavlasek / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-4 → 0-5 S. Arends / Johnson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Arends / Johnson 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Arends / Johnson 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Pavlasek / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Arends / Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Pavlasek / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Basel Reilly Opelka Reilly Opelka 7 6 6 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 6 7 3 Vincitore: Opelka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 B. van de Zandschulp 15-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-4 → 4-5 R. Opelka 15-0 3-4 → 4-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Opelka 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Opelka 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 df 6-6 → 7-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 ace 6-5 → 6-6 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 R. Opelka 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 R. Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

ATP Basel Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut 3 6 3 Rohan Bopanna / Ben Shelton Rohan Bopanna / Ben Shelton 6 3 10 Vincitore: Bopanna / Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 R. Bopanna / Shelton 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 6-1 7-1 8-1 9-1 9-2 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 R. Bopanna / Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 4-2 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 R. Bopanna / Shelton 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-0 → 3-1 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 R. Bopanna / Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 R. Bopanna / Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

ATP 500 Vienna – 2° Turno – Cemento (al coperto)

ATP Vienna Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 6 6 Cameron Norrie Cameron Norrie 6 7 4 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* ace 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* ace 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 C. Norrie 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 ace 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Vienna Daniil Medvedev [6] Daniil Medvedev [6] 6 4 Corentin Moutet Corentin Moutet 7 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 C. Moutet 40-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Medvedev 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-4 → 3-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1

ATP Vienna Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 4 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

ATP Vienna Jannik Sinner [1] • Jannik Sinner [1] 0 6 4 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 0 2 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Sinner 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

#glaubandich Court – ore 12:00

ATP Vienna Yuki Bhambri / Andre Goransson Yuki Bhambri / Andre Goransson 3 6 10 Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler 6 1 8 Vincitore: Bhambri / Goransson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Y. Bhambri / Goransson 0-1 ace 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 8-7 8-8 ace 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Y. Bhambri / Goransson 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 N. Oberleitner / Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Y. Bhambri / Goransson 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Oberleitner / Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 N. Oberleitner / Schwaerzler 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 2-0 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Oberleitner / Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Y. Bhambri / Goransson 0-15 0-30 0-40 df df 3-4 → 3-5 N. Oberleitner / Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Oberleitner / Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Oberleitner / Schwaerzler 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 N. Oberleitner / Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP Vienna Francisco Cabral / Lucas Miedler Francisco Cabral / Lucas Miedler 7 3 10 Constantin Frantzen / Robin Haase Constantin Frantzen / Robin Haase 5 6 8 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 C. Frantzen / Haase 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 ace 8-9 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Frantzen / Haase 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 C. Frantzen / Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 F. Cabral / Miedler 30-0 ace 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 6-5 → 7-5 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 C. Frantzen / Haase 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-2 → 3-2 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

ATP Vienna Alexander Erler / Robert Galloway Alexander Erler / Robert Galloway 5 6 10 Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 7 4 3 Vincitore: Erler / Galloway Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 A. Erler / Galloway 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 6-3 df 7-3 8-3 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 A. Erler / Galloway 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Erler / Galloway 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df 4-4 → 5-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Erler / Galloway 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Vienna Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 4 2 Alexander Bublik [8] Alexander Bublik [8] 6 6 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Cerundolo 0-15 df 30-15 ace 40-15 1-5 → 2-5 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 1-4 → 1-5 F. Cerundolo 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 3-4 A. Bublik 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 A. Bublik 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

ATP Vienna Guido Andreozzi / Luciano Darderi Guido Andreozzi / Luciano Darderi 4 6 6 Fernando Romboli / John-Patrick Smith Fernando Romboli / John-Patrick Smith 6 4 10 Vincitore: Romboli / Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 G. Andreozzi / Darderi 1-0 1-1 ace 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-6 3-7 ace 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 5-4 → 6-4 G. Andreozzi / Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Andreozzi / Darderi 15-0 30-0 ace 3-3 → 4-3 F. Romboli / Smith 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 G. Andreozzi / Darderi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 G. Andreozzi / Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 F. Romboli / Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 4-6 G. Andreozzi / Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Andreozzi / Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 F. Romboli / Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 G. Andreozzi / Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 G. Andreozzi / Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 F. Romboli / Smith 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

ATP Vienna Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 3 5 Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] 4 6 10 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 J. Cash / Glasspool 0-1 J. Cash / Glasspool 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 ace 7-4 8-4 9-4 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA 500 Tokyo – 2° Turno – Cemento

WTA Tokyo Belinda Bencic [5] Belinda Bencic [5] 0 6 6 0 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 0 4 3 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

WTA Tokyo Leylah Fernandez Leylah Fernandez 0 4 3 0 Elena Rybakina [2] Elena Rybakina [2] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA Tokyo Ekaterina Alexandrova [3] • Ekaterina Alexandrova [3] 0 6 6 0 Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 0 1 2 0 Vincitore: Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Alexandrova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Tokyo Wakana Sonobe Wakana Sonobe 6 1 6 Sofia Kenin [10] Sofia Kenin [10] 3 6 7 Vincitore: Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Wakana Sonobe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Wakana Sonobe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Wakana Sonobe 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Wakana Sonobe 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Wakana Sonobe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Wakana Sonobe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Wakana Sonobe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Show Court – ore 04:00

WTA Tokyo Ellen Perez / Taylor Townsend [1] • Ellen Perez / Taylor Townsend [1] 0 6 6 0 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0 4 4 0 Vincitore: Perez / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Ellen Perez / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Ellen Perez / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

WTA Tokyo Bianca Andreescu / Victoria Mboko Bianca Andreescu / Victoria Mboko 4 7 8 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 6 6 10 Vincitore: Aoyama / Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 10-8 0-1 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Bianca Andreescu / Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA 250 Guangzhou – 2° Turno – Cemento

WTA Guangzhou Lulu Sun Lulu Sun 0 6 6 0 Yafan Wang Yafan Wang 0 3 1 0 Vincitore: Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Yafan Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Yafan Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Yafan Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Yafan Wang 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Guangzhou Xiyu Wang Xiyu Wang 3 6 3 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 2 6 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

WTA Guangzhou Ella Seidel • Ella Seidel 0 6 6 0 Yulia Putintseva [6] Yulia Putintseva [6] 0 3 2 0 Vincitore: Seidel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ella Seidel 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

WTA Guangzhou Shuai Zhang Shuai Zhang 3 6 6 Veronika Erjavec Veronika Erjavec 6 3 2 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Veronika Erjavec 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Veronika Erjavec 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 3-3 → 4-3 Veronika Erjavec 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Veronika Erjavec 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Veronika Erjavec 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Veronika Erjavec 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

WTA Guangzhou Camila Osorio Camila Osorio 0 5 2 0 Ann Li [2] • Ann Li [2] 0 7 6 0 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ann Li 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Camila Osorio 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Camila Osorio 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Ann Li 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Guangzhou Caty McNally Caty McNally 6 4 6 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 4 6 3 Vincitore: McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Caty McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Caty McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Guangzhou Claire Liu • Claire Liu 0 6 6 0 Anna Bondar Anna Bondar 0 3 4 0 Vincitore: Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Claire Liu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

WTA Guangzhou Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0 3 3 0 Katie Volynets • Katie Volynets 0 6 6 0 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katie Volynets 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 06:00

WTA Guangzhou Emily Appleton / Qianhui Tang [4] Emily Appleton / Qianhui Tang [4] 0 4 2 0 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok • Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0 6 6 0 Vincitore: Eala / Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Emily Appleton / Qianhui Tang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Emily Appleton / Qianhui Tang 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Emily Appleton / Qianhui Tang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Emily Appleton / Qianhui Tang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Emily Appleton / Qianhui Tang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Emily Appleton / Qianhui Tang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Emily Appleton / Qianhui Tang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Emily Appleton / Qianhui Tang 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Alexandra Eala / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Emily Appleton / Qianhui Tang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

WTA Guangzhou Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 7 4 6 Katarzyna Piter / Janice Tjen Katarzyna Piter / Janice Tjen 5 6 10 Vincitore: Piter / Tjen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Katarzyna Piter / Janice Tjen 7-6 0-1 Katarzyna Piter / Janice Tjen 1-0 1-0 1-1 3-0 3-1 4-1 3-1 4-1 3-1 3-0 3-1 7-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Katarzyna Piter / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Katarzyna Piter / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA Guangzhou Alicia Barnett / Elixane Lechemia Alicia Barnett / Elixane Lechemia 0 2 2 0 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [2] • Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [2] 0 6 6 0 Vincitore: Haverlag / Lumsden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Alicia Barnett / Elixane Lechemia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Alicia Barnett / Elixane Lechemia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Alicia Barnett / Elixane Lechemia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Alicia Barnett / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Alicia Barnett / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alicia Barnett / Elixane Lechemia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Alicia Barnett / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Alicia Barnett / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA Guangzhou Quinn Gleason / Elena Pridankina [1] Quinn Gleason / Elena Pridankina [1] 0 7 6 0 Camila Osorio / Yafan Wang Camila Osorio / Yafan Wang 0 5 4 0 Vincitore: Gleason / Pridankina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Camila Osorio / Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Quinn Gleason / Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Camila Osorio / Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Quinn Gleason / Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Camila Osorio / Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Camila Osorio / Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Camila Osorio / Yafan Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 7-5 Camila Osorio / Yafan Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Camila Osorio / Yafan Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Camila Osorio / Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Camila Osorio / Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Quinn Gleason / Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Camila Osorio / Yafan Wang 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Quinn Gleason / Elena Pridankina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Camila Osorio / Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

