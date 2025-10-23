Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 4. ATP Vienna 2025: Medvedev eliminato da un super Moutet, Bublik vola ai quarti (ora attende Sinner? – LIVE)

23/10/2025 18:23 134 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images

Fine prematura del cammino di Daniil Medvedev all’ATP 500 di Vienna 2025. Dopo l’ottima settimana vissuta ad Almaty, il russo non è riuscito a confermarsi nella capitale austriaca ed è stato eliminato negli ottavi di finale da un ispirato Corentin Moutet, autore di una prestazione di grande intensità e solidità mentale. Il francese si è imposto con il punteggio di 7-6(3) 6-4, mostrando freddezza nei momenti decisivi e una sorprendente continuità di gioco.
L’incontro è stato una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi, con scambi lunghi e grande tensione in campo. Medvedev ha provato a imporre il suo ritmo, ma Moutet ha saputo rispondere con varietà, precisione e un’ottima gestione dei punti importanti. Con questa vittoria, il francese approda ai quarti di finale, dove affronterà il vincente del match tra Lorenzo Musetti ed Etcheverry, due rivali che si conoscono molto bene e che promettono un duello equilibrato.

In un’altra sfida di giornata, Alexander Bublik ha confermato il suo eccellente stato di forma battendo con autorità Francisco Cerúndolo per 6-4 6-2. Il kazako, brillante al servizio e spettacolare come sempre nei colpi di tocco, ha dominato l’incontro e si è guadagnato un posto nei quarti di finale, dove potrebbe affrontare Jannik Sinner, a patto che l’italiano superi il connazionale Flavio Cobolli.
Da ricordare che Bublik ha già sconfitto Sinner nel 2025, sull’erba di Halle, uno dei successi più prestigiosi della sua carriera. In caso di nuovo incrocio a Vienna, il kazako proverebbe a ripetere l’impresa, mentre Sinner cercherà di confermare il suo ruolo da favorito nel torneo austriaco.

SUI ATP 500 Basilea – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
Felix Auger-Aliassime CAN vs Marin Cilic CRO
ATP Basel
Felix Auger-Aliassime [5]
7
7
Marin Cilic
6
6
Vincitore: Auger-Aliassime
Jaume Munar ESP vs Ben Shelton USA

ATP Basel
Jaume Munar
6
6
Ben Shelton [2]
3
4
Vincitore: Munar
Casper Ruud NOR vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 18:00)

ATP Basel
Casper Ruud [4]
6
7
Stan Wawrinka
4
6
Vincitore: Ruud
Taylor Fritz USA vs Ugo Humbert FRA

ATP Basel
Taylor Fritz [1]
3
4
Ugo Humbert
6
6
Vincitore: Humbert
IWB Court 1 – ore 12:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Marc-Andrea Huesler SUI / Jakub Paul SUI

ATP Basel
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
7
Marc-Andrea Huesler / Jakub Paul
4
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
Valentin Royer FRA vs Denis Shapovalov CAN

ATP Basel
Valentin Royer
6
2
Denis Shapovalov [9]
7
6
Vincitore: Shapovalov
Sander Arends NED / Luke Johnson GBR vs Adam Pavlasek CZE / Jan Zielinski POL

ATP Basel
Sander Arends / Luke Johnson
4
1
Adam Pavlasek / Jan Zielinski
6
6
Vincitore: Pavlasek / Zielinski
Reilly Opelka USA vs Botic van de Zandschulp NED

ATP Basel
Reilly Opelka
7
6
6
Botic van de Zandschulp
6
7
3
Vincitore: Opelka
Pierre-Hugues Herbert FRA / Nicolas Mahut FRA vs Rohan Bopanna IND / Ben Shelton USA

ATP Basel
Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut
3
6
3
Rohan Bopanna / Ben Shelton
6
3
10
Vincitore: Bopanna / Shelton
AUT ATP 500 Vienna – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Matteo Berrettini ITA vs Cameron Norrie GBR
ATP Vienna
Matteo Berrettini
7
6
6
Cameron Norrie
6
7
4
Vincitore: Berrettini
Daniil Medvedev RUS vs Corentin Moutet FRA (Non prima 13:30)

ATP Vienna
Daniil Medvedev [6]
6
4
Corentin Moutet
7
6
Vincitore: Moutet
Matteo Arnaldi ITA vs Alexander Zverev GER

ATP Vienna
Matteo Arnaldi
4
4
Alexander Zverev [2]
6
6
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 17:30)

ATP Vienna
Jannik Sinner [1]
0
6
4
Flavio Cobolli
0
2
5
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 20:15)

Il match deve ancora iniziare



#glaubandich Court – ore 12:00
Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE vs Neil Oberleitner AUT / Joel Schwaerzler AUT

ATP Vienna
Yuki Bhambri / Andre Goransson
3
6
10
Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler
6
1
8
Vincitore: Bhambri / Goransson
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Vienna
Francisco Cabral / Lucas Miedler
7
3
10
Constantin Frantzen / Robin Haase
5
6
8
Vincitore: Cabral / Miedler
Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

ATP Vienna
Alexander Erler / Robert Galloway
5
6
10
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
7
4
3
Vincitore: Erler / Galloway
Francisco Cerundolo ARG vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 16:00)

ATP Vienna
Francisco Cerundolo
4
2
Alexander Bublik [8]
6
6
Vincitore: Bublik
Fairplay Court – ore 12:00
Guido Andreozzi ARG / Luciano Darderi ITA vs Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS (Non prima 15:00)
ATP Vienna
Guido Andreozzi / Luciano Darderi
4
6
6
Fernando Romboli / John-Patrick Smith
6
4
10
Vincitore: Romboli / Smith
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP Vienna
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
3
5
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
4
6
10
Vincitore: Cash / Glasspool
JPN WTA 500 Tokyo – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 03:30
(5) Belinda Bencic SUI vs Varvara Gracheva FRA Inizio 02:30
WTA Tokyo
Belinda Bencic [5]
0
6
6
0
Varvara Gracheva
0
4
3
0
Vincitore: Bencic
Leylah Fernandez CAN vs (2) Elena Rybakina KAZ Non prima 04:30

WTA Tokyo
Leylah Fernandez
0
4
3
0
Elena Rybakina [2]
0
6
6
0
Vincitore: Rybakina
(3) Ekaterina Alexandrova RUS vs Jaqueline Cristian ROU

WTA Tokyo
Ekaterina Alexandrova [3]
0
6
6
0
Jaqueline Cristian
0
1
2
0
Vincitore: Alexandrova
Wakana Sonobe JPN vs (10) Sofia Kenin USA Non prima 10:00

WTA Tokyo
Wakana Sonobe
6
1
6
Sofia Kenin [10]
3
6
7
Vincitore: Kenin
Show Court – ore 04:00
(1) Ellen Perez AUS / (1) Taylor Townsend USA vs Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN Inizio 03:00

WTA Tokyo
Ellen Perez / Taylor Townsend [1]
0
6
6
0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0
4
4
0
Vincitore: Perez / Townsend
Bianca Andreescu CAN / Victoria Mboko CAN vs Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP

WTA Tokyo
Bianca Andreescu / Victoria Mboko
4
7
8
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
6
6
10
Vincitore: Aoyama / Bucsa
CHN WTA 250 Guangzhou – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 07:00
Lulu Sun NZL vs Yafan Wang CHN
WTA Guangzhou
Lulu Sun
0
6
6
0
Yafan Wang
0
3
1
0
Vincitore: Sun
Xiyu Wang CHN vs Elisabetta Cocciaretto ITA

WTA Guangzhou
Xiyu Wang
3
6
3
Elisabetta Cocciaretto
6
2
6
Vincitore: Cocciaretto
Ella Seidel GER vs (6) Yulia Putintseva KAZ

WTA Guangzhou
Ella Seidel
0
6
6
0
Yulia Putintseva [6]
0
3
2
0
Vincitore: Seidel
Shuai Zhang CHN vs Veronika Erjavec SLO Non prima 13:00

WTA Guangzhou
Shuai Zhang
3
6
6
Veronika Erjavec
6
3
2
Vincitore: Zhang
Court 2 – ore 07:00
Camila Osorio COL vs (2) Ann Li USA
WTA Guangzhou
Camila Osorio
0
5
2
0
Ann Li [2]
0
7
6
0
Vincitore: Li
Caty McNally USA vs Ajla Tomljanovic AUS

WTA Guangzhou
Caty McNally
6
4
6
Ajla Tomljanovic
4
6
3
Vincitore: McNally
Claire Liu USA vs Anna Bondar HUN

WTA Guangzhou
Claire Liu
0
6
6
0
Anna Bondar
0
3
4
0
Vincitore: Liu
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Katie Volynets USA

WTA Guangzhou
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0
3
3
0
Katie Volynets
0
6
6
0
Vincitore: Volynets
Court 5 – ore 06:00
(4) Emily Appleton GBR / (4) Qianhui Tang CHN vs Alexandra Eala PHI / Nadiia Kichenok UKR

WTA Guangzhou
Emily Appleton / Qianhui Tang [4]
0
4
2
0
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
0
6
6
0
Vincitore: Eala / Kichenok
Leolia Jeanjean FRA / Kristina Mladenovic FRA vs Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA

WTA Guangzhou
Leolia Jeanjean / Kristina Mladenovic
7
4
6
Katarzyna Piter / Janice Tjen
5
6
10
Vincitore: Piter / Tjen
Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs (2) Isabelle Haverlag NED / (2) Maia Lumsden GBR

WTA Guangzhou
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0
2
2
0
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [2]
0
6
6
0
Vincitore: Haverlag / Lumsden
(1) Quinn Gleason USA / (1) Elena Pridankina RUS vs Camila Osorio COL / Yafan Wang CHN

WTA Guangzhou
Quinn Gleason / Elena Pridankina [1]
0
7
6
0
Camila Osorio / Yafan Wang
0
5
4
0
Vincitore: Gleason / Pridankina
Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE vs (3) Monica Niculescu ROU / (3) Sabrina Santamaria USA

WTA Guangzhou
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0
7
6
0
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria [3]
0
5
4
0
Vincitore: Chong / Liang
134 commenti. Lasciane uno!

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Giuseppe (Guest) 23-10-2025 21:41

Cobolli sta dando il massimo, davvero ammirevole!

 134
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zawix 23-10-2025 21:40

Scritto da Krik Kroc
Cobolli Number one in Davis

Eh si sarebbe un peccato lasciarlo fuori come singolarista

 133
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 23-10-2025 21:39

@ piper (#4505050)

Abbastanza

 132
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Positron88 23-10-2025 21:38

Che Cobolli signori!!

 131
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers
piper 23-10-2025 21:38

@ Il mio personalissimo cartellino (#4505046)

Stai scherzando?

 130
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 23-10-2025 21:37

Scritto da Giuseppe
Mamma che puntazzo di diritto incrociato di Sinner! Mi ha ricordato quello di Wimbledon contro Alcaraz!

Si bellissimo, impressionante!

 129
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 23-10-2025 21:34

Sinner non deve scherzare. Se poi va al terzo rischia i crampi..

 128
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 23-10-2025 21:32

Cobolli Number one in Davis

 127
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: zawix
Giuseppe (Guest) 23-10-2025 21:28

Mamma che puntazzo di diritto incrociato di Sinner! Mi ha ricordato quello di Wimbledon contro Alcaraz!

 126
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuseppe (Guest) 23-10-2025 21:26

Secondo set più combattuto. Speravo in una bella partita ed effettivamente le attese non stanno andando deluse. Un derby è sempre bello da vedere. Mi piace molto l’atteggiamento di Flavio, sta cercando di far partita col fenomeno, almeno ci prova

 125
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Don Budge fathers
Marco M. 23-10-2025 21:25

Scritto da piper

Scritto da Marco M.

Scritto da piper

Scritto da Marco M.

Scritto da piper

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da borisgiulivi
Musetti gioca a mezzanotte

Impossibile mezzanotte, deve iniziare prima delle 11, o slitta. Non credo lo spostino all’altro campo che e’ situato in tutt’altra zona (nulla a che vedere col centrale).

Tranquilli, Muso inizia prima delle 23:00.

Probabilmente inizieranno verso le 22e30, dovesse vincere avrebbe 5-6 ore di riposo in meno di Moutet…
Dovesse vincere, eh

Il condizionale è d’obbligo anche con Sinner ma il tuo mi sa tanto di poca fiducia in Muso.

Tu riesci a tenere il conto di quante volte Muso ha perso partite sulla carta già vinte?
Adoro Lorenzo e il suo gioco, ma fino al “game-set-match” non mi fido…

Ti faccio allora una domanda: sei per caso rimasto ancora al vecchio Muso? Perché è indubbio che abbia migliorato.

È migliorato in ogni aspetto, senza dubbio.
Però poi mi perde con Tabilo con match point a favore…
Però poi mi scende in campo con Aliassime con lo sguardo di chi ha già perso…
Poi che Lorenzo nel 2025 abbia fatto uno step enorme è negli occhi di tutti, anche dei denigratori seriali che non lo ammetteranno mai.

Non mi è mai piaciuto fare confronti, ma guarda come gioca Flavio a braccio libero, in attacco e tanta grinta contro Jannik e riguardati come ci ha giocato Lorenzo agli US-Open.
E Musetti ha un livello più alto di Cobolli e non di poco…

 124
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 23-10-2025 21:20

Cobolli stoico e anche centrato. Perderà netto, ma comunque a me sta piacendo

 123
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian, zawix, Marco M., TKT, Don Budge fathers
piper 23-10-2025 21:20

Scritto da Marco M.

Scritto da piper

Scritto da Marco M.

Scritto da piper

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da borisgiulivi
Musetti gioca a mezzanotte

Impossibile mezzanotte, deve iniziare prima delle 11, o slitta. Non credo lo spostino all’altro campo che e’ situato in tutt’altra zona (nulla a che vedere col centrale).

Tranquilli, Muso inizia prima delle 23:00.

Probabilmente inizieranno verso le 22e30, dovesse vincere avrebbe 5-6 ore di riposo in meno di Moutet…
Dovesse vincere, eh

Il condizionale è d’obbligo anche con Sinner ma il tuo mi sa tanto di poca fiducia in Muso.

Tu riesci a tenere il conto di quante volte Muso ha perso partite sulla carta già vinte?
Adoro Lorenzo e il suo gioco, ma fino al “game-set-match” non mi fido…

Ti faccio allora una domanda: sei per caso rimasto ancora al vecchio Muso? Perché è indubbio che abbia migliorato.

 122
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
piper 23-10-2025 21:16

Sta sera ho tempo e Jannik sapendolo non vuole infierire troppo su Flavio.

 121
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Rovescio al tramonto
Marco M. 23-10-2025 21:15

Scritto da piper

Scritto da Marco M.

Scritto da piper

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da borisgiulivi
Musetti gioca a mezzanotte

Impossibile mezzanotte, deve iniziare prima delle 11, o slitta. Non credo lo spostino all’altro campo che e’ situato in tutt’altra zona (nulla a che vedere col centrale).

Tranquilli, Muso inizia prima delle 23:00.

Probabilmente inizieranno verso le 22e30, dovesse vincere avrebbe 5-6 ore di riposo in meno di Moutet…
Dovesse vincere, eh

Il condizionale è d’obbligo anche con Sinner ma il tuo mi sa tanto di poca fiducia in Muso.

Tu riesci a tenere il conto di quante volte Muso ha perso partite sulla carta già vinte?
Adoro Lorenzo e il suo gioco, ma fino al “game-set-match” non mi fido…

 120
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 23-10-2025 21:10

Scritto da Marco M.

Scritto da piper

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da borisgiulivi
Musetti gioca a mezzanotte

Impossibile mezzanotte, deve iniziare prima delle 11, o slitta. Non credo lo spostino all’altro campo che e’ situato in tutt’altra zona (nulla a che vedere col centrale).

Tranquilli, Muso inizia prima delle 23:00.

Probabilmente inizieranno verso le 22e30, dovesse vincere avrebbe 5-6 ore di riposo in meno di Moutet…
Dovesse vincere, eh

Il condizionale è d’obbligo anche con Sinner ma il tuo mi sa tanto di poca fiducia in Muso.

 119
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Joeblacks The original 23-10-2025 21:08

@ Marco M. (#4505005)

La differenza di velocità di palla nel primo set è stata impressionante…solo se Flavio riesce a farlo muovere un po, a fargli perdere gli appoggi riesce a farlo tirare un pochino più piano

 118
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
piper 23-10-2025 21:04

Scritto da Marco M.

Scritto da Az67
Un tifoso italiano stasera tifa per cobolli. Una eventuale vittoria di js nulla aggiungerebbe al suo percorso, una del romano invece……

Io tifo Cobolli dal lontano Garden a Roma dove perse la finale e mi fece simpatia quel ragazzino schietto e sfrontato.
Però se vincesse (e vincerà) Sinner sarò contento uguale, al tempo che Cobolli avrebbe fatto la carriera che sta facendo eravamo molto pochi a sperarlo e ancora meno a pensarlo…

Sta volta copio Mattia Saracino e scrivo: È vero.

 117
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Giuseppe (Guest) 23-10-2025 21:01

Primo set 6 2 per Sinner, ma punteggio un po’ bugiardo perché il match è intenso, Cobolli sta cercando in ogni modo di fronteggiare Sinner, ma per ora Sinner è inscalfibile

 116
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian, zawix
Marco M. 23-10-2025 21:00

Scritto da Marco M.
E Flavio annulla 3 set points

Ma non il quarto…
Troppo Jannik per Cobolli

 115
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Joeblacks The original
OspiteSgradito (Guest) 23-10-2025 20:59

Flavio ce la mette tutta, ma contro …indoor è dura. Purtroppo.

 114
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
Marco M. 23-10-2025 20:58

E Flavio annulla 3 set points

 113
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 23-10-2025 20:58

Scritto da Italojeck

Scritto da Az67
Un tifoso italiano stasera tifa per cobolli. …

Jannik tutta la vita, bello!
Ps: ma chi sei tu per stabilire chi devo tifare?

È la mia opinione, Ciccio. Puoi scrivere che non sei d accordo, senza mostrare i muscoli per forza. Bello.

 112
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: TKT
-1: Detuqueridapresencia
Giuseppe (Guest) 23-10-2025 20:55

Lo sguardo di Cobolli verso il suo angolo è molto eloquente…

 111
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maurantonio 23-10-2025 20:54

Scritto da Giuseppe
Secondo break di Sinner, Cobolli allarga le braccia, sconsolato. Eppure sta servendo e sta giocando bene, ma non basta affatto a mantenere il servizio.

E il padre che gli dice”forza, lo sappiamo che è così”

 110
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Silvy__89 (Guest) 23-10-2025 20:54

Bella partita finora, un buon Cobolli anche se ovviamente Jannik è un altro pianeta.

 109
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, marcauro, Marco M., Inox
Giuseppe (Guest) 23-10-2025 20:54

Bravissimo Cobolli! Sta dando il massimo! Ma troppo solido Sinner. Partita godibilissima

 108
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Inox
Joeblacks The original 23-10-2025 20:54

mmmm…osservendo lo sguardo di Sinner mi viene in mente..Sinneretor….organismo cybernetico arrivato dal futuro…pare parecchio ink

 107
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Gianluigi74 (Guest) 23-10-2025 20:51

Piovono dropshot come se non esistesse un domani:DDD

 106
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Beppe66 (Guest) 23-10-2025 20:47

Buon Cobolli…. ma sono troppi i giri di differenza in confronto a Jannik….comunque un bello spettacolo fino ad adesso…..

 105
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Marco M.
Giuseppe (Guest) 23-10-2025 20:46

Che spettacolo! Bellissimi scambi! Cobolli comincia ad affidarsi di più sulla palla corta, perché non riesce a tenere gli scambi da fondocampo.

 104
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Don Budge fathers, Carota Senior
Italojeck (Guest) 23-10-2025 20:45

Scritto da Az67
Un tifoso italiano stasera tifa per cobolli. …

Jannik tutta la vita, bello!

Ps: ma chi sei tu per stabilire chi devo tifare?

 103
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Giuseppe (Guest) 23-10-2025 20:43

Secondo break di Sinner, Cobolli allarga le braccia, sconsolato. Eppure sta servendo e sta giocando bene, ma non basta affatto a mantenere il servizio.

 102
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Don Budge fathers
Marco M. 23-10-2025 20:42

Scritto da Az67
Un tifoso italiano stasera tifa per cobolli. Una eventuale vittoria di js nulla aggiungerebbe al suo percorso, una del romano invece……

Io tifo Cobolli dal lontano Garden a Roma dove perse la finale e mi fece simpatia quel ragazzino schietto e sfrontato.

Però se vincesse (e vincerà) Sinner sarò contento uguale, al tempo che Cobolli avrebbe fatto la carriera che sta facendo eravamo molto pochi a sperarlo e ancora meno a pensarlo…

 101
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Carota Senior, Marco Tullio Cicerone, Detuqueridapresencia
« Commenti più vecchi (100 precedenti)