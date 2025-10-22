Sinner vola al secondo turno a Vienna e dedica la vittoria alla famiglia: “Mi sento più leggero quando li ho vicino. Quando mi sono trovato avanti di due break, ho provato anche qualche soluzione nuova” (Video della partita)

Un debutto perfetto per Jannik Sinner all’ATP 500 di Vienna, dove ha impiegato appena 58 minuti per superare il tedesco Daniel Altmaier con un netto 6-0 6-2. Una prova di forza totale per il numero 2 del mondo, che ha dominato dall’inizio alla fine senza lasciare scampo all’avversario, confermando di essere a Vienna con un solo obiettivo: vincere il titolo.

Il punteggio racconta tutto: un Sinner impeccabile, capace di esprimere un tennis brillante e fluido, dominando da fondo e servendo con grande precisione. “Durante il primo set tutto ha funzionato davvero bene, praticamente non ho commesso errori e ogni cosa era al posto giusto,” ha raccontato ai microfoni di TennisTV. “Mi trovo molto a mio agio in questa parte della stagione, mi piacciono le condizioni indoor, ma bisogna sempre restare concentrati contro avversari che servono e rispondono bene. Quando mi sono trovato avanti di due break, ho provato anche qualche soluzione nuova. Sono davvero felice della mia prestazione, è stato un inizio positivo sia sul piano tecnico che su quello emotivo.”

Un successo che proietta l’altoatesino agli ottavi di finale, dove affronterà il connazionale Flavio Cobolli in un derby azzurro tutto da seguire: sarà il primo confronto ufficiale tra i due, ma il match promette spettacolo anche per il rapporto di amicizia che li lega.

Dopo la vittoria, Sinner ha parlato anche della sua famiglia, che raramente lo accompagna nei tornei ma resta sempre una presenza fondamentale nella sua carriera. “Mia madre di solito si agita molto quando guarda le mie partite,” ha raccontato sorridendo. “Non so se fosse sugli spalti oggi, ma avere mio padre nel box è fantastico. Mio fratello non è qui, ma forse verrà a Torino per le Finals. Siamo una famiglia molto normale, non possono sempre viaggiare con me, ma so che mi seguono da casa e non si perdono una partita.”

Il numero 2 del mondo ha poi aggiunto parole di grande affetto:

“Loro sanno quanti sacrifici ho fatto e continuo a fare, ma questo percorso deve anche essere divertente. Quando ho accanto le persone che amo, o anche solo quando so che mi stanno guardando, mi sento più tranquillo e gioco con più leggerezza. È importante godersi il viaggio, non solo le vittorie.”

Con questa prova autoritaria e la serenità ritrovata, Jannik Sinner manda un messaggio forte al torneo e ai suoi avversari: a Vienna è tornato il miglior Jannik, quello capace di unire intensità, lucidità e cuore — e che ora punta deciso verso i piani alti del tabellone.





Marco Rossi