Shanghai Masters 2025: Djokovic-Cilic illumina il super venerdì di tennis. In campo tre azzurri. Sinner giocherà sabato

Si avvicina il fine settimana e a Shanghai sale l’attesa per una giornata che promette scintille. Il Masters 1000 cinese entra nel vivo e il programma di venerdì 3 ottobre è di quelli che fanno venire voglia di non staccarsi dallo schermo.

Il grande richiamo è senza dubbio la sfida di primo turno tra Novak Djokovic e Marin Cilic, un vero e proprio derby balcanico tra due campioni che si conoscono alla perfezione. Il serbo, al rientro dopo lo stop post US Open, trova subito un ostacolo insidioso: il 37enne croato, che ha superato all’esordio Basilashvili, è un avversario esperto e capace di creare difficoltà.

Ma la giornata non si esaurisce certo qui. Riflettori puntati anche sul ritorno in campo di Ben Shelton, assente per alcune settimane a causa di problemi fisici e pronto a ritrovare ritmo e fiducia. In chiusura toccherà invece a Taylor Fritz, ormai punto fermo del tennis statunitense, che avrà il compito di confermare il suo status da big.

Ci sarà spazio pure per altri protagonisti di spessore: Frances Tiafoe, sempre spettacolare e imprevedibile; Casper Ruud, in cerca di continuità dopo segnali positivi a Tokyo; e Holger Rune, talento esplosivo atteso a una prova di maturità.

Il tennis italiano avrà gli occhi su Flavio Cobolli, Luca Nardi e Mattia Bellucci. Jannik Sinner scenderà in campo sabato contro Daniel Altmaier.

Stadium Court – ore 06:30

🇺🇸 Ben Shelton vs 🇧🇪 David Goffin

🇦🇷 Sebastian Baez vs 🇩🇰 Holger Rune

🇭🇷 Marin Cilic vs 🇷🇸 Novak Djokovic (Non prima 12:30)

🇺🇸 Taylor Fritz vs 🇭🇺 Fabian Marozsan

Grandstand 2 – ore 06:30

🇺🇸 Frances Tiafoe vs 🇩🇪 Yannick Hanfmann

🇺🇸 Learner Tien vs 🇷🇸 Miomir Kecmanovic

🇨🇳 Juncheng Shang / 🇨🇳 Zhizhen Zhang vs 🇫🇷 Corentin Moutet / 🇫🇷 Alexandre Muller

🇧🇪 Zizou Bergs vs 🇳🇴 Casper Ruud

Show Court 3 – ore 06:30

❓ vs 🇨🇦 Gabriel Diallo

🇦🇷 Francisco Cerundolo vs 🇫🇷 Adrian Mannarino

🇧🇷 Marcelo Melo / 🇩🇪 Alexander Zverev vs 🇨🇳 Yunchaokete Bu / 🇹🇼 Ray Ho

🇰🇿 Alexander Bublik vs 🇲🇨 Valentin Vacherot

Court 4 – ore 06:30

🇬🇧 Neal Skupski / 🇦🇺 John-Patrick Smith vs 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime / 🇳🇱 Robin Haase

🇨🇿 Adam Pavlasek / 🇧🇷 Fernando Romboli vs 🇷🇺 Karen Khachanov / 🇷🇺 Andrey Rublev

🇮🇹 Luca Nardi vs 🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard

🇪🇸 Jaume Munar vs 🇮🇹 Flavio Cobolli

Court 7 – ore 06:30

🇸🇻 Marcelo Arevalo / 🇭🇷 Mate Pavic vs 🇩🇪 Daniel Altmaier / 🇦🇷 Camilo Ugo Carabelli

🇫🇷 Ugo Humbert vs 🇦🇺 Jordan Thompson

🇮🇹 Mattia Bellucci vs 🇨🇿 Tomas Machac

🇳🇱 Tallon Griekspoor vs ❓

Court 6 – ore 06:30

🇸🇪 Andre Goransson / 🇺🇸 Alex Michelsen vs 🇵🇹 Francisco Cabral / 🇦🇹 Lucas Miedler

🇦🇷 Maximo Gonzalez / 🇦🇷 Andres Molteni vs 🇲🇽 Santiago Gonzalez / 🇳🇱 David Pel

🇨🇦 Gabriel Diallo / 🇺🇸 Brandon Nakashima vs 🇺🇸 Christian Harrison / 🇺🇸 Evan King