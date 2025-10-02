Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Shanghai Masters 2025: Djokovic-Cilic illumina il super venerdì di tennis. In campo tre azzurri. Sinner giocherà sabato

02/10/2025 08:56 8 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

Si avvicina il fine settimana e a Shanghai sale l’attesa per una giornata che promette scintille. Il Masters 1000 cinese entra nel vivo e il programma di venerdì 3 ottobre è di quelli che fanno venire voglia di non staccarsi dallo schermo.
Il grande richiamo è senza dubbio la sfida di primo turno tra Novak Djokovic e Marin Cilic, un vero e proprio derby balcanico tra due campioni che si conoscono alla perfezione. Il serbo, al rientro dopo lo stop post US Open, trova subito un ostacolo insidioso: il 37enne croato, che ha superato all’esordio Basilashvili, è un avversario esperto e capace di creare difficoltà.

Ma la giornata non si esaurisce certo qui. Riflettori puntati anche sul ritorno in campo di Ben Shelton, assente per alcune settimane a causa di problemi fisici e pronto a ritrovare ritmo e fiducia. In chiusura toccherà invece a Taylor Fritz, ormai punto fermo del tennis statunitense, che avrà il compito di confermare il suo status da big.
Ci sarà spazio pure per altri protagonisti di spessore: Frances Tiafoe, sempre spettacolare e imprevedibile; Casper Ruud, in cerca di continuità dopo segnali positivi a Tokyo; e Holger Rune, talento esplosivo atteso a una prova di maturità.

Il tennis italiano avrà gli occhi su Flavio Cobolli, Luca Nardi e Mattia Bellucci. Jannik Sinner scenderà in campo sabato contro Daniel Altmaier.

Stadium Court – ore 06:30
🇺🇸 Ben Shelton vs 🇧🇪 David Goffin
🇦🇷 Sebastian Baez vs 🇩🇰 Holger Rune
🇭🇷 Marin Cilic vs 🇷🇸 Novak Djokovic (Non prima 12:30)
🇺🇸 Taylor Fritz vs 🇭🇺 Fabian Marozsan

Grandstand 2 – ore 06:30
🇺🇸 Frances Tiafoe vs 🇩🇪 Yannick Hanfmann
🇺🇸 Learner Tien vs 🇷🇸 Miomir Kecmanovic
🇨🇳 Juncheng Shang / 🇨🇳 Zhizhen Zhang vs 🇫🇷 Corentin Moutet / 🇫🇷 Alexandre Muller
🇧🇪 Zizou Bergs vs 🇳🇴 Casper Ruud

Show Court 3 – ore 06:30
❓ vs 🇨🇦 Gabriel Diallo
🇦🇷 Francisco Cerundolo vs 🇫🇷 Adrian Mannarino
🇧🇷 Marcelo Melo / 🇩🇪 Alexander Zverev vs 🇨🇳 Yunchaokete Bu / 🇹🇼 Ray Ho
🇰🇿 Alexander Bublik vs 🇲🇨 Valentin Vacherot

Court 4 – ore 06:30
🇬🇧 Neal Skupski / 🇦🇺 John-Patrick Smith vs 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime / 🇳🇱 Robin Haase
🇨🇿 Adam Pavlasek / 🇧🇷 Fernando Romboli vs 🇷🇺 Karen Khachanov / 🇷🇺 Andrey Rublev
🇮🇹 Luca Nardi vs 🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard
🇪🇸 Jaume Munar vs 🇮🇹 Flavio Cobolli

Court 7 – ore 06:30
🇸🇻 Marcelo Arevalo / 🇭🇷 Mate Pavic vs 🇩🇪 Daniel Altmaier / 🇦🇷 Camilo Ugo Carabelli
🇫🇷 Ugo Humbert vs 🇦🇺 Jordan Thompson
🇮🇹 Mattia Bellucci vs 🇨🇿 Tomas Machac
🇳🇱 Tallon Griekspoor vs ❓

Court 6 – ore 06:30
🇸🇪 Andre Goransson / 🇺🇸 Alex Michelsen vs 🇵🇹 Francisco Cabral / 🇦🇹 Lucas Miedler
🇦🇷 Maximo Gonzalez / 🇦🇷 Andres Molteni vs 🇲🇽 Santiago Gonzalez / 🇳🇱 David Pel
🇨🇦 Gabriel Diallo / 🇺🇸 Brandon Nakashima vs 🇺🇸 Christian Harrison / 🇺🇸 Evan King

8 commenti

pablito 02-10-2025 10:55

Si poteva precisare che il “derby balcanico” che somma 75 anni…

é finora 19-2 (!) per il campione serbo. 😉

Ultime 6 per DJ.
Ultima di Marino nel 2018.
Ma non si incontrano da tre anni (2022)… 😉

Sudtyrol (Guest) 02-10-2025 10:10

Scritto da Tifoso degli italiani
Ottimo, 3 giorni tra la finale di Pechino e il debutto a Shanghai.

Già un giorno in più di riposo certamente non guasta. Occhio però alle diarree……..

Il GOAT Bublik 02-10-2025 10:06

Cobbo niente scherzi, fai fuori quel gradasso!

Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 09:49

Luca Nardi, classe 2003. Il tanto vituperato Nardi, zitto zitto, col suo passo felpato e un punta di piedi, è tra i primi 80 del mondo stagionali. Non capisco perché -per dirne uno- il Mattia Bellucci, classe 2001, più o meno con la stessa classifica, ma due anni più “anziano”, venga invece spronato e incoraggiato. Perché da Nardi ci si aspetta di più, si dirà. Ma che vuol dire? Ognuno, al momento, nel momento, è quello che è e Nardi, ripeto 2003, messo male proprio non sta.

JannikUberAlles 02-10-2025 09:46

“Holger Rune, talento esplosivo” mi pare una definizione davvero ottimista… finora è sembrato solo “scoppiato”.

Brooksby è in gran forma ed è un brutto cliente per tutti, costerebbe una certa fatica anche al nostro Sinner…

Nardi e Bellucci hanno poche possibilità e Cobolli dovrà presentarsi al meglio della sua condizione, fisica e mentale.

Zverev è stanco ma non perde occasione per giocare anche il doppio!

Daje Cobbo !!!!

Aquila. 02-10-2025 09:41

Se Sinner vince ancora il torneo arriva vicino a Alcaraz la differenza sarebbe di 390 punti tra i due, difficile ma per Sinner non impossibile

JOA20 (Guest) 02-10-2025 09:25

Scritto da Tifoso degli italiani
Ottimo, 3 giorni tra la finale di Pechino e il debutto a Shanghai.

Poi dovrà giocare il terzo turno contro Griekspoor/Brooskby domenica però

Tifoso degli italiani (Guest) 02-10-2025 09:14

Ottimo, 3 giorni tra la finale di Pechino e il debutto a Shanghai.

