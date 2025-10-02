Shanghai Masters 2025: Djokovic-Cilic illumina il super venerdì di tennis. In campo tre azzurri. Sinner giocherà sabato
Si avvicina il fine settimana e a Shanghai sale l’attesa per una giornata che promette scintille. Il Masters 1000 cinese entra nel vivo e il programma di venerdì 3 ottobre è di quelli che fanno venire voglia di non staccarsi dallo schermo.
Il grande richiamo è senza dubbio la sfida di primo turno tra Novak Djokovic e Marin Cilic, un vero e proprio derby balcanico tra due campioni che si conoscono alla perfezione. Il serbo, al rientro dopo lo stop post US Open, trova subito un ostacolo insidioso: il 37enne croato, che ha superato all’esordio Basilashvili, è un avversario esperto e capace di creare difficoltà.
Ma la giornata non si esaurisce certo qui. Riflettori puntati anche sul ritorno in campo di Ben Shelton, assente per alcune settimane a causa di problemi fisici e pronto a ritrovare ritmo e fiducia. In chiusura toccherà invece a Taylor Fritz, ormai punto fermo del tennis statunitense, che avrà il compito di confermare il suo status da big.
Ci sarà spazio pure per altri protagonisti di spessore: Frances Tiafoe, sempre spettacolare e imprevedibile; Casper Ruud, in cerca di continuità dopo segnali positivi a Tokyo; e Holger Rune, talento esplosivo atteso a una prova di maturità.
Il tennis italiano avrà gli occhi su Flavio Cobolli, Luca Nardi e Mattia Bellucci. Jannik Sinner scenderà in campo sabato contro Daniel Altmaier.
Stadium Court – ore 06:30
🇺🇸 Ben Shelton vs 🇧🇪 David Goffin
🇦🇷 Sebastian Baez vs 🇩🇰 Holger Rune
🇭🇷 Marin Cilic vs 🇷🇸 Novak Djokovic (Non prima 12:30)
🇺🇸 Taylor Fritz vs 🇭🇺 Fabian Marozsan
Grandstand 2 – ore 06:30
🇺🇸 Frances Tiafoe vs 🇩🇪 Yannick Hanfmann
🇺🇸 Learner Tien vs 🇷🇸 Miomir Kecmanovic
🇨🇳 Juncheng Shang / 🇨🇳 Zhizhen Zhang vs 🇫🇷 Corentin Moutet / 🇫🇷 Alexandre Muller
🇧🇪 Zizou Bergs vs 🇳🇴 Casper Ruud
Show Court 3 – ore 06:30
❓ vs 🇨🇦 Gabriel Diallo
🇦🇷 Francisco Cerundolo vs 🇫🇷 Adrian Mannarino
🇧🇷 Marcelo Melo / 🇩🇪 Alexander Zverev vs 🇨🇳 Yunchaokete Bu / 🇹🇼 Ray Ho
🇰🇿 Alexander Bublik vs 🇲🇨 Valentin Vacherot
Court 4 – ore 06:30
🇬🇧 Neal Skupski / 🇦🇺 John-Patrick Smith vs 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime / 🇳🇱 Robin Haase
🇨🇿 Adam Pavlasek / 🇧🇷 Fernando Romboli vs 🇷🇺 Karen Khachanov / 🇷🇺 Andrey Rublev
🇮🇹 Luca Nardi vs 🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard
🇪🇸 Jaume Munar vs 🇮🇹 Flavio Cobolli
Court 7 – ore 06:30
🇸🇻 Marcelo Arevalo / 🇭🇷 Mate Pavic vs 🇩🇪 Daniel Altmaier / 🇦🇷 Camilo Ugo Carabelli
🇫🇷 Ugo Humbert vs 🇦🇺 Jordan Thompson
🇮🇹 Mattia Bellucci vs 🇨🇿 Tomas Machac
🇳🇱 Tallon Griekspoor vs ❓
Court 6 – ore 06:30
🇸🇪 Andre Goransson / 🇺🇸 Alex Michelsen vs 🇵🇹 Francisco Cabral / 🇦🇹 Lucas Miedler
🇦🇷 Maximo Gonzalez / 🇦🇷 Andres Molteni vs 🇲🇽 Santiago Gonzalez / 🇳🇱 David Pel
🇨🇦 Gabriel Diallo / 🇺🇸 Brandon Nakashima vs 🇺🇸 Christian Harrison / 🇺🇸 Evan King
Si poteva precisare che il “derby balcanico” che somma 75 anni…
é finora 19-2 (!) per il campione serbo. 😉
Ultime 6 per DJ.
Ultima di Marino nel 2018.
Ma non si incontrano da tre anni (2022)… 😉
Già un giorno in più di riposo certamente non guasta. Occhio però alle diarree……..
Cobbo niente scherzi, fai fuori quel gradasso!
Luca Nardi, classe 2003. Il tanto vituperato Nardi, zitto zitto, col suo passo felpato e un punta di piedi, è tra i primi 80 del mondo stagionali. Non capisco perché -per dirne uno- il Mattia Bellucci, classe 2001, più o meno con la stessa classifica, ma due anni più “anziano”, venga invece spronato e incoraggiato. Perché da Nardi ci si aspetta di più, si dirà. Ma che vuol dire? Ognuno, al momento, nel momento, è quello che è e Nardi, ripeto 2003, messo male proprio non sta.
“Holger Rune, talento esplosivo” mi pare una definizione davvero ottimista… finora è sembrato solo “scoppiato”.
Brooksby è in gran forma ed è un brutto cliente per tutti, costerebbe una certa fatica anche al nostro Sinner…
Nardi e Bellucci hanno poche possibilità e Cobolli dovrà presentarsi al meglio della sua condizione, fisica e mentale.
Zverev è stanco ma non perde occasione per giocare anche il doppio!
Daje Cobbo !!!!
Se Sinner vince ancora il torneo arriva vicino a Alcaraz la differenza sarebbe di 390 punti tra i due, difficile ma per Sinner non impossibile
Poi dovrà giocare il terzo turno contro Griekspoor/Brooskby domenica però
Ottimo, 3 giorni tra la finale di Pechino e il debutto a Shanghai.