WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

Angelica Moratelli nella foto
🇮🇹 WTA 125 Cosenza – 2° Turno (terra battuta)

Center Court – ore 11:00
(3) Simona Waltert SUI vs Tiphanie Lemaitre FRA
Il match deve ancora iniziare

Maja Chwalinska POL vs (2) Darja Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare

(7) Oksana Selekhmeteva RUS vs Teodora Kostovic SRB Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Lola Radivojevic SRB vs (6) Julia Grabher AUT Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
(4) Alicia Barnett GBR / (4) Elixane Lechemia FRA vs Aliona Bolsova ESP / Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP
Il match deve ancora iniziare

(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Nicole Fossa Huergo ITA / Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare

Leonie Kung SUI / Tiphanie Lemaitre FRA vs (3) Amina Anshba RUS / (3) Madeleine Brooks GBR

Il match deve ancora iniziare

Federica Urgesi ITA / Aurora Zantedeschi ITA vs (2) Angelica Moratelli ITA / (2) Darja Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare










🇹🇷 WTA 125 Samsun – 2° turno(cemento)

Center Court – ore 09:00
Berfu Cengiz TUR vs (5) Darja Vidmanova CZE
Il match deve ancora iniziare

(3) Nikola Bartunkova CZE vs Ayla Aksu TUR

Il match deve ancora iniziare

(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Amandine Hesse FRA

Il match deve ancora iniziare

Berfu Cengiz TUR / Ipek Oz TUR vs Darja Vidmanova CZE / Ksenia Zaytseva RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Anastasia Tikhonova RUS vs (2) Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare

(7) Maria Timofeeva RUS vs Isabella Shinikova BUL

Il match deve ancora iniziare

(8) Sofia Costoulas BEL vs Lina Gjorcheska MKD

Il match deve ancora iniziare

Nikola Bartunkova CZE / Maria Timofeeva RUS vs (2) Emily Appleton GBR / (2) Weronika Falkowska POL

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 08:00
Caroline Werner GER vs Linda Klimovicova POL Inizio 08:00

Il match deve ancora iniziare

Emily Appleton GBR vs (6) Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare

(4) Eden Silva GBR / (4) Anastasia Tikhonova RUS vs Selina Atay TUR / Defne Cirpanli TUR

Il match deve ancora iniziare

(1) Harriet Dart GBR / (1) Maia Lumsden GBR vs Mana Ayukawa JPN / Ekaterina Yashina RUS

Il match deve ancora iniziare

Vitalia Diatchenko RUS / Monica Niculescu ROU vs (3) Dalila Jakupovic SLO / (3) Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare





🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (2° Turno – hard)

Centre Court – ore 03:00
Lulu Sun NZL vs Victoria Jimenez Kasintseva AND Inizio 03:00
WTA Suzhou 125
Lulu Sun
6
4
2
Victoria Jimenez Kasintseva
2
6
6
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Mostra dettagli

(3) Suzan Lamens NED vs Katie Volynets USA

WTA Suzhou 125
Suzan Lamens [3]
0
5
1
0
Katie Volynets
0
7
6
0
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

Varvara Lepchenko USA / Qianhui Tang CHN vs Linda Fruhvirtova CZE / Viktorija Golubic SUI

WTA Suzhou 125
Varvara Lepchenko / Qianhui Tang
0
0
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
0
0
Vincitore: Fruhvirtova / Golubic
Mostra dettagli



Court 1 – ore 03:00
Varvara Lepchenko USA vs Kyoka Okamura JPN Inizio 03:00
WTA Suzhou 125
Varvara Lepchenko
0
1
6
0
Kyoka Okamura
0
6
7
0
Vincitore: Okamura
Mostra dettagli

Caroline Dolehide USA vs Joanna Garland TPE

WTA Suzhou 125
Caroline Dolehide
0
6
6
0
Joanna Garland
0
4
4
0
Vincitore: Dolehide
Mostra dettagli

Arianne Hartono NED / Prarthana Thombare IND vs Estelle Cascino FRA / Shuo Feng CHN

WTA Suzhou 125
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
0
2
0
Estelle Cascino / Shuo Feng
0
6
0
Mostra dettagli

