WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

Angelica Moratelli nella foto
🇮🇹 WTA 125 Cosenza – 2° Turno (terra battuta)
Center Court – ore 11:00
(3) Simona Waltert
vs Tiphanie Lemaitre
Il match deve ancora iniziare
Maja Chwalinska vs (2) Darja Semenistaja
Il match deve ancora iniziare
(7) Oksana Selekhmeteva vs Teodora Kostovic Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Lola Radivojevic vs (6) Julia Grabher Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
(4) Alicia Barnett
/ (4) Elixane Lechemia
vs Aliona Bolsova
/ Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Il match deve ancora iniziare
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
Leonie Kung / Tiphanie Lemaitre vs (3) Amina Anshba / (3) Madeleine Brooks
Il match deve ancora iniziare
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi vs (2) Angelica Moratelli / (2) Darja Semenistaja
Il match deve ancora iniziare
🇹🇷 WTA 125 Samsun – 2° turno(cemento)
Center Court – ore 09:00
Berfu Cengiz
vs (5) Darja Vidmanova
Il match deve ancora iniziare
(3) Nikola Bartunkova vs Ayla Aksu
Il match deve ancora iniziare
(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Amandine Hesse
Il match deve ancora iniziare
Berfu Cengiz / Ipek Oz vs Darja Vidmanova / Ksenia Zaytseva
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Anastasia Tikhonova vs (2) Kaja Juvan
Il match deve ancora iniziare
(7) Maria Timofeeva vs Isabella Shinikova
Il match deve ancora iniziare
(8) Sofia Costoulas vs Lina Gjorcheska
Il match deve ancora iniziare
Nikola Bartunkova / Maria Timofeeva vs (2) Emily Appleton / (2) Weronika Falkowska
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 08:00
Caroline Werner vs Linda Klimovicova Inizio 08:00
Il match deve ancora iniziare
Emily Appleton vs (6) Kaitlin Quevedo
Il match deve ancora iniziare
(4) Eden Silva / (4) Anastasia Tikhonova vs Selina Atay / Defne Cirpanli
Il match deve ancora iniziare
(1) Harriet Dart / (1) Maia Lumsden vs Mana Ayukawa / Ekaterina Yashina
Il match deve ancora iniziare
Vitalia Diatchenko / Monica Niculescu vs (3) Dalila Jakupovic / (3) Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (2° Turno – hard)
Centre Court – ore 03:00
Lulu Sun
vs Victoria Jimenez Kasintseva Inizio 03:00
WTA Suzhou 125
Lulu Sun
6
4
2
Victoria Jimenez Kasintseva
2
6
6
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Victoria Jimenez Kasintseva
2-4 → 2-5
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Victoria Jimenez Kasintseva
1-3 → 1-4
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Victoria Jimenez Kasintseva
1-1 → 1-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Victoria Jimenez Kasintseva
2-2 → 2-3
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Victoria Jimenez Kasintseva
4-0 → 4-1
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(3) Suzan Lamens vs Katie Volynets
WTA Suzhou 125
Suzan Lamens [3]
0
5
1
0
Katie Volynets•
0
7
6
0
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Katie Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Varvara Lepchenko / Qianhui Tang vs Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
WTA Suzhou 125
Varvara Lepchenko / Qianhui Tang
0
0
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
0
0
Vincitore: Fruhvirtova / Golubic
Court 1 – ore 03:00
Varvara Lepchenko
vs Kyoka Okamura Inizio 03:00
WTA Suzhou 125
Varvara Lepchenko•
0
1
6
0
Kyoka Okamura
0
6
7
0
Vincitore: Okamura
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
0*-5
1-5*
1-6*
2*-6
6-6 → 6-7
Kyoka Okamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Kyoka Okamura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Varvara Lepchenko
2-2 → 3-2
Varvara Lepchenko
1-1 → 2-1
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Varvara Lepchenko
0-1 → 1-1
Caroline Dolehide vs Joanna Garland
WTA Suzhou 125
Caroline Dolehide
0
6
6
0
Joanna Garland
0
4
4
0
Vincitore: Dolehide
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caroline Dolehide
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Caroline Dolehide
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Joanna Garland
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Caroline Dolehide
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Caroline Dolehide
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Joanna Garland
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Caroline Dolehide
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caroline Dolehide
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Joanna Garland
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Caroline Dolehide
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Joanna Garland
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Caroline Dolehide
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Caroline Dolehide
2-1 → 3-1
Caroline Dolehide
0-1 → 1-1
Joanna Garland
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Arianne Hartono / Prarthana Thombare vs Estelle Cascino / Shuo Feng
WTA Suzhou 125
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
0
2
0
Estelle Cascino / Shuo Feng•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Estelle Cascino / Shuo Feng
Servizio
Svolgimento
Set 1
Estelle Cascino / Shuo Feng
2-5 → 2-6
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit