Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 02 Ottobre 2025
Masters 1000 Shanghai – hard
R128 Arnaldi – Sakamoto 4° inc. ore 06:30
CH Mouilleron le Captif – Indoor hard
R16 Strombachs – Passaro 2° inc. ore 11
CH Villena – hard
R16 Butvilas – Potenza 2° inc. ore 12
QF Nouza /Rikl – Liutarevich /Ricca 2° inc. ore 12
CH Braga – terra
R16 Cecchinato – Gaubas 3° inc. ore 14
CH Tiburon – hard
R16 Bianchi /Hach Verdugo – Bondioli /Caniato TBA
Cosenza WTA 125
QF Maleckova /Skoch – Fossa Huergo /Gorgodze 2 incontro dalle 11:00
1T Urgesi /Zantedeschi – Moratelli /Semenistaja 4 incontro dalle 11:00
