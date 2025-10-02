Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 02 Ottobre 2025

02/10/2025 06:00 2 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CHN Masters 1000 Shanghai – hard
R128 Arnaldi ITA – Sakamoto JPN 4° inc. ore 06:30

FRA CH Mouilleron le Captif – Indoor hard
R16 Strombachs LAT – Passaro ITA 2° inc. ore 11

ESP CH Villena – hard
R16 Butvilas LTU – Potenza ITA 2° inc. ore 12

QF Nouza CZE/Rikl CZE – Liutarevich BLR/Ricca ITA 2° inc. ore 12

POR CH Braga – terra
R16 Cecchinato ITA – Gaubas LTU 3° inc. ore 14

USA CH Tiburon – hard
R16 Bianchi VEN/Hach Verdugo MEX – Bondioli ITA/Caniato ITA TBA

ITA Cosenza WTA 125
QF Maleckova CZE/Skoch CZE – Fossa Huergo ITA/Gorgodze GEO 2 incontro dalle 11:00
1T Urgesi ITA/Zantedeschi ITA – Moratelli ITA/Semenistaja LAT 4 incontro dalle 11:00

