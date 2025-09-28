Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Sinner e Musetti alla caccia delle semifinali a Pechino (LIVE)

28/09/2025 22:55 Nessun commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Semifinali, cemento

Colosseum – ore 04:00
Christian Harrison USA / Evan King USA vs Rohan Bopanna IND / Takeru Yuzuki JPN (Non prima 07:00)
Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Taylor Fritz USA (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Casper Ruud NOR (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare



Kinoshita Group Show Court – ore 07:00
Shogo Takano JPN / Mohamad Yusshazwan Yusoff MAS vs Yoshinobu Fujimoto JPN / Naofumi Kohno JPN

Il match deve ancora iniziare





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Quarti di Finale M – 3° Turno F, cemento

Capital Group Diamond – ore 05:00
Mirra Andreeva RUS vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Jakub Mensik CZE (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova CZE vs Qinwen Zheng CHN (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Alexander Zverev GER (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare



Lotus – ore 05:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare

Lois Boisson FRA vs Emma Navarro USA (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Iga Swiatek POL vs Camila Osorio COL (Non prima 08:30)

Il match deve ancora iniziare

Emma Raducanu GBR vs Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare



Moon – ore 05:00
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Aliaksandra Sasnovich BLR vs Marta Kostyuk UKR (Non prima 06:30)

Il match deve ancora iniziare

Maya Joint AUS vs Sonay Kartal GBR

Il match deve ancora iniziare

Zeynep Sonmez TUR vs Anastasia Potapova RUS

Il match deve ancora iniziare



Brad Drewett – ore 05:00
Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Ulrikke Eikeri NOR / Giuliana Olmos MEX

Il match deve ancora iniziare

Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS vs Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA (Non prima 06:00)

Il match deve ancora iniziare

Veronika Kudermetova RUS / Elise Mertens BEL vs Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

Kamilla Rakhimova RUS / Laura Siegemund GER vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

