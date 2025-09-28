ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Sinner e Musetti alla caccia delle semifinali a Pechino (LIVE)
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Semifinali, cemento
Colosseum – ore 04:00
Christian Harrison / Evan King vs Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki (Non prima 07:00)
Jenson Brooksby vs Taylor Fritz (Non prima 09:00)
Carlos Alcaraz vs Casper Ruud (Non prima 11:00)
Kinoshita Group Show Court – ore 07:00
Shogo Takano / Mohamad Yusshazwan Yusoff vs Yoshinobu Fujimoto / Naofumi Kohno
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Quarti di Finale M – 3° Turno F, cemento
Capital Group Diamond – ore 05:00
Mirra Andreeva vs Jessica Bouzas Maneiro
Alex de Minaur vs Jakub Mensik (Non prima 07:00)
Jannik Sinner vs Fabian Marozsan
Linda Noskova vs Qinwen Zheng (Non prima 13:00)
Daniil Medvedev vs Alexander Zverev (Non prima 14:30)
Lotus – ore 05:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Karen Khachanov / Andrey Rublev
Lois Boisson vs Emma Navarro (Non prima 07:00)
Iga Swiatek vs Camila Osorio (Non prima 08:30)
Emma Raducanu vs Jessica Pegula
Learner Tien vs Lorenzo Musetti (Non prima 13:00)
Moon – ore 05:00
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Aliaksandra Sasnovich vs Marta Kostyuk (Non prima 06:30)
Maya Joint vs Sonay Kartal
Zeynep Sonmez vs Anastasia Potapova
Brad Drewett – ore 05:00
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez vs Sara Errani / Jasmine Paolini (Non prima 06:00)
Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Miyu Kato / Fanny Stollar
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
