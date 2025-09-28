ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Sinner e Musetti alla caccia delle semifinali a Pechino (LIVE)

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Semifinali, cemento

Christian Harrison/ Evan Kingvs Rohan Bopanna/ Takeru Yuzuki(Non prima 07:00)

Jenson Brooksby vs Taylor Fritz (Non prima 09:00)



Carlos Alcaraz vs Casper Ruud (Non prima 11:00)



Kinoshita Group Show Court – ore 07:00

Shogo Takano / Mohamad Yusshazwan Yusoff vs Yoshinobu Fujimoto / Naofumi Kohno



WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Quarti di Finale M – 3° Turno F, cemento

Mirra Andreevavs Jessica Bouzas Maneiro

Alex de Minaur vs Jakub Mensik (Non prima 07:00)



Jannik Sinner vs Fabian Marozsan



Linda Noskova vs Qinwen Zheng (Non prima 13:00)



Daniil Medvedev vs Alexander Zverev (Non prima 14:30)



Lotus – ore 05:00

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



Lois Boisson vs Emma Navarro (Non prima 07:00)



Iga Swiatek vs Camila Osorio (Non prima 08:30)



Emma Raducanu vs Jessica Pegula



Learner Tien vs Lorenzo Musetti (Non prima 13:00)



Moon – ore 05:00

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



Aliaksandra Sasnovich vs Marta Kostyuk (Non prima 06:30)



Maya Joint vs Sonay Kartal



Zeynep Sonmez vs Anastasia Potapova



Brad Drewett – ore 05:00

Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos



Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez vs Sara Errani / Jasmine Paolini (Non prima 06:00)



Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Miyu Kato / Fanny Stollar



Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu



