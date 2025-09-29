Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Medvedev supera Zverev e vola in semifinale.Errani e Paolini volano ai quarti a Pechino – 6-3 6-0 a Kichenok/Perez. Mensik si ritira nei quarti – De Minaur in semifinale

29/09/2025 16:24 201 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images

Sfida tra due giocatori in cerca di riscatto nei quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino, ma a spuntarla è stato Daniil Medvedev, che ha battuto in due set Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 6-3. Il russo ha dominato il confronto, mentre il tedesco continua il suo periodo di crisi fatto di risultati deludenti e poca fiducia. Medvedev, invece, ritrova sensazioni positive e in semifinale affronterà l’americano Learner Tien.

Avanzano senza problemi Sara Errani e Jasmine Paolini ai quarti di finale del torneo di doppio di Pechino. Le campionesse del Roland Garros hanno superato con un netto 6-3 6-0 la coppia formata dall’ucraina Lyudmyla Kichenok e dall’australiana Ellen Perez, chiudendo la pratica in appena 53 minuti.
Le azzurre hanno gestito con autorità l’incontro, dominando in risposta e approfittando delle difficoltà al servizio delle avversarie. Dopo un primo set equilibrato fino al 4-1, Errani e Paolini hanno preso definitivamente il controllo, lasciando solo tre game in totale. Nel secondo parziale non c’è stata partita: break immediato e parziale di 6-0 che ha chiuso la sfida.
Con questa vittoria, Errani e Paolini diventano le nuove leader nella Race, in attesa di sfidare al prossimo turno Rakhimova/Siegemund.

Non c’è stata partita nei quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Alex De Minaur e Jakub Mensik. Il giovane ceco, classe 2005, ha dovuto abbandonare l’incontro quando il punteggio segnava 4-1 per l’australiano nel primo set.
Mensik, dopo aver richiesto l’intervento del medico, ha scelto di non proseguire il match a causa di un problema fisico che gli impediva di competere regolarmente. Secondo diverse fonti, il ritiro sarebbe legato a un’eccessiva accumulazione di partite e tornei nelle ultime settimane: il 19enne ha infatti disputato in rapida successione lo US Open, la Coppa Davis e la Laver Cup, senza una vera pausa.
Per De Minaur arriva così l’accesso alla semifinale senza bisogno di completare il match, mentre per Mensik sarà importante ritrovare energie in vista del prossimo appuntamento: il Masters 1000 di Shanghai.

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Semifinali, cemento

Colosseum – ore 04:00
Christian Harrison USA / Evan King USA vs Rohan Bopanna IND / Takeru Yuzuki JPN (Non prima 07:00)
ATP Tokyo
Christian Harrison / Evan King [1]
6
3
16
Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki
4
6
18
Vincitore: Bopanna / Yuzuki
Mostra dettagli

Jenson Brooksby USA vs Taylor Fritz USA (Non prima 09:00)

ATP Tokyo
Jenson Brooksby
4
3
Taylor Fritz [2]
6
6
Vincitore: Fritz
Mostra dettagli

Carlos Alcaraz ESP vs Casper Ruud NOR (Non prima 11:00)

ATP Tokyo
Carlos Alcaraz [1]
3
6
6
Casper Ruud [4]
6
3
4
Vincitore: Alcaraz
Mostra dettagli





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Quarti di Finale M – 3° Turno F, cemento

Capital Group Diamond – ore 05:00
Mirra Andreeva RUS vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
WTA Beijing
Mirra Andreeva [4]
0
6
6
0
Jessica Bouzas Maneiro
0
4
1
0
Vincitore: Andreeva
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS vs Jakub Mensik CZE (Non prima 07:00)

ATP Beijing
Alex de Minaur [3]
0
4
Jakub Mensik [7]
0
1
Vincitore: de Minaur
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Fabian Marozsan HUN

ATP Beijing
Jannik Sinner [1]
6
7
Fabian Marozsan
1
5
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Linda Noskova CZE vs Qinwen Zheng CHN (Non prima 13:00)

WTA Beijing
Linda Noskova [26]
0
6
3
3
Qinwen Zheng [7]
0
4
6
0
Vincitore: Noskova
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Alexander Zverev GER (Non prima 14:30)

ATP Beijing
Daniil Medvedev [8]
6
6
Alexander Zverev [2]
3
3
Vincitore: Medvedev
Mostra dettagli



Lotus – ore 05:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS

ATP Beijing
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
0
0
Karen Khachanov / Andrey Rublev
0
0
Vincitore: Khachanov / Rublev per walkover
Mostra dettagli

Lois Boisson FRA vs Emma Navarro USA (Non prima 07:00)

WTA Beijing
Lois Boisson
0
2
0
Emma Navarro [16]
0
6
1
Vincitore: Navarro
Mostra dettagli

Iga Swiatek POL vs Camila Osorio COL (Non prima 08:30)

WTA Beijing
Iga Swiatek [1]
40
6
0
Camila Osorio
0
0
0
Vincitore: Swiatek
Mostra dettagli

Emma Raducanu GBR vs Jessica Pegula USA

WTA Beijing
Emma Raducanu [30]
6
6
0
Jessica Pegula [5]
3
7
6
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 13:00)

ATP Beijing
Learner Tien
15
4
6
3
Lorenzo Musetti [4]
0
6
3
0
Vincitore: Tien
Mostra dettagli



Moon – ore 05:00
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Beijing
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
3
6
11
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
6
3
9
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Mostra dettagli

Aliaksandra Sasnovich BLR vs Marta Kostyuk UKR (Non prima 06:30)

WTA Beijing
Aliaksandra Sasnovich
0
4
2
0
Marta Kostyuk [23]
0
6
6
0
Vincitore: Kostyuk
Mostra dettagli

Maya Joint AUS vs Sonay Kartal GBR

WTA Beijing
Maya Joint
0
3
2
0
Sonay Kartal
0
6
6
0
Vincitore: Kartal
Mostra dettagli

Zeynep Sonmez TUR vs Anastasia Potapova RUS

WTA Beijing
Zeynep Sonmez
0
3
5
0
Anastasia Potapova
0
6
7
0
Vincitore: Potapova
Mostra dettagli



Brad Drewett – ore 05:00
Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Ulrikke Eikeri NOR / Giuliana Olmos MEX

WTA Beijing
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
6
6
0
Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos
0
0
4
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Mostra dettagli

Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS vs Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA (Non prima 06:00)

WTA Beijing
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
0
3
0
0
Sara Errani / Jasmine Paolini [2]
0
6
6
0
Vincitore: Errani / Paolini
Mostra dettagli

Veronika Kudermetova RUS / Elise Mertens BEL vs Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN

WTA Beijing
Veronika Kudermetova / Elise Mertens [3]
6
6
10
Miyu Kato / Fanny Stollar
2
7
12
Vincitore: Kato / Stollar
Mostra dettagli

Kamilla Rakhimova RUS / Laura Siegemund GER vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE

WTA Beijing
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
6
5
10
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
1
7
8
Vincitore: Rakhimova / Siegemund
Mostra dettagli

