Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Primo turno di Qualificazione. In campo due azzurri (LIVE)
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Qualificazioni (1° turno, cemento)
Stadium Court – ore 06:00
Rigele Te vs Ugo Blanchet
Alejandro Tabilo vs Jie Cui
Nikoloz Basilashvili vs Bernard Tomic
Jason Kubler vs Coleman Wong
Grandstand 2 – ore 06:00
Hanyi Liu vs Yosuke Watanuki
Fajing Sun vs Harold Mayot
Linang Xiao vs Eliot Spizzirri
Mackenzie McDonald vs Omar Jasika
Show Court 3 – ore 06:00
Filip Misolic vs Christopher Eubanks
August Holmgren vs Chun-Hsin Tseng
Rinky Hijikata vs Stefano Napolitano
Aleksandar Vukic vs Lloyd Harris (Non prima 10:30)
Court 4 – ore 06:00
Dalibor Svrcina vs Giulio Zeppieri
James Duckworth vs Gauthier Onclin
James Trotter vs Tristan Boyer
Rei Sakamoto vs Brandon Holt
Court 7 – ore 06:00
Valentin Royer vs Titouan Droguet
Tristan Schoolkate vs James McCabe
Kyrian Jacquet vs Liam Draxl
Shintaro Mochizuki vs Yannick Hanfmann
Court 6 – ore 06:00
Taro Daniel vs Billy Harris
Beibit Zhukayev vs Colton Smith
Nishesh Basavareddy vs Valentin Vacherot
Yoshihito Nishioka vs Zsombor Piros
