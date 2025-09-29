Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Primo turno di Qualificazione. In campo due azzurri (LIVE)

29/09/2025 00:03 Nessun commento
Stefano Napolitano nella foto
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Qualificazioni (1° turno, cemento)

Stadium Court – ore 06:00
Rigele Te CHN vs Ugo Blanchet FRA
Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Jie Cui CHN

Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

Jason Kubler AUS vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 06:00
Hanyi Liu CHN vs Yosuke Watanuki JPN

Il match deve ancora iniziare

Fajing Sun CHN vs Harold Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

Linang Xiao CHN vs Eliot Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Omar Jasika AUS

Il match deve ancora iniziare



Show Court 3 – ore 06:00
Filip Misolic AUT vs Christopher Eubanks USA

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Chun-Hsin Tseng TPE

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Stefano Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Lloyd Harris RSA (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 06:00
Dalibor Svrcina CZE vs Giulio Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Gauthier Onclin BEL

Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs Tristan Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

Rei Sakamoto JPN vs Brandon Holt USA

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 06:00
Valentin Royer FRA vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs James McCabe AUS

Il match deve ancora iniziare

Kyrian Jacquet FRA vs Liam Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 06:00
Taro Daniel JPN vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Beibit Zhukayev KAZ vs Colton Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Nishesh Basavareddy USA vs Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare

Yoshihito Nishioka JPN vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare

