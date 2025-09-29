Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Primo turno di Qualificazione. Fuori Zeppieri e Napolitano

29/09/2025 14:03 8 commenti
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty

Esordio amaro per Giulio Zeppieri (ATP 163), eliminato al primo turno con il punteggio di 6-2 6-4 da Dalibor Svrcina (ATP 91), terza testa di serie e già giustiziere del laziale ad Hangzhou. Zeppieri, fresco del suo terzo titolo Challenger conquistato tre settimane fa a Shanghai, aveva vinto il primo confronto diretto a Montpellier 2024, ma questa volta il ceco ha avuto la meglio.

Si ferma subito l’avventura di Stefano Napolitano (520 ATP) nelle qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, entrato in tabellone grazie al ranking protetto, è stato sconfitto al primo turno dall’australiano Rinky Hijikata (112 ATP, n.12 del seeding) con il punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Qualificazioni (1° turno, cemento)

Stadium Court – ore 06:00
Rigele Te CHN vs Ugo Blanchet FRA
ATP Shanghai
Rigele Te
4
3
Ugo Blanchet [21]
6
6
Vincitore: Blanchet
Alejandro Tabilo CHI vs Jie Cui CHN

ATP Shanghai
Alejandro Tabilo [1]
6
7
Jie Cui
3
5
Vincitore: Tabilo
Nikoloz Basilashvili GEO vs Bernard Tomic AUS

ATP Shanghai
Nikoloz Basilashvili [8]
4
6
6
Bernard Tomic
6
3
1
Vincitore: Basilashvili
Jason Kubler AUS vs Coleman Wong HKG

ATP Shanghai
Jason Kubler
7
6
Coleman Wong [24]
6
3
Vincitore: Kubler
Grandstand 2 – ore 06:00
Hanyi Liu CHN vs Yosuke Watanuki JPN

ATP Shanghai
Hanyi Liu
6
2
Yosuke Watanuki [20]
7
6
Vincitore: Watanuki
Fajing Sun CHN vs Harold Mayot FRA

ATP Shanghai
Fajing Sun
5
3
Harold Mayot [22]
7
6
Vincitore: Mayot
Linang Xiao CHN vs Eliot Spizzirri USA

ATP Shanghai
Linang Xiao
4
1
Eliot Spizzirri [17]
6
6
Vincitore: Spizzirri
Mackenzie McDonald USA vs Omar Jasika AUS

ATP Shanghai
Mackenzie McDonald [5]
6
6
Omar Jasika
0
4
Vincitore: McDonald
Show Court 3 – ore 06:00
Filip Misolic AUT vs Christopher Eubanks USA

ATP Shanghai
Filip Misolic [6]
5
6
2
Christopher Eubanks
7
4
6
Vincitore: Eubanks
August Holmgren DEN vs Chun-Hsin Tseng TPE

ATP Shanghai
August Holmgren
4
7
6
Chun-Hsin Tseng [16]
6
5
3
Vincitore: Holmgren
Rinky Hijikata AUS vs Stefano Napolitano ITA

ATP Shanghai
Rinky Hijikata [12]
6
6
Stefano Napolitano
3
2
Vincitore: Hijikata
Aleksandar Vukic AUS vs Lloyd Harris RSA (Non prima 10:30)

ATP Shanghai
Aleksandar Vukic [4]
15
1
7
0
Marc-Andrea Huesler
0
6
5
0
Court 4 – ore 06:00
Dalibor Svrcina CZE vs Giulio Zeppieri ITA

ATP Shanghai
Dalibor Svrcina [3]
6
6
Giulio Zeppieri
2
4
Vincitore: Svrcina
James Duckworth AUS vs Gauthier Onclin BEL

ATP Shanghai
James Duckworth [11]
6
5
Gauthier Onclin
7
7
Vincitore: Onclin
James Trotter JPN vs Tristan Boyer USA

ATP Shanghai
James Trotter
5
6
6
Tristan Boyer [15]
7
4
2
Vincitore: Trotter
Rei Sakamoto JPN vs Brandon Holt USA

ATP Shanghai
Rei Sakamoto
6
7
Brandon Holt [13]
1
5
Vincitore: Sakamoto
Court 7 – ore 06:00
Valentin Royer FRA vs Titouan Droguet FRA

ATP Shanghai
Valentin Royer [2]
6
6
Titouan Droguet
1
2
Vincitore: Royer
Tristan Schoolkate AUS vs James McCabe AUS

ATP Shanghai
Tristan Schoolkate [7]
3
7
6
James McCabe
6
6
2
Vincitore: Schoolkate
Kyrian Jacquet FRA vs Liam Draxl CAN

ATP Shanghai
Kyrian Jacquet
4
7
6
Liam Draxl [14]
6
6
7
Vincitore: Draxl
Shintaro Mochizuki JPN vs Yannick Hanfmann GER

ATP Shanghai
Shintaro Mochizuki [9]
3
5
Yannick Hanfmann
6
7
Vincitore: Hanfmann
Court 6 – ore 06:00
Taro Daniel JPN vs Billy Harris GBR

ATP Shanghai
Taro Daniel
4
2
Billy Harris [18]
6
6
Vincitore: Harris
Beibit Zhukayev KAZ vs Colton Smith USA

ATP Shanghai
Beibit Zhukayev
7
7
Colton Smith [19]
6
6
Vincitore: Zhukayev
Nishesh Basavareddy USA vs Valentin Vacherot MON

ATP Shanghai
Nishesh Basavareddy [10]
7
4
2
Valentin Vacherot
6
6
6
Vincitore: Vacherot
Yoshihito Nishioka JPN vs Zsombor Piros HUN

ATP Shanghai
Yoshihito Nishioka
0
6
5
Rio Noguchi
0
3
2
8 commenti

Sporadico (Guest) 29-09-2025 14:21

Scritto da Sporadico
Zeppieri molto stanco con un avversario che aveva battuto da poco

Dopo di me l’utente A ziz e dou gaz scriveva “Bruttino Zeppieri”. Tuttavia l’utente Detuqueridapresencia, che praticamente abita in questo forum, mette il pollice verso solo a me… Detu sei fantasticooo!!! Me fai mbazzisce!!! Ora voglio premiarti con almeno 10 pollici in su a ogni tuo intervento, indipendente da quello che scriverai. Per te è importante, lo so…

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Anni80 (Guest) 29-09-2025 11:39

@ Di Passaggio (#4490030)
Non ricordo a mente tra slam e 1000 un caso in cui ad Alcaraz sia arrivata la parte più difficile di un tabellone. Qualciuno puo rinfrescarmi la memoria?!?!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Anni80 (Guest) 29-09-2025 11:39
6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Purple Rain 29-09-2025 09:05

Scritto da Sporadico
Zeppieri molto stanco con un avversario che aveva battuto da poco

La verità è che non sono tutti forti come Musetti…

 5
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 29-09-2025 07:31

Bruttino Zeppieri!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 29-09-2025 07:29

È uscito il MD. Parte bassa più difficile, con Sinner Bublik Nole Cobbo… Parte alta con Alky e Muso.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sporadico (Guest) 29-09-2025 07:25

Zeppieri molto stanco con un avversario che aveva battuto da poco

 2
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Kent carlsson (Guest) 29-09-2025 06:34

Giulione sveglia

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!