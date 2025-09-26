ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo due azzurri in singolare e quattro nel doppio (LIVE)
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento
Colosseum – ore 04:00
Jenson Brooksby vs Luciano Darderi
Brandon Nakashima vs Marton Fucsovics
Ethan Quinn vs Holger Rune (Non prima 09:00)
Carlos Alcaraz vs Zizou Bergs
Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Santiago Gonzalez / David Pel vs Alexander Erler / Robert Galloway (Non prima 05:30)
Christian Harrison / Evan King vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe
Brandon Nakashima / Frances Tiafoe vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin (Non prima 09:30)
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 2° Turno, cemento
Capital Group Diamond – ore 05:00
Mirra Andreeva vs Lin Zhu
Iga Swiatek vs Yue Yuan
Jannik Sinner vs Terence Atmane (Non prima 09:00)
Emiliana Arango vs Qinwen Zheng (Non prima 13:00)
Arthur Cazaux vs Jakub Mensik (Non prima 14:30)
Lotus – ore 05:00
Fabian Marozsan vs Alexandre Muller
Alex de Minaur vs Arthur Rinderknech (Non prima 06:30)
Ajla Tomljanovic vs Jessica Pegula (Non prima 09:00)
Naomi Osaka vs Aliaksandra Sasnovich
Emma Raducanu vs Cristina Bucsa (Non prima 13:00)
Moon – ore 05:00
Anastasia Potapova vs Victoria Mboko
Clara Tauson vs Zeynep Sonmez
Linda Noskova vs Xiyu Wang
Sonay Kartal vs Daria Kasatkina
Juncheng Shang / Zhizhen Zhang vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard (Non prima 13:00)
Brad Drewett – ore 05:00
Elena-Gabriela Ruse vs Emma Navarro
Liudmila Samsonova vs Lois Boisson
Ella Seidel vs Marta Kostyuk
Kristina Mladenovic / Shuai Zhang vs Priscilla Hon / Karolina Muchova
Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Qianhui Tang / Xiyu Wang
Court 3 – ore 05:00
Camila Osorio vs Anna Kalinskaya
Diana Shnaider vs Maya Joint
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang vs Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
Court 5 – ore 05:00
Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez vs Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Flavio Cobolli / Lorenzo Sonego (Non prima 06:00)
Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Francisco Cerundolo / Alexandre Muller
Alejandro Davidovich Fokina / Alex de Minaur vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Court 4 – ore 05:00
Jessica Bouzas Maneiro vs Dayana Yastremska
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi vs Sara Errani / Jasmine Paolini (Non prima 06:30)
Sofia Kenin / McCartney Kessler vs Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos
Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya vs Timea Babos / Luisa Stefani
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
