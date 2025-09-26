ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo due azzurri in singolare e quattro nel doppio (LIVE)

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksbyvs Luciano Darderi

Brandon Nakashima vs Marton Fucsovics



Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn vs Holger Rune (Non prima 09:00)



Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz vs Zizou Bergs



Il match deve ancora iniziare

Kinoshita Group Show Court – ore 04:00

Santiago Gonzalez / David Pel vs Alexander Erler / Robert Galloway (Non prima 05:30)



Il match deve ancora iniziare

Christian Harrison / Evan King vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe



Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima / Frances Tiafoe vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin (Non prima 09:30)



Il match deve ancora iniziare

WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreevavs Lin Zhu

Iga Swiatek vs Yue Yuan



Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner vs Terence Atmane (Non prima 09:00)



Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango vs Qinwen Zheng (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Arthur Cazaux vs Jakub Mensik (Non prima 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Lotus – ore 05:00

Fabian Marozsan vs Alexandre Muller



Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur vs Arthur Rinderknech (Non prima 06:30)



Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic vs Jessica Pegula (Non prima 09:00)



Il match deve ancora iniziare

Naomi Osaka vs Aliaksandra Sasnovich



Il match deve ancora iniziare

Emma Raducanu vs Cristina Bucsa (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Moon – ore 05:00

Anastasia Potapova vs Victoria Mboko



Il match deve ancora iniziare

Clara Tauson vs Zeynep Sonmez



Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova vs Xiyu Wang



Il match deve ancora iniziare

Sonay Kartal vs Daria Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

Juncheng Shang / Zhizhen Zhang vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Brad Drewett – ore 05:00

Elena-Gabriela Ruse vs Emma Navarro



Il match deve ancora iniziare

Liudmila Samsonova vs Lois Boisson



Il match deve ancora iniziare

Ella Seidel vs Marta Kostyuk



Il match deve ancora iniziare

Kristina Mladenovic / Shuai Zhang vs Priscilla Hon / Karolina Muchova



Il match deve ancora iniziare

Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Qianhui Tang / Xiyu Wang



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 05:00

Camila Osorio vs Anna Kalinskaya



Il match deve ancora iniziare

Diana Shnaider vs Maya Joint



Il match deve ancora iniziare

Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang vs Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 05:00

Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez vs Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez



Il match deve ancora iniziare

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Flavio Cobolli / Lorenzo Sonego (Non prima 06:00)



Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Francisco Cerundolo / Alexandre Muller



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina / Alex de Minaur vs Harri Heliovaara / Henry Patten



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 05:00

Jessica Bouzas Maneiro vs Dayana Yastremska



Il match deve ancora iniziare

Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi vs Sara Errani / Jasmine Paolini (Non prima 06:30)



Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin / McCartney Kessler vs Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos



Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya vs Timea Babos / Luisa Stefani



Il match deve ancora iniziare