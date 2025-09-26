Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo due azzurri in singolare e quattro nel doppio (LIVE)

26/09/2025 21:48 Nessun commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento

Colosseum – ore 04:00
Jenson Brooksby USA vs Luciano Darderi ITA
Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Marton Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Holger Rune DEN (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Zizou Bergs BEL

Il match deve ancora iniziare



Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA (Non prima 05:30)

Il match deve ancora iniziare

Christian Harrison USA / Evan King USA vs Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA / Frances Tiafoe USA vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 2° Turno, cemento

Capital Group Diamond – ore 05:00
Mirra Andreeva RUS vs Lin Zhu CHN
Il match deve ancora iniziare

Iga Swiatek POL vs Yue Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Terence Atmane FRA (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL vs Qinwen Zheng CHN (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Cazaux FRA vs Jakub Mensik CZE (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare



Lotus – ore 05:00
Fabian Marozsan HUN vs Alexandre Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 06:30)

Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic AUS vs Jessica Pegula USA (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Naomi Osaka JPN vs Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare

Emma Raducanu GBR vs Cristina Bucsa ESP (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare



Moon – ore 05:00
Anastasia Potapova RUS vs Victoria Mboko CAN

Il match deve ancora iniziare

Clara Tauson DEN vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova CZE vs Xiyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

Sonay Kartal GBR vs Daria Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare

Juncheng Shang CHN / Zhizhen Zhang CHN vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare



Brad Drewett – ore 05:00
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Emma Navarro USA

Il match deve ancora iniziare

Liudmila Samsonova RUS vs Lois Boisson FRA

Il match deve ancora iniziare

Ella Seidel GER vs Marta Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare

Kristina Mladenovic FRA / Shuai Zhang CHN vs Priscilla Hon AUS / Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare

Veronika Kudermetova RUS / Elise Mertens BEL vs Qianhui Tang CHN / Xiyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 05:00
Camila Osorio COL vs Anna Kalinskaya RUS

Il match deve ancora iniziare

Diana Shnaider RUS vs Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN vs Su-Wei Hsieh TPE / Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 05:00
Jaqueline Cristian ROU / Leylah Fernandez CAN vs Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS

Il match deve ancora iniziare

Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Flavio Cobolli ITA / Lorenzo Sonego ITA (Non prima 06:00)

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS vs Francisco Cerundolo ARG / Alexandre Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina ESP / Alex de Minaur AUS vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 05:00
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Dayana Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare

Irina Khromacheva RUS / Aldila Sutjiadi INA vs Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA (Non prima 06:30)

Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin USA / McCartney Kessler USA vs Ulrikke Eikeri NOR / Giuliana Olmos MEX

Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU / Anna Kalinskaya RUS vs Timea Babos HUN / Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

