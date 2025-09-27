ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Doppio a Pechino: – bene Errani/Paolini, out Sonego/Cobolli

Esordio convincente per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile di Pechino. Le azzurre, teste di serie n.2, hanno superato Irina Khromacheva e Aldila Sutjiadi con un netto 6-3 6-2 in 1h17’, mostrando grande solidità e intesa. Negli ottavi affronteranno la coppia Kichenok/Perez.

Niente da fare invece per Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, eliminati al primo turno nel doppio maschile dai britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, n.1 del seeding, con il punteggio di 7-5 6-0 in 1h09’.

ATP Tokyo Jenson Brooksby Jenson Brooksby 7 6 Luciano Darderi Luciano Darderi 6 1 Vincitore: Brooksby Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 J. Brooksby 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-1 → 5-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Jenson Brooksbyvs Luciano Darderi

Brandon Nakashima vs Marton Fucsovics



ATP Tokyo Brandon Nakashima Brandon Nakashima 7 6 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 5 3 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-1 → 4-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ethan Quinn vs Holger Rune (Non prima 09:00)



ATP Tokyo Ethan Quinn Ethan Quinn 4 2 Holger Rune [3] Holger Rune [3] 6 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 H. Rune 0-15 0-30 0-40 0-5 → 1-5 E. Quinn 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 0-4 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 E. Quinn 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 E. Quinn 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Quinn 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 H. Rune 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Quinn 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz vs Zizou Bergs



ATP Tokyo Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Zizou Bergs Zizou Bergs 4 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-3 → 6-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-1 → 3-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Bergs 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Kinoshita Group Show Court – ore 04:00

Santiago Gonzalez / David Pel vs Alexander Erler / Robert Galloway (Non prima 05:30)



ATP Tokyo Santiago Gonzalez / David Pel Santiago Gonzalez / David Pel 7 6 10 Alexander Erler / Robert Galloway Alexander Erler / Robert Galloway 6 7 12 Vincitore: Erler / Galloway Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 A. Erler / Galloway 0-1 S. Gonzalez / Pel 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 df 10-11 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* ace 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 A. Erler / Galloway 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Erler / Galloway 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Christian Harrison / Evan King vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe



ATP Tokyo Christian Harrison / Evan King [1] Christian Harrison / Evan King [1] 3 6 10 Kaito Uesugi / Seita Watanabe Kaito Uesugi / Seita Watanabe 6 4 2 Vincitore: Harrison / King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 K. Uesugi / Watanabe 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-7 2-8 2-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Uesugi / Watanabe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Harrison / King 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 K. Uesugi / Watanabe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 C. Harrison / King 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 K. Uesugi / Watanabe 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Harrison / King 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 K. Uesugi / Watanabe 15-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Harrison / King 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 K. Uesugi / Watanabe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Harrison / King 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Uesugi / Watanabe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Uesugi / Watanabe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 C. Harrison / King 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Brandon Nakashima / Frances Tiafoe vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin (Non prima 09:30)



ATP Tokyo Brandon Nakashima / Frances Tiafoe Brandon Nakashima / Frances Tiafoe 0 0 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [2] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [2] 0 0 Vincitore: Nys / Roger-Vasselin per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 2° Turno, cemento

WTA Beijing Mirra Andreeva [4] Mirra Andreeva [4] 0 6 6 0 Lin Zhu Lin Zhu 0 2 2 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Lin Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lin Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Lin Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Lin Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Mirra Andreevavs Lin Zhu

Iga Swiatek vs Yue Yuan



WTA Beijing Iga Swiatek [1] • Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Yue Yuan Yue Yuan 0 0 3 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jannik Sinner vs Terence Atmane (Non prima 09:00)



ATP Beijing Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 5 6 Terence Atmane Terence Atmane 4 7 0 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Atmane 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Atmane 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Emiliana Arango vs Qinwen Zheng (Non prima 13:00)



WTA Beijing Emiliana Arango Emiliana Arango 0 3 2 0 Qinwen Zheng [7] • Qinwen Zheng [7] 0 6 6 0 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Qinwen Zheng 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Arthur Cazaux vs Jakub Mensik (Non prima 14:30)



ATP Beijing Arthur Cazaux Arthur Cazaux 40 3 Jakub Mensik [7] • Jakub Mensik [7] A 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 A. Cazaux 0-15 0-30 df 0-40 df 3-4 → 3-5 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lotus – ore 05:00

Fabian Marozsan vs Alexandre Muller



ATP Beijing Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 7 Alexandre Muller Alexandre Muller 3 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 df 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Muller 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Muller 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Muller 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Muller 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Alex de Minaur vs Arthur Rinderknech (Non prima 06:30)



ATP Beijing Alex de Minaur [3] Alex de Minaur [3] 6 3 7 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 3 6 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Ajla Tomljanovic vs Jessica Pegula (Non prima 09:00)



WTA Beijing Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 0 0 3 0 Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 0 6 6 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Naomi Osaka vs Aliaksandra Sasnovich



WTA Beijing Naomi Osaka [12] Naomi Osaka [12] 6 4 2 Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 1 6 6 Vincitore: Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Naomi Osaka 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Emma Raducanu vs Cristina Bucsa (Non prima 13:00)



WTA Beijing Emma Raducanu [30] Emma Raducanu [30] 0 6 6 0 Cristina Bucsa • Cristina Bucsa 0 3 3 0 Vincitore: Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Cristina Bucsa 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Emma Raducanu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Moon – ore 05:00

Anastasia Potapova vs Victoria Mboko



WTA Beijing Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 7 7 0 Victoria Mboko [21] Victoria Mboko [21] 0 6 5 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Victoria Mboko 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Victoria Mboko 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Victoria Mboko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 5*-0 5-1* 5-2* 5*-3 5*-4 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Clara Tauson vs Zeynep Sonmez



WTA Beijing Clara Tauson [10] Clara Tauson [10] 4 6 3 Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 6 2 6 Vincitore: Sonmez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Linda Noskova vs Xiyu Wang



WTA Beijing Linda Noskova [26] Linda Noskova [26] 0 6 6 0 Xiyu Wang Xiyu Wang 0 3 2 0 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Xiyu Wang 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Linda Noskova 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Sonay Kartal vs Daria Kasatkina



WTA Beijing Sonay Kartal • Sonay Kartal 0 6 6 0 Daria Kasatkina [14] Daria Kasatkina [14] 0 3 0 0 Vincitore: Kartal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sonay Kartal 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sonay Kartal 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Sonay Kartal 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Juncheng Shang / Zhizhen Zhang vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard (Non prima 13:00)



ATP Beijing Juncheng Shang / Zhizhen Zhang Juncheng Shang / Zhizhen Zhang 3 6 Guido Andreozzi / Manuel Guinard Guido Andreozzi / Manuel Guinard 6 7 Vincitore: Andreozzi / Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 J. Shang / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 5-6 J. Shang / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 J. Shang / Zhang 30-0 3-4 → 4-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Shang / Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 2-3 → 3-3 G. Andreozzi / Guinard 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 J. Shang / Zhang 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Shang / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Shang / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-5 → 3-6 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Shang / Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Shang / Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Shang / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Shang / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Brad Drewett – ore 05:00

Elena-Gabriela Ruse vs Emma Navarro



WTA Beijing Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 0 3 6 0 Emma Navarro [16] • Emma Navarro [16] 0 6 7 0 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emma Navarro 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 0*-5 0-6* 6-6 → 6-7 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Liudmila Samsonova vs Lois Boisson



WTA Beijing Liudmila Samsonova [19] Liudmila Samsonova [19] 0 3 4 0 Lois Boisson Lois Boisson 0 6 6 0 Vincitore: Boisson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Lois Boisson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Lois Boisson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lois Boisson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ella Seidel vs Marta Kostyuk



WTA Beijing Ella Seidel Ella Seidel 0 1 1 0 Marta Kostyuk [23] Marta Kostyuk [23] 0 6 6 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ella Seidel 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Kristina Mladenovic / Shuai Zhang vs Priscilla Hon / Karolina Muchova



WTA Beijing Kristina Mladenovic / Shuai Zhang Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 0 3 4 0 Priscilla Hon / Karolina Muchova Priscilla Hon / Karolina Muchova 0 6 6 0 Vincitore: Hon / Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Priscilla Hon / Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Priscilla Hon / Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Priscilla Hon / Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Priscilla Hon / Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Priscilla Hon / Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Priscilla Hon / Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Priscilla Hon / Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Priscilla Hon / Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Priscilla Hon / Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Priscilla Hon / Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Qianhui Tang / Xiyu Wang



WTA Beijing Veronika Kudermetova / Elise Mertens [3] Veronika Kudermetova / Elise Mertens [3] 6 4 10 Qianhui Tang / Xiyu Wang Qianhui Tang / Xiyu Wang 2 6 5 Vincitore: Kudermetova / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Qianhui Tang / Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Qianhui Tang / Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Qianhui Tang / Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Qianhui Tang / Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Qianhui Tang / Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Qianhui Tang / Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Qianhui Tang / Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Qianhui Tang / Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Qianhui Tang / Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 3 – ore 05:00

Camila Osorio vs Anna Kalinskaya



WTA Beijing Camila Osorio Camila Osorio 6 4 6 Anna Kalinskaya [28] Anna Kalinskaya [28] 1 6 4 Vincitore: Osorio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Anna Kalinskaya 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Diana Shnaider vs Maya Joint



WTA Beijing Diana Shnaider [17] Diana Shnaider [17] 0 5 1 0 Maya Joint Maya Joint 0 7 6 0 Vincitore: Joint Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-40 1-4 → 1-5 Maya Joint 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Maya Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Maya Joint 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Diana Shnaider 40-40 4-5 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Maya Joint 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Maya Joint 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang vs Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko



WTA Beijing Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 7 4 9 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [4] Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [4] 5 6 11 Vincitore: Hsieh / Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 11-9 0-1 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 9-10 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 5 – ore 05:00

Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez vs Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez



WTA Beijing Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez 6 3 7 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 4 6 10 Vincitore: Kichenok / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Flavio Cobolli / Lorenzo Sonego (Non prima 06:00)



ATP Beijing Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] 7 6 Flavio Cobolli / Lorenzo Sonego Flavio Cobolli / Lorenzo Sonego 5 0 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 F. Cobolli / Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 5-0 → 6-0 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-40 4-0 → 5-0 F. Cobolli / Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Cobolli / Sonego 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli / Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 F. Cobolli / Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 F. Cobolli / Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli / Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cobolli / Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli / Sonego 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Francisco Cerundolo / Alexandre Muller



ATP Beijing Karen Khachanov / Andrey Rublev Karen Khachanov / Andrey Rublev 6 6 Francisco Cerundolo / Alexandre Muller Francisco Cerundolo / Alexandre Muller 2 4 Vincitore: Khachanov / Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 F. Cerundolo / Muller 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 F. Cerundolo / Muller 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 F. Cerundolo / Muller 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 3-1 → 3-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Cerundolo / Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cerundolo / Muller 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 F. Cerundolo / Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 F. Cerundolo / Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 K. Khachanov / Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 3-1 F. Cerundolo / Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Cerundolo / Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Alejandro Davidovich Fokina / Alex de Minaur vs Harri Heliovaara / Henry Patten



ATP Beijing Alejandro Davidovich Fokina / Alex de Minaur Alejandro Davidovich Fokina / Alex de Minaur 3 4 Harri Heliovaara / Henry Patten [3] Harri Heliovaara / Henry Patten [3] 6 6 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 A. Davidovich Fokina / de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina / de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina / de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina / de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina / de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina / de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Davidovich Fokina / de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Davidovich Fokina / de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina / de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 4 – ore 05:00

Jessica Bouzas Maneiro vs Dayana Yastremska



WTA Beijing Jessica Bouzas Maneiro • Jessica Bouzas Maneiro 0 7 6 0 Dayana Yastremska [29] Dayana Yastremska [29] 0 5 4 0 Vincitore: Bouzas Maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jessica Bouzas Maneiro 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Dayana Yastremska 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Dayana Yastremska 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi vs Sara Errani / Jasmine Paolini (Non prima 06:30)



WTA Beijing Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 0 3 2 0 Sara Errani / Jasmine Paolini [2] Sara Errani / Jasmine Paolini [2] 0 6 6 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sofia Kenin / McCartney Kessler vs Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos



WTA Beijing Sofia Kenin / McCartney Kessler Sofia Kenin / McCartney Kessler 0 5 4 0 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 0 7 6 0 Vincitore: Eikeri / Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Sofia Kenin / McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Sofia Kenin / McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Sofia Kenin / McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Sofia Kenin / McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sofia Kenin / McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Sofia Kenin / McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Sofia Kenin / McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Sofia Kenin / McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sofia Kenin / McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Sofia Kenin / McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Sofia Kenin / McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya vs Timea Babos / Luisa Stefani

