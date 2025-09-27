Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Doppio a Pechino: – bene Errani/Paolini, out Sonego/Cobolli

Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Esordio convincente per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile di Pechino. Le azzurre, teste di serie n.2, hanno superato Irina Khromacheva e Aldila Sutjiadi con un netto 6-3 6-2 in 1h17’, mostrando grande solidità e intesa. Negli ottavi affronteranno la coppia Kichenok/Perez.
Niente da fare invece per Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, eliminati al primo turno nel doppio maschile dai britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, n.1 del seeding, con il punteggio di 7-5 6-0 in 1h09’.

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento

Colosseum – ore 04:00
Jenson Brooksby USA vs Luciano Darderi ITA
ATP Tokyo
Jenson Brooksby
7
6
Luciano Darderi
6
1
Vincitore: Brooksby
Brandon Nakashima USA vs Marton Fucsovics HUN

ATP Tokyo
Brandon Nakashima
7
6
Marton Fucsovics
5
3
Vincitore: Nakashima
Ethan Quinn USA vs Holger Rune DEN (Non prima 09:00)

ATP Tokyo
Ethan Quinn
4
2
Holger Rune [3]
6
6
Vincitore: Rune
Carlos Alcaraz ESP vs Zizou Bergs BEL

ATP Tokyo
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Zizou Bergs
4
3
Vincitore: Alcaraz
Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA (Non prima 05:30)

ATP Tokyo
Santiago Gonzalez / David Pel
7
6
10
Alexander Erler / Robert Galloway
6
7
12
Vincitore: Erler / Galloway
Christian Harrison USA / Evan King USA vs Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN

ATP Tokyo
Christian Harrison / Evan King [1]
3
6
10
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
6
4
2
Vincitore: Harrison / King
Brandon Nakashima USA / Frances Tiafoe USA vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA (Non prima 09:30)

ATP Tokyo
Brandon Nakashima / Frances Tiafoe
0
0
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [2]
0
0
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin per walkover
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 2° Turno, cemento

Capital Group Diamond – ore 05:00
Mirra Andreeva RUS vs Lin Zhu CHN
WTA Beijing
Mirra Andreeva [4]
0
6
6
0
Lin Zhu
0
2
2
0
Vincitore: Andreeva
Iga Swiatek POL vs Yue Yuan CHN

WTA Beijing
Iga Swiatek [1]
0
6
6
0
Yue Yuan
0
0
3
0
Vincitore: Swiatek
Jannik Sinner ITA vs Terence Atmane FRA (Non prima 09:00)

ATP Beijing
Jannik Sinner [1]
6
5
6
Terence Atmane
4
7
0
Vincitore: Sinner
Emiliana Arango COL vs Qinwen Zheng CHN (Non prima 13:00)

WTA Beijing
Emiliana Arango
0
3
2
0
Qinwen Zheng [7]
0
6
6
0
Vincitore: Zheng
Arthur Cazaux FRA vs Jakub Mensik CZE (Non prima 14:30)

ATP Beijing
Arthur Cazaux
40
3
Jakub Mensik [7]
A
5
Lotus – ore 05:00
Fabian Marozsan HUN vs Alexandre Muller FRA

ATP Beijing
Fabian Marozsan
6
7
Alexandre Muller
3
6
Vincitore: Marozsan
Alex de Minaur AUS vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 06:30)

ATP Beijing
Alex de Minaur [3]
6
3
7
Arthur Rinderknech
3
6
6
Vincitore: de Minaur
Ajla Tomljanovic AUS vs Jessica Pegula USA (Non prima 09:00)

WTA Beijing
Ajla Tomljanovic
0
0
3
0
Jessica Pegula [5]
0
6
6
0
Vincitore: Pegula
Naomi Osaka JPN vs Aliaksandra Sasnovich BLR

WTA Beijing
Naomi Osaka [12]
6
4
2
Aliaksandra Sasnovich
1
6
6
Vincitore: Sasnovich
Emma Raducanu GBR vs Cristina Bucsa ESP (Non prima 13:00)

WTA Beijing
Emma Raducanu [30]
0
6
6
0
Cristina Bucsa
0
3
3
0
Vincitore: Raducanu
Moon – ore 05:00
Anastasia Potapova RUS vs Victoria Mboko CAN

WTA Beijing
Anastasia Potapova
0
7
7
0
Victoria Mboko [21]
0
6
5
0
Vincitore: Potapova
Clara Tauson DEN vs Zeynep Sonmez TUR

WTA Beijing
Clara Tauson [10]
4
6
3
Zeynep Sonmez
6
2
6
Vincitore: Sonmez
Linda Noskova CZE vs Xiyu Wang CHN

WTA Beijing
Linda Noskova [26]
0
6
6
0
Xiyu Wang
0
3
2
0
Vincitore: Noskova
Sonay Kartal GBR vs Daria Kasatkina AUS

WTA Beijing
Sonay Kartal
0
6
6
0
Daria Kasatkina [14]
0
3
0
0
Vincitore: Kartal
Juncheng Shang CHN / Zhizhen Zhang CHN vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA (Non prima 13:00)

ATP Beijing
Juncheng Shang / Zhizhen Zhang
3
6
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
7
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Brad Drewett – ore 05:00
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Emma Navarro USA

WTA Beijing
Elena-Gabriela Ruse
0
3
6
0
Emma Navarro [16]
0
6
7
0
Vincitore: Navarro
Liudmila Samsonova RUS vs Lois Boisson FRA

WTA Beijing
Liudmila Samsonova [19]
0
3
4
0
Lois Boisson
0
6
6
0
Vincitore: Boisson
Ella Seidel GER vs Marta Kostyuk UKR

WTA Beijing
Ella Seidel
0
1
1
0
Marta Kostyuk [23]
0
6
6
0
Vincitore: Kostyuk
Kristina Mladenovic FRA / Shuai Zhang CHN vs Priscilla Hon AUS / Karolina Muchova CZE

WTA Beijing
Kristina Mladenovic / Shuai Zhang
0
3
4
0
Priscilla Hon / Karolina Muchova
0
6
6
0
Vincitore: Hon / Muchova
Veronika Kudermetova RUS / Elise Mertens BEL vs Qianhui Tang CHN / Xiyu Wang CHN

WTA Beijing
Veronika Kudermetova / Elise Mertens [3]
6
4
10
Qianhui Tang / Xiyu Wang
2
6
5
Vincitore: Kudermetova / Mertens
Court 3 – ore 05:00
Camila Osorio COL vs Anna Kalinskaya RUS

WTA Beijing
Camila Osorio
6
4
6
Anna Kalinskaya [28]
1
6
4
Vincitore: Osorio
Diana Shnaider RUS vs Maya Joint AUS

WTA Beijing
Diana Shnaider [17]
0
5
1
0
Maya Joint
0
7
6
0
Vincitore: Joint
Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN vs Su-Wei Hsieh TPE / Jelena Ostapenko LAT

WTA Beijing
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
7
4
9
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [4]
5
6
11
Vincitore: Hsieh / Ostapenko
Court 5 – ore 05:00
Jaqueline Cristian ROU / Leylah Fernandez CAN vs Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS

WTA Beijing
Jaqueline Cristian / Leylah Fernandez
6
3
7
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
4
6
10
Vincitore: Kichenok / Perez
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Flavio Cobolli ITA / Lorenzo Sonego ITA (Non prima 06:00)

ATP Beijing
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
7
6
Flavio Cobolli / Lorenzo Sonego
5
0
Vincitore: Cash / Glasspool
Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS vs Francisco Cerundolo ARG / Alexandre Muller FRA

ATP Beijing
Karen Khachanov / Andrey Rublev
6
6
Francisco Cerundolo / Alexandre Muller
2
4
Vincitore: Khachanov / Rublev
Alejandro Davidovich Fokina ESP / Alex de Minaur AUS vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Beijing
Alejandro Davidovich Fokina / Alex de Minaur
3
4
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
6
Vincitore: Heliovaara / Patten
Court 4 – ore 05:00
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Dayana Yastremska UKR

WTA Beijing
Jessica Bouzas Maneiro
0
7
6
0
Dayana Yastremska [29]
0
5
4
0
Vincitore: Bouzas Maneiro
Irina Khromacheva RUS / Aldila Sutjiadi INA vs Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA (Non prima 06:30)

WTA Beijing
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
0
3
2
0
Sara Errani / Jasmine Paolini [2]
0
6
6
0
Vincitore: Errani / Paolini
Sofia Kenin USA / McCartney Kessler USA vs Ulrikke Eikeri NOR / Giuliana Olmos MEX

WTA Beijing
Sofia Kenin / McCartney Kessler
0
5
4
0
Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos
0
7
6
0
Vincitore: Eikeri / Olmos
Sorana Cirstea ROU / Anna Kalinskaya RUS vs Timea Babos HUN / Luisa Stefani BRA

WTA Beijing
Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya
0
3
4
0
Timea Babos / Luisa Stefani [7]
0
6
6
0
Vincitore: Babos / Stefani
