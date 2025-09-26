Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo ancora 3 azzurri in singolare. Paolini parte forte a Pechino: battuta Sevastova, ora sfida con Kenin

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Paolini parte forte a Pechino: battuta Sevastova, ora sfida con Kenin
Esordio convincente per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Pechino, dove l’azzurra ha conquistato l’accesso al terzo turno dopo il bye iniziale. La toscana ha regolato con autorità la lettone Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-1 6-3, imponendo un tennis brillante nei momenti chiave del match.

Dopo un avvio in cui ha dovuto annullare quattro palle break nei primi due giochi, Paolini ha preso il comando delle operazioni, infilando un parziale di cinque game consecutivi che le ha consegnato il primo set. Nel secondo parziale l’azzurra ha confermato la sua solidità, gestendo con personalità i turni di battuta e spingendo con continuità da fondo campo. A chiudere il match è stato un doppio fallo della Sevastova, sintesi di una sfida sempre in mano alla numero uno italiana.
Con questa vittoria, Paolini conferma il suo buon momento dopo anche la vittoria nella Billie Jean King Cup e si prepara ora a un terzo turno di grande interesse contro Sofia Kenin (USA), classe 1998, attuale numero 26 del ranking e già top 4 mondiale, nonché campionessa dell’Australian Open 2020.
Una sfida dal sapore prestigioso, che rappresenterà un test significativo per misurare le ambizioni della toscana in questo finale di stagione.

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento

Colosseum – ore 04:00
Aleksandar Vukic AUS vs Daniel Altmaier GER
ATP Tokyo
Aleksandar Vukic
6
6
Daniel Altmaier
4
2
Vincitore: Vukic
Mostra dettagli

Sho Shimabukuro JPN vs Sebastian Korda USA (Non prima 05:30)

ATP Tokyo
Sho Shimabukuro
1
4
Sebastian Korda
6
6
Vincitore: Korda
Mostra dettagli

Nuno Borges POR vs Taylor Fritz USA (Non prima 09:00)

ATP Tokyo
Nuno Borges
5
6
Taylor Fritz [2]
7
7
Vincitore: Fritz
Mostra dettagli

Casper Ruud NOR vs Matteo Berrettini ITA

ATP Tokyo
Casper Ruud [4]
40
7
1
Matteo Berrettini
30
6
1
Mostra dettagli



Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR

ATP Tokyo
Alexander Erler / Robert Galloway
4
6
12
Sander Arends / Luke Johnson [4]
6
3
10
Vincitore: Erler / Galloway
Mostra dettagli

Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

ATP Tokyo
Santiago Gonzalez / David Pel
7
6
Francisco Cabral / Lucas Miedler
6
4
Vincitore: Gonzalez / Pel
Mostra dettagli

Gabriel Diallo CAN / Alex Michelsen USA vs Brandon Nakashima USA / Frances Tiafoe USA

ATP Tokyo
Gabriel Diallo / Alex Michelsen
2
6
5
Brandon Nakashima / Frances Tiafoe
6
4
10
Vincitore: Nakashima / Tiafoe
Mostra dettagli

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Rohan Bopanna IND / Takeru Yuzuki JPN

ATP Tokyo
Maximo Gonzalez / Andres Molteni [3]
6
6
Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki
7
7
Vincitore: Bopanna / Yuzuki
Mostra dettagli





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno M – 2° Turno F, cemento

Capital Group Diamond – ore 05:00
Kamilla Rakhimova RUS vs Coco Gauff USA
WTA Beijing
Kamilla Rakhimova
0
4
0
0
Coco Gauff [2]
0
6
6
0
Vincitore: Gauff
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS vs Yunchaokete Bu CHN (Non prima 07:00)

ATP Beijing
Alex de Minaur [3]
6
6
Yunchaokete Bu
4
0
Vincitore: de Minaur
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Cameron Norrie GBR

ATP Beijing
Daniil Medvedev [8]
6
6
Cameron Norrie
3
4
Vincitore: Medvedev
Mostra dettagli

Xinyu Wang CHN vs Shuai Zhang CHN (Non prima 13:00)

Lorenzo Sonego ITA vs Alexander Zverev GER

Lorenzo Sonego ITA vs Alexander Zverev GER

Lotus – ore 05:00



Lotus – ore 05:00
Andrey Rublev RUS vs Flavio Cobolli ITA

ATP Beijing
Andrey Rublev [6]
6
3
Flavio Cobolli
7
6
Vincitore: Cobolli
Mostra dettagli

Elena Rybakina KAZ vs Caty McNally USA (Non prima 07:00)

WTA Beijing
Elena Rybakina [8]
7
4
6
Caty McNally
5
6
3
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

Jasmine Paolini ITA vs Anastasija Sevastova LAT

WTA Beijing
Jasmine Paolini [6]
0
6
6
0
Anastasija Sevastova
0
1
3
0
Vincitore: Paolini
Mostra dettagli

Katie Boulter GBR vs Amanda Anisimova USA

WTA Beijing
Katie Boulter
15
1
2
Amanda Anisimova [3]
30
6
2
Mostra dettagli

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 13:00)

Moon – ore 05:00



Moon – ore 05:00
Miomir Kecmanovic SRB vs Jakub Mensik CZE

ATP Beijing
Miomir Kecmanovic
5
4
Jakub Mensik [7]
7
6
Vincitore: Mensik
Mostra dettagli

Juncheng Shang CHN vs Arthur Cazaux FRA

ATP Beijing
Juncheng Shang
6
6
5
Arthur Cazaux
0
7
7
Vincitore: Cazaux
Mostra dettagli

Adrian Mannarino FRA vs Alexander Bublik KAZ

ATP Beijing
Adrian Mannarino
6
6
Alexander Bublik
3
2
Vincitore: Mannarino
Mostra dettagli

Barbora Krejcikova CZE vs Ekaterina Alexandrova RUS

WTA Beijing
Barbora Krejcikova
0
7
0
Ekaterina Alexandrova [9]
15
5
1
Mostra dettagli

Karolina Muchova CZE vs Sorana Cirstea ROU

Brad Drewett – ore 05:00



Brad Drewett – ore 05:00
David Goffin BEL vs Arthur Rinderknech FRA
ATP Beijing
David Goffin
4
6
4
Arthur Rinderknech
6
3
6
Vincitore: Rinderknech
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Francisco Cerundolo ARG

ATP Beijing
Learner Tien
4
6
6
Francisco Cerundolo
6
3
4
Vincitore: Tien
Mostra dettagli

Corentin Moutet FRA vs Tallon Griekspoor NED

ATP Beijing
Corentin Moutet
6
7
Tallon Griekspoor
4
5
Vincitore: Moutet
Mostra dettagli

Priscilla Hon AUS vs Jelena Ostapenko LAT

WTA Beijing
Priscilla Hon
0
0
Jelena Ostapenko [22]
0
0
Mostra dettagli

Belinda Bencic SUI vs Katie Volynets USA

Court 3 – ore 05:00



Court 3 – ore 05:00
Leylah Fernandez CAN vs Maria Sakkari GRE
WTA Beijing
Leylah Fernandez [25]
0
6
6
0
Maria Sakkari
0
2
0
0
Vincitore: Fernandez
Mostra dettagli

Eva Lys GER vs Iva Jovic USA

WTA Beijing
Eva Lys
6
4
7
Iva Jovic [32]
3
6
5
Vincitore: Lys
Mostra dettagli

Antonia Ruzic CRO vs Paula Badosa ESP

WTA Beijing
Antonia Ruzic
0
3
6
0
Paula Badosa [18]
0
6
7
0
Vincitore: Badosa
Mostra dettagli

Elise Mertens BEL vs McCartney Kessler USA

WTA Beijing
Elise Mertens [20]
0
2
4
McCartney Kessler
0
6
5
Court 5 – ore 05:00



Court 5 – ore 05:00
Polina Kudermetova RUS vs Sofia Kenin USA

WTA Beijing
Polina Kudermetova
0
4
2
0
Sofia Kenin [27]
0
6
6
0
Vincitore: Kenin
Mostra dettagli

Marie Bouzkova CZE vs Magda Linette POL

WTA Beijing
Marie Bouzkova
0
7
7
0
Magda Linette [33]
0
5
5
0
Vincitore: Bouzkova
Mostra dettagli

Veronika Kudermetova RUS vs Anna Bondar HUN

WTA Beijing
Veronika Kudermetova [24]
0
7
6
0
Anna Bondar
0
5
3
0
Vincitore: Kudermetova
Mostra dettagli

Neal Skupski GBR / John-Patrick Smith AUS vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO (Non prima 10:00)

ATP Beijing
Neal Skupski / John-Patrick Smith
3
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
6
7
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Benjamin Bonzi FRA / Tallon Griekspoor NED

Court 4 – ore 05:00



Court 4 – ore 05:00
Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Beijing
Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5]
0
1
5
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
6
7
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Mostra dettagli

Gabriela Dabrowski CAN / Erin Routliffe NZL vs Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS

WTA Beijing
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [1]
3
6
4
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
6
1
10
Vincitore: Melichar-Martinez / Samsonova
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA vs Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN

WTA Beijing
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
7
4
8
Miyu Kato / Fanny Stollar
5
6
10
Vincitore: Kato / Stollar
Mostra dettagli

Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS vs Kamilla Rakhimova RUS / Laura Siegemund GER

WTA Beijing
Hanyu Guo / Alexandra Panova [8]
0
4
6
0
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
0
6
7
0
Vincitore: Rakhimova / Siegemund
Mostra dettagli

Ozzastru (Guest) 26-09-2025 12:39

Caspita la Maria 6:0, Daniil invece ha vinto: meno male , altrimenti dramma; Bublik stanco? perdere da Mannarino… Forza Matteo, il primo set andato vediamo di rimediare… forza

27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 26-09-2025 12:26

Scritto da Maurantonio

Scritto da italo
i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..

Come può entrare una marea in 10 posizioni? Ahahaha

come può uno scoglio, arginare il mare?

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 26-09-2025 12:24

Però Matteo, se continui a bloccare sistematicamente la voleé non vai da nessuna parte. A parte che le fai quasi tutte lunghe, poi l’avversario lo sa e parte prima. Allungala, fagli giocare un altro passante. Poi se te lo fa, bravo lui. Ma almeno ci hai provato.

Comunque non è finita. Forza Matteo, sempre.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maurantonio 26-09-2025 12:06

Scritto da italo
i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..

Come può entrare una marea in 10 posizioni? Ahahaha

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maurantonio 26-09-2025 12:01

Matteo molto solido al servizio ma in risposta molto carente

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 26-09-2025 11:57

Scritto da Silvio

Scritto da italo
vedere il numero 5 del mondo fritz che dà l’anima, esce fisicamente a pezzi per battere 7-5 7-6 il numero 50 del mondo fa capire quanto la top ten sia alla portata di tanti tennisti e la differenza, tranne i primi 2, sia davvero risicata

Borges è un giocatore davvero ammirevole.
Con intelligenza e applicazione ha costruito una carriera ottima, stabilmente nei 50 o giù di lì.
Batterlo non è mai facile, su qualsiasi superficie. Bravo Nuno.

Gli manca solo un po’ di cattiveria, sembra sempre accontentarsi dei risultati raggiunti, ma forse avrebbe meritato un po’ di più. Comunque uno di tennisti che umanamente mi piacciono di più.

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 26-09-2025 11:47

Scritto da italo
vedere il numero 5 del mondo fritz che dà l’anima, esce fisicamente a pezzi per battere 7-5 7-6 il numero 50 del mondo fa capire quanto la top ten sia alla portata di tanti tennisti e la differenza, tranne i primi 2, sia davvero risicata

Borges è un giocatore davvero ammirevole.
Con intelligenza e applicazione ha costruito una carriera ottima, stabilmente nei 50 o giù di lì.
Batterlo non è mai facile, su qualsiasi superficie. Bravo Nuno.

 21
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 26-09-2025 11:42

Se scambia, Berrettini perde 3 punti su 4, a essere ottimisti. Deve rischiare.

 20
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio
Silvio (Guest) 26-09-2025 11:41

Scritto da Marco M.

Scritto da Giambi

Scritto da JannikUberAlles
Guardo Cobolli… penso alla Davis e… non smetto di ridere!
(*-*)

Anche a me se Volandri lo schiererà come secondo singolarista e terzo Darderi, da piangere invece se pensasse ad altre soluzioni con tennisti che se la fanno sotto nei momenti cruciali e la Davis come sappiamo non perdona, non fa sconti. .

Mettetevela (mettiamocela) via, Volandri non rinuncerà a Musetti perché stravede per lui.

E che dovrebbe fare? Il Lorenzo attuale, soprattutto sul veloce, non è quello dell’anno scorso. Ha diversi punti e posizioni in più nel ranking, frutto di di risultati ad altissimo livello, un anno in cui ha dimostrato che può perdere qualche set ma le partite alla sua portata alla fine le vince (più del passato di sicuro).
Cobolli dà più garanzie? Non credo. Sarebbe una scommessa: se la perdi ti massacrano.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 26-09-2025 11:27

Ed ora forza Matteo!

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 26-09-2025 11:25

Molletta!

Molletta!

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 26-09-2025 11:06

vedere il numero 5 del mondo fritz che dà l’anima, esce fisicamente a pezzi per battere 7-5 7-6 il numero 50 del mondo fa capire quanto la top ten sia alla portata di tanti tennisti e la differenza, tranne i primi 2, sia davvero risicata

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 26-09-2025 10:54

Scritto da Giambi

Scritto da JannikUberAlles
Guardo Cobolli… penso alla Davis e… non smetto di ridere!
(*-*)

Anche a me se Volandri lo schiererà come secondo singolarista e terzo Darderi, da piangere invece se pensasse ad altre soluzioni con tennisti che se la fanno sotto nei momenti cruciali e la Davis come sappiamo non perdona, non fa sconti. .

Mettetevela (mettiamocela) via, Volandri non rinuncerà a Musetti perché stravede per lui. Non lo ha messo da parte nel 2023 quando era in piena crisi di risultati e con l’ansia dell’attesa del figlio e a momenti ci fa uscire col Canada di Diallo, l’anno scorso contro l’Argentina lo ha preferito a un Berrettini in quel momento straripante e a momenti ci fa il danno perdendo con Cerundolo. Per fortuna in semi e in finale ha schierato Matteo.
Ci sono giocatori che con la maglia azzurra si esaltano, ultimi casi Fognini, Sonego e Berrettini e altri che soffrono la pressione di quella maglia e uno di questi al momento è Musetti (bronzo Olimpico a parte, ma quello era praticamente un torneo individuale). Non c’è nulla di male e non si ripercuote sulla sua carriera, ma se facesse lui stesso un passo indietro non sarebbe male.

Quest’anno Volandri può contare oltre a Sinner e Musetti anche su Cobolli-Darderi-Sonego e Berrettini e sinceramente se Matteo stesse bene e fosse in forma lo schiererei a occhi chiusi. Cobolli tiene tantissimo all’Italia come squadra, ma temo un effetto Musetti anche per lui, che possa bloccarsi per l’emozione, spero vivamente di sbagliare.
Poi se Sinner non rinuncia metà abbondante del lavoro è fatto, però senza di lui le incognite ci sono.
E’ vero che a livello di movimento abbiamo la possibilità di schierare due squadre che arriverebbero alle fasi finali, ma è anche vero che all’interno c’è qualche fragilità e alcune incognite…

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles
tomasol 26-09-2025 10:50

Scritto da italo
i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..

chi si contenta gode

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: walden
italo (Guest) 26-09-2025 10:42

i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
mattia saracino 26-09-2025 10:38

Bravo cobolli.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambi (Guest) 26-09-2025 10:15

Scritto da JannikUberAlles
Guardo Cobolli… penso alla Davis e… non smetto di ridere!
(*-*)

Anche a me se Volandri lo schiererà come secondo singolarista e terzo Darderi, da piangere invece se pensasse ad altre soluzioni con tennisti che se la fanno sotto nei momenti cruciali e la Davis come sappiamo non perdona, non fa sconti. .

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ciccio (Guest) 26-09-2025 10:15

Shang gioca proprio male…

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 26-09-2025 09:19

Montagne russe e colpi di coda a vicenda tra Jovic e Lys.
Jovic che da 3-6 1-3 si era portata 3-6 6-4 5-2
A quel punto i giochi sembravano decisamente fatti.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 26-09-2025 09:14

Un primo set che era in pugno concesso alla Rybakina.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 26-09-2025 09:00

Bel risveglio con la vittoria di Cobolli, bravo!

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
JannikUberAlles 26-09-2025 08:55

Guardo Cobolli… penso alla Davis e… non smetto di ridere!

(*-*)

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
piper 26-09-2025 08:49

Scritto da piper
Mi volevo guardare Flavio in replica, come ieri Dardo ma su 3 canali Sky stanno trasmettendo lo stesso incontro.
Posso solo dire bravo Cobs!

In replica ora su Sky sport tennis, purtroppo solo sul 4-3 2° set.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 26-09-2025 08:32

Mi volevo guardare Flavio in replica, come ieri Dardo ma su 3 canali Sky stanno trasmettendo lo stesso incontro.
Posso solo dire bravo Cobs!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 26-09-2025 07:20

Flavietto on fire!

Ma non si illuda: dietro Sinner …. 😆

 3
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Irlandero, pablito, renzopii, Marco M.
JOA20 (Guest) 26-09-2025 07:11

Daje Flavio!

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Irlandero, Marco M.
Irlandero 26-09-2025 07:08

Bravo Cobbollino, solidissimo! Rublo ha giocato bene. Hanno fatto alcuni scambi alla velocita della luce ! :mrgreen:

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M., sarvuccio