ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo ancora 3 azzurri in singolare. Paolini parte forte a Pechino: battuta Sevastova, ora sfida con Kenin

Paolini parte forte a Pechino: battuta Sevastova, ora sfida con Kenin

Esordio convincente per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Pechino, dove l’azzurra ha conquistato l’accesso al terzo turno dopo il bye iniziale. La toscana ha regolato con autorità la lettone Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-1 6-3, imponendo un tennis brillante nei momenti chiave del match.

Dopo un avvio in cui ha dovuto annullare quattro palle break nei primi due giochi, Paolini ha preso il comando delle operazioni, infilando un parziale di cinque game consecutivi che le ha consegnato il primo set. Nel secondo parziale l’azzurra ha confermato la sua solidità, gestendo con personalità i turni di battuta e spingendo con continuità da fondo campo. A chiudere il match è stato un doppio fallo della Sevastova, sintesi di una sfida sempre in mano alla numero uno italiana.

Con questa vittoria, Paolini conferma il suo buon momento dopo anche la vittoria nella Billie Jean King Cup e si prepara ora a un terzo turno di grande interesse contro Sofia Kenin (USA), classe 1998, attuale numero 26 del ranking e già top 4 mondiale, nonché campionessa dell’Australian Open 2020.

Una sfida dal sapore prestigioso, che rappresenterà un test significativo per misurare le ambizioni della toscana in questo finale di stagione.

ATP Tokyo Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 6 6 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 4 2 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 6-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-0 → 4-1 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Altmaier 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Altmaier 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Aleksandar Vukicvs Daniel Altmaier

Sho Shimabukuro vs Sebastian Korda (Non prima 05:30)



ATP Tokyo Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 1 4 Sebastian Korda Sebastian Korda 6 6 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 3-4 S. Korda 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 S. Shimabukuro 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Shimabukuro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 S. Korda 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 ace 1-3 → 1-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 S. Korda 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Nuno Borges vs Taylor Fritz (Non prima 09:00)



ATP Tokyo Nuno Borges Nuno Borges 5 6 Taylor Fritz [2] Taylor Fritz [2] 7 7 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 3-4* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 6-6 → 6-7 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-15 3-1 → 3-2 N. Borges 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Borges 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Casper Ruud vs Matteo Berrettini



ATP Tokyo Casper Ruud [4] Casper Ruud [4] 40 7 1 Matteo Berrettini • Matteo Berrettini 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Kinoshita Group Show Court – ore 04:00

Alexander Erler / Robert Galloway vs Sander Arends / Luke Johnson



ATP Tokyo Alexander Erler / Robert Galloway Alexander Erler / Robert Galloway 4 6 12 Sander Arends / Luke Johnson [4] Sander Arends / Luke Johnson [4] 6 3 10 Vincitore: Erler / Galloway Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 S. Arends / Johnson 1-0 A. Erler / Galloway 0-1 0-2 df 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 df 4-4 4-5 5-5 5-6 df 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Erler / Galloway 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Arends / Johnson 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Arends / Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 A. Erler / Galloway 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Arends / Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-1 → 2-1 S. Arends / Johnson 30-0 30-15 1-0 → 1-1 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Arends / Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Erler / Galloway 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-4 → 4-4 A. Erler / Galloway 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 S. Arends / Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 ace 0-0 → 1-0

Santiago Gonzalez / David Pel vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



ATP Tokyo Santiago Gonzalez / David Pel Santiago Gonzalez / David Pel 7 6 Francisco Cabral / Lucas Miedler Francisco Cabral / Lucas Miedler 6 4 Vincitore: Gonzalez / Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-4 → 6-4 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Gabriel Diallo / Alex Michelsen vs Brandon Nakashima / Frances Tiafoe



ATP Tokyo Gabriel Diallo / Alex Michelsen Gabriel Diallo / Alex Michelsen 2 6 5 Brandon Nakashima / Frances Tiafoe Brandon Nakashima / Frances Tiafoe 6 4 10 Vincitore: Nakashima / Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 B. Nakashima / Tiafoe 1-0 1-1 2-1 ace 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Nakashima / Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 G. Diallo / Michelsen 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 B. Nakashima / Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Diallo / Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 B. Nakashima / Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 3-2 → 3-3 G. Diallo / Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 B. Nakashima / Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-1 → 2-2 G. Diallo / Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 B. Nakashima / Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Diallo / Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Nakashima / Tiafoe 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 G. Diallo / Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 B. Nakashima / Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Diallo / Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 B. Nakashima / Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Diallo / Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Nakashima / Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 G. Diallo / Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki



ATP Tokyo Maximo Gonzalez / Andres Molteni [3] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [3] 6 6 Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki 7 7 Vincitore: Bopanna / Yuzuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Bopanna / Yuzuki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 4-4 → 5-4 R. Bopanna / Yuzuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Bopanna / Yuzuki 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 3-2 → 3-3 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Yuzuki 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Yuzuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Bopanna / Yuzuki 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 R. Bopanna / Yuzuki 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Bopanna / Yuzuki 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Yuzuki 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno M – 2° Turno F, cemento

WTA Beijing Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 0 4 0 0 Coco Gauff [2] Coco Gauff [2] 0 6 6 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Kamilla Rakhimovavs Coco Gauff

Alex de Minaur vs Yunchaokete Bu (Non prima 07:00)



ATP Beijing Alex de Minaur [3] Alex de Minaur [3] 6 6 Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 4 0 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 6-0 Y. Bu 0-15 df 0-30 0-40 df 4-0 → 5-0 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 3-0 → 4-0 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-0 → 3-0 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 Y. Bu 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Bu 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Daniil Medvedev vs Cameron Norrie



ATP Beijing Daniil Medvedev [8] Daniil Medvedev [8] 6 6 Cameron Norrie Cameron Norrie 3 4 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Xinyu Wang vs Shuai Zhang (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego vs Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

Lotus – ore 05:00

Andrey Rublev vs Flavio Cobolli



ATP Beijing Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 6 3 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 7 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 A. Rublev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-2 → 5-3 A. Rublev 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Elena Rybakina vs Caty McNally (Non prima 07:00)



WTA Beijing Elena Rybakina [8] Elena Rybakina [8] 7 4 6 Caty McNally Caty McNally 5 6 3 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Caty McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Caty McNally 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jasmine Paolini vs Anastasija Sevastova



WTA Beijing Jasmine Paolini [6] Jasmine Paolini [6] 0 6 6 0 Anastasija Sevastova • Anastasija Sevastova 0 1 3 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasija Sevastova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anastasija Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Anastasija Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Anastasija Sevastova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Anastasija Sevastova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Anastasija Sevastova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Katie Boulter vs Amanda Anisimova



WTA Beijing Katie Boulter • Katie Boulter 15 1 2 Amanda Anisimova [3] Amanda Anisimova [3] 30 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 2-2 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Giovanni Mpetshi Perricard vs Lorenzo Musetti (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Moon – ore 05:00

Miomir Kecmanovic vs Jakub Mensik



ATP Beijing Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 5 4 Jakub Mensik [7] Jakub Mensik [7] 7 6 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace ace 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Mensik 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df df 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Mensik 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Juncheng Shang vs Arthur Cazaux



ATP Beijing Juncheng Shang Juncheng Shang 6 6 5 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 0 7 7 Vincitore: Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 J. Shang 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 5-6 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 J. Shang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Shang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 J. Shang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Shang 15-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Shang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Shang 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Shang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Shang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Shang 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Shang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Shang 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Shang 15-0 30-0 ace ace 5-0 → 6-0 A. Cazaux 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 2-0 → 3-0 J. Shang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Adrian Mannarino vs Alexander Bublik



ATP Beijing Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 6 Alexander Bublik Alexander Bublik 3 2 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Bublik 0-15 0-30 df 0-40 5-2 → 6-2 A. Mannarino 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-3 → 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Barbora Krejcikova vs Ekaterina Alexandrova



WTA Beijing Barbora Krejcikova • Barbora Krejcikova 0 7 0 Ekaterina Alexandrova [9] Ekaterina Alexandrova [9] 15 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Barbora Krejcikova 0-15 0-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Karolina Muchova vs Sorana Cirstea



Il match deve ancora iniziare

ATP Beijing David Goffin David Goffin 4 6 4 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 6 3 6 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 15-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 D. Goffin 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-4 → 3-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

David Goffinvs Arthur Rinderknech

Learner Tien vs Francisco Cerundolo



ATP Beijing Learner Tien Learner Tien 4 6 6 Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 6 3 4 Vincitore: Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 4-4 → 5-4 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 3-3 → 3-4 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 3-2 L. Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 L. Tien 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Tien 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Tien 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Tien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Corentin Moutet vs Tallon Griekspoor



ATP Beijing Corentin Moutet Corentin Moutet 6 7 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 4 5 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Moutet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-4 → 5-4 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Priscilla Hon vs Jelena Ostapenko



WTA Beijing Priscilla Hon Priscilla Hon 0 0 Jelena Ostapenko [22] Jelena Ostapenko [22] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Belinda Bencic vs Katie Volynets



Il match deve ancora iniziare

WTA Beijing Leylah Fernandez [25] Leylah Fernandez [25] 0 6 6 0 Maria Sakkari Maria Sakkari 0 2 0 0 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Leylah Fernandezvs Maria Sakkari

Eva Lys vs Iva Jovic



WTA Beijing Eva Lys Eva Lys 6 4 7 Iva Jovic [32] Iva Jovic [32] 3 6 5 Vincitore: Lys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Antonia Ruzic vs Paula Badosa



WTA Beijing Antonia Ruzic Antonia Ruzic 0 3 6 0 Paula Badosa [18] Paula Badosa [18] 0 6 7 0 Vincitore: Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Elise Mertens vs McCartney Kessler



WTA Beijing Elise Mertens [20] • Elise Mertens [20] 0 2 4 McCartney Kessler McCartney Kessler 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Elise Mertens 4-5 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 5 – ore 05:00

Polina Kudermetova vs Sofia Kenin



WTA Beijing Polina Kudermetova Polina Kudermetova 0 4 2 0 Sofia Kenin [27] Sofia Kenin [27] 0 6 6 0 Vincitore: Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Polina Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Polina Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Polina Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Polina Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Polina Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Polina Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Marie Bouzkova vs Magda Linette



WTA Beijing Marie Bouzkova Marie Bouzkova 0 7 7 0 Magda Linette [33] Magda Linette [33] 0 5 5 0 Vincitore: Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Veronika Kudermetova vs Anna Bondar



WTA Beijing Veronika Kudermetova [24] • Veronika Kudermetova [24] 0 7 6 0 Anna Bondar Anna Bondar 0 5 3 0 Vincitore: Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Veronika Kudermetova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Neal Skupski / John-Patrick Smith vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (Non prima 10:00)



ATP Beijing Neal Skupski / John-Patrick Smith Neal Skupski / John-Patrick Smith 3 6 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2] 6 7 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 N. Skupski / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Skupski / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Skupski / Smith 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Skupski / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Skupski / Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Skupski / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arevalo / Pavic 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Skupski / Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-4 → 3-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 N. Skupski / Smith 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 N. Skupski / Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Skupski / Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Benjamin Bonzi / Tallon Griekspoor



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 05:00

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



WTA Beijing Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5] Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5] 0 1 5 0 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls • Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0 6 7 0 Vincitore: Mihalikova / Nicholls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe vs Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova



WTA Beijing Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [1] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [1] 3 6 4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 6 1 10 Vincitore: Melichar-Martinez / Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 10-4 0-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 2-5 2-6 3-6 3-7 3-8 3-9 4-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs Miyu Kato / Fanny Stollar



WTA Beijing Storm Hunter / Desirae Krawczyk Storm Hunter / Desirae Krawczyk 7 4 8 Miyu Kato / Fanny Stollar Miyu Kato / Fanny Stollar 5 6 10 Vincitore: Kato / Stollar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-1 Miyu Kato / Fanny Stollar 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Miyu Kato / Fanny Stollar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Miyu Kato / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Miyu Kato / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 5-5 → 6-5 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Miyu Kato / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Hanyu Guo / Alexandra Panova vs Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund

