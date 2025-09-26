ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo ancora 3 azzurri in singolare. Paolini parte forte a Pechino: battuta Sevastova, ora sfida con Kenin

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Paolini parte forte a Pechino: battuta Sevastova, ora sfida con Kenin
Esordio convincente per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Pechino, dove l’azzurra ha conquistato l’accesso al terzo turno dopo il bye iniziale. La toscana ha regolato con autorità la lettone Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-1 6-3, imponendo un tennis brillante nei momenti chiave del match.
Dopo un avvio in cui ha dovuto annullare quattro palle break nei primi due giochi, Paolini ha preso il comando delle operazioni, infilando un parziale di cinque game consecutivi che le ha consegnato il primo set. Nel secondo parziale l’azzurra ha confermato la sua solidità, gestendo con personalità i turni di battuta e spingendo con continuità da fondo campo. A chiudere il match è stato un doppio fallo della Sevastova, sintesi di una sfida sempre in mano alla numero uno italiana.
Con questa vittoria, Paolini conferma il suo buon momento dopo anche la vittoria nella Billie Jean King Cup e si prepara ora a un terzo turno di grande interesse contro Sofia Kenin (USA), classe 1998, attuale numero 26 del ranking e già top 4 mondiale, nonché campionessa dell’Australian Open 2020.
Una sfida dal sapore prestigioso, che rappresenterà un test significativo per misurare le ambizioni della toscana in questo finale di stagione.
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno M – 2° Turno F, cemento
Capital Group Diamond – ore 05:00
Kamilla Rakhimova
vs Coco Gauff
WTA Beijing
Kamilla Rakhimova
0
4
0
0
Coco Gauff [2]
0
6
6
0
Vincitore: Gauff
Alex de Minaur vs Yunchaokete Bu (Non prima 07:00)
ATP Beijing
Alex de Minaur [3]
6
6
Yunchaokete Bu
4
0
Vincitore: de Minaur
Daniil Medvedev vs Cameron Norrie
ATP Beijing
Daniil Medvedev [8]
6
6
Cameron Norrie
3
4
Vincitore: Medvedev
Xinyu Wang vs Shuai Zhang (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Sonego vs Alexander Zverev
Il match deve ancora iniziare
Lotus – ore 05:00
Andrey Rublev vs Flavio Cobolli
ATP Beijing
Andrey Rublev [6]
6
3
Flavio Cobolli
7
6
Vincitore: Cobolli
Elena Rybakina vs Caty McNally (Non prima 07:00)
WTA Beijing
Elena Rybakina [8]
7
4
6
Caty McNally
5
6
3
Vincitore: Rybakina
Jasmine Paolini vs Anastasija Sevastova
WTA Beijing
Jasmine Paolini [6]
0
6
6
0
Anastasija Sevastova•
0
1
3
0
Vincitore: Paolini
Katie Boulter vs Amanda Anisimova
WTA Beijing
Katie Boulter•
15
1
2
Amanda Anisimova [3]
30
6
2
Giovanni Mpetshi Perricard vs Lorenzo Musetti (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Moon – ore 05:00
Miomir Kecmanovic vs Jakub Mensik
ATP Beijing
Miomir Kecmanovic
5
4
Jakub Mensik [7]
7
6
Vincitore: Mensik
Juncheng Shang vs Arthur Cazaux
ATP Beijing
Juncheng Shang
6
6
5
Arthur Cazaux
0
7
7
Vincitore: Cazaux
Adrian Mannarino vs Alexander Bublik
ATP Beijing
Adrian Mannarino
6
6
Alexander Bublik
3
2
Vincitore: Mannarino
Barbora Krejcikova vs Ekaterina Alexandrova
WTA Beijing
Barbora Krejcikova•
0
7
0
Ekaterina Alexandrova [9]
15
5
1
Karolina Muchova vs Sorana Cirstea
Il match deve ancora iniziare
Brad Drewett – ore 05:00
David Goffin
vs Arthur Rinderknech
ATP Beijing
David Goffin
4
6
4
Arthur Rinderknech
6
3
6
Vincitore: Rinderknech
Learner Tien vs Francisco Cerundolo
ATP Beijing
Learner Tien
4
6
6
Francisco Cerundolo
6
3
4
Vincitore: Tien
Priscilla Hon vs Jelena Ostapenko
WTA Beijing
Priscilla Hon
0
0
Jelena Ostapenko [22]
0
0
Belinda Bencic vs Katie Volynets
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 05:00
Leylah Fernandez
vs Maria Sakkari
WTA Beijing
Leylah Fernandez [25]
0
6
6
0
Maria Sakkari
0
2
0
0
Vincitore: Fernandez
Eva Lys vs Iva Jovic
WTA Beijing
Eva Lys
6
4
7
Iva Jovic [32]
3
6
5
Vincitore: Lys
Antonia Ruzic vs Paula Badosa
WTA Beijing
Antonia Ruzic
0
3
6
0
Paula Badosa [18]
0
6
7
0
Vincitore: Badosa
Elise Mertens vs McCartney Kessler
WTA Beijing
Elise Mertens [20]•
0
2
4
McCartney Kessler
0
6
5
Court 5 – ore 05:00
Polina Kudermetova vs Sofia Kenin
WTA Beijing
Polina Kudermetova
0
4
2
0
Sofia Kenin [27]
0
6
6
0
Vincitore: Kenin
Marie Bouzkova vs Magda Linette
WTA Beijing
Marie Bouzkova
0
7
7
0
Magda Linette [33]
0
5
5
0
Vincitore: Bouzkova
Veronika Kudermetova vs Anna Bondar
WTA Beijing
Veronika Kudermetova [24]•
0
7
6
0
Anna Bondar
0
5
3
0
Vincitore: Kudermetova
Neal Skupski / John-Patrick Smith vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (Non prima 10:00)
ATP Beijing
Neal Skupski / John-Patrick Smith
3
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
6
7
Vincitore: Arevalo / Pavic
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Benjamin Bonzi / Tallon Griekspoor
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 05:00
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Beijing
Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5]
0
1
5
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls•
0
6
7
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe vs Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
WTA Beijing
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [1]
3
6
4
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
6
1
10
Vincitore: Melichar-Martinez / Samsonova
Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs Miyu Kato / Fanny Stollar
WTA Beijing
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
7
4
8
Miyu Kato / Fanny Stollar
5
6
10
Vincitore: Kato / Stollar
Hanyu Guo / Alexandra Panova vs Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
WTA Beijing
Hanyu Guo / Alexandra Panova [8]
0
4
6
0
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
0
6
7
0
Vincitore: Rakhimova / Siegemund
Caspita la Maria 6:0, Daniil invece ha vinto: meno male , altrimenti dramma; Bublik stanco? perdere da Mannarino… Forza Matteo, il primo set andato vediamo di rimediare… forza
come può uno scoglio, arginare il mare?
Però Matteo, se continui a bloccare sistematicamente la voleé non vai da nessuna parte. A parte che le fai quasi tutte lunghe, poi l’avversario lo sa e parte prima. Allungala, fagli giocare un altro passante. Poi se te lo fa, bravo lui. Ma almeno ci hai provato.
Comunque non è finita. Forza Matteo, sempre.
Come può entrare una marea in 10 posizioni? Ahahaha
Matteo molto solido al servizio ma in risposta molto carente
Gli manca solo un po’ di cattiveria, sembra sempre accontentarsi dei risultati raggiunti, ma forse avrebbe meritato un po’ di più. Comunque uno di tennisti che umanamente mi piacciono di più.
Borges è un giocatore davvero ammirevole.
Con intelligenza e applicazione ha costruito una carriera ottima, stabilmente nei 50 o giù di lì.
Batterlo non è mai facile, su qualsiasi superficie. Bravo Nuno.
Se scambia, Berrettini perde 3 punti su 4, a essere ottimisti. Deve rischiare.
E che dovrebbe fare? Il Lorenzo attuale, soprattutto sul veloce, non è quello dell’anno scorso. Ha diversi punti e posizioni in più nel ranking, frutto di di risultati ad altissimo livello, un anno in cui ha dimostrato che può perdere qualche set ma le partite alla sua portata alla fine le vince (più del passato di sicuro).
Cobolli dà più garanzie? Non credo. Sarebbe una scommessa: se la perdi ti massacrano.
Ed ora forza Matteo!
Molletta!
vedere il numero 5 del mondo fritz che dà l’anima, esce fisicamente a pezzi per battere 7-5 7-6 il numero 50 del mondo fa capire quanto la top ten sia alla portata di tanti tennisti e la differenza, tranne i primi 2, sia davvero risicata
Mettetevela (mettiamocela) via, Volandri non rinuncerà a Musetti perché stravede per lui. Non lo ha messo da parte nel 2023 quando era in piena crisi di risultati e con l’ansia dell’attesa del figlio e a momenti ci fa uscire col Canada di Diallo, l’anno scorso contro l’Argentina lo ha preferito a un Berrettini in quel momento straripante e a momenti ci fa il danno perdendo con Cerundolo. Per fortuna in semi e in finale ha schierato Matteo.
Ci sono giocatori che con la maglia azzurra si esaltano, ultimi casi Fognini, Sonego e Berrettini e altri che soffrono la pressione di quella maglia e uno di questi al momento è Musetti (bronzo Olimpico a parte, ma quello era praticamente un torneo individuale). Non c’è nulla di male e non si ripercuote sulla sua carriera, ma se facesse lui stesso un passo indietro non sarebbe male.
Quest’anno Volandri può contare oltre a Sinner e Musetti anche su Cobolli-Darderi-Sonego e Berrettini e sinceramente se Matteo stesse bene e fosse in forma lo schiererei a occhi chiusi. Cobolli tiene tantissimo all’Italia come squadra, ma temo un effetto Musetti anche per lui, che possa bloccarsi per l’emozione, spero vivamente di sbagliare.
Poi se Sinner non rinuncia metà abbondante del lavoro è fatto, però senza di lui le incognite ci sono.
E’ vero che a livello di movimento abbiamo la possibilità di schierare due squadre che arriverebbero alle fasi finali, ma è anche vero che all’interno c’è qualche fragilità e alcune incognite…
chi si contenta gode
i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..
Bravo cobolli.
Anche a me se Volandri lo schiererà come secondo singolarista e terzo Darderi, da piangere invece se pensasse ad altre soluzioni con tennisti che se la fanno sotto nei momenti cruciali e la Davis come sappiamo non perdona, non fa sconti. .
Shang gioca proprio male…
Montagne russe e colpi di coda a vicenda tra Jovic e Lys.
Jovic che da 3-6 1-3 si era portata 3-6 6-4 5-2
A quel punto i giochi sembravano decisamente fatti.
Un primo set che era in pugno concesso alla Rybakina.
Bel risveglio con la vittoria di Cobolli, bravo!
Guardo Cobolli… penso alla Davis e… non smetto di ridere!
(*-*)
In replica ora su Sky sport tennis, purtroppo solo sul 4-3 2° set.
Mi volevo guardare Flavio in replica, come ieri Dardo ma su 3 canali Sky stanno trasmettendo lo stesso incontro.
Posso solo dire bravo Cobs!
Flavietto on fire!
Ma non si illuda: dietro Sinner …. 😆
Daje Flavio!
Bravo Cobbollino, solidissimo! Rublo ha giocato bene. Hanno fatto alcuni scambi alla velocita della luce !