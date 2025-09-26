ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Sonego esce al primo turno contro un buon Zverev. Paolini parte forte a Pechino: battuta Sevastova, ora sfida con Kenin

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Finisce al primo turno l’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP 500 di Pechino. Il torinese si è arreso al numero 3 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 6-3, al termine di un match nel quale il tedesco ha mostrato tutto il peso del suo servizio e la solidità del suo rovescio, i due colpi che hanno fatto la differenza dall’inizio alla fine.
Le statistiche raccontano bene la partita: Zverev ha servito con l’82% di prime palle in campo, vincendo il 78% dei punti con la prima, e ha concesso appena nove punti in tutto il match quando ha dovuto giocare la seconda. Numeri quasi perfetti, che hanno reso complicatissimo per Sonego trovare spiragli in risposta. L’azzurro ha fatto registrare un più che discreto 64% di prime in campo, con picchi del 72% nel primo set, ma il calo nel secondo parziale (52%) ha finito per condizionare le sue chance di rientrare in partita.
Il primo set si è deciso al decimo gioco: dopo aver tenuto bene fino al 4-4, Sonego ha concesso la prima palla break del match sul 4 a 5 e Zverev non ha esitato a sfruttarla, chiudendo 6-4. Nel secondo parziale il tedesco è subito scappato avanti con il break dell’1-3, consolidato poi fino al doppio vantaggio sul 5-1 con Lorenzo che commetteva doppio fallo sulla palla break. L’azzurro ha avuto un sussulto d’orgoglio, riuscendo a strappare un break e riportandosi sul 3-5, ma Zverev ha subito ristabilito le distanze e ha chiuso senza ulteriori esitazioni.
Paolini parte forte a Pechino: battuta Sevastova, ora sfida con Kenin
Esordio convincente per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Pechino, dove l’azzurra ha conquistato l’accesso al terzo turno dopo il bye iniziale. La toscana ha regolato con autorità la lettone Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-1 6-3, imponendo un tennis brillante nei momenti chiave del match.
Dopo un avvio in cui ha dovuto annullare quattro palle break nei primi due giochi, Paolini ha preso il comando delle operazioni, infilando un parziale di cinque game consecutivi che le ha consegnato il primo set. Nel secondo parziale l’azzurra ha confermato la sua solidità, gestendo con personalità i turni di battuta e spingendo con continuità da fondo campo. A chiudere il match è stato un doppio fallo della Sevastova, sintesi di una sfida sempre in mano alla numero uno italiana.
Con questa vittoria, Paolini conferma il suo buon momento dopo anche la vittoria nella Billie Jean King Cup e si prepara ora a un terzo turno di grande interesse contro Sofia Kenin (USA), classe 1998, attuale numero 26 del ranking e già top 4 mondiale, nonché campionessa dell’Australian Open 2020.
Una sfida dal sapore prestigioso, che rappresenterà un test significativo per misurare le ambizioni della toscana in questo finale di stagione.
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento
Colosseum – ore 04:00
Aleksandar Vukic
vs Daniel Altmaier
ATP Tokyo
Aleksandar Vukic
6
6
Daniel Altmaier
4
2
Vincitore: Vukic
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-2 → 6-2
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-1 → 5-1
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-0 → 4-1
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-0 → 3-0
D. Altmaier
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
ace
5-3 → 5-4
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Vukic
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
D. Altmaier
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
D. Altmaier
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Sho Shimabukuro vs Sebastian Korda (Non prima 05:30)
ATP Tokyo
Sho Shimabukuro
1
4
Sebastian Korda
6
6
Vincitore: Korda
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Korda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
A-40
3-5 → 4-5
S. Korda
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-4 → 3-5
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
2-4 → 3-4
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-3 → 2-3
S. Korda
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
S. Shimabukuro
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-2 → 1-2
S. Shimabukuro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Korda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
1-4 → 1-5
S. Korda
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
ace
1-3 → 1-4
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-2 → 1-3
S. Korda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Nuno Borges vs Taylor Fritz (Non prima 09:00)
ATP Tokyo
Nuno Borges
5
6
Taylor Fritz [2]
7
7
Vincitore: Fritz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
ace
3-4*
4-4*
4*-5
ace
4*-6
6-6 → 6-7
N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
T. Fritz
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-4 → 4-5
N. Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
T. Fritz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
3-3 → 4-3
N. Borges
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
N. Borges
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Fritz
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
N. Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Fritz
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-5 → 5-6
T. Fritz
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
4-4 → 4-5
N. Borges
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Fritz
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Casper Ruud vs Matteo Berrettini
ATP Tokyo
Casper Ruud [4]
7
6
Matteo Berrettini
6
2
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ruud
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
M. Berrettini
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-1 → 5-2
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
M. Berrettini
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
df
1-1 → 2-1
C. Ruud
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
C. Ruud
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
M. Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
5-4 → 5-5
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
M. Berrettini
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Alexander Erler / Robert Galloway vs Sander Arends / Luke Johnson
ATP Tokyo
Alexander Erler / Robert Galloway
4
6
12
Sander Arends / Luke Johnson [4]
6
3
10
Vincitore: Erler / Galloway
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Erler / Galloway
0-1
0-2
df
1-2
2-2
2-3
3-3
3-4
df
4-4
4-5
5-5
5-6
df
6-6
7-6
8-6
8-7
8-8
8-9
9-9
10-9
10-10
11-10
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Erler / Galloway
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
S. Arends / Johnson
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-2 → 5-3
A. Erler / Galloway
4-2 → 5-2
S. Arends / Johnson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
A. Erler / Galloway
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
S. Arends / Johnson
2-1 → 2-2
A. Erler / Galloway
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
1-1 → 2-1
S. Arends / Johnson
1-0 → 1-1
A. Erler / Galloway
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Arends / Johnson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
A. Erler / Galloway
4-4 → 4-5
S. Arends / Johnson
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
3-4 → 4-4
A. Erler / Galloway
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Arends / Johnson
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Erler / Galloway
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-2 → 2-3
S. Arends / Johnson
2-1 → 2-2
A. Erler / Galloway
1-1 → 2-1
S. Arends / Johnson
1-0 → 1-1
A. Erler / Galloway
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
ace
0-0 → 1-0
Santiago Gonzalez / David Pel vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
ATP Tokyo
Santiago Gonzalez / David Pel
7
6
Francisco Cabral / Lucas Miedler
6
4
Vincitore: Gonzalez / Pel
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
5-4 → 6-4
F. Cabral / Miedler
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
F. Cabral / Miedler
3-3 → 3-4
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
F. Cabral / Miedler
1-1 → 1-2
S. Gonzalez / Pel
0-1 → 1-1
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
F. Cabral / Miedler
5-4 → 5-5
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
4-4 → 5-4
F. Cabral / Miedler
4-3 → 4-4
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Gonzalez / Pel
2-2 → 3-2
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 2-2
S. Gonzalez / Pel
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Gabriel Diallo / Alex Michelsen vs Brandon Nakashima / Frances Tiafoe
ATP Tokyo
Gabriel Diallo / Alex Michelsen
2
6
5
Brandon Nakashima / Frances Tiafoe
6
4
10
Vincitore: Nakashima / Tiafoe
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Nakashima / Tiafoe
1-0
1-1
2-1
ace
3-1
3-2
4-2
5-2
5-3
5-4
6-4
6-5
7-5
8-5
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Nakashima / Tiafoe
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
G. Diallo / Michelsen
4-4 → 5-4
B. Nakashima / Tiafoe
4-3 → 4-4
G. Diallo / Michelsen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
B. Nakashima / Tiafoe
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
3-2 → 3-3
G. Diallo / Michelsen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
B. Nakashima / Tiafoe
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
2-1 → 2-2
G. Diallo / Michelsen
1-1 → 2-1
B. Nakashima / Tiafoe
1-0 → 1-1
G. Diallo / Michelsen
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Nakashima / Tiafoe
2-5 → 2-6
G. Diallo / Michelsen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-4 → 2-5
B. Nakashima / Tiafoe
2-3 → 2-4
G. Diallo / Michelsen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
B. Nakashima / Tiafoe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
G. Diallo / Michelsen
1-1 → 2-1
B. Nakashima / Tiafoe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
G. Diallo / Michelsen
0-0 → 1-0
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki
ATP Tokyo
Maximo Gonzalez / Andres Molteni [3]
6
6
Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki
7
7
Vincitore: Bopanna / Yuzuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
R. Bopanna / Yuzuki
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
R. Bopanna / Yuzuki
5-4 → 5-5
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
4-4 → 5-4
R. Bopanna / Yuzuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
R. Bopanna / Yuzuki
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
ace
3-2 → 3-3
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
R. Bopanna / Yuzuki
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
M. Gonzalez / Molteni
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
R. Bopanna / Yuzuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-0 → 1-1
M. Gonzalez / Molteni
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Gonzalez / Molteni
5-6 → 6-6
R. Bopanna / Yuzuki
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
5-5 → 5-6
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
R. Bopanna / Yuzuki
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
4-4 → 4-5
M. Gonzalez / Molteni
3-4 → 4-4
R. Bopanna / Yuzuki
3-3 → 3-4
M. Gonzalez / Molteni
2-3 → 3-3
R. Bopanna / Yuzuki
2-2 → 2-3
M. Gonzalez / Molteni
1-2 → 2-2
R. Bopanna / Yuzuki
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
R. Bopanna / Yuzuki
0-0 → 0-1
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno M – 2° Turno F, cemento
Capital Group Diamond – ore 05:00
Kamilla Rakhimova
vs Coco Gauff
WTA Beijing
Kamilla Rakhimova
0
4
0
0
Coco Gauff [2]
0
6
6
0
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coco Gauff
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Kamilla Rakhimova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Coco Gauff
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Kamilla Rakhimova
0-0 → 1-0
Alex de Minaur vs Yunchaokete Bu (Non prima 07:00)
ATP Beijing
Alex de Minaur [3]
6
6
Yunchaokete Bu
4
0
Vincitore: de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-0 → 6-0
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
3-0 → 4-0
Y. Bu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
2-0 → 3-0
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
Y. Bu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
Y. Bu
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Y. Bu
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. de Minaur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
Y. Bu
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
2-2 → 3-2
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
1-2 → 2-2
Daniil Medvedev vs Cameron Norrie
ATP Beijing
Daniil Medvedev [8]
6
6
Cameron Norrie
3
4
Vincitore: Medvedev
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
D. Medvedev
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
C. Norrie
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Medvedev
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
30-40
2-1 → 2-2
D. Medvedev
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Xinyu Wang vs Shuai Zhang (Non prima 13:00)
WTA Beijing
Xinyu Wang [31]
0
4
2
0
Shuai Zhang
0
6
6
0
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Shuai Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Shuai Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Lorenzo Sonego vs Alexander Zverev
ATP Beijing
Lorenzo Sonego
4
3
Alexander Zverev [2]
6
6
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-5 → 2-5
L. Sonego
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
L. Sonego
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-3 → 3-4
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
L. Sonego
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Lotus – ore 05:00
Andrey Rublev vs Flavio Cobolli
ATP Beijing
Andrey Rublev [6]
6
3
Flavio Cobolli
7
6
Vincitore: Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rublev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
A. Rublev
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
6-5 → 6-6
A. Rublev
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Rublev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
5-2 → 5-3
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
1-0 → 2-0
Elena Rybakina vs Caty McNally (Non prima 07:00)
WTA Beijing
Elena Rybakina [8]
7
4
6
Caty McNally
5
6
3
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Caty McNally
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Caty McNally
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Caty McNally
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jasmine Paolini vs Anastasija Sevastova
WTA Beijing
Jasmine Paolini [6]
0
6
6
0
Anastasija Sevastova•
0
1
3
0
Vincitore: Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasija Sevastova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Anastasija Sevastova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Anastasija Sevastova
3-1 → 3-2
Anastasija Sevastova
2-0 → 2-1
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Anastasija Sevastova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasija Sevastova
4-1 → 5-1
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Anastasija Sevastova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Anastasija Sevastova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Katie Boulter vs Amanda Anisimova
WTA Beijing
Katie Boulter•
0
1
3
0
Amanda Anisimova [3]
0
6
6
0
Vincitore: Anisimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Boulter
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Amanda Anisimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Katie Boulter
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Amanda Anisimova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Katie Boulter
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Amanda Anisimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Amanda Anisimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Amanda Anisimova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Amanda Anisimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Amanda Anisimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Amanda Anisimova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Giovanni Mpetshi Perricard vs Lorenzo Musetti (Non prima 13:00)
ATP Beijing
Giovanni Mpetshi Perricard
6
7
4
Lorenzo Musetti [4]
7
6
6
Vincitore: Musetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
G. Mpetshi Perricard
3-5 → 4-5
L. Musetti
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
G. Mpetshi Perricard
2-4 → 3-4
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
1-3 → 2-3
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
G. Mpetshi Perricard
1-1 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
G. Mpetshi Perricard
5-6 → 6-6
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
G. Mpetshi Perricard
3-4 → 4-4
G. Mpetshi Perricard
2-3 → 3-3
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
L. Musetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
L. Musetti
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
df
4-5 → 5-5
G. Mpetshi Perricard
3-5 → 4-5
L. Musetti
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 1-0
Moon – ore 05:00
Miomir Kecmanovic vs Jakub Mensik
ATP Beijing
Miomir Kecmanovic
5
4
Jakub Mensik [7]
7
6
Vincitore: Mensik
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
J. Mensik
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
ace
ace
4-4 → 4-5
J. Mensik
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
M. Kecmanovic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
J. Mensik
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Mensik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
J. Mensik
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
5-6 → 5-7
J. Mensik
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
df
df
3-5 → 4-5
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
J. Mensik
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Kecmanovic
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Kecmanovic
15-40
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
J. Mensik
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Juncheng Shang vs Arthur Cazaux
ATP Beijing
Juncheng Shang
6
6
5
Arthur Cazaux
0
7
7
Vincitore: Cazaux
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Cazaux
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
A. Cazaux
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
5-4 → 5-5
J. Shang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Shang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Shang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
ace
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
J. Shang
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Cazaux
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Shang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
4-5 → 5-5
A. Cazaux
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Shang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Cazaux
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Cazaux
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Cazaux
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
J. Shang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
A. Cazaux
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
2-0 → 3-0
J. Shang
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
Adrian Mannarino vs Alexander Bublik
ATP Beijing
Adrian Mannarino
6
6
Alexander Bublik
3
2
Vincitore: Mannarino
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mannarino
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Mannarino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
A. Bublik
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Mannarino
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bublik
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Bublik
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
0-0 → 0-1
Barbora Krejcikova vs Ekaterina Alexandrova
WTA Beijing
Barbora Krejcikova•
0
7
6
0
Ekaterina Alexandrova [9]
0
5
2
0
Vincitore: Krejcikova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Barbora Krejcikova
5-2 → 6-2
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Barbora Krejcikova
4-1 → 5-1
Ekaterina Alexandrova
3-1 → 4-1
Barbora Krejcikova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ekaterina Alexandrova
1-1 → 2-1
Barbora Krejcikova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Barbora Krejcikova
6-5 → 7-5
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Barbora Krejcikova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Ekaterina Alexandrova
5-3 → 5-4
Barbora Krejcikova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Barbora Krejcikova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Ekaterina Alexandrova
2-2 → 2-3
Barbora Krejcikova
1-2 → 2-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Barbora Krejcikova
0-1 → 1-1
Ekaterina Alexandrova
0-0 → 0-1
Karolina Muchova vs Sorana Cirstea
WTA Beijing
Karolina Muchova [13]
0
6
6
0
Sorana Cirstea•
0
2
3
0
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Karolina Muchova
2-1 → 3-1
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Karolina Muchova
1-0 → 2-0
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Karolina Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Karolina Muchova
3-0 → 4-0
Karolina Muchova
1-0 → 2-0
Brad Drewett – ore 05:00
David Goffin
vs Arthur Rinderknech
ATP Beijing
David Goffin
4
6
4
Arthur Rinderknech
6
3
6
Vincitore: Rinderknech
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
4-4 → 4-5
D. Goffin
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
3-2 → 3-3
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Rinderknech
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
A. Rinderknech
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Goffin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-3 → 6-3
A. Rinderknech
15-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
5-2 → 5-3
D. Goffin
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Goffin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Rinderknech
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rinderknech
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
3-4 → 3-5
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-3 → 2-4
D. Goffin
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 1-3
D. Goffin
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-0 → 0-1
Learner Tien vs Francisco Cerundolo
ATP Beijing
Learner Tien
4
6
6
Francisco Cerundolo
6
3
4
Vincitore: Tien
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
5-4 → 6-4
F. Cerundolo
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
40-A
4-4 → 5-4
L. Tien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-4 → 4-4
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
3-3 → 3-4
L. Tien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-2 → 3-3
L. Tien
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
L. Tien
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
F. Cerundolo
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
L. Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Tien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
F. Cerundolo
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
L. Tien
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Corentin Moutet vs Tallon Griekspoor
ATP Beijing
Corentin Moutet
6
7
Tallon Griekspoor
4
5
Vincitore: Moutet
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
6-5 → 7-5
C. Moutet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
T. Griekspoor
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
T. Griekspoor
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Moutet
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-4 → 6-4
T. Griekspoor
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
4-4 → 5-4
C. Moutet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Priscilla Hon vs Jelena Ostapenko
WTA Beijing
Priscilla Hon
0
6
6
0
Jelena Ostapenko [22]•
0
3
2
0
Vincitore: Hon
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
5-2 → 6-2
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Priscilla Hon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
5-3 → 6-3
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Priscilla Hon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Belinda Bencic vs Katie Volynets
WTA Beijing
Belinda Bencic [15]•
0
6
6
0
Katie Volynets
0
3
3
0
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 05:00
Leylah Fernandez
vs Maria Sakkari
WTA Beijing
Leylah Fernandez [25]
0
6
6
0
Maria Sakkari
0
2
0
0
Vincitore: Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leylah Fernandez
5-0 → 6-0
Maria Sakkari
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Leylah Fernandez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Maria Sakkari
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Leylah Fernandez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Leylah Fernandez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Leylah Fernandez
2-1 → 3-1
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Eva Lys vs Iva Jovic
WTA Beijing
Eva Lys
6
4
7
Iva Jovic [32]
3
6
5
Vincitore: Lys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Iva Jovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Eva Lys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Antonia Ruzic vs Paula Badosa
WTA Beijing
Antonia Ruzic
0
3
6
0
Paula Badosa [18]
0
6
7
0
Vincitore: Badosa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
2*-5
2-6*
6-6 → 6-7
Antonia Ruzic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Paula Badosa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Paula Badosa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Antonia Ruzic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Paula Badosa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Antonia Ruzic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Paula Badosa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Paula Badosa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Paula Badosa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Antonia Ruzic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Elise Mertens vs McCartney Kessler
WTA Beijing
Elise Mertens [20]
0
2
4
0
McCartney Kessler•
0
6
6
0
Vincitore: Kessler
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
McCartney Kessler
4-5 → 4-6
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
McCartney Kessler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
McCartney Kessler
2-1 → 2-2
Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
McCartney Kessler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
McCartney Kessler
2-5 → 2-6
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
McCartney Kessler
1-4 → 1-5
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
McCartney Kessler
0-3 → 1-3
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
McCartney Kessler
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Elise Mertens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 05:00
Polina Kudermetova vs Sofia Kenin
WTA Beijing
Polina Kudermetova
0
4
2
0
Sofia Kenin [27]
0
6
6
0
Vincitore: Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Polina Kudermetova
1-3 → 2-3
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Polina Kudermetova
0-2 → 1-2
Polina Kudermetova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Polina Kudermetova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Polina Kudermetova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Marie Bouzkova vs Magda Linette
WTA Beijing
Marie Bouzkova
0
7
7
0
Magda Linette [33]
0
5
5
0
Vincitore: Bouzkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Marie Bouzkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Magda Linette
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marie Bouzkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Magda Linette
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Marie Bouzkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Marie Bouzkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Veronika Kudermetova vs Anna Bondar
WTA Beijing
Veronika Kudermetova [24]•
0
7
6
0
Anna Bondar
0
5
3
0
Vincitore: Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Veronika Kudermetova
4-2 → 5-2
Veronika Kudermetova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Veronika Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Veronika Kudermetova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Kudermetova
5-5 → 6-5
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Veronika Kudermetova
4-4 → 5-4
Veronika Kudermetova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Veronika Kudermetova
1-3 → 2-3
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Veronika Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Veronika Kudermetova
0-0 → 1-0
Neal Skupski / John-Patrick Smith vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (Non prima 10:00)
ATP Beijing
Neal Skupski / John-Patrick Smith
3
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
6
7
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
M. Arevalo / Pavic
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
N. Skupski / Smith
5-5 → 6-5
M. Arevalo / Pavic
5-4 → 5-5
N. Skupski / Smith
4-4 → 5-4
M. Arevalo / Pavic
4-3 → 4-4
N. Skupski / Smith
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 4-3
M. Arevalo / Pavic
3-2 → 3-3
N. Skupski / Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
N. Skupski / Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Arevalo / Pavic
1-0 → 1-1
N. Skupski / Smith
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arevalo / Pavic
40-40
15-0
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
N. Skupski / Smith
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
3-4 → 3-5
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
N. Skupski / Smith
2-3 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
N. Skupski / Smith
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
M. Arevalo / Pavic
1-1 → 1-2
N. Skupski / Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
0-1 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 0-1
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Benjamin Bonzi / Tallon Griekspoor
ATP Beijing
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4]
5
3
Benjamin Bonzi / Tallon Griekspoor
7
6
Vincitore: Bonzi / Griekspoor
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bonzi / Griekspoor
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 3-6
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
2-5 → 3-5
B. Bonzi / Griekspoor
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-4 → 2-5
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
df
2-3 → 2-4
B. Bonzi / Griekspoor
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
B. Bonzi / Griekspoor
1-1 → 1-2
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Bonzi / Griekspoor
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Bolelli / Vavassori
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-6 → 5-7
B. Bonzi / Griekspoor
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
5-5 → 5-6
S. Bolelli / Vavassori
4-5 → 5-5
B. Bonzi / Griekspoor
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
S. Bolelli / Vavassori
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
B. Bonzi / Griekspoor
4-2 → 4-3
S. Bolelli / Vavassori
3-2 → 4-2
B. Bonzi / Griekspoor
3-1 → 3-2
S. Bolelli / Vavassori
2-1 → 3-1
B. Bonzi / Griekspoor
2-0 → 2-1
S. Bolelli / Vavassori
1-0 → 2-0
B. Bonzi / Griekspoor
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 05:00
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Beijing
Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5]
0
1
5
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls•
0
6
7
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-6 → 5-7
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
5-5 → 5-6
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
4-2 → 4-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-2 → 4-2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-5 → 1-6
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 1-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-3 → 1-4
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-3 → 1-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-2 → 0-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-1 → 0-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe vs Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
WTA Beijing
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [1]
3
6
4
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
6
1
10
Vincitore: Melichar-Martinez / Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
0-1
0-2
0-3
0-4
1-4
2-4
2-5
2-6
3-6
3-7
3-8
3-9
4-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
5-1 → 6-1
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-1 → 5-1
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
2-1 → 3-1
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
1-1 → 2-1
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
0-1 → 1-1
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
3-5 → 3-6
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
3-4 → 3-5
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
3-3 → 3-4
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
1-2 → 1-3
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs Miyu Kato / Fanny Stollar
WTA Beijing
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
7
4
8
Miyu Kato / Fanny Stollar
5
6
10
Vincitore: Kato / Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
Miyu Kato / Fanny Stollar
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
6-4
6-5
6-6
7-6
7-7
7-8
8-8
9-8
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-5 → 4-6
Miyu Kato / Fanny Stollar
4-4 → 4-5
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-3 → 1-3
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-2 → 0-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
6-5 → 7-5
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
5-5 → 6-5
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
1-4 → 2-4
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-2 → 0-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Hanyu Guo / Alexandra Panova vs Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
WTA Beijing
Hanyu Guo / Alexandra Panova [8]
0
4
6
0
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
0
6
7
0
Vincitore: Rakhimova / Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
1*-4
1-5*
1-6*
2*-6
3*-6
4-6*
5-6*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
6-5 → 6-6
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Hanyu Guo / Alexandra Panova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
4-3 → 4-4
Hanyu Guo / Alexandra Panova
3-3 → 4-3
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Hanyu Guo / Alexandra Panova
2-2 → 3-2
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
2-1 → 2-2
Hanyu Guo / Alexandra Panova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
1-0 → 1-1
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
4-5 → 4-6
Hanyu Guo / Alexandra Panova
3-5 → 4-5
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
3-4 → 3-5
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Hanyu Guo / Alexandra Panova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0-0 → 1-0
Bolelli e Vavassori non offrono la necessaria affidabilità per giocare dei punti “decisivi” e lo sapeva benissimo anche Volandri.
Quest’anno hanno perso diverse volte al 1T o 2T, roba che alle coppie top-5 succede ogni “morte di Papa”…
Personalmente spingo per la candidatura di Berrettini, che “da fermo” gioca decisamente meglio di Sonego, ha più esperienza di match importanti e molta più personalità.
Nelle classifiche “specialistiche” il servizio di Matteo è in top-10 o perfino in top-5 tra i singolaristi, tra l’altro riesce a sparare la 2° anche a 180-190 kmh.
Poi se gli arriva una palla comoda sul diritto… terrorizza gli avversari.
Infine ha un notevole feeling personale con Jannik, tanto che il Divino riesce a trasmettergli forza e spregiudicatezza.
Aggiungo: dato che gioca il doppio MOLTO RARAMENTE, diversamente da Sonego, gli specialisti della disciplina lo conoscono molto poco… idem per Sinner… e questo è un ulteriore vantaggio!
@ Dario (#4488740)
Vavassori, per me, farebbe bene a dedicarsi al singolo per un anno/due e magari doppi sono negli slam e misto.
Ma poi lui sa cosa vuole
Non so se Volandri sarà d’accordo e se Sinner vorrà partecipare.
Con Sinner porterei altri 4 singolaristi con Sonego dentro che può giocare il doppio con Sinner, Musetti e sacriferei i doppisti per avere più scelta nei singolari. Al massimo porterei solo Vavassori.
Poi dipende naturalmente dalla condizione di tutti a novembre
A mio parere bolelli valvassori non hanno più la condizione di poter proseguire insieme, il Wave deve trovare un nuovo compagno cui possa avviare un progetto pluriennale, troppe le sconfitte negli ultimi mesi e nei momenti decisivi, come i tiè break , hanno un saldo negativo.
Ma Sonny,
una “testa coronata” mai ? 🙁
(o… mai più ?) 😉
Ti ho già fatto la domanda una volta quando dissi che Musetti è migliorato in ogni colpo e mi rispondesti con numeri che in ogni colpo lo davano dal 30 al 70…
Come fa ad essere in TopTen da sei mesi?
Comanda’, Giovannino è ultimo sui primi 300 tennisti, perché degli altri non ci sono informazioni, nei punti in risposta con il 26%, penultimo con il 29% Opelka. Tutti gli altri sopra il 30%..perdere un game di servizio è veramente difficile..
Persona gentile. Vuole che sia tu ad aggiungere in cosa è maxi.
Se non sbaglio Sonego ha fatto 7 punti in 8 turni di risposta, tutti nel primo set e senza mai arrivare ai vantaggi. Nel secondo per ora siamo a 0-12
Se c’era Moutet al posto di Sonego, Sasha faceva la fine dell’uomo con la pistola che incontra l’uomo col fucile 😆
Siparietto:
Zverev applaude Sonego per il pallonetto che lo sta passando, che però finisce fuori non di poco.
Poi si scusa e sorridono entrambi.
Il pubblico tossisce mentre serve così mi pare di aver capito
Gran bella vittoria di Muso che sul punto più delicato ha tirato fuori una manina d’oro senza tremare.
Ma GPP npn è affatto solo servizio e dissento profondamente da chi ha scritto che da Lione non è migliorato. Col cavolo che non è migliorato! Certo sullo scambio lungo tende ancora ad andare fuori giro all’ultimo colpo ma i fondamentali li ha tutti e a rete è abbastanza agile e ovviamente insuperabile tramite lob.
Non è e non sarà mai un grande campione, ma un ottimo giocatore sì.
E Muso CON OTTIMA PACE DEI BABBEI che scrivono che perde sempre ai punti decisivi ha dimostrato carattere e pazienza. Solo nel TB del secondo set si sono riaffacciato i fantasmi del “tutti fenomeni”.
Bene, ancora una volta Giovanni perde con Lorenzo 🙂
Però stavolta è stata la più difficile, anche per il nervosismo di Musetti che poteva costare carissimo…
Bene così, un altro piccolo tassello per le Finals.
E’ dall’inizio del match che si lamenta per qualcosa, sinceramente non ho capito. Ci sono un sacco di insetti che svolazzano, forse quello
Ora deve chiuderla. Niente braccino
Qualcuno ha capito di cosa si stava lamentando con l’arbitro Lorenzo prima di servire sul 40-30 nell’ottavo game?
Che floppone Bublik
In confronto a Perricard, in fatto di tattica Rublev e’ uno stratega raffinato.
Eccolo là di nuovo un tie regalato, mah
Purtroppo Lorenzo ricomincia a parlare e blaterare invece di concentrarsi. Gli errori capitano a tutti ma poi se si distrae finisce che si deconcentra.
Ora deve resettare e portare a casa sta partita al terzo
Sanguinoso errore gratuito di dritto sul 4-3 nel tie break con servizio a favore…. lo ha pagato anche perdendo il punto successivo (dove stava km dietro la riga del fondo).
Sul 4-6 si è sentita una imprecazione non proprio educata.
Può migliorare, ma fino a un certo punto secondo me.
In particolare quel rovescio può anche essere valido a rete (anche per via della sua apertura alare), ma sarà sempre un limite in risposta e nello scambio.
In particolare è proprio la risposta il problema maggiore di Perricard, le palle break che si procura statisticamente sono le più basse del circuito, in pratica non riesce quasi mai ad avere occasione di break e di conseguenza può solo sperare di vincere i tiebreak.
Ma anche lì è tutt’altro che un killer a quanto pare (come non lo era Karlovich a suo tempo, per citare un giocatore con caratteristiche simili).
Magari se ha una giornata perfetta al servizio può battere un giocatore molto forte, magari persino Sinner e Alcaraz, ma difficilmente può mantenere un livello del genere per tutto un torneo.
Di conseguenza non credo che sarà mai un serio pretendente per titoli importanti, ma piuttosto la classica “mina vagante” che occasionalmente può rompere le uova nel paniere dei favoriti.
Inoltre un fisico così pesante e massiccio, seppur molto proporzionato, è sempre a rischio infortuni più di un normotipo… anche quello potrebbe essere un fattore da considerare nello sviluppo del suo gioco.
Lorenzo ha un fastidio alla gamba, spero chida l’incontro in 2 set
Le tue proposte immagino sarebberpo che Pericard si affidasse a Tartarini e Musetti invece ad Emmanuel Planque. Uno scambio alla pari.
O forse sei appena stato licenziato dalla Municipale Rifiuti e sei in cerca di nuova occupazione?
Fino a ieri eravamo un popolo di santi, navigatori e commissari tecnici della nazionale di calcio. Le mode cambiano ed ormai c’è la fila per un posto come coach e perchè no super-coach dei virgulti della racchetta.
Mitico Flavietto, sto guardando la replica della partita dove ha respinto al mittente le velleità dell’impaziente Rublev recuperando in entrambi i set, opponendo il suo ormai emblematico mix di flemma romanesca con “l’agonista, il gladiatore che è in lui”…riporto le testuali parole che sta pronunciando Boschetto perché mi sembrano perfette per completare la mia definizione e rendere il tennis e l’accattivante personalità di Flavio
Ha buoni fondamentali senza essere fenomenale in niente a parte servizio e dritto in uscita dallo stesso, però ha una mano delicata, vedi alcune risposte bloccate e certe palle corte e se avesse un coach che lo sistema a livello tattico potrebbe fare una grande carriera.
E’ ancora molto giovane, ha tempo.
mamma mia perricard, tolto il servizio ha delle lacune tecniche paurose
Ma che sai a dì? ahahahah ma da dove è uscito quest’altro fenomeno?
TB sontuoso di Muso. Niente Perricardite e si va avanti. Però quel game bruttissimo al servizio sul 5-4 mi ha fatto termare
Molto molto bene vincere il TB, non tanto per questo match, ma per scrollarsi subito di dosso il ricordo di quello perso con Tabilo. Temevo molto questo Tie.
La difficoltà di musetti di chiudere set, mach, confermare break e’ paragonabile solo alla scalata dell’Everest. Il problema è gravissimo. Oggi uscirà con un giocatore veramente scarso in tutto e che sta a galla solo con il servizio
Non si muove più di lato.
Sempre più appesantito. Mi dispiace, ma non lo vedo per niente in ripresa
Farsi controbreckare da Giovanni, non è un buon segno
Lorenzo generosamente restituisce il regalo con un game giocato malissimo con la perla finale del doppio fallo…
Perricard è un altro giocatore che da quando ha iniziato a farei primi grossi risultati ( vedi vittoria a Lione nel 2024) non è migliorato di una virgola.
Io ci vedo margini di miglioramento su risposta, rovescio e spostamenti laterali, dato che nonostante l’altezza sembra ben proporzionato..
E soprattutto tatticamente e mentalmente è debolissimo..
Cosa ci stanno a fare i suoi coach????
Palla break regalata da Giovanni e Lorenzo prende e ringrazia. Ora fondamentale non mollare la concentrazione.
Va beh, dopo un primo set praticamente alla pari c’era da aspettarselo che Berrettini sarebbe crollato alla distanza. Penso sia comunque migliorato rispetto a Hangzhou, deve “solo” continuare a prendere ritmo. Vediamo come se la cava a Shanghai, almeno il primo turno dovrebbe riuscire a passarlo.
Vabbé, accontentiamoci, per ora. Con Ruud ci ha perso spesso anche ai bei tempi. Oggi non ha mai dato l’impressione di poter fare il break, neanche nell’equilibrato primo set. Ma ha margini di miglioramento, se sta bene.
Ultimamante è capitato spesso. Tanti passano il primo turno, pochissimi il secondo. Ma è diretta conseguenza della distribuzione nel ranking, che come stiamo discutendo è molto folta attorno a posizioni che per ranking fanno al massimo un turno.
E’ durato un set. Poi scende la catena. Ritrovera’ forma e condizi9ne forse in un mesetto…sperando non si faccia ancora male
Però a forza di levigare.. a parte bonzi ne hanno portati 6 al secondo turno (in attesa di giovannone perricard, che vedo perdente)
Caspita la Maria 6:0, Daniil invece ha vinto: meno male , altrimenti dramma; Bublik stanco? perdere da Mannarino… Forza Matteo, il primo set andato vediamo di rimediare… forza
Ruud è un brutto cliente per Matteo.
Sa come rispondere e impostare lo scambio. Entrambi si spostano per giocare il dritto ma il norvegese mettendola sullo scambio lungo ha più chance.
LA chiave alla fine sarà la percentuale di prime del romano. che comunque vedo un pò affaticato, cosa normale visto il periodo lontano dai campi
come può uno scoglio, arginare il mare?
Però Matteo, se continui a bloccare sistematicamente la voleé non vai da nessuna parte. A parte che le fai quasi tutte lunghe, poi l’avversario lo sa e parte prima. Allungala, fagli giocare un altro passante. Poi se te lo fa, bravo lui. Ma almeno ci hai provato.
Comunque non è finita. Forza Matteo, sempre.
Come può entrare una marea in 10 posizioni? Ahahaha
Matteo molto solido al servizio ma in risposta molto carente
Gli manca solo un po’ di cattiveria, sembra sempre accontentarsi dei risultati raggiunti, ma forse avrebbe meritato un po’ di più. Comunque uno di tennisti che umanamente mi piacciono di più.
Borges è un giocatore davvero ammirevole.
Con intelligenza e applicazione ha costruito una carriera ottima, stabilmente nei 50 o giù di lì.
Batterlo non è mai facile, su qualsiasi superficie. Bravo Nuno.
Se scambia, Berrettini perde 3 punti su 4, a essere ottimisti. Deve rischiare.
E che dovrebbe fare? Il Lorenzo attuale, soprattutto sul veloce, non è quello dell’anno scorso. Ha diversi punti e posizioni in più nel ranking, frutto di di risultati ad altissimo livello, un anno in cui ha dimostrato che può perdere qualche set ma le partite alla sua portata alla fine le vince (più del passato di sicuro).
Cobolli dà più garanzie? Non credo. Sarebbe una scommessa: se la perdi ti massacrano.
Ed ora forza Matteo!
Molletta!
vedere il numero 5 del mondo fritz che dà l’anima, esce fisicamente a pezzi per battere 7-5 7-6 il numero 50 del mondo fa capire quanto la top ten sia alla portata di tanti tennisti e la differenza, tranne i primi 2, sia davvero risicata
Mettetevela (mettiamocela) via, Volandri non rinuncerà a Musetti perché stravede per lui. Non lo ha messo da parte nel 2023 quando era in piena crisi di risultati e con l’ansia dell’attesa del figlio e a momenti ci fa uscire col Canada di Diallo, l’anno scorso contro l’Argentina lo ha preferito a un Berrettini in quel momento straripante e a momenti ci fa il danno perdendo con Cerundolo. Per fortuna in semi e in finale ha schierato Matteo.
Ci sono giocatori che con la maglia azzurra si esaltano, ultimi casi Fognini, Sonego e Berrettini e altri che soffrono la pressione di quella maglia e uno di questi al momento è Musetti (bronzo Olimpico a parte, ma quello era praticamente un torneo individuale). Non c’è nulla di male e non si ripercuote sulla sua carriera, ma se facesse lui stesso un passo indietro non sarebbe male.
Quest’anno Volandri può contare oltre a Sinner e Musetti anche su Cobolli-Darderi-Sonego e Berrettini e sinceramente se Matteo stesse bene e fosse in forma lo schiererei a occhi chiusi. Cobolli tiene tantissimo all’Italia come squadra, ma temo un effetto Musetti anche per lui, che possa bloccarsi per l’emozione, spero vivamente di sbagliare.
Poi se Sinner non rinuncia metà abbondante del lavoro è fatto, però senza di lui le incognite ci sono.
E’ vero che a livello di movimento abbiamo la possibilità di schierare due squadre che arriverebbero alle fasi finali, ma è anche vero che all’interno c’è qualche fragilità e alcune incognite…
chi si contenta gode
i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..
Bravo cobolli.
Anche a me se Volandri lo schiererà come secondo singolarista e terzo Darderi, da piangere invece se pensasse ad altre soluzioni con tennisti che se la fanno sotto nei momenti cruciali e la Davis come sappiamo non perdona, non fa sconti. .
Shang gioca proprio male…
Montagne russe e colpi di coda a vicenda tra Jovic e Lys.
Jovic che da 3-6 1-3 si era portata 3-6 6-4 5-2
A quel punto i giochi sembravano decisamente fatti.
Un primo set che era in pugno concesso alla Rybakina.
Bel risveglio con la vittoria di Cobolli, bravo!
Guardo Cobolli… penso alla Davis e… non smetto di ridere!
(*-*)
In replica ora su Sky sport tennis, purtroppo solo sul 4-3 2° set.
Mi volevo guardare Flavio in replica, come ieri Dardo ma su 3 canali Sky stanno trasmettendo lo stesso incontro.
Posso solo dire bravo Cobs!
Flavietto on fire!
Ma non si illuda: dietro Sinner …. 😆
Daje Flavio!
Bravo Cobbollino, solidissimo! Rublo ha giocato bene. Hanno fatto alcuni scambi alla velocita della luce !