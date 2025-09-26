Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Sonego esce al primo turno contro un buon Zverev. Paolini parte forte a Pechino: battuta Sevastova, ora sfida con Kenin

26/09/2025
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Finisce al primo turno l’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP 500 di Pechino. Il torinese si è arreso al numero 3 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 6-3, al termine di un match nel quale il tedesco ha mostrato tutto il peso del suo servizio e la solidità del suo rovescio, i due colpi che hanno fatto la differenza dall’inizio alla fine.

Le statistiche raccontano bene la partita: Zverev ha servito con l’82% di prime palle in campo, vincendo il 78% dei punti con la prima, e ha concesso appena nove punti in tutto il match quando ha dovuto giocare la seconda. Numeri quasi perfetti, che hanno reso complicatissimo per Sonego trovare spiragli in risposta. L’azzurro ha fatto registrare un più che discreto 64% di prime in campo, con picchi del 72% nel primo set, ma il calo nel secondo parziale (52%) ha finito per condizionare le sue chance di rientrare in partita.

Il primo set si è deciso al decimo gioco: dopo aver tenuto bene fino al 4-4, Sonego ha concesso la prima palla break del match sul 4 a 5 e Zverev non ha esitato a sfruttarla, chiudendo 6-4. Nel secondo parziale il tedesco è subito scappato avanti con il break dell’1-3, consolidato poi fino al doppio vantaggio sul 5-1 con Lorenzo che commetteva doppio fallo sulla palla break. L’azzurro ha avuto un sussulto d’orgoglio, riuscendo a strappare un break e riportandosi sul 3-5, ma Zverev ha subito ristabilito le distanze e ha chiuso senza ulteriori esitazioni.

Paolini parte forte a Pechino: battuta Sevastova, ora sfida con Kenin
Esordio convincente per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Pechino, dove l’azzurra ha conquistato l’accesso al terzo turno dopo il bye iniziale. La toscana ha regolato con autorità la lettone Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-1 6-3, imponendo un tennis brillante nei momenti chiave del match.

Dopo un avvio in cui ha dovuto annullare quattro palle break nei primi due giochi, Paolini ha preso il comando delle operazioni, infilando un parziale di cinque game consecutivi che le ha consegnato il primo set. Nel secondo parziale l’azzurra ha confermato la sua solidità, gestendo con personalità i turni di battuta e spingendo con continuità da fondo campo. A chiudere il match è stato un doppio fallo della Sevastova, sintesi di una sfida sempre in mano alla numero uno italiana.
Con questa vittoria, Paolini conferma il suo buon momento dopo anche la vittoria nella Billie Jean King Cup e si prepara ora a un terzo turno di grande interesse contro Sofia Kenin (USA), classe 1998, attuale numero 26 del ranking e già top 4 mondiale, nonché campionessa dell’Australian Open 2020.
Una sfida dal sapore prestigioso, che rappresenterà un test significativo per misurare le ambizioni della toscana in questo finale di stagione.

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento

Colosseum – ore 04:00
Aleksandar Vukic AUS vs Daniel Altmaier GER
ATP Tokyo
Aleksandar Vukic
6
6
Daniel Altmaier
4
2
Vincitore: Vukic
Mostra dettagli

Sho Shimabukuro JPN vs Sebastian Korda USA (Non prima 05:30)

ATP Tokyo
Sho Shimabukuro
1
4
Sebastian Korda
6
6
Vincitore: Korda
Mostra dettagli

Nuno Borges POR vs Taylor Fritz USA (Non prima 09:00)

ATP Tokyo
Nuno Borges
5
6
Taylor Fritz [2]
7
7
Vincitore: Fritz
Mostra dettagli

Casper Ruud NOR vs Matteo Berrettini ITA

ATP Tokyo
Casper Ruud [4]
7
6
Matteo Berrettini
6
2
Vincitore: Ruud
Mostra dettagli



Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR

ATP Tokyo
Alexander Erler / Robert Galloway
4
6
12
Sander Arends / Luke Johnson [4]
6
3
10
Vincitore: Erler / Galloway
Mostra dettagli

Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

ATP Tokyo
Santiago Gonzalez / David Pel
7
6
Francisco Cabral / Lucas Miedler
6
4
Vincitore: Gonzalez / Pel
Mostra dettagli

Gabriel Diallo CAN / Alex Michelsen USA vs Brandon Nakashima USA / Frances Tiafoe USA

ATP Tokyo
Gabriel Diallo / Alex Michelsen
2
6
5
Brandon Nakashima / Frances Tiafoe
6
4
10
Vincitore: Nakashima / Tiafoe
Mostra dettagli

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Rohan Bopanna IND / Takeru Yuzuki JPN

ATP Tokyo
Maximo Gonzalez / Andres Molteni [3]
6
6
Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki
7
7
Vincitore: Bopanna / Yuzuki
Mostra dettagli





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno M – 2° Turno F, cemento

Capital Group Diamond – ore 05:00
Kamilla Rakhimova RUS vs Coco Gauff USA
WTA Beijing
Kamilla Rakhimova
0
4
0
0
Coco Gauff [2]
0
6
6
0
Vincitore: Gauff
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS vs Yunchaokete Bu CHN (Non prima 07:00)

ATP Beijing
Alex de Minaur [3]
6
6
Yunchaokete Bu
4
0
Vincitore: de Minaur
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Cameron Norrie GBR

ATP Beijing
Daniil Medvedev [8]
6
6
Cameron Norrie
3
4
Vincitore: Medvedev
Mostra dettagli

Xinyu Wang CHN vs Shuai Zhang CHN (Non prima 13:00)

WTA Beijing
Xinyu Wang [31]
0
4
2
0
Shuai Zhang
0
6
6
0
Vincitore: Zhang
Mostra dettagli

Lorenzo Sonego ITA vs Alexander Zverev GER

ATP Beijing
Lorenzo Sonego
4
3
Alexander Zverev [2]
6
6
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli



Lotus – ore 05:00
Andrey Rublev RUS vs Flavio Cobolli ITA

ATP Beijing
Andrey Rublev [6]
6
3
Flavio Cobolli
7
6
Vincitore: Cobolli
Mostra dettagli

Elena Rybakina KAZ vs Caty McNally USA (Non prima 07:00)

WTA Beijing
Elena Rybakina [8]
7
4
6
Caty McNally
5
6
3
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

Jasmine Paolini ITA vs Anastasija Sevastova LAT

WTA Beijing
Jasmine Paolini [6]
0
6
6
0
Anastasija Sevastova
0
1
3
0
Vincitore: Paolini
Mostra dettagli

Katie Boulter GBR vs Amanda Anisimova USA

WTA Beijing
Katie Boulter
0
1
3
0
Amanda Anisimova [3]
0
6
6
0
Vincitore: Anisimova
Mostra dettagli

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 13:00)

ATP Beijing
Giovanni Mpetshi Perricard
6
7
4
Lorenzo Musetti [4]
7
6
6
Vincitore: Musetti
Mostra dettagli



Moon – ore 05:00
Miomir Kecmanovic SRB vs Jakub Mensik CZE

ATP Beijing
Miomir Kecmanovic
5
4
Jakub Mensik [7]
7
6
Vincitore: Mensik
Mostra dettagli

Juncheng Shang CHN vs Arthur Cazaux FRA

ATP Beijing
Juncheng Shang
6
6
5
Arthur Cazaux
0
7
7
Vincitore: Cazaux
Mostra dettagli

Adrian Mannarino FRA vs Alexander Bublik KAZ

ATP Beijing
Adrian Mannarino
6
6
Alexander Bublik
3
2
Vincitore: Mannarino
Mostra dettagli

Barbora Krejcikova CZE vs Ekaterina Alexandrova RUS

WTA Beijing
Barbora Krejcikova
0
7
6
0
Ekaterina Alexandrova [9]
0
5
2
0
Vincitore: Krejcikova
Mostra dettagli

Karolina Muchova CZE vs Sorana Cirstea ROU

WTA Beijing
Karolina Muchova [13]
0
6
6
0
Sorana Cirstea
0
2
3
0
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli



Brad Drewett – ore 05:00
David Goffin BEL vs Arthur Rinderknech FRA
ATP Beijing
David Goffin
4
6
4
Arthur Rinderknech
6
3
6
Vincitore: Rinderknech
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Francisco Cerundolo ARG

ATP Beijing
Learner Tien
4
6
6
Francisco Cerundolo
6
3
4
Vincitore: Tien
Mostra dettagli

Corentin Moutet FRA vs Tallon Griekspoor NED

ATP Beijing
Corentin Moutet
6
7
Tallon Griekspoor
4
5
Vincitore: Moutet
Mostra dettagli

Priscilla Hon AUS vs Jelena Ostapenko LAT

WTA Beijing
Priscilla Hon
0
6
6
0
Jelena Ostapenko [22]
0
3
2
0
Vincitore: Hon
Mostra dettagli

Belinda Bencic SUI vs Katie Volynets USA

WTA Beijing
Belinda Bencic [15]
0
6
6
0
Katie Volynets
0
3
3
0
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli



Court 3 – ore 05:00
Leylah Fernandez CAN vs Maria Sakkari GRE
WTA Beijing
Leylah Fernandez [25]
0
6
6
0
Maria Sakkari
0
2
0
0
Vincitore: Fernandez
Mostra dettagli

Eva Lys GER vs Iva Jovic USA

WTA Beijing
Eva Lys
6
4
7
Iva Jovic [32]
3
6
5
Vincitore: Lys
Mostra dettagli

Antonia Ruzic CRO vs Paula Badosa ESP

WTA Beijing
Antonia Ruzic
0
3
6
0
Paula Badosa [18]
0
6
7
0
Vincitore: Badosa
Mostra dettagli

Elise Mertens BEL vs McCartney Kessler USA

WTA Beijing
Elise Mertens [20]
0
2
4
0
McCartney Kessler
0
6
6
0
Vincitore: Kessler
Mostra dettagli



Court 5 – ore 05:00
Polina Kudermetova RUS vs Sofia Kenin USA

WTA Beijing
Polina Kudermetova
0
4
2
0
Sofia Kenin [27]
0
6
6
0
Vincitore: Kenin
Mostra dettagli

Marie Bouzkova CZE vs Magda Linette POL

WTA Beijing
Marie Bouzkova
0
7
7
0
Magda Linette [33]
0
5
5
0
Vincitore: Bouzkova
Mostra dettagli

Veronika Kudermetova RUS vs Anna Bondar HUN

WTA Beijing
Veronika Kudermetova [24]
0
7
6
0
Anna Bondar
0
5
3
0
Vincitore: Kudermetova
Mostra dettagli

Neal Skupski GBR / John-Patrick Smith AUS vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO (Non prima 10:00)

ATP Beijing
Neal Skupski / John-Patrick Smith
3
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [2]
6
7
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Benjamin Bonzi FRA / Tallon Griekspoor NED

ATP Beijing
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4]
5
3
Benjamin Bonzi / Tallon Griekspoor
7
6
Vincitore: Bonzi / Griekspoor
Mostra dettagli



Court 4 – ore 05:00
Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Beijing
Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5]
0
1
5
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
6
7
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Mostra dettagli

Gabriela Dabrowski CAN / Erin Routliffe NZL vs Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS

WTA Beijing
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [1]
3
6
4
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
6
1
10
Vincitore: Melichar-Martinez / Samsonova
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA vs Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN

WTA Beijing
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
7
4
8
Miyu Kato / Fanny Stollar
5
6
10
Vincitore: Kato / Stollar
Mostra dettagli

Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS vs Kamilla Rakhimova RUS / Laura Siegemund GER

WTA Beijing
Hanyu Guo / Alexandra Panova [8]
0
4
6
0
Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
0
6
7
0
Vincitore: Rakhimova / Siegemund
Mostra dettagli

JannikUberAlles 26-09-2025 18:20

Scritto da Claudio
Non so se Volandri sarà d’accordo e se Sinner vorrà partecipare.
Con Sinner porterei altri 4 singolaristi con Sonego dentro che può giocare il doppio con Sinner, Musetti e sacriferei i doppisti per avere più scelta nei singolari. Al massimo porterei solo Vavassori.
Poi dipende naturalmente dalla condizione di tutti a novembre

Bolelli e Vavassori non offrono la necessaria affidabilità per giocare dei punti “decisivi” e lo sapeva benissimo anche Volandri.

Quest’anno hanno perso diverse volte al 1T o 2T, roba che alle coppie top-5 succede ogni “morte di Papa”…

Personalmente spingo per la candidatura di Berrettini, che “da fermo” gioca decisamente meglio di Sonego, ha più esperienza di match importanti e molta più personalità.

Nelle classifiche “specialistiche” il servizio di Matteo è in top-10 o perfino in top-5 tra i singolaristi, tra l’altro riesce a sparare la 2° anche a 180-190 kmh.

Poi se gli arriva una palla comoda sul diritto… terrorizza gli avversari.

Infine ha un notevole feeling personale con Jannik, tanto che il Divino riesce a trasmettergli forza e spregiudicatezza.

Aggiungo: dato che gioca il doppio MOLTO RARAMENTE, diversamente da Sonego, gli specialisti della disciplina lo conoscono molto poco… idem per Sinner… e questo è un ulteriore vantaggio!

 70
+1: Marco M.
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Claudio (Guest) 26-09-2025 17:42

@ Dario (#4488740)

Vavassori, per me, farebbe bene a dedicarsi al singolo per un anno/due e magari doppi sono negli slam e misto.
Ma poi lui sa cosa vuole

 69
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Claudio (Guest) 26-09-2025 17:36

Non so se Volandri sarà d’accordo e se Sinner vorrà partecipare.
Con Sinner porterei altri 4 singolaristi con Sonego dentro che può giocare il doppio con Sinner, Musetti e sacriferei i doppisti per avere più scelta nei singolari. Al massimo porterei solo Vavassori.
Poi dipende naturalmente dalla condizione di tutti a novembre

 68
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dario (Guest) 26-09-2025 17:27

A mio parere bolelli valvassori non hanno più la condizione di poter proseguire insieme, il Wave deve trovare un nuovo compagno cui possa avviare un progetto pluriennale, troppe le sconfitte negli ultimi mesi e nei momenti decisivi, come i tiè break , hanno un saldo negativo.

 67
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 26-09-2025 17:25

Ma Sonny,
una “testa coronata” mai ? 🙁

(o… mai più ?) 😉

 66
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 26-09-2025 17:05

Scritto da Giampi

Scritto da Detuqueridapresencia
Gran bella vittoria di Muso che sul punto più delicato ha tirato fuori una manina d’oro senza tremare.
Ma GPP npn è affatto solo servizio e dissento profondamente da chi ha scritto che da Lione non è migliorato. Col cavolo che non è migliorato! Certo sullo scambio lungo tende ancora ad andare fuori giro all’ultimo colpo ma i fondamentali li ha tutti e a rete è abbastanza agile e ovviamente insuperabile tramite lob.
Non è e non sarà mai un grande campione, ma un ottimo giocatore sì.
E Muso CON OTTIMA PACE DEI BABBEI che scrivono che perde sempre ai punti decisivi ha dimostrato carattere e pazienza. Solo nel TB del secondo set si sono riaffacciato i fantasmi del “tutti fenomeni”.

Comanda’, Giovannino è ultimo sui primi 300 tennisti, perché degli altri non ci sono informazioni, nei punti in risposta con il 26%, penultimo con il 29% Opelka. Tutti gli altri sopra il 30%..perdere un game di servizio è veramente difficile..

Ti ho già fatto la domanda una volta quando dissi che Musetti è migliorato in ogni colpo e mi rispondesti con numeri che in ogni colpo lo davano dal 30 al 70…
Come fa ad essere in TopTen da sei mesi?

 65
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 26-09-2025 16:58

Scritto da Detuqueridapresencia
Gran bella vittoria di Muso che sul punto più delicato ha tirato fuori una manina d’oro senza tremare.
Ma GPP npn è affatto solo servizio e dissento profondamente da chi ha scritto che da Lione non è migliorato. Col cavolo che non è migliorato! Certo sullo scambio lungo tende ancora ad andare fuori giro all’ultimo colpo ma i fondamentali li ha tutti e a rete è abbastanza agile e ovviamente insuperabile tramite lob.
Non è e non sarà mai un grande campione, ma un ottimo giocatore sì.
E Muso CON OTTIMA PACE DEI BABBEI che scrivono che perde sempre ai punti decisivi ha dimostrato carattere e pazienza. Solo nel TB del secondo set si sono riaffacciato i fantasmi del “tutti fenomeni”.

Comanda’, Giovannino è ultimo sui primi 300 tennisti, perché degli altri non ci sono informazioni, nei punti in risposta con il 26%, penultimo con il 29% Opelka. Tutti gli altri sopra il 30%..perdere un game di servizio è veramente difficile..

 64
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pheanes (Guest) 26-09-2025 16:13

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Maxi
La difficoltà di musetti di chiudere set, mach, confermare break e’ paragonabile solo alla scalata dell’Everest. Il problema è gravissimo. Oggi uscirà con un giocatore veramente scarso in tutto e che sta a galla solo con il servizio

Ma che sai a dì? ahahahah ma da dove è uscito quest’altro fenomeno?

Persona gentile. Vuole che sia tu ad aggiungere in cosa è maxi.

 63
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
zedarioz 26-09-2025 16:13

Se non sbaglio Sonego ha fatto 7 punti in 8 turni di risposta, tutti nel primo set e senza mai arrivare ai vantaggi. Nel secondo per ora siamo a 0-12

 62
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 26-09-2025 16:04

Scritto da MarcoP
Siparietto:
Zverev applaude Sonego per il pallonetto che lo sta passando, che però finisce fuori non di poco.
Poi si scusa e sorridono entrambi.

Se c’era Moutet al posto di Sonego, Sasha faceva la fine dell’uomo con la pistola che incontra l’uomo col fucile 😆

 61
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 26-09-2025 15:55

Siparietto:
Zverev applaude Sonego per il pallonetto che lo sta passando, che però finisce fuori non di poco.
Poi si scusa e sorridono entrambi.

 60
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 26-09-2025 15:53

Scritto da Marco M.

Scritto da MarcoP
Qualcuno ha capito di cosa si stava lamentando con l’arbitro Lorenzo prima di servire sul 40-30 nell’ottavo game?

E’ dall’inizio del match che si lamenta per qualcosa, sinceramente non ho capito. Ci sono un sacco di insetti che svolazzano, forse quello

Il pubblico tossisce mentre serve così mi pare di aver capito

 59
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Detuqueridapresencia 26-09-2025 15:52

Gran bella vittoria di Muso che sul punto più delicato ha tirato fuori una manina d’oro senza tremare.

Ma GPP npn è affatto solo servizio e dissento profondamente da chi ha scritto che da Lione non è migliorato. Col cavolo che non è migliorato! Certo sullo scambio lungo tende ancora ad andare fuori giro all’ultimo colpo ma i fondamentali li ha tutti e a rete è abbastanza agile e ovviamente insuperabile tramite lob.

Non è e non sarà mai un grande campione, ma un ottimo giocatore sì.

E Muso CON OTTIMA PACE DEI BABBEI che scrivono che perde sempre ai punti decisivi ha dimostrato carattere e pazienza. Solo nel TB del secondo set si sono riaffacciato i fantasmi del “tutti fenomeni”.

 58
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Massi, sergioat
Marco M. 26-09-2025 15:50

Bene, ancora una volta Giovanni perde con Lorenzo 🙂
Però stavolta è stata la più difficile, anche per il nervosismo di Musetti che poteva costare carissimo…
Bene così, un altro piccolo tassello per le Finals.

 57
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, MarcoP
Marco M. 26-09-2025 15:46

Scritto da MarcoP
Qualcuno ha capito di cosa si stava lamentando con l’arbitro Lorenzo prima di servire sul 40-30 nell’ottavo game?

E’ dall’inizio del match che si lamenta per qualcosa, sinceramente non ho capito. Ci sono un sacco di insetti che svolazzano, forse quello

 56
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 26-09-2025 15:45

Ora deve chiuderla. Niente braccino

 55
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 26-09-2025 15:41

Qualcuno ha capito di cosa si stava lamentando con l’arbitro Lorenzo prima di servire sul 40-30 nell’ottavo game?

 54
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Losvizzero 26-09-2025 15:41

Che floppone Bublik

 53
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 26-09-2025 15:27

In confronto a Perricard, in fatto di tattica Rublev e’ uno stratega raffinato.

 52
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Maxi (Guest) 26-09-2025 15:12

Eccolo là di nuovo un tie regalato, mah

 51
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 26-09-2025 15:12

Purtroppo Lorenzo ricomincia a parlare e blaterare invece di concentrarsi. Gli errori capitano a tutti ma poi se si distrae finisce che si deconcentra.

Ora deve resettare e portare a casa sta partita al terzo

 50
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
MarcoP 26-09-2025 15:11

Sanguinoso errore gratuito di dritto sul 4-3 nel tie break con servizio a favore…. lo ha pagato anche perdendo il punto successivo (dove stava km dietro la riga del fondo).

Sul 4-6 si è sentita una imprecazione non proprio educata.

 49
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maxiclimb (Guest) 26-09-2025 15:06

Scritto da Marco M.

Scritto da italo
Perricard è un altro giocatore che da quando ha iniziato a farei primi grossi risultati ( vedi vittoria a Lione nel 2024) non è migliorato di una virgola.
Io ci vedo margini di miglioramento su risposta, rovescio e spostamenti laterali, dato che nonostante l’altezza sembra ben proporzionato..
E soprattutto tatticamente e mentalmente è debolissimo..
Cosa ci stanno a fare i suoi coach????

Ha buoni fondamentali senza essere fenomenale in niente a parte servizio e dritto in uscita dallo stesso, però ha una mano delicata, vedi alcune risposte bloccate e certe palle corte e se avesse un coach che lo sistema a livello tattico potrebbe fare una grande carriera.
E’ ancora molto giovane, ha tempo.

Può migliorare, ma fino a un certo punto secondo me.
In particolare quel rovescio può anche essere valido a rete (anche per via della sua apertura alare), ma sarà sempre un limite in risposta e nello scambio.
In particolare è proprio la risposta il problema maggiore di Perricard, le palle break che si procura statisticamente sono le più basse del circuito, in pratica non riesce quasi mai ad avere occasione di break e di conseguenza può solo sperare di vincere i tiebreak.
Ma anche lì è tutt’altro che un killer a quanto pare (come non lo era Karlovich a suo tempo, per citare un giocatore con caratteristiche simili).
Magari se ha una giornata perfetta al servizio può battere un giocatore molto forte, magari persino Sinner e Alcaraz, ma difficilmente può mantenere un livello del genere per tutto un torneo.
Di conseguenza non credo che sarà mai un serio pretendente per titoli importanti, ma piuttosto la classica “mina vagante” che occasionalmente può rompere le uova nel paniere dei favoriti.

Inoltre un fisico così pesante e massiccio, seppur molto proporzionato, è sempre a rischio infortuni più di un normotipo… anche quello potrebbe essere un fattore da considerare nello sviluppo del suo gioco.

 48
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Krik Kroc 26-09-2025 14:53

Lorenzo ha un fastidio alla gamba, spero chida l’incontro in 2 set

 47
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
von Hayek 26-09-2025 14:44

Scritto da italo
Perricard è un altro giocatore che da quando ha iniziato a farei primi grossi risultati ( vedi vittoria a Lione nel 2024) non è migliorato di una virgola.
Io ci vedo margini di miglioramento su risposta, rovescio e spostamenti laterali, dato che nonostante l’altezza sembra ben proporzionato..
E soprattutto tatticamente e mentalmente è debolissimo..
Cosa ci stanno a fare i suoi coach????

Le tue proposte immagino sarebberpo che Pericard si affidasse a Tartarini e Musetti invece ad Emmanuel Planque. Uno scambio alla pari.
O forse sei appena stato licenziato dalla Municipale Rifiuti e sei in cerca di nuova occupazione?
Fino a ieri eravamo un popolo di santi, navigatori e commissari tecnici della nazionale di calcio. Le mode cambiano ed ormai c’è la fila per un posto come coach e perchè no super-coach dei virgulti della racchetta.

 46
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 26-09-2025 14:43

Mitico Flavietto, sto guardando la replica della partita dove ha respinto al mittente le velleità dell’impaziente Rublev recuperando in entrambi i set, opponendo il suo ormai emblematico mix di flemma romanesca con “l’agonista, il gladiatore che è in lui”…riporto le testuali parole che sta pronunciando Boschetto perché mi sembrano perfette per completare la mia definizione e rendere il tennis e l’accattivante personalità di Flavio

 45
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Marco M. 26-09-2025 14:35

Scritto da italo
Perricard è un altro giocatore che da quando ha iniziato a farei primi grossi risultati ( vedi vittoria a Lione nel 2024) non è migliorato di una virgola.
Io ci vedo margini di miglioramento su risposta, rovescio e spostamenti laterali, dato che nonostante l’altezza sembra ben proporzionato..
E soprattutto tatticamente e mentalmente è debolissimo..
Cosa ci stanno a fare i suoi coach????

Ha buoni fondamentali senza essere fenomenale in niente a parte servizio e dritto in uscita dallo stesso, però ha una mano delicata, vedi alcune risposte bloccate e certe palle corte e se avesse un coach che lo sistema a livello tattico potrebbe fare una grande carriera.
E’ ancora molto giovane, ha tempo.

 44
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
gg (Guest) 26-09-2025 14:28

mamma mia perricard, tolto il servizio ha delle lacune tecniche paurose

 43
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 26-09-2025 14:25

Scritto da Maxi
La difficoltà di musetti di chiudere set, mach, confermare break e’ paragonabile solo alla scalata dell’Everest. Il problema è gravissimo. Oggi uscirà con un giocatore veramente scarso in tutto e che sta a galla solo con il servizio

Ma che sai a dì? ahahahah ma da dove è uscito quest’altro fenomeno?

 42
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 26-09-2025 14:24

TB sontuoso di Muso. Niente Perricardite e si va avanti. Però quel game bruttissimo al servizio sul 5-4 mi ha fatto termare

 41
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Marco M. 26-09-2025 14:24

Molto molto bene vincere il TB, non tanto per questo match, ma per scrollarsi subito di dosso il ricordo di quello perso con Tabilo. Temevo molto questo Tie.

 40
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj, Pier no guest, MarcoP
Maxi (Guest) 26-09-2025 14:17

La difficoltà di musetti di chiudere set, mach, confermare break e’ paragonabile solo alla scalata dell’Everest. Il problema è gravissimo. Oggi uscirà con un giocatore veramente scarso in tutto e che sta a galla solo con il servizio

 39
Replica | Quota | -5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia, maverikkk, Sonj, MarcoP
Krik Kroc 26-09-2025 14:15

Scritto da JOA20
Va beh, dopo un primo set praticamente alla pari c’era da aspettarselo che Berrettini sarebbe crollato alla distanza. Penso sia comunque migliorato rispetto a Hangzhou, deve “solo” continuare a prendere ritmo. Vediamo come se la cava a Shanghai, almeno il primo turno dovrebbe riuscire a passarlo.

Non si muove più di lato.
Sempre più appesantito. Mi dispiace, ma non lo vedo per niente in ripresa

 38
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Krik Kroc 26-09-2025 14:10

Farsi controbreckare da Giovanni, non è un buon segno

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 26-09-2025 14:10

Lorenzo generosamente restituisce il regalo con un game giocato malissimo con la perla finale del doppio fallo…

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 26-09-2025 13:56

Perricard è un altro giocatore che da quando ha iniziato a farei primi grossi risultati ( vedi vittoria a Lione nel 2024) non è migliorato di una virgola.
Io ci vedo margini di miglioramento su risposta, rovescio e spostamenti laterali, dato che nonostante l’altezza sembra ben proporzionato..
E soprattutto tatticamente e mentalmente è debolissimo..
Cosa ci stanno a fare i suoi coach????

 35
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Marco M. 26-09-2025 13:50

Palla break regalata da Giovanni e Lorenzo prende e ringrazia. Ora fondamentale non mollare la concentrazione.

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 26-09-2025 13:11

Va beh, dopo un primo set praticamente alla pari c’era da aspettarselo che Berrettini sarebbe crollato alla distanza. Penso sia comunque migliorato rispetto a Hangzhou, deve “solo” continuare a prendere ritmo. Vediamo come se la cava a Shanghai, almeno il primo turno dovrebbe riuscire a passarlo.

 33
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 26-09-2025 13:05

Vabbé, accontentiamoci, per ora. Con Ruud ci ha perso spesso anche ai bei tempi. Oggi non ha mai dato l’impressione di poter fare il break, neanche nell’equilibrato primo set. Ma ha margini di miglioramento, se sta bene.

 32
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Silvio (Guest) 26-09-2025 13:00

Scritto da italo

Scritto da Silvio

Scritto da Maurantonio

Scritto da italo
i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..

Come può entrare una marea in 10 posizioni? Ahahaha

come può uno scoglio, arginare il mare?

Però a forza di levigare.. a parte bonzi ne hanno portati 6 al secondo turno (in attesa di giovannone perricard, che vedo perdente)

Ultimamante è capitato spesso. Tanti passano il primo turno, pochissimi il secondo. Ma è diretta conseguenza della distribuzione nel ranking, che come stiamo discutendo è molto folta attorno a posizioni che per ranking fanno al massimo un turno.

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Arnaldo2262 26-09-2025 12:57

E’ durato un set. Poi scende la catena. Ritrovera’ forma e condizi9ne forse in un mesetto…sperando non si faccia ancora male

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 26-09-2025 12:54

Scritto da Silvio

Scritto da Maurantonio

Scritto da italo
i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..

Come può entrare una marea in 10 posizioni? Ahahaha

come può uno scoglio, arginare il mare?

Però a forza di levigare.. a parte bonzi ne hanno portati 6 al secondo turno (in attesa di giovannone perricard, che vedo perdente)

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 26-09-2025 12:39

Caspita la Maria 6:0, Daniil invece ha vinto: meno male , altrimenti dramma; Bublik stanco? perdere da Mannarino… Forza Matteo, il primo set andato vediamo di rimediare… forza

28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 26-09-2025 12:27

Ruud è un brutto cliente per Matteo.
Sa come rispondere e impostare lo scambio. Entrambi si spostano per giocare il dritto ma il norvegese mettendola sullo scambio lungo ha più chance.
LA chiave alla fine sarà la percentuale di prime del romano. che comunque vedo un pò affaticato, cosa normale visto il periodo lontano dai campi

 27
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Arnaldo2262
Silvio (Guest) 26-09-2025 12:26

Scritto da Maurantonio

Scritto da italo
i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..

Come può entrare una marea in 10 posizioni? Ahahaha

come può uno scoglio, arginare il mare?

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 26-09-2025 12:24

Però Matteo, se continui a bloccare sistematicamente la voleé non vai da nessuna parte. A parte che le fai quasi tutte lunghe, poi l’avversario lo sa e parte prima. Allungala, fagli giocare un altro passante. Poi se te lo fa, bravo lui. Ma almeno ci hai provato.

Comunque non è finita. Forza Matteo, sempre.

 25
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Arnaldo2262
Maurantonio 26-09-2025 12:06

Scritto da italo
i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..

Come può entrare una marea in 10 posizioni? Ahahaha

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maurantonio 26-09-2025 12:01

Matteo molto solido al servizio ma in risposta molto carente

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Arnaldo2262
walden 26-09-2025 11:57

Scritto da Silvio

Scritto da italo
vedere il numero 5 del mondo fritz che dà l’anima, esce fisicamente a pezzi per battere 7-5 7-6 il numero 50 del mondo fa capire quanto la top ten sia alla portata di tanti tennisti e la differenza, tranne i primi 2, sia davvero risicata

Borges è un giocatore davvero ammirevole.
Con intelligenza e applicazione ha costruito una carriera ottima, stabilmente nei 50 o giù di lì.
Batterlo non è mai facile, su qualsiasi superficie. Bravo Nuno.

Gli manca solo un po’ di cattiveria, sembra sempre accontentarsi dei risultati raggiunti, ma forse avrebbe meritato un po’ di più. Comunque uno di tennisti che umanamente mi piacciono di più.

 22
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Silvio (Guest) 26-09-2025 11:47

Scritto da italo
vedere il numero 5 del mondo fritz che dà l’anima, esce fisicamente a pezzi per battere 7-5 7-6 il numero 50 del mondo fa capire quanto la top ten sia alla portata di tanti tennisti e la differenza, tranne i primi 2, sia davvero risicata

Borges è un giocatore davvero ammirevole.
Con intelligenza e applicazione ha costruito una carriera ottima, stabilmente nei 50 o giù di lì.
Batterlo non è mai facile, su qualsiasi superficie. Bravo Nuno.

 21
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 26-09-2025 11:42

Se scambia, Berrettini perde 3 punti su 4, a essere ottimisti. Deve rischiare.

 20
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio, Arnaldo2262
Silvio (Guest) 26-09-2025 11:41

Scritto da Marco M.

Scritto da Giambi

Scritto da JannikUberAlles
Guardo Cobolli… penso alla Davis e… non smetto di ridere!
(*-*)

Anche a me se Volandri lo schiererà come secondo singolarista e terzo Darderi, da piangere invece se pensasse ad altre soluzioni con tennisti che se la fanno sotto nei momenti cruciali e la Davis come sappiamo non perdona, non fa sconti. .

Mettetevela (mettiamocela) via, Volandri non rinuncerà a Musetti perché stravede per lui.

E che dovrebbe fare? Il Lorenzo attuale, soprattutto sul veloce, non è quello dell’anno scorso. Ha diversi punti e posizioni in più nel ranking, frutto di di risultati ad altissimo livello, un anno in cui ha dimostrato che può perdere qualche set ma le partite alla sua portata alla fine le vince (più del passato di sicuro).
Cobolli dà più garanzie? Non credo. Sarebbe una scommessa: se la perdi ti massacrano.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 26-09-2025 11:27

Ed ora forza Matteo!

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 26-09-2025 11:25

Molletta!

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 26-09-2025 11:06

vedere il numero 5 del mondo fritz che dà l’anima, esce fisicamente a pezzi per battere 7-5 7-6 il numero 50 del mondo fa capire quanto la top ten sia alla portata di tanti tennisti e la differenza, tranne i primi 2, sia davvero risicata

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 26-09-2025 10:54

Scritto da Giambi

Scritto da JannikUberAlles
Guardo Cobolli… penso alla Davis e… non smetto di ridere!
(*-*)

Anche a me se Volandri lo schiererà come secondo singolarista e terzo Darderi, da piangere invece se pensasse ad altre soluzioni con tennisti che se la fanno sotto nei momenti cruciali e la Davis come sappiamo non perdona, non fa sconti. .

Mettetevela (mettiamocela) via, Volandri non rinuncerà a Musetti perché stravede per lui. Non lo ha messo da parte nel 2023 quando era in piena crisi di risultati e con l’ansia dell’attesa del figlio e a momenti ci fa uscire col Canada di Diallo, l’anno scorso contro l’Argentina lo ha preferito a un Berrettini in quel momento straripante e a momenti ci fa il danno perdendo con Cerundolo. Per fortuna in semi e in finale ha schierato Matteo.
Ci sono giocatori che con la maglia azzurra si esaltano, ultimi casi Fognini, Sonego e Berrettini e altri che soffrono la pressione di quella maglia e uno di questi al momento è Musetti (bronzo Olimpico a parte, ma quello era praticamente un torneo individuale). Non c’è nulla di male e non si ripercuote sulla sua carriera, ma se facesse lui stesso un passo indietro non sarebbe male.

Quest’anno Volandri può contare oltre a Sinner e Musetti anche su Cobolli-Darderi-Sonego e Berrettini e sinceramente se Matteo stesse bene e fosse in forma lo schiererei a occhi chiusi. Cobolli tiene tantissimo all’Italia come squadra, ma temo un effetto Musetti anche per lui, che possa bloccarsi per l’emozione, spero vivamente di sbagliare.
Poi se Sinner non rinuncia metà abbondante del lavoro è fatto, però senza di lui le incognite ci sono.
E’ vero che a livello di movimento abbiamo la possibilità di schierare due squadre che arriverebbero alle fasi finali, ma è anche vero che all’interno c’è qualche fragilità e alcune incognite…

 15
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles, Detuqueridapresencia
tomasol 26-09-2025 10:50

Scritto da italo
i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..

chi si contenta gode

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: walden
italo (Guest) 26-09-2025 10:42

i francesi non avranno il campione ma hanno una marea di buoni giocatori attorno alla 50/60 posizione..

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
mattia saracino 26-09-2025 10:38

Bravo cobolli.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambi (Guest) 26-09-2025 10:15

Scritto da JannikUberAlles
Guardo Cobolli… penso alla Davis e… non smetto di ridere!
(*-*)

Anche a me se Volandri lo schiererà come secondo singolarista e terzo Darderi, da piangere invece se pensasse ad altre soluzioni con tennisti che se la fanno sotto nei momenti cruciali e la Davis come sappiamo non perdona, non fa sconti. .

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ciccio (Guest) 26-09-2025 10:15

Shang gioca proprio male…

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 26-09-2025 09:19

Montagne russe e colpi di coda a vicenda tra Jovic e Lys.
Jovic che da 3-6 1-3 si era portata 3-6 6-4 5-2
A quel punto i giochi sembravano decisamente fatti.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 26-09-2025 09:14

Un primo set che era in pugno concesso alla Rybakina.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 26-09-2025 09:00

Bel risveglio con la vittoria di Cobolli, bravo!

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
JannikUberAlles 26-09-2025 08:55

Guardo Cobolli… penso alla Davis e… non smetto di ridere!

(*-*)

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
piper 26-09-2025 08:49

Scritto da piper
Mi volevo guardare Flavio in replica, come ieri Dardo ma su 3 canali Sky stanno trasmettendo lo stesso incontro.
Posso solo dire bravo Cobs!

In replica ora su Sky sport tennis, purtroppo solo sul 4-3 2° set.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 26-09-2025 08:32

Mi volevo guardare Flavio in replica, come ieri Dardo ma su 3 canali Sky stanno trasmettendo lo stesso incontro.
Posso solo dire bravo Cobs!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 26-09-2025 07:20

Flavietto on fire!

Ma non si illuda: dietro Sinner …. 😆

 3
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Irlandero, pablito, renzopii, Marco M.
-1: kaishaku
JOA20 (Guest) 26-09-2025 07:11

Daje Flavio!

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Irlandero, Marco M.
Irlandero 26-09-2025 07:08

Bravo Cobbollino, solidissimo! Rublo ha giocato bene. Hanno fatto alcuni scambi alla velocita della luce ! :mrgreen:

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M., sarvuccio