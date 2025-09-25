Circuito ATP-WTA ATP, Copertina

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo 5 azzurri in singolare e due in doppio (LIVE)

Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento

Colosseum – ore 04:00
Aleksandar Vukic AUS vs Daniel Altmaier GER
Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Sebastian Korda USA (Non prima 05:30)

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Taylor Fritz USA (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud NOR vs Matteo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare



Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR

Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN / Alex Michelsen USA vs Brandon Nakashima USA / Frances Tiafoe USA

Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Rohan Bopanna IND / Takeru Yuzuki JPN

Il match deve ancora iniziare





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno M – 2° Turno F, cemento

Capital Group Diamond – ore 05:00
Kamilla Rakhimova RUS vs Coco Gauff USA
Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Yunchaokete Bu CHN (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Cameron Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Wang CHN vs Shuai Zhang CHN (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare



Lotus – ore 05:00
Andrey Rublev RUS vs Flavio Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare

Elena Rybakina KAZ vs Caty McNally USA (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Jasmine Paolini ITA vs Anastasija Sevastova LAT

Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter GBR vs Amanda Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare



Moon – ore 05:00
Miomir Kecmanovic SRB vs Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare

Juncheng Shang CHN vs Arthur Cazaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova CZE vs Ekaterina Alexandrova RUS

Il match deve ancora iniziare

Karolina Muchova CZE vs Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare



Brad Drewett – ore 05:00
David Goffin BEL vs Arthur Rinderknech FRA
Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Francisco Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon AUS vs Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

Belinda Bencic SUI vs Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 05:00
Leylah Fernandez CAN vs Maria Sakkari GRE
Il match deve ancora iniziare

Eva Lys GER vs Iva Jovic USA

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare

Elise Mertens BEL vs McCartney Kessler USA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 05:00
Polina Kudermetova RUS vs Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE vs Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare

Veronika Kudermetova RUS vs Anna Bondar HUN

Il match deve ancora iniziare

Neal Skupski GBR / John-Patrick Smith AUS vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO (Non prima 10:00)

Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Benjamin Bonzi FRA / Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 05:00
Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Dabrowski CAN / Erin Routliffe NZL vs Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA vs Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS vs Kamilla Rakhimova RUS / Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

