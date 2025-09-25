ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo 5 azzurri in singolare e due in doppio (LIVE)

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukicvs Daniel Altmaier

Sho Shimabukuro vs Sebastian Korda (Non prima 05:30)



Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges vs Taylor Fritz (Non prima 09:00)



Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud vs Matteo Berrettini



Il match deve ancora iniziare

Kinoshita Group Show Court – ore 04:00

Alexander Erler / Robert Galloway vs Sander Arends / Luke Johnson



Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez / David Pel vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo / Alex Michelsen vs Brandon Nakashima / Frances Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki



Il match deve ancora iniziare

WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno M – 2° Turno F, cemento

Il match deve ancora iniziare

Kamilla Rakhimovavs Coco Gauff

Alex de Minaur vs Yunchaokete Bu (Non prima 07:00)



Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev vs Cameron Norrie



Il match deve ancora iniziare

Xinyu Wang vs Shuai Zhang (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego vs Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

Lotus – ore 05:00

Andrey Rublev vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Elena Rybakina vs Caty McNally (Non prima 07:00)



Il match deve ancora iniziare

Jasmine Paolini vs Anastasija Sevastova



Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter vs Amanda Anisimova



Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard vs Lorenzo Musetti (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Moon – ore 05:00

Miomir Kecmanovic vs Jakub Mensik



Il match deve ancora iniziare

Juncheng Shang vs Arthur Cazaux



Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino vs Alexander Bublik



Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova vs Ekaterina Alexandrova



Il match deve ancora iniziare

Karolina Muchova vs Sorana Cirstea



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

David Goffinvs Arthur Rinderknech

Learner Tien vs Francisco Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet vs Tallon Griekspoor



Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon vs Jelena Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

Belinda Bencic vs Katie Volynets



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandezvs Maria Sakkari

Eva Lys vs Iva Jovic



Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic vs Paula Badosa



Il match deve ancora iniziare

Elise Mertens vs McCartney Kessler



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 05:00

Polina Kudermetova vs Sofia Kenin



Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova vs Magda Linette



Il match deve ancora iniziare

Veronika Kudermetova vs Anna Bondar



Il match deve ancora iniziare

Neal Skupski / John-Patrick Smith vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (Non prima 10:00)



Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Benjamin Bonzi / Tallon Griekspoor



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 05:00

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



Il match deve ancora iniziare

Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe vs Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova



Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs Miyu Kato / Fanny Stollar



Il match deve ancora iniziare

Hanyu Guo / Alexandra Panova vs Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund



Il match deve ancora iniziare