ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo 5 azzurri in singolare e due in doppio (LIVE)
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 2° Turno, cemento
Colosseum – ore 04:00
Aleksandar Vukic vs Daniel Altmaier
Sho Shimabukuro vs Sebastian Korda (Non prima 05:30)
Nuno Borges vs Taylor Fritz (Non prima 09:00)
Casper Ruud vs Matteo Berrettini
Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Alexander Erler / Robert Galloway vs Sander Arends / Luke Johnson
Santiago Gonzalez / David Pel vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Gabriel Diallo / Alex Michelsen vs Brandon Nakashima / Frances Tiafoe
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno M – 2° Turno F, cemento
Capital Group Diamond – ore 05:00
Kamilla Rakhimova vs Coco Gauff
Alex de Minaur vs Yunchaokete Bu (Non prima 07:00)
Daniil Medvedev vs Cameron Norrie
Xinyu Wang vs Shuai Zhang (Non prima 13:00)
Lorenzo Sonego vs Alexander Zverev
Lotus – ore 05:00
Andrey Rublev vs Flavio Cobolli
Elena Rybakina vs Caty McNally (Non prima 07:00)
Jasmine Paolini vs Anastasija Sevastova
Katie Boulter vs Amanda Anisimova
Giovanni Mpetshi Perricard vs Lorenzo Musetti (Non prima 13:00)
Moon – ore 05:00
Miomir Kecmanovic vs Jakub Mensik
Juncheng Shang vs Arthur Cazaux
Adrian Mannarino vs Alexander Bublik
Barbora Krejcikova vs Ekaterina Alexandrova
Karolina Muchova vs Sorana Cirstea
Brad Drewett – ore 05:00
David Goffin vs Arthur Rinderknech
Learner Tien vs Francisco Cerundolo
Corentin Moutet vs Tallon Griekspoor
Priscilla Hon vs Jelena Ostapenko
Belinda Bencic vs Katie Volynets
Court 3 – ore 05:00
Leylah Fernandez vs Maria Sakkari
Eva Lys vs Iva Jovic
Antonia Ruzic vs Paula Badosa
Elise Mertens vs McCartney Kessler
Court 5 – ore 05:00
Polina Kudermetova vs Sofia Kenin
Marie Bouzkova vs Magda Linette
Veronika Kudermetova vs Anna Bondar
Neal Skupski / John-Patrick Smith vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (Non prima 10:00)
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Benjamin Bonzi / Tallon Griekspoor
Court 4 – ore 05:00
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe vs Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs Miyu Kato / Fanny Stollar
Hanyu Guo / Alexandra Panova vs Kamilla Rakhimova / Laura Siegemund
