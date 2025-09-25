Alcaraz rassicura dopo la torsione alla caviglia: “È stata solo sfortuna, mi sento meglio”

Dopo il grande spavento vissuto nel suo debutto all’ATP 500 di Tokyo 2025 contro Sebastián Báez, Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa per aggiornare sullo stato della sua caviglia sinistra, piegata in modo innaturale nel quinto game del primo set. Il murciano ha voluto rassicurare i tifosi, spiegando che le sensazioni non sono del tutto negative e che, al momento, l’infortunio potrebbe non avere conseguenze gravi.

“Sento che è stata solo sfortuna. Mi stavo muovendo bene e sono andato a correre su una palla corta, quando è successo tutto. Direi che quello che mi ha salvato è stato il fatto di andare in avanti: grazie a questo la torsione non è stata grave. All’inizio ero molto preoccupato perché non mi sentivo bene, ma dopo qualche minuto è andata meglio. Il fatto di poter camminare verso la panchina è stato un sollievo”, ha raccontato il numero 1 del mondo.

Alcaraz ha aggiunto che, una volta terminato l’incontro e con la caviglia ormai riposata, la situazione non è peggiorata:

“Adesso mi sento come alla fine della partita, e questo è un buon segnale. Non è cambiato nulla rispetto a quando ho terminato di giocare”.

Il campione spagnolo avrà a disposizione la giornata di venerdì per riposare e lavorare con il suo fisioterapista Juanjo Moreno, in vista del match di secondo turno contro Zizou Bergs, in programma sabato. “Questo giorno e mezzo sarà fondamentale per recuperare. Farò tutto il possibile per essere pronto a giocare”, ha aggiunto Alcaraz.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il problema resterà un semplice spavento o se potrà condizionare la sua presenza in campo. In caso di sensazioni negative, infatti, non avrebbe molto senso rischiare la seconda partita di un torneo 500, considerando i numerosi impegni importanti che attendono il murciano nelle ultime settimane della stagione.