Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Giovedì 25 Settembre 2025

Italiani protagonisti nel singolare maschile del secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Ben sei azzurri si sono qualificati per i quarti di finale: Federico Iannaccone ha sorpreso 7-6(3), 6-3 il belga Gilles Arnaud Bailly, numero 1 del torneo e ora se la vedrà con l’ucraino Oleksii Krutykh, numero 5; doppio derby tricolore per la testa di serie numero 4 Jacopo Berrettini (6-0, 6-1 sul qualificato Sebastiano Cocola) contro Jacopo Bilardo (7-6, 6-3 sul numero 6 Alexander Weis) e per il numero 7 Tommaso Compagnucci (6-2, 6-4 su Filippo Romano) contro Giovanni Oradini (6-2, 6-1 sul qualificato Federico Bove. Michele Ribecai l’ha spuntata 4-6, 6-4, 6-2 sul tedesco Mika Petkovic e domani sfiderà il polacco Daniel Michalski (numero 2 del seeding e più volte vincitore di questo torneo), che ha eliminato con un doppio 6-1 Giorgio Tabacco.

Nel singolare femminile le italiane ai quarti sono quattro.

Si sfideranno in un derby tricolore la testa di serie numero 1 Giorgia Pedone (6-2, 7-6 sulla qualificata Anastasia Bertacchi) e Vittoria Paganetti (6-3, 6-1 sulla georgiana Sofia Shapatava, numero 5 del seeding), mentre Jennifer Ruggeri (che ha sorpreso 6-4, 7-6 in 2h26′ la svedese Lisa Zaar, numero 4) affronterà la ceca Julie Struplova (6-2, 7-6 sulla qualificata Angelica Raggi). Doppia vittoria per Noemi Basiletti, che prima ha regolato 6-0, 6-4 la bulgara Iva Ivanova e poi 6-4, 6-1 Deborah Chiesa, che al primo turno aveva eliminato 7-5, 6-1 l’elvetica Leonie Kung, numero 2 del seeding. La qualificata Gaia Maduzzi, dopo aver eliminato 6-3, 4-6, 6-1 in 2h14′ la lettone Odeta Panasa, ha perso 6-4, 6-2 contro la svedese Caijsa Wild Hernnemann, vincitrice qui la scorsa settimana e prossima avversaria di Basiletti.

Sconfitte al primo turno la testa di serie numero 3 Aurora Zantedeschi (7-6, 6-1 dalla francese Sara Cakarevic) e negli ottavi la wild card Carla Giambelli (6-1, 6-3 dalla francese Sara Cakarevic).