Alcaraz parte con successo a Tokyo: 6-4 6-2 su Báez

Carlos Alcaraz ha iniziato con una vittoria il suo percorso all’ATP 500 di Tokyo 2025. Il numero 1 del mondo ha superato l’argentino Sebastián Báez con il punteggio di 6-4 6-2, in un incontro che ha presentato un momento delicato a causa di una torsione alla caviglia rimediata dallo spagnolo nel corso del primo set.

Al secondo turno sfiderà uno tra Bergs o Tabilo.

La partita era cominciata in equilibrio. Alcaraz era partito con buona intensità, trovando subito il break, ma senza riuscire a imporre il proprio ritmo con continuità. Báez ha approfittato di alcune imprecisioni dell’avversario, recuperando lo svantaggio. Sul 2-2 è arrivato l’episodio più significativo del match: durante un cambio di direzione verso la rete, Alcaraz si è piegato male sulla caviglia sinistra ed è rimasto a terra dolorante. Dopo l’intervento del fisioterapista e qualche minuto di pausa, ha deciso di riprendere il gioco.

Nei game successivi il murciano ha gestito la situazione con attenzione, senza forzare eccessivamente negli spostamenti laterali. Con il passare dei punti, però, la fiducia è aumentata: la battuta lo ha sostenuto, la sua risposta è tornata efficace e ha trovato il break decisivo nel nono gioco, chiudendo il primo set 6-4.

Il secondo parziale è stato più lineare. Alcaraz ha dato la sensazione di muoversi meglio rispetto a pochi minuti prima, limitando eventuali rischi ma al tempo stesso aumentando la qualità dei colpi. Con il dritto ha trovato diverse soluzioni vincenti, ha variato con palle corte e volée, e ha tolto spazio di manovra a Báez, che non è riuscito a reggere il ritmo. Lo spagnolo ha preso il largo fino al 6-2 finale.

Il successo consente ad Alcaraz di accedere al secondo turno del torneo giapponese, anche se resta da monitorare la risposta della caviglia nelle prossime ore.