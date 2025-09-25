Vince Alcaraz ATP, Copertina

Alcaraz parte con successo a Tokyo: 6-4 6-2 su Báez

25/09/2025 13:25 8 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Carlos Alcaraz ha iniziato con una vittoria il suo percorso all’ATP 500 di Tokyo 2025. Il numero 1 del mondo ha superato l’argentino Sebastián Báez con il punteggio di 6-4 6-2, in un incontro che ha presentato un momento delicato a causa di una torsione alla caviglia rimediata dallo spagnolo nel corso del primo set.
Al secondo turno sfiderà uno tra Bergs o Tabilo.
La partita era cominciata in equilibrio. Alcaraz era partito con buona intensità, trovando subito il break, ma senza riuscire a imporre il proprio ritmo con continuità. Báez ha approfittato di alcune imprecisioni dell’avversario, recuperando lo svantaggio. Sul 2-2 è arrivato l’episodio più significativo del match: durante un cambio di direzione verso la rete, Alcaraz si è piegato male sulla caviglia sinistra ed è rimasto a terra dolorante. Dopo l’intervento del fisioterapista e qualche minuto di pausa, ha deciso di riprendere il gioco.

Nei game successivi il murciano ha gestito la situazione con attenzione, senza forzare eccessivamente negli spostamenti laterali. Con il passare dei punti, però, la fiducia è aumentata: la battuta lo ha sostenuto, la sua risposta è tornata efficace e ha trovato il break decisivo nel nono gioco, chiudendo il primo set 6-4.
Il secondo parziale è stato più lineare. Alcaraz ha dato la sensazione di muoversi meglio rispetto a pochi minuti prima, limitando eventuali rischi ma al tempo stesso aumentando la qualità dei colpi. Con il dritto ha trovato diverse soluzioni vincenti, ha variato con palle corte e volée, e ha tolto spazio di manovra a Báez, che non è riuscito a reggere il ritmo. Lo spagnolo ha preso il largo fino al 6-2 finale.

Il successo consente ad Alcaraz di accedere al secondo turno del torneo giapponese, anche se resta da monitorare la risposta della caviglia nelle prossime ore.

ATP Tokyo
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Sebastian Baez
4
2
Vincitore: Alcaraz
Mostra dettagli
TAG: , ,

8 commenti

JannikUberAlles 25-09-2025 17:17

Scritto da Gionni
@ king_scipion66 (#4488253)
Contro Goffin a Cincinnati e contro Carreno Busta a Winston Salem

In pratica 2 “nonni” ormai scalati nel circuito Challenger…

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gionni (Guest) 25-09-2025 16:24

@ king_scipion66 (#4488253)

Contro Goffin a Cincinnati e contro Carreno Busta a Winston Salem

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
king_scipion66 25-09-2025 15:06

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da giumart
Il match dall’esito più scontato della storia, non tanto per la superiorità enorme di Alcaraz, ma perché sul duro Baez lo ritengo l’avversario più comodo in assoluto.

Giusto perché non mi piace fare chiacchiere: Baez quest’anno ha giocato 10 partite sul cemento e ne ha vinte 2… stop!

Probabilmente contro due più terraioli di lui 😀

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 25-09-2025 14:58

Scritto da giumart
Il match dall’esito più scontato della storia, non tanto per la superiorità enorme di Alcaraz, ma perché sul duro Baez lo ritengo l’avversario più comodo in assoluto.

Giusto perché non mi piace fare chiacchiere: Baez quest’anno ha giocato 10 partite sul cemento e ne ha vinte 2… stop!

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Markus. 25-09-2025 14:29

Nessun problema per la caviglia a quanto pare. Sportivamente meglio così

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Hellover (Guest) 25-09-2025 14:06

@ giumart (#4488217)

Tieni conto che Joan baez ha 84 anni

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Markus., Fogazzaroj
giumart (Guest) 25-09-2025 13:55

Il match dall’esito più scontato della storia, non tanto per la superiorità enorme di Alcaraz, ma perché sul duro Baez lo ritengo l’avversario più comodo in assoluto.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 25-09-2025 13:37

Visto il video nel quale alcaraz si riscalda facendo il giocoliere con tre palle! Grande!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!