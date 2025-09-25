ATP 500 Pechino - italiani ATP, Copertina

ATP 500 Pechino: Primo Turno. Live Jannik Sinner vs Marin Cilic (LIVE)

25/09/2025 08:46 2 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇨🇳 ATP 500 Beijing – Hard

R32

R32
Ore 13:00

Jannik Sinner ITA (ATP 2)
vs Marin Čilić CRO (ATP 97)
Superficie: hard
Meteo Pechino: 🌤️ 26°C
H2H: 1-0
Il match deve ancora iniziare

In caso di vittoria al secondo turno sfiderà

🇨🇳 ATP 500 Beijing – Hard

R32

R32
Orario TBA

Terence Atmane FRA (ATP 68)
vs Zhe Zhang CHN (ATP 370, WC)
Superficie: hard
Meteo Pechino: 🌤️ 26°C
H2H: prima volta
ATP Beijing
Terence Atmane
6
6
Zhizhen Zhang
4
2
Vincitore: Atmane
Mostra dettagli
TAG: , ,

2 commenti

no Sinner no Party (Guest) 25-09-2025 09:11

Sono curioso di vedere il rendimento al servizio del Divino…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 25-09-2025 08:57

Speriamo che i soliti fenomeni stavolta si gustino il match alzando il capo dal telefonino, e che si liberino dall’urgenza del commento compulsivo e della caccia a chi non la pensa come loro.
Boris Becker si lamenta, ma ci sono cose peggiori che vincere uno slam a 17 anni. Ad esempio, questa: c’è gente che è talmente rapita dalla foga di imporsi e di dar voti che è capace di stare col telefono in mano a mettere pollici verdi e rossi durante il tie break del terzo set di una finale di Musetti. C’è un match point, ma a loro urge più sapere se i loro “nemici” del forum sono già intervenuti, e allora giù coi dislike. Quello non è più “amico” mio… lo credevo competente… io sono più competente… cosa ha detto quell’altro etc.
-Papà, non la guardi la partita?
-Shhhh! Non mi distrarre che un Givaldo ha appena scritto qualcosa!

Non ci si crede davvero.

 1
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.