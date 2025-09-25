ATP 500 Pechino: Primo Turno (LIVE). Jannik Sinner vince e ora sfiderà Terence Atmane n.68 del mondo

Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
R32
Ore 13:00
Jannik Sinner (ATP 2)
vs Marin Čilić (ATP 97)
ATP Beijing
Jannik Sinner [1]
6
6
Marin Cilic
2
2
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
5-2 → 6-2
M. Cilic
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
4-1 → 5-1
M. Cilic
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-1 → 4-1
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
M. Cilic
0-15
0-30
0-40
1-1 → 2-1
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
0-1 → 1-1
M. Cilic
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Cilic
0-15
0-30
0-40
4-2 → 5-2
J. Sinner
15-0
ace
30-0
40-0
3-2 → 4-2
M. Cilic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
1-2 → 2-2
M. Cilic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Cilic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Non sono riuscito a vedere neppure uno scambio.
Sinner ha giocato in modo imprevedibile o classico bum bum da fondocampo?
La costante del sito è un’altra: il siparietto egotico di Givaldo è sempre il primo post di ogni discussione
W Givaldo ciaooo
Beh contro Sinner il 99% dei tennisti è rassegnato.
con alcaraz perdono ugualmente, ma ho la sensazioen che ci credano di più
Di solito io sento “che un Givaldo ha appena sparato l’ennesima c…”
@ Givaldo Barbosa (#4488064)
Che tristezza
@ Inox (#4488215)
Concordo
Più che allenamento sembra una seduta defaticante di stretching
Sinner o la pennichella? Ho scelto la seconda. Jannik, non prendertela a male, ma mi è bastato il primo set. Cilic rassegnato come il toro al macello. enzo
Facile 1° set, unica cosa che mi è sembrato variare da parte di Jannik è la velocità della 1* di servizio con buoni risultati
Givaldo sono da sempre un tuo affezionato follower ma ultimamente devo dire che stai facendo interventi un pò troppo acidi.
Mi rendo conto che del mio commento te ne può fregare il giusto ma da tuo vecchio seguace ci tenevo a condividere il mio disagio.
Mi pare che il primo ad essere ossessionato sia proprio tu.
Cilic falloso e se poi non gli entra la prima fine dei giochi
Ma solo a me sembra che Jannik stia provando soluzioni nuove?
Ho già visto un tracciante inside in di rovescio che lui usa poco e un’avanzamento sulla seconda palla di Marin un microsecond prima che la colpisse Cilic con strettino micidiale di rovescio
Inoltre sta giocando molto più aggressivo del solito
Sta già mettendo in pratica i proponimenti di maggior variazione di gioco?
@ zedarioz (#4488192)
Se ha delle nuove carte da giocare (vedi servizio migliorato),
non e’ detto che gli serva giocarle subito.
Vediamo in risposta anche, come va.
Finalmente una risposta ficcante sulla 2* di Cilic e break.
il fenomeno mi sembri tu che cominci a far polemica alle 9 quando il match è previsto alle 13….
Al momento non benissimo in risposta specie sulla 2* di Cilic
@ WinItaly_ex_Berga (#4488131)
Uno che ripete lo stesso commento in tutti i post qualche problemino ce l’ha….
Non la posso vedere tutta ma sono curioso di vedere come va al servizio Jannik
Grazie per le tue pillole di moralismo quotidiano.
Altamente è un buonn giocatore non è sinner o Alcaraz o mensik o joao fonseca.
Sono curioso di vedere il rendimento al servizio del Divino…
Speriamo che i soliti fenomeni stavolta si gustino il match alzando il capo dal telefonino, e che si liberino dall’urgenza del commento compulsivo e della caccia a chi non la pensa come loro.
Boris Becker si lamenta, ma ci sono cose peggiori che vincere uno slam a 17 anni. Ad esempio, questa: c’è gente che è talmente rapita dalla foga di imporsi e di dar voti che è capace di stare col telefono in mano a mettere pollici verdi e rossi durante il tie break del terzo set di una finale di Musetti. C’è un match point, ma a loro urge più sapere se i loro “nemici” del forum sono già intervenuti, e allora giù coi dislike. Quello non è più “amico” mio… lo credevo competente… io sono più competente… cosa ha detto quell’altro etc.
-Papà, non la guardi la partita?
-Shhhh! Non mi distrarre che un Givaldo ha appena scritto qualcosa!
Non ci si crede davvero.