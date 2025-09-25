ATP 500 Pechino - italiani ATP, Copertina

ATP 500 Pechino: Primo Turno (LIVE). Jannik Sinner vince e ora sfiderà Terence Atmane n.68 del mondo

25/09/2025 14:31
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇨🇳 ATP 500 Beijing – Hard

R32

R32
Ore 13:00

Jannik Sinner ITA (ATP 2)
vs Marin Čilić CRO (ATP 97)
Superficie: hard
Meteo Pechino: 🌤️ 26°C
H2H: 1-0
ATP Beijing
Jannik Sinner [1]
6
6
Marin Cilic
2
2
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

In caso di vittoria al secondo turno sfiderà

🇨🇳 ATP 500 Beijing – Hard

R32

R32
Orario TBA

Terence Atmane FRA (ATP 68)
vs Zhe Zhang CHN (ATP 370, WC)
Superficie: hard
Meteo Pechino: 🌤️ 26°C
H2H: prima volta
ATP Beijing
Terence Atmane
6
6
Zhizhen Zhang
4
2
Vincitore: Atmane
Mostra dettagli
24 commenti.

PietroTheReal (Guest) 25-09-2025 14:47

Non sono riuscito a vedere neppure uno scambio.
Sinner ha giocato in modo imprevedibile o classico bum bum da fondocampo?

 24
Replica
No Way (Guest) 25-09-2025 14:43

Scritto da Givaldo Barbosa
Speriamo che i soliti fenomeni stavolta si gustino il match alzando il capo dal telefonino, e che si liberino dall’urgenza del commento compulsivo e della caccia a chi non la pensa come loro.
Boris Becker si lamenta, ma ci sono cose peggiori che vincere uno slam a 17 anni. Ad esempio, questa: c’è gente che è talmente rapita dalla foga di imporsi e di dar voti che è capace di stare col telefono in mano a mettere pollici verdi e rossi durante il tie break del terzo set di una finale di Musetti. C’è un match point, ma a loro urge più sapere se i loro “nemici” del forum sono già intervenuti, e allora giù coi dislike. Quello non è più “amico” mio… lo credevo competente… io sono più competente… cosa ha detto quell’altro etc.
-Papà, non la guardi la partita?
-Shhhh! Non mi distrarre che un Givaldo ha appena scritto qualcosa!
Non ci si crede davvero.

La costante del sito è un’altra: il siparietto egotico di Givaldo è sempre il primo post di ogni discussione

 23
Replica
erminio del Garda che vive a Grenoble (Guest) 25-09-2025 14:42

W Givaldo ciaooo

 22
Replica
italo (Guest) 25-09-2025 14:34

Scritto da enzola barbera
Sinner o la pennichella? Ho scelto la seconda. Jannik, non prendertela a male, ma mi è bastato il primo set. Cilic rassegnato come il toro al macello. enzo

Beh contro Sinner il 99% dei tennisti è rassegnato.
con alcaraz perdono ugualmente, ma ho la sensazioen che ci credano di più

 21
Replica
Maurantonio 25-09-2025 14:23

Scritto da Givaldo Barbosa
Speriamo che i soliti fenomeni stavolta si gustino il match alzando il capo dal telefonino, e che si liberino dall’urgenza del commento compulsivo e della caccia a chi non la pensa come loro.
Boris Becker si lamenta, ma ci sono cose peggiori che vincere uno slam a 17 anni. Ad esempio, questa: c’è gente che è talmente rapita dalla foga di imporsi e di dar voti che è capace di stare col telefono in mano a mettere pollici verdi e rossi durante il tie break del terzo set di una finale di Musetti. C’è un match point, ma a loro urge più sapere se i loro “nemici” del forum sono già intervenuti, e allora giù coi dislike. Quello non è più “amico” mio… lo credevo competente… io sono più competente… cosa ha detto quell’altro etc.
-Papà, non la guardi la partita?
-Shhhh! Non mi distrarre che un Givaldo ha appena scritto qualcosa!
Non ci si crede davvero.

Di solito io sento “che un Givaldo ha appena sparato l’ennesima c…”

 20
Replica
Rennis (Guest) 25-09-2025 14:23

@ Givaldo Barbosa (#4488064)

Che tristezza

 19
Replica
+1: Maurantonio
Rennis (Guest) 25-09-2025 14:23

@ Inox (#4488215)

Concordo

 18
Replica
Maurantonio 25-09-2025 14:22

Più che allenamento sembra una seduta defaticante di stretching

 17
Replica
+1: Inox
enzola barbera (Guest) 25-09-2025 14:07

Sinner o la pennichella? Ho scelto la seconda. Jannik, non prendertela a male, ma mi è bastato il primo set. Cilic rassegnato come il toro al macello. enzo

 16
Replica
Inox 25-09-2025 13:54

Facile 1° set, unica cosa che mi è sembrato variare da parte di Jannik è la velocità della 1* di servizio con buoni risultati

 15
Replica
Detuqueridapresencia 25-09-2025 13:47

Scritto da Givaldo Barbosa
Speriamo che i soliti fenomeni stavolta si gustino il match alzando il capo dal telefonino, e che si liberino dall’urgenza del commento compulsivo e della caccia a chi non la pensa come loro.
Boris Becker si lamenta, ma ci sono cose peggiori che vincere uno slam a 17 anni. Ad esempio, questa: c’è gente che è talmente rapita dalla foga di imporsi e di dar voti che è capace di stare col telefono in mano a mettere pollici verdi e rossi durante il tie break del terzo set di una finale di Musetti. C’è un match point, ma a loro urge più sapere se i loro “nemici” del forum sono già intervenuti, e allora giù coi dislike. Quello non è più “amico” mio… lo credevo competente… io sono più competente… cosa ha detto quell’altro etc.
-Papà, non la guardi la partita?
-Shhhh! Non mi distrarre che un Givaldo ha appena scritto qualcosa!
Non ci si crede davvero.

Givaldo sono da sempre un tuo affezionato follower ma ultimamente devo dire che stai facendo interventi un pò troppo acidi.

Mi rendo conto che del mio commento te ne può fregare il giusto ma da tuo vecchio seguace ci tenevo a condividere il mio disagio.

 14
Replica
Murakami 25-09-2025 13:47

Scritto da Givaldo Barbosa
Speriamo che i soliti fenomeni stavolta si gustino il match alzando il capo dal telefonino, e che si liberino dall’urgenza del commento compulsivo e della caccia a chi non la pensa come loro.
Boris Becker si lamenta, ma ci sono cose peggiori che vincere uno slam a 17 anni. Ad esempio, questa: c’è gente che è talmente rapita dalla foga di imporsi e di dar voti che è capace di stare col telefono in mano a mettere pollici verdi e rossi durante il tie break del terzo set di una finale di Musetti. C’è un match point, ma a loro urge più sapere se i loro “nemici” del forum sono già intervenuti, e allora giù coi dislike. Quello non è più “amico” mio… lo credevo competente… io sono più competente… cosa ha detto quell’altro etc.
-Papà, non la guardi la partita?
-Shhhh! Non mi distrarre che un Givaldo ha appena scritto qualcosa!
Non ci si crede davvero.

Mi pare che il primo ad essere ossessionato sia proprio tu.

 13
Replica
+1: Maurantonio
Inox 25-09-2025 13:45

Cilic falloso e se poi non gli entra la prima fine dei giochi

 12
Replica
Detuqueridapresencia 25-09-2025 13:44

Ma solo a me sembra che Jannik stia provando soluzioni nuove?

Ho già visto un tracciante inside in di rovescio che lui usa poco e un’avanzamento sulla seconda palla di Marin un microsecond prima che la colpisse Cilic con strettino micidiale di rovescio

Inoltre sta giocando molto più aggressivo del solito

Sta già mettendo in pratica i proponimenti di maggior variazione di gioco?

 11
Replica
toni (Guest) 25-09-2025 13:41

@ zedarioz (#4488192)

Se ha delle nuove carte da giocare (vedi servizio migliorato),
non e’ detto che gli serva giocarle subito.

Vediamo in risposta anche, come va.

 10
Replica
Inox 25-09-2025 13:38

Finalmente una risposta ficcante sulla 2* di Cilic e break.

 9
Replica
compagno di cella di Becker (Guest) 25-09-2025 13:37

Scritto da Givaldo Barbosa
Speriamo che i soliti fenomeni stavolta si gustino il match alzando il capo dal telefonino, e che si liberino dall’urgenza del commento compulsivo e della caccia a chi non la pensa come loro.
Boris Becker si lamenta, ma ci sono cose peggiori che vincere uno slam a 17 anni. Ad esempio, questa: c’è gente che è talmente rapita dalla foga di imporsi e di dar voti che è capace di stare col telefono in mano a mettere pollici verdi e rossi durante il tie break del terzo set di una finale di Musetti. C’è un match point, ma a loro urge più sapere se i loro “nemici” del forum sono già intervenuti, e allora giù coi dislike. Quello non è più “amico” mio… lo credevo competente… io sono più competente… cosa ha detto quell’altro etc.
-Papà, non la guardi la partita?
-Shhhh! Non mi distrarre che un Givaldo ha appena scritto qualcosa!
Non ci si crede davvero.

il fenomeno mi sembri tu che cominci a far polemica alle 9 quando il match è previsto alle 13….

 8
Replica
+1: Maurantonio
Inox 25-09-2025 13:27

Al momento non benissimo in risposta specie sulla 2* di Cilic

 7
Replica
zedarioz 25-09-2025 13:13

@ WinItaly_ex_Berga (#4488131)

Uno che ripete lo stesso commento in tutti i post qualche problemino ce l’ha….

 6
Replica
+1: Inox, Il GUEst
zedarioz 25-09-2025 13:10

Non la posso vedere tutta ma sono curioso di vedere come va al servizio Jannik

 5
Replica
WinItaly_ex_Berga 25-09-2025 11:38

Scritto da Givaldo Barbosa
Speriamo che i soliti fenomeni stavolta si gustino il match alzando il capo dal telefonino, e che si liberino dall’urgenza del commento compulsivo e della caccia a chi non la pensa come loro.
Boris Becker si lamenta, ma ci sono cose peggiori che vincere uno slam a 17 anni. Ad esempio, questa: c’è gente che è talmente rapita dalla foga di imporsi e di dar voti che è capace di stare col telefono in mano a mettere pollici verdi e rossi durante il tie break del terzo set di una finale di Musetti. C’è un match point, ma a loro urge più sapere se i loro “nemici” del forum sono già intervenuti, e allora giù coi dislike. Quello non è più “amico” mio… lo credevo competente… io sono più competente… cosa ha detto quell’altro etc.
-Papà, non la guardi la partita?
-Shhhh! Non mi distrarre che un Givaldo ha appena scritto qualcosa!
Non ci si crede davvero.

Grazie per le tue pillole di moralismo quotidiano.

 4
Replica
+1: Il GUEst, Inox, Maurantonio
mattia saracino 25-09-2025 10:34

Scritto da Givaldo Barbosa
Speriamo che i soliti fenomeni stavolta si gustino il match alzando il capo dal telefonino, e che si liberino dall’urgenza del commento compulsivo e della caccia a chi non la pensa come loro.
Boris Becker si lamenta, ma ci sono cose peggiori che vincere uno slam a 17 anni. Ad esempio, questa: c’è gente che è talmente rapita dalla foga di imporsi e di dar voti che è capace di stare col telefono in mano a mettere pollici verdi e rossi durante il tie break del terzo set di una finale di Musetti. C’è un match point, ma a loro urge più sapere se i loro “nemici” del forum sono già intervenuti, e allora giù coi dislike. Quello non è più “amico” mio… lo credevo competente… io sono più competente… cosa ha detto quell’altro etc.
-Papà, non la guardi la partita?
-Shhhh! Non mi distrarre che un Givaldo ha appena scritto qualcosa!
Non ci si crede davvero.

Altamente è un buonn giocatore non è sinner o Alcaraz o mensik o joao fonseca.

 3
Replica
no Sinner no Party (Guest) 25-09-2025 09:11

Sono curioso di vedere il rendimento al servizio del Divino…

 2
Replica
Givaldo Barbosa (Guest) 25-09-2025 08:57

Speriamo che i soliti fenomeni stavolta si gustino il match alzando il capo dal telefonino, e che si liberino dall’urgenza del commento compulsivo e della caccia a chi non la pensa come loro.
Boris Becker si lamenta, ma ci sono cose peggiori che vincere uno slam a 17 anni. Ad esempio, questa: c’è gente che è talmente rapita dalla foga di imporsi e di dar voti che è capace di stare col telefono in mano a mettere pollici verdi e rossi durante il tie break del terzo set di una finale di Musetti. C’è un match point, ma a loro urge più sapere se i loro “nemici” del forum sono già intervenuti, e allora giù coi dislike. Quello non è più “amico” mio… lo credevo competente… io sono più competente… cosa ha detto quell’altro etc.
-Papà, non la guardi la partita?
-Shhhh! Non mi distrarre che un Givaldo ha appena scritto qualcosa!

Non ci si crede davvero.

 1
Replica
+1: Giampi
-1: Marco M., Il GUEst, Maurantonio