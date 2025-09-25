Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 25 Settembre 2025

Stefano Travaglia nella foto
ATP 500 Tokyo – hard
R32 Nishioka – Darderi Inizio 04:00
ATP Tokyo
Yoshihito Nishioka
6
3
Luciano Darderi
7
6
Vincitore: Darderi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Nishioka
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Y. Nishioka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
Y. Nishioka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
ace
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
ace
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
Y. Nishioka
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
5-6 → 6-6
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Y. Nishioka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Y. Nishioka
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
ace
3-4 → 4-4
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Y. Nishioka
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 3-3
L. Darderi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
L. Darderi
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
4 commenti
Braccio rubato alla boxe .., lanciato verso la top 20 se azzecca un paio di buoni tornei da qui a fine anno
Che fighter Luciano !!! Visto stamattina secondo set
Grandissimo
@ no Sinner no Party (#4488051)
Hanno dato forfait! Un abbraccio.
@REDAZIONE: forse ci stava anche Musetti in coppia con Bublik, a Beijing… che ne dite?