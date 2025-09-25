Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 25 Settembre 2025

25/09/2025 08:07 4 commenti
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

JPN ATP 500 Tokyo – hard
R32 Nishioka JPN – Darderi ITA Inizio 04:00

ATP Tokyo
Yoshihito Nishioka
6
3
Luciano Darderi
7
6
Vincitore: Darderi
Mostra dettagli




CHN ATP 500 Beijing . hard
R32 Sinner ITA – Cilic CRO Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare



ARG CH Buenos Aires – terra
R16 Bueno PER – Maestrelli ITA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

QF Maestrelli ITA/Oliveira BRA – Ambrogi ARG/Midon ARG TBA

Il match deve ancora iniziare



POR CH Lisbon – hard
R16 Travaglia ITA – Faria POR Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

QF Mansilla Diez ESP/Pujol Navarro ESP – Cornea ROU/Pellegrino ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



USA CH Las Vegas – Hard
R16 Sekulic AUS – Fellin ITA 2° inc. ore 19

Il match deve ancora iniziare

TAG:

4 commenti

Il cubo di Bublik 25-09-2025 10:05

Scritto da Boris
Che fighter Luciano !!! Visto stamattina secondo set
Grandissimo

Braccio rubato alla boxe .., lanciato verso la top 20 se azzecca un paio di buoni tornei da qui a fine anno

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Boris (Guest) 25-09-2025 09:37

Che fighter Luciano !!! Visto stamattina secondo set
Grandissimo

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il cubo di Bublik
LiveTennis.it Staff 25-09-2025 08:33

@ no Sinner no Party (#4488051)

Hanno dato forfait! Un abbraccio.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
no Sinner no Party (Guest) 25-09-2025 08:26

@REDAZIONE: forse ci stava anche Musetti in coppia con Bublik, a Beijing… che ne dite?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!