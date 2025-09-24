Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List
Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
24/09/2025 14:25 2 commenti
🗓 Settimana 29 Settembre – 5 Ottobre 2025
* 🇪🇸 Villena (EUR 100, cemento, Challenger)
* 🇨🇱 Antofagasta (USD 75, terra)
* 🇵🇹 Braga (EUR 75, terra)
* 🇫🇷 Mouilleron-le-Captif (EUR 75, indoor hard)
* 🇺🇸 Tiburon, CA (USD 75, hard)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Villena (MD) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:17
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 98. J. Struff
- 102. N. Jarry
- 121. L. Klein
- 123. P. Carreno Busta
- 138. M. Landaluce
- 140. M. Gigante
- 155. J. Kym
- 166. D. Merida
- 175. M. Echargui
- 180. C. Eubanks
- 182. K. Coppejans
- 184. O. Crawford
- 197. H. Grenier
- 201. A. Molcan
- 219. J. Engel
- 234. E. Butvilas
- 246. V. Durasovic
- 252. R. Peniston
- 253. A. Gea
- 254. G. Loffhagen
- 260. D. Kuzmanov
Alternates
- 1. T. Gentzsch (269)
- 2. G. Blancaneau (272)
- 3. L. Giustino (273)
- 4. E. Coulibaly (289)
- 5. C. Negritu (298)
- 6. N. Alvarez Va (300)
- 7. H. Barton (305)
- 8. C. Sanchez Jo (308)
- 9. M. Houkes (320)
- 10. C. Stebe (320)*pr
- 11. M. Geerts (324)
- 12. A. Ramos-Vino (330)
- 13. H. Squire (355)
- 14. G. Adrian Boi (362)
- 15. M. Damas (367)
- 16. D. Blanch (370)
- 17. R. Brancaccio (380)
- 18. I. Montes-De (381)
- 19. D. Novak (399)
- 20. A. Shah (401)
- 21. D. Jorda Sanc (404)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Villena (Q) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:17
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 300. N. Alvarez Varona
- 330. A. Ramos-Vinolas
- 370. D. Blanch
- 380. R. Brancaccio
- 381. I. Montes-De La Torre
- 393. G. Hussey
- 411. B. Zapata Miralles
- 422. L. Potenza
- 436. D. Blanch
- 438. P. Brunclik
- 450. L. Carboni
- 452. N. Oberleitner
- 474. E. Donnet
- 500. R. Albot
- 504. E. Vasa
- 544. A. Guerrieri
- 546. M. Kasnikowski
- 548. E. Gerasimov
- 550. S. Popovic
- 567. C. Kingsley
-
Alternates
- 1. A. Oetzbach (593)
- 2. A. Paulson (595)
- 3. A. Barroso Ca (609)
- 4. L. Wessels (618)
- 5. L. Gerch (629)
- 6. L. Castagnola (635)
- 7. J. Echeverria (649)
- 8. M. Hurrion (654)
- 9. A. Donski (664)
- 10. S. Callejon H (667)
- 11. T. Hilderbran (671)
- 12. M. Valkusz (678)
- 13. J. Nikles (686)
- 14. J. Cesar Porr (703)
- 15. M. Gonzalez F (706)
- 16. D. Augusto Ba (707)
- 17. J. Simundza (729)
- 18. A. Gobat (756)
- 19. S. Hamza Regu (817)
- 20. M. Steiner (822)
- 21. N. Mashtakov (823)
- 22. P. Brady (836)
- 23. G. Kravchenko (840)
- 24. L. Raquillet (853)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Antofagasta (MD) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:17
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 101. E. Nava
- 122. H. Dellien
- 124. C. Garin
- 134. T. Barrios Vera
- 160. F. Maestrelli
- 172. H. Habib
- 173. L. Neumayer
- 185. F. Agustin Gomez
- 206. G. Alberto Olivieri
- 209. G. Bueno
- 211. R. Pacheco Mendez
- 225. A. Barrena
- 232. J. Lucas Reis Da Silva
- 237. A. Guillen Meza
- 245. A. Collarini
- 261. L. Midon
- 268. J. Carlos Prado Angelo
- 271. A. Daniel Vallejo
- 277. M. Dellien
- 282. M. Pucinelli De Almeida
- 283. M. Soto
Alternates
- 1. N. Sanchez Iz (297)
- 2. N. Kicker (307)
- 3. F. Diaz Acost (314)
- 4. P. Boscardin (341)
- 5. G. Villanueva (348)
- 6. D. Dutra da S (359)
- 7. F. Roncadelli (372)
- 8. M. Jones (374)
- 9. G. Ivan Justo (390)
- 10. J. Bautista T (397)
- 11. M. Neuchrist (398)
- 12. L. Emanuel Am (403)
- 13. M. Kestelboim (420)
- 14. H. Casanova (435)
- 15. P. Sakamoto (455)
- 16. F. Bagnis (463)
- 17. A. Thanos (464)
- 18. V. Orlov (526)
- 19. D. King (548)*pr
- 20. F. Juarez (583)
- 21. T. Faurel (608)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Antofagasta (Q) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:17
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 307. N. Kicker
- 341. P. Boscardin Dias
- 348. G. Villanueva
- 359. D. Dutra da Silva
- 372. F. Roncadelli
- 374. M. Jones
- 390. G. Ivan Justo
- 397. J. Bautista Torres
- 403. L. Emanuel Ambrogi
- 420. M. Kestelboim
- 464. A. Thanos
- 524. J. Manuel La Serna
- 554. V. Aboian
- 583. F. Juarez
- 586. M. Tobon
- 608. T. Faurel
- 655. J. Sebastian Gomez*pr
- 680. S. De La Fuente
- 719. B. Vilicich
- 746. I. Monzon
-
Alternates
- 1. D. Antonio Nu (790)
- 2. J. Aguilar Ca (803)
- 3. L. Ratti (866)
- 4. J. Sebastian (894)
- 5. B. Torrealba (919)
- 6. M. Covato (924)
- 7. N. Villalon (942)
- 8. M. Zeitune (952)
- 9. C. Maria Zara (980)
- 10. P. Brown (987)
- 11. P. Tsitsipas (1001)
- 12. F. Ribero (1047)
- 13. V. Basel (1048)
- 14. N. Bruna (1080)
- 15. T. Martinez (1097)
- 16. F. Tenti (1123)
- 17. B. Atlangerie (1130)
- 18. I. Denisov (1158)
- 19. F. Aguilar Ca (1204)
- 20. D. Bagnolini (1223)
- 21. E. Camargo Li (1277)
- 22. I. Antonio Be (1283)
- 23. L. Pinto (1308)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Braga (MD) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:17
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. M. Dodig
- 0. M. Mrva
- 103. C. Taberner
- 109. R. Carballes Baena
- 112. I. Buse
- 113. E. Moller
- 115. J. Faria
- 126. A. Pellegrino
- 127. D. Lajovic
- 131. D. Elahi Galan
- 146. T. Seyboth Wild
- 147. G. Den Ouden
- 150. M. Trungelliti
- 163. V. Gaubas
- 169. T. Monteiro
- 170. H. Rocha
- 192. J. Clarke
- 210. D. Rincon
- 218. J. Choinski
- 233. S. Travaglia
- 242. F. Ferreira Silva
Alternates
- 1. E. Ymer (243)
- 2. J. Schwaerzle (247)
- 3. L. Mikrut (256)
- 4. F. Cristian J (264)
- 5. A. Moro Canas (266)
- 6. G. Blancaneau (272)
- 7. L. Giustino (273)
- 8. Z. Kolar (276)
- 9. M. Cecchinato (278)
- 10. G. Arnaud Bai (279)
- 11. P. Martin Tif (280)
- 12. P. Llamas Rui (284)
- 13. T. Pereira (285)
- 14. I. Gakhov (287)
- 15. M. Topo (288)
- 16. S. Nagal (290)
- 17. D. Michalski (295)
- 18. N. Sanchez Iz (297)
- 19. N. Alvarez Va (300)
- 20. T. Paris (302)
- 21. H. Barton (305)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Braga (Q) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:18
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 247. J. Schwaerzler
- 249. C. Tabur
- 256. L. Mikrut
- 266. A. Moro Canas
- 276. Z. Kolar
- 278. M. Cecchinato
- 284. P. Llamas Ruiz
- 285. T. Pereira
- 288. M. Topo
- 290. S. Nagal
- 309. D. Ajdukovic
- 320. M. Houkes
- 326. G. Elias
- 332. J. Barranco Cosano
- 335. A. Ritschard
- 355. H. Squire
- 360. L. Marmousez
- 373. F. Arnaboldi
- 394. S. Gulin
- 406. M. Poljicak
-
Alternates
- 1. R. Molleker (412)
- 2. C. Cretu (426)
- 3. E. Dalla Vall (441)
- 4. C. Stebe (444)
- 5. J. Forejtek (453)
- 6. G. Pennaforti (462)
- 7. P. Araujo (472)
- 8. M. Krumich (497)
- 9. M. De Krom (518)
- 10. V. Orlov (526)
- 11. F. Romano (573)
- 12. M. Chazal (574)
- 13. S. Perez Cont (594)
- 14. A. Paulson (595)
- 15. B. Gadamauri (597)
- 16. L. Wessels (618)
- 17. L. Gerch (629)
- 18. O. Luz (653)
- 19. A. Donski (664)
- 20. M. Valkusz (678)
- 21. J. Nikles (686)
- 22. Y. Milev (713)
- 23. L. Rossi (715)
- 24. J. Simundza (729)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Mouilleron-le-Captif (MD) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:18
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. H. Searle
- 0. M. Rottgering
- 83. E. Ruusuvuori*pr
- 91. R. Collignon
- 118. A. Blockx
- 128. H. Gaston
- 142. P. Herbert
- 145. F. Passaro
- 156. M. Lajal
- 159. N. Budkov Kjaer
- 167. L. Riedi
- 174. C. Rodesch
- 179. A. Galarneau
- 190. P. Kypson
- 203. C. Hemery
- 204. F. Cina
- 208. S. Gueymard Wayenburg
- 217. A. Bouquier
- 227. A. Fery
- 228. C. Chidekh
- 231. M. Kukushkin
Alternates
- 1. D. Stricker (244)
- 2. P. Zahraj (259)
- 3. M. Martineau (267)
- 4. T. Gentzsch (269)
- 5. G. Blancaneau (272)
- 6. S. Sakellarid (286)
- 7. E. Coulibaly (289)
- 8. R. Bertola (299)
- 9. T. Paris (302)
- 10. D. Glinka (304)
- 11. H. Barton (305)
- 12. A. Vatutin (317)
- 13. C. Stebe (320)*pr
- 14. M. Geerts (324)
- 15. N. Gombos (325)
- 16. O. Prihodko (329)
- 17. R. Strombachs (339)
- 18. J. Sels (340)
- 19. M. Karol (357)
- 20. G. Adrian Boi (362)
- 21. L. Poullain (368)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Mouilleron-le-Captif (Q) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:18
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. L. Maxted
- 0. C. Emil Overbeck
- 286. S. Sakellaridis
- 289. E. Coulibaly
- 299. R. Bertola
- 302. T. Paris
- 325. N. Gombos
- 329. O. Prihodko
- 339. R. Strombachs
- 340. J. Sels
- 345. A. Escoffier
- 357. M. Karol
- 365. A. Gray
- 368. L. Poullain
- 386. K. Feldbausch
- 404. D. Jorda Sanchis
- 408. K. Singh
- 413. H. Stewart
- 414. S. Parker
- 417. R. Berankis
-
Alternates
- 1. H. Wendelken (482)
- 2. N. Vylegzhani (488)
- 3. J. Nicod (523)
- 4. V. Orlov (526)
- 5. L. Massard (528)
- 6. A. McHugh (532)
- 7. E. Couacaud (543)
- 8. M. Janvier (565)
- 9. L. Wessels (618)
- 10. R. Catry (628)
- 11. L. Gerch (629)
- 12. E. Lumsden (633)
- 13. L. Castagnola (635)
- 14. K. De Scheppe (636)
- 15. C. Vandermeer (640)
- 16. M. Hurrion (654)
- 17. G. Dalmasso (669)
- 18. M. Beauge (676)
- 19. J. Nikles (686)
- 20. L. Dussin (691)
- 21. A. Garcian (692)
- 22. L. Rossi (715)
- 23. J. Simundza (729)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Tiburon (MD) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:18
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. T. Legout
- 0. R. Jodar
- 0. F. Bondioli
- 158. J. Rodionov
- 177. M. Cassone
- 196. B. Hassan
- 200. N. Mejia
- 216. N. Moreno De Alboran
- 220. D. Popko
- 238. J. Monday
- 240. J. Pinnington Jones
- 248. M. Krueger
- 250. M. Gengel
- 270. A. Martin
- 281. M. Damm
- 293. G. Johns
- 303. P. Sekulic*pr
- 306. A. Mayo
- 311. M. Zheng
- 321. A. Rybakov
- 323. P. Maloney
Alternates
- 1. M. Bouzige (328)
- 2. M. Rosenkranz (352)
- 3. T. Zink (358)
- 4. A. Perez (361)
- 5. R. Jodar (369)
- 6. A. Shelbayh (375)
- 7. O. Tarvet (388)
- 8. F. Bondioli (391)
- 9. R. Tokuda (395)
- 10. A. Ilagan (409)
- 11. O. Wallin (410)
- 12. S. Banerjee (431)
- 13. M. Wiskandt (442)
- 14. T. Colson (443)
- 15. S. Kozlov (448)
- 16. D. Milavsky (449)
- 17. M. Mckennon (465)
- 18. C. Alberto Ca (470)
- 19. R. Matsuda (471)
- 20. P. Sekulic (473)
- 21. T. McCormick (485)
- 22. B. Artnak (486)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Tiburon (Q) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:18
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. O. Baris
- 0. C. Craig
- 328. M. Bouzige
- 338. P. Jubb
- 352. M. Rosenkranz
- 358. T. Zink
- 361. A. Perez
- 375. A. Shelbayh
- 392. S. Dostanic
- 395. R. Tokuda
- 401. A. Shah
- 409. A. Ilagan
- 410. O. Wallin
- 424. M. Braswell*pr
- 431. S. Banerjee
- 443. T. Colson
- 448. S. Kozlov
- 449. D. Milavsky
- 454. A. Ghibaudo
- 465. M. Mckennon
-
Alternates
- 1. C. Alberto Ca (470)
- 2. R. Matsuda (471)
- 3. T. McCormick (485)
- 4. B. Artnak (486)
- 5. T. Svajda (506)
- 6. P. Fellin (508)
- 7. V. Orlov (526)
- 8. D. Masur (529)
- 9. E. Winter (530)
- 10. D. King (548)*pr
- 11. A. Azkara (551)
- 12. J. Alexander (553)
- 13. A. Fenty (558)
- 14. M. Braswell (563)
- 15. K. Smith (571)
- 16. L. Carlos Alv (585)
- 17. B. Bicknell (599)
- 18. T. Papamalami (600)
- 19. Y. Kikuchi (617)
- 20. L. Wessels (618)
- 21. R. Perot (619)
- 22. J. Sheehy (621)
- 23. J. Boulais (631)
- 24. L. Castagnola (635)
- 25. J. Brumm (637)
- 26. S. Kirchheime (644)
-
TAG: Circuito Challenger
2 commenti
Notizie di Ciná? Che problema fisico ha avuto?
Notizie di Ciná? Che problema fisico ha avuto?