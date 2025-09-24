Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

24/09/2025 14:25 2 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

🗓 Settimana 29 Settembre – 5 Ottobre 2025
* 🇪🇸 Villena (EUR 100, cemento, Challenger)
* 🇨🇱 Antofagasta (USD 75, terra)
* 🇵🇹 Braga (EUR 75, terra)
* 🇫🇷 Mouilleron-le-Captif (EUR 75, indoor hard)
* 🇺🇸 Tiburon, CA (USD 75, hard)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Villena (MD) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:17

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 98. J. Struff
  • 102. N. Jarry
  • 121. L. Klein
  • 123. P. Carreno Busta
  • 138. M. Landaluce
  • 140. M. Gigante
  • 155. J. Kym
  • 166. D. Merida
  • 175. M. Echargui
  • 180. C. Eubanks
  • 182. K. Coppejans
  • 184. O. Crawford
  • 197. H. Grenier
  • 201. A. Molcan
  • 219. J. Engel
  • 234. E. Butvilas
  • 246. V. Durasovic
  • 252. R. Peniston
  • 253. A. Gea
  • 254. G. Loffhagen
  • 260. D. Kuzmanov

Alternates

  • 1. T. Gentzsch (269)
  • 2. G. Blancaneau (272)
  • 3. L. Giustino (273)
  • 4. E. Coulibaly (289)
  • 5. C. Negritu (298)
  • 6. N. Alvarez Va (300)
  • 7. H. Barton (305)
  • 8. C. Sanchez Jo (308)
  • 9. M. Houkes (320)
  • 10. C. Stebe (320)*pr
  • 11. M. Geerts (324)
  • 12. A. Ramos-Vino (330)
  • 13. H. Squire (355)
  • 14. G. Adrian Boi (362)
  • 15. M. Damas (367)
  • 16. D. Blanch (370)
  • 17. R. Brancaccio (380)
  • 18. I. Montes-De (381)
  • 19. D. Novak (399)
  • 20. A. Shah (401)
  • 21. D. Jorda Sanc (404)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Villena (Q) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:17

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 300. N. Alvarez Varona
  • 330. A. Ramos-Vinolas
  • 370. D. Blanch
  • 380. R. Brancaccio
  • 381. I. Montes-De La Torre
  • 393. G. Hussey
  • 411. B. Zapata Miralles
  • 422. L. Potenza
  • 436. D. Blanch
  • 438. P. Brunclik
  • 450. L. Carboni
  • 452. N. Oberleitner
  • 474. E. Donnet
  • 500. R. Albot
  • 504. E. Vasa
  • 544. A. Guerrieri
  • 546. M. Kasnikowski
  • 548. E. Gerasimov
  • 550. S. Popovic
  • 567. C. Kingsley
  •  

Alternates

  • 1. A. Oetzbach (593)
  • 2. A. Paulson (595)
  • 3. A. Barroso Ca (609)
  • 4. L. Wessels (618)
  • 5. L. Gerch (629)
  • 6. L. Castagnola (635)
  • 7. J. Echeverria (649)
  • 8. M. Hurrion (654)
  • 9. A. Donski (664)
  • 10. S. Callejon H (667)
  • 11. T. Hilderbran (671)
  • 12. M. Valkusz (678)
  • 13. J. Nikles (686)
  • 14. J. Cesar Porr (703)
  • 15. M. Gonzalez F (706)
  • 16. D. Augusto Ba (707)
  • 17. J. Simundza (729)
  • 18. A. Gobat (756)
  • 19. S. Hamza Regu (817)
  • 20. M. Steiner (822)
  • 21. N. Mashtakov (823)
  • 22. P. Brady (836)
  • 23. G. Kravchenko (840)
  • 24. L. Raquillet (853)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Antofagasta (MD) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:17

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 101. E. Nava
  • 122. H. Dellien
  • 124. C. Garin
  • 134. T. Barrios Vera
  • 160. F. Maestrelli
  • 172. H. Habib
  • 173. L. Neumayer
  • 185. F. Agustin Gomez
  • 206. G. Alberto Olivieri
  • 209. G. Bueno
  • 211. R. Pacheco Mendez
  • 225. A. Barrena
  • 232. J. Lucas Reis Da Silva
  • 237. A. Guillen Meza
  • 245. A. Collarini
  • 261. L. Midon
  • 268. J. Carlos Prado Angelo
  • 271. A. Daniel Vallejo
  • 277. M. Dellien
  • 282. M. Pucinelli De Almeida
  • 283. M. Soto

Alternates

  • 1. N. Sanchez Iz (297)
  • 2. N. Kicker (307)
  • 3. F. Diaz Acost (314)
  • 4. P. Boscardin (341)
  • 5. G. Villanueva (348)
  • 6. D. Dutra da S (359)
  • 7. F. Roncadelli (372)
  • 8. M. Jones (374)
  • 9. G. Ivan Justo (390)
  • 10. J. Bautista T (397)
  • 11. M. Neuchrist (398)
  • 12. L. Emanuel Am (403)
  • 13. M. Kestelboim (420)
  • 14. H. Casanova (435)
  • 15. P. Sakamoto (455)
  • 16. F. Bagnis (463)
  • 17. A. Thanos (464)
  • 18. V. Orlov (526)
  • 19. D. King (548)*pr
  • 20. F. Juarez (583)
  • 21. T. Faurel (608)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Antofagasta (Q) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:17

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 307. N. Kicker
  • 341. P. Boscardin Dias
  • 348. G. Villanueva
  • 359. D. Dutra da Silva
  • 372. F. Roncadelli
  • 374. M. Jones
  • 390. G. Ivan Justo
  • 397. J. Bautista Torres
  • 403. L. Emanuel Ambrogi
  • 420. M. Kestelboim
  • 464. A. Thanos
  • 524. J. Manuel La Serna
  • 554. V. Aboian
  • 583. F. Juarez
  • 586. M. Tobon
  • 608. T. Faurel
  • 655. J. Sebastian Gomez*pr
  • 680. S. De La Fuente
  • 719. B. Vilicich
  • 746. I. Monzon
  •  

Alternates

  • 1. D. Antonio Nu (790)
  • 2. J. Aguilar Ca (803)
  • 3. L. Ratti (866)
  • 4. J. Sebastian (894)
  • 5. B. Torrealba (919)
  • 6. M. Covato (924)
  • 7. N. Villalon (942)
  • 8. M. Zeitune (952)
  • 9. C. Maria Zara (980)
  • 10. P. Brown (987)
  • 11. P. Tsitsipas (1001)
  • 12. F. Ribero (1047)
  • 13. V. Basel (1048)
  • 14. N. Bruna (1080)
  • 15. T. Martinez (1097)
  • 16. F. Tenti (1123)
  • 17. B. Atlangerie (1130)
  • 18. I. Denisov (1158)
  • 19. F. Aguilar Ca (1204)
  • 20. D. Bagnolini (1223)
  • 21. E. Camargo Li (1277)
  • 22. I. Antonio Be (1283)
  • 23. L. Pinto (1308)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Braga (MD) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:17

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. M. Dodig
  • 0. M. Mrva
  • 103. C. Taberner
  • 109. R. Carballes Baena
  • 112. I. Buse
  • 113. E. Moller
  • 115. J. Faria
  • 126. A. Pellegrino
  • 127. D. Lajovic
  • 131. D. Elahi Galan
  • 146. T. Seyboth Wild
  • 147. G. Den Ouden
  • 150. M. Trungelliti
  • 163. V. Gaubas
  • 169. T. Monteiro
  • 170. H. Rocha
  • 192. J. Clarke
  • 210. D. Rincon
  • 218. J. Choinski
  • 233. S. Travaglia
  • 242. F. Ferreira Silva

Alternates

  • 1. E. Ymer (243)
  • 2. J. Schwaerzle (247)
  • 3. L. Mikrut (256)
  • 4. F. Cristian J (264)
  • 5. A. Moro Canas (266)
  • 6. G. Blancaneau (272)
  • 7. L. Giustino (273)
  • 8. Z. Kolar (276)
  • 9. M. Cecchinato (278)
  • 10. G. Arnaud Bai (279)
  • 11. P. Martin Tif (280)
  • 12. P. Llamas Rui (284)
  • 13. T. Pereira (285)
  • 14. I. Gakhov (287)
  • 15. M. Topo (288)
  • 16. S. Nagal (290)
  • 17. D. Michalski (295)
  • 18. N. Sanchez Iz (297)
  • 19. N. Alvarez Va (300)
  • 20. T. Paris (302)
  • 21. H. Barton (305)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Braga (Q) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:18

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 247. J. Schwaerzler
  • 249. C. Tabur
  • 256. L. Mikrut
  • 266. A. Moro Canas
  • 276. Z. Kolar
  • 278. M. Cecchinato
  • 284. P. Llamas Ruiz
  • 285. T. Pereira
  • 288. M. Topo
  • 290. S. Nagal
  • 309. D. Ajdukovic
  • 320. M. Houkes
  • 326. G. Elias
  • 332. J. Barranco Cosano
  • 335. A. Ritschard
  • 355. H. Squire
  • 360. L. Marmousez
  • 373. F. Arnaboldi
  • 394. S. Gulin
  • 406. M. Poljicak
  •  

Alternates

  • 1. R. Molleker (412)
  • 2. C. Cretu (426)
  • 3. E. Dalla Vall (441)
  • 4. C. Stebe (444)
  • 5. J. Forejtek (453)
  • 6. G. Pennaforti (462)
  • 7. P. Araujo (472)
  • 8. M. Krumich (497)
  • 9. M. De Krom (518)
  • 10. V. Orlov (526)
  • 11. F. Romano (573)
  • 12. M. Chazal (574)
  • 13. S. Perez Cont (594)
  • 14. A. Paulson (595)
  • 15. B. Gadamauri (597)
  • 16. L. Wessels (618)
  • 17. L. Gerch (629)
  • 18. O. Luz (653)
  • 19. A. Donski (664)
  • 20. M. Valkusz (678)
  • 21. J. Nikles (686)
  • 22. Y. Milev (713)
  • 23. L. Rossi (715)
  • 24. J. Simundza (729)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Mouilleron-le-Captif (MD) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:18

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. H. Searle
  • 0. M. Rottgering
  • 83. E. Ruusuvuori*pr
  • 91. R. Collignon
  • 118. A. Blockx
  • 128. H. Gaston
  • 142. P. Herbert
  • 145. F. Passaro
  • 156. M. Lajal
  • 159. N. Budkov Kjaer
  • 167. L. Riedi
  • 174. C. Rodesch
  • 179. A. Galarneau
  • 190. P. Kypson
  • 203. C. Hemery
  • 204. F. Cina
  • 208. S. Gueymard Wayenburg
  • 217. A. Bouquier
  • 227. A. Fery
  • 228. C. Chidekh
  • 231. M. Kukushkin

Alternates

  • 1. D. Stricker (244)
  • 2. P. Zahraj (259)
  • 3. M. Martineau (267)
  • 4. T. Gentzsch (269)
  • 5. G. Blancaneau (272)
  • 6. S. Sakellarid (286)
  • 7. E. Coulibaly (289)
  • 8. R. Bertola (299)
  • 9. T. Paris (302)
  • 10. D. Glinka (304)
  • 11. H. Barton (305)
  • 12. A. Vatutin (317)
  • 13. C. Stebe (320)*pr
  • 14. M. Geerts (324)
  • 15. N. Gombos (325)
  • 16. O. Prihodko (329)
  • 17. R. Strombachs (339)
  • 18. J. Sels (340)
  • 19. M. Karol (357)
  • 20. G. Adrian Boi (362)
  • 21. L. Poullain (368)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Mouilleron-le-Captif (Q) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:18

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. L. Maxted
  • 0. C. Emil Overbeck
  • 286. S. Sakellaridis
  • 289. E. Coulibaly
  • 299. R. Bertola
  • 302. T. Paris
  • 325. N. Gombos
  • 329. O. Prihodko
  • 339. R. Strombachs
  • 340. J. Sels
  • 345. A. Escoffier
  • 357. M. Karol
  • 365. A. Gray
  • 368. L. Poullain
  • 386. K. Feldbausch
  • 404. D. Jorda Sanchis
  • 408. K. Singh
  • 413. H. Stewart
  • 414. S. Parker
  • 417. R. Berankis
  •  

Alternates

  • 1. H. Wendelken (482)
  • 2. N. Vylegzhani (488)
  • 3. J. Nicod (523)
  • 4. V. Orlov (526)
  • 5. L. Massard (528)
  • 6. A. McHugh (532)
  • 7. E. Couacaud (543)
  • 8. M. Janvier (565)
  • 9. L. Wessels (618)
  • 10. R. Catry (628)
  • 11. L. Gerch (629)
  • 12. E. Lumsden (633)
  • 13. L. Castagnola (635)
  • 14. K. De Scheppe (636)
  • 15. C. Vandermeer (640)
  • 16. M. Hurrion (654)
  • 17. G. Dalmasso (669)
  • 18. M. Beauge (676)
  • 19. J. Nikles (686)
  • 20. L. Dussin (691)
  • 21. A. Garcian (692)
  • 22. L. Rossi (715)
  • 23. J. Simundza (729)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Tiburon (MD) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:18

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. T. Legout
  • 0. R. Jodar
  • 0. F. Bondioli
  • 158. J. Rodionov
  • 177. M. Cassone
  • 196. B. Hassan
  • 200. N. Mejia
  • 216. N. Moreno De Alboran
  • 220. D. Popko
  • 238. J. Monday
  • 240. J. Pinnington Jones
  • 248. M. Krueger
  • 250. M. Gengel
  • 270. A. Martin
  • 281. M. Damm
  • 293. G. Johns
  • 303. P. Sekulic*pr
  • 306. A. Mayo
  • 311. M. Zheng
  • 321. A. Rybakov
  • 323. P. Maloney

Alternates

  • 1. M. Bouzige (328)
  • 2. M. Rosenkranz (352)
  • 3. T. Zink (358)
  • 4. A. Perez (361)
  • 5. R. Jodar (369)
  • 6. A. Shelbayh (375)
  • 7. O. Tarvet (388)
  • 8. F. Bondioli (391)
  • 9. R. Tokuda (395)
  • 10. A. Ilagan (409)
  • 11. O. Wallin (410)
  • 12. S. Banerjee (431)
  • 13. M. Wiskandt (442)
  • 14. T. Colson (443)
  • 15. S. Kozlov (448)
  • 16. D. Milavsky (449)
  • 17. M. Mckennon (465)
  • 18. C. Alberto Ca (470)
  • 19. R. Matsuda (471)
  • 20. P. Sekulic (473)
  • 21. T. McCormick (485)
  • 22. B. Artnak (486)
  •  
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Tiburon (Q) Inizio torneo: 24/09/2025 | Ultimo agg.: 24/09/2025 14:18

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. O. Baris
  • 0. C. Craig
  • 328. M. Bouzige
  • 338. P. Jubb
  • 352. M. Rosenkranz
  • 358. T. Zink
  • 361. A. Perez
  • 375. A. Shelbayh
  • 392. S. Dostanic
  • 395. R. Tokuda
  • 401. A. Shah
  • 409. A. Ilagan
  • 410. O. Wallin
  • 424. M. Braswell*pr
  • 431. S. Banerjee
  • 443. T. Colson
  • 448. S. Kozlov
  • 449. D. Milavsky
  • 454. A. Ghibaudo
  • 465. M. Mckennon
  •  

Alternates

  • 1. C. Alberto Ca (470)
  • 2. R. Matsuda (471)
  • 3. T. McCormick (485)
  • 4. B. Artnak (486)
  • 5. T. Svajda (506)
  • 6. P. Fellin (508)
  • 7. V. Orlov (526)
  • 8. D. Masur (529)
  • 9. E. Winter (530)
  • 10. D. King (548)*pr
  • 11. A. Azkara (551)
  • 12. J. Alexander (553)
  • 13. A. Fenty (558)
  • 14. M. Braswell (563)
  • 15. K. Smith (571)
  • 16. L. Carlos Alv (585)
  • 17. B. Bicknell (599)
  • 18. T. Papamalami (600)
  • 19. Y. Kikuchi (617)
  • 20. L. Wessels (618)
  • 21. R. Perot (619)
  • 22. J. Sheehy (621)
  • 23. J. Boulais (631)
  • 24. L. Castagnola (635)
  • 25. J. Brumm (637)
  • 26. S. Kirchheime (644)
  •  

TAG:

2 commenti

Cdanielsan (Guest) 24-09-2025 14:59

Notizie di Ciná? Che problema fisico ha avuto?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cdanielsan (Guest) 24-09-2025 14:59

Notizie di Ciná? Che problema fisico ha avuto?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!