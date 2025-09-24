Le wild card per il torneo Masters 1000 di Shanghai

Il Masters 1000 di Shanghai 2025 ha ufficializzato le quattro wild card in vista della prossima edizione. La scelta più sorprendente riguarda Stan Wawrinka, che sarà in tabellone grazie a un invito speciale. Lo svizzero, finalista di recente al Challenger di Rennes contro Hugo Gaston, parteciperà al torneo cinese come unica tappa della sua trasferta asiatica, segnando così un ritorno in un evento del circuito maggiore.

Le altre tre wild card sono state assegnate ai giocatori di casa: Wu Yibing, Zhizhen Zhang e Juncheng Shang, che avranno così l’opportunità di misurarsi con il livello del Masters 1000 davanti al pubblico locale.