Le wild card per il torneo Masters 1000 di Shanghai
Il Masters 1000 di Shanghai 2025 ha ufficializzato le quattro wild card in vista della prossima edizione. La scelta più sorprendente riguarda Stan Wawrinka, che sarà in tabellone grazie a un invito speciale. Lo svizzero, finalista di recente al Challenger di Rennes contro Hugo Gaston, parteciperà al torneo cinese come unica tappa della sua trasferta asiatica, segnando così un ritorno in un evento del circuito maggiore.
Le altre tre wild card sono state assegnate ai giocatori di casa: Wu Yibing, Zhizhen Zhang e Juncheng Shang, che avranno così l’opportunità di misurarsi con il livello del Masters 1000 davanti al pubblico locale.
Vogliamo dire quante ne hanno avute Draper e Landaluce?
Quindicesima per il circuito ATP nell’ultimo anno e mezzo
ma cinà ha 18 anni,
stan 40. meglio darle
a chi si affaccia nel mondo del tennis professionistico piuttosto che ad un vecchio campione vicino alla
pensione che non riesce a vincere manco un challenger
più.
Peraltro tutte WC previste dal piano di accelerazione per juniores di cui beneficiano TUTTI gli juniores idonei. Ora Cinà non lo è più ma ovviamente ha beneficiato del programma rispetto all’anno passato. TUTTI gli juniores idonei ne hanno beneficiato, ne beneficiano e ne beneficeranno.
La malafede e l’ignoranza (spesso congiutamente presenti) dei malpancisti e disfattisti regnano sovrane.
E anche ammesso e non concesso fosse stato un privilegio (cosa che non è ma ammettiamolo) da italiani dovremmo solo che essere contenti che uno dei nostri abbia avuto qualche possibilità in più per mostrarsi al modno nei tornei maggiori e fare espereienza.
Ma i disfattsti, malpancisti, complottisti e terrapiattisti dei miei stivali serbano in corpo solo veleno e rabbia, direttamente proporzionali alla loro incompetenza e malafede.
Forza Stan facci vedere gli ultimi fuochi…
Cinà però è un giovane, Wawrinka un pluri40enne
Forza wawrinka.
@ andrewthefirst (#4487783)
E vedrai quante altre ne arriveranno
In quanto vincitore del Challenger “Road to Rolex Shanghai Masters”? Non mi pare sia mai stata data negli anni passati
ma non ne spettava una a zeppieri?
Cina’ ne ha prese 3 consecutive nei 1000
Zarà kontento Ton Apondio Sfizzero, ja, herr Pianco von der Panden?
Wawrinka si conferma RE del WC…
…come nessuno prima!