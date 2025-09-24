ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurri (LIVE)

Circuito ATP - WTA

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Jaume Munarvs Matteo Berrettini

Yosuke Watanuki vs Nuno Borges



Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier vs Denis Shapovalov (Non prima 09:00)



Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovics vs Frances Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

Kinoshita Group Show Court – ore 04:00

Robert Cash / JJ Tracy vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Tomas Machac / John Peers (Non prima 05:30)



Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud / Jordan Thompson vs Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki



Il match deve ancora iniziare

Fernando Romboli / Jan Zielinski vs Nuno Borges / Rafael Matos



Il match deve ancora iniziare

WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° turno F. – Turno Quali M., cemento

Il match deve ancora iniziare

Caroline Dolehidevs Sorana Cirstea

Laura Siegemund vs Caty McNally



Il match deve ancora iniziare

Ruien Zhang vs Eva Lys



Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter vs Hailey Baptiste



Il match deve ancora iniziare

Tatjana Maria vs Marie Bouzkova



Il match deve ancora iniziare

Moon – ore 05:00

Anastasija Sevastova vs Kimberly Birrell



Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti vs Kamilla Rakhimova



Il match deve ancora iniziare

Brad Drewett – ore 05:00

Arthur Rinderknech vs David Goffin



Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys vs Arthur Cazaux



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 05:00

Terence Atmane vs Botic van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino vs Jesper de Jong



Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Romain Arneodo / Sander Gille



Il match deve ancora iniziare