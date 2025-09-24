ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurri (LIVE)
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno, cemento
Colosseum – ore 04:00
Jaume Munar vs Matteo Berrettini
Yosuke Watanuki vs Nuno Borges
Daniel Altmaier vs Denis Shapovalov (Non prima 09:00)
Marton Fucsovics vs Frances Tiafoe
Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Robert Cash / JJ Tracy vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Tomas Machac / John Peers (Non prima 05:30)
Casper Ruud / Jordan Thompson vs Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki
Fernando Romboli / Jan Zielinski vs Nuno Borges / Rafael Matos
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° turno F. – Turno Quali M., cemento
Lotus – ore 05:00
Caroline Dolehide vs Sorana Cirstea
Laura Siegemund vs Caty McNally
Ruien Zhang vs Eva Lys
Katie Boulter vs Hailey Baptiste
Tatjana Maria vs Marie Bouzkova
Moon – ore 05:00
Anastasija Sevastova vs Kimberly Birrell
Lucia Bronzetti vs Kamilla Rakhimova
Brad Drewett – ore 05:00
Arthur Rinderknech vs David Goffin
Quentin Halys vs Arthur Cazaux
Court 3 – ore 05:00
Terence Atmane vs Botic van de Zandschulp
Adrian Mannarino vs Jesper de Jong
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Romain Arneodo / Sander Gille
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit