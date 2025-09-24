Circuito ATP - WTA ATP, Copertina

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Bronzetti ko all’esordio a Pechino: vince Rakhimova

24/09/2025 10:07 30 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

Niente da fare per Lucia Bronzetti, eliminata al primo turno del WTA 1000 di Pechino. L’azzurra, ancora lontana dalla miglior condizione dopo i problemi fisici che l’hanno esclusa dalla Billie Jean King Cup, ha ceduto per 6-4 6-1 alla russa Kamilla Rakhimova, che sfiderà ora Coco Gauff al secondo turno.
Dopo un primo set combattuto fino al 4-4, Bronzetti ha pagato troppi cali al servizio, lasciando via libera alla rivale. Nel secondo parziale la riminese non è più riuscita a trovare ritmo, incassando un severo 6-1. Ora proverà a riscattarsi a Wuhan, dove dovrà passare dalle qualificazioni.

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno, cemento

Colosseum – ore 04:00
Jaume Munar ESP vs Matteo Berrettini ITA
ATP Tokyo
Jaume Munar
4
2
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
Vincitore: Berrettini

Yosuke Watanuki JPN vs Nuno Borges POR

ATP Tokyo
Yosuke Watanuki
6
4
1
Nuno Borges
2
6
6
Vincitore: Borges
Vincitore: Borges

Daniel Altmaier GER vs Denis Shapovalov CAN (Non prima 09:00)

ATP Tokyo
Daniel Altmaier
7
6
Denis Shapovalov [7]
5
3
Vincitore: Altmaier
Vincitore: Altmaier

Marton Fucsovics HUN vs Frances Tiafoe USA

ATP Tokyo
Marton Fucsovics
40
3
6
0
Frances Tiafoe [8]
A
6
1
0
Mostra dettagli



Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Tokyo
Robert Cash / JJ Tracy
6
6
7
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [2]
7
4
10
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Mostra dettagli

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Tomas Machac CZE / John Peers AUS (Non prima 05:30)

ATP Tokyo
Maximo Gonzalez / Andres Molteni [3]
6
6
10
Tomas Machac / John Peers
3
7
8
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Mostra dettagli

Casper Ruud NOR / Jordan Thompson AUS vs Rohan Bopanna IND / Takeru Yuzuki JPN

ATP Tokyo
Casper Ruud / Jordan Thompson
3
4
Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki
6
6
Vincitore: Bopanna / Yuzuki
Mostra dettagli

Fernando Romboli BRA / Jan Zielinski POL vs Nuno Borges POR / Rafael Matos BRA

ATP Tokyo
Fernando Romboli / Jan Zielinski [1]
6
6
10
Nuno Borges / Rafael Matos [2]
3
7
2
Vincitore: Romboli / Zielinski
Mostra dettagli





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° turno F. – Turno Quali M., cemento

Capital Group Diamond – ore 05:00
McCartney Kessler USA vs Han Shi CHN 62 75

Ashlyn Krueger USA vs Maria Sakkari GRE

WTA Beijing
Ashlyn Krueger
6
7
5
Maria Sakkari
7
6
7
Vincitore: Sakkari
Vincitore: Sakkari

Barbora Krejcikova CZE vs Anna Blinkova RUS

WTA Beijing
Barbora Krejcikova
0
6
6
0
Anna Blinkova
0
2
2
0
Vincitore: Krejcikova
Vincitore: Krejcikova

Anastasia Zakharova RUS vs Shuai Zhang CHN

WTA Beijing
Anastasia Zakharova
0
0
Shuai Zhang
0
0
Shuai Zhang
0
0

Anna Bondar HUN vs Bianca Andreescu CAN

Il match deve ancora iniziare



Lotus – ore 05:00
Caroline Dolehide USA vs Sorana Cirstea ROU

WTA Beijing
Caroline Dolehide
0
2
3
0
Sorana Cirstea
0
6
6
0
Vincitore: Cirstea
Vincitore: Cirstea

Laura Siegemund GER vs Caty McNally USA

WTA Beijing
Laura Siegemund
0
4
2
0
Caty McNally
0
6
6
0
Vincitore: McNally
Vincitore: McNally

Ruien Zhang CHN vs Eva Lys GER

WTA Beijing
Ruien Zhang
0
1
0
0
Eva Lys
0
6
6
0
Vincitore: Lys
Vincitore: Lys

Katie Boulter GBR vs Hailey Baptiste USA

WTA Beijing
Katie Boulter
15
7
5
5
Hailey Baptiste
40
5
7
3
Mostra dettagli

Tatjana Maria GER vs Marie Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Moon – ore 05:00
Anastasija Sevastova LAT vs Kimberly Birrell AUS

WTA Beijing
Anastasija Sevastova
0
6
7
0
Kimberly Birrell
0
3
6
0
Vincitore: Sevastova
Vincitore: Sevastova

Lucia Bronzetti ITA vs Kamilla Rakhimova RUS

WTA Beijing
Lucia Bronzetti
0
4
1
0
Kamilla Rakhimova
0
6
6
0
Vincitore: Rakhimova
Vincitore: Rakhimova

Priscilla Hon AUS vs Viktorija Golubic SUI

WTA Beijing
Priscilla Hon
1
6
7
Viktorija Golubic
6
3
6
Vincitore: Hon
Vincitore: Hon

Katie Volynets USA vs Peyton Stearns USA

Il match deve ancora iniziare



Brad Drewett – ore 05:00
Arthur Rinderknech FRA vs David Goffin BEL

ATP Beijing
Arthur Rinderknech [2]
3
2
David Goffin [8]
6
6
Vincitore: Goffin
Vincitore: Goffin

Quentin Halys FRA vs Arthur Cazaux FRA

ATP Beijing
Quentin Halys [4]
0
6
1
Arthur Cazaux [7]
0
4
5
Vincitore: Cazaux
Vincitore: Cazaux

Elsa Jacquemot FRA vs Antonia Ruzic CRO

WTA Beijing
Elsa Jacquemot
0
3
3
0
Antonia Ruzic
0
6
6
0
Vincitore: Ruzic
Vincitore: Ruzic

Polina Kudermetova RUS vs Maddison Inglis AUS (Non prima 10:00)

WTA Beijing
Polina Kudermetova
0
7
7
0
Maddison Inglis
0
5
6
0
Vincitore: Kudermetova
Vincitore: Kudermetova



Court 3 – ore 05:00
Terence Atmane FRA vs Botic van de Zandschulp NED

ATP Beijing
Terence Atmane [3]
7
7
Botic van de Zandschulp [6]
6
6
Vincitore: Atmane
Vincitore: Atmane

Adrian Mannarino FRA vs Jesper de Jong NED

ATP Beijing
Adrian Mannarino [1]
6
6
Jesper de Jong [5]
4
4
Vincitore: Mannarino
Vincitore: Mannarino

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Romain Arneodo MON / Sander Gille BEL

ATP Beijing
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [1]
6
6
Romain Arneodo / Sander Gille [2]
4
4
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Mostra dettagli

Sudtyrol (Guest) 24-09-2025 12:23

Scritto da Gaz
Mi sento in questo caso di giustificare la campionessa del mondo Bronzetti, avrà certamente pagato la stanchezza, altrimenti non si spiega questa sconfitta.

Perché tutto questo veleno su una giocatrice che, evidentemente, si sta trascinando un problema fisico? Che ti è successo? Ti ha lasciato la fidanzata? Ti è morto il gatto?

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 24-09-2025 11:32

Scritto da Sono io
La domanda sorge spontanea,ma come ca**o ha fatto la Navarro a perdere con la Cocciaretto?

I risultati dei tornei a squadre sfuggono spesso a logiche su valori,alle italiane piace fare comunella,si sentono bene in famiglia,molte tenniste straniere non si conoscono neanche tra loro e non vedono l’ora di poter tornare alla loro carriera.

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 24-09-2025 11:29

Scritto da Gaz
Priscilla Hon a sua volta paga la stanchezza della vittoria su Cocciaretto.

Scritto da Gaz
Priscilla Hon a sua volta paga la stanchezza della vittoria su Cocciaretto.

Ma vieniiiii
Dopo il primo set ho pensato di aver fatto una …
Sfavorita a 2.40 si è abbinata trionfalmente alla messicana Victoria Rodriguez vincente ieri in un ITF in america.

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
LUIGI (Guest) 24-09-2025 10:18

Mi spiace…

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sono io (Guest) 24-09-2025 10:14

La domanda sorge spontanea,ma come ca**o ha fatto la Navarro a perdere con la Cocciaretto?

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 24-09-2025 10:00

Scritto da no Sinner no Party
Qualcuno si era chiesto perché Jannik sia presente al 500 di Pechino…
…semplice, ordine di Nike!
Hanno perfino preparato dei prodotti “dedicati” che sono disponibili solo per il mercato cinese, tipo il cappellino con le immagini del Divino.
Nel caso i fan americani ed in giro per il mondo si sono offesi.
Nike ha organizzato un evento, che definirei “demenziale”a forse piace ai bambini, con 5 tenniste top come Raducanu, Anisimova, Osaka, Zheng ed Andreeva.
Ad un certo punto Jannik ha dovuto giocare usando una SCARPA al posto della racchetta!
Ecco qualche scena su YouTube:
https://m.youtube.com/watch?v=XhNviRlB6H4&pp=ygUNamFubmlrIHNpbm5lcg%3D%3D

C’era anche Khachanov, che aveva l’aria di divertirsi molto con Jannik…

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 24-09-2025 09:55

Bravo berrettini.

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 24-09-2025 09:40

Scritto da piper
@ no Sinner no Party (#4487675)
Comunque è gia il 3° anno consecutivo che va a Pechino.

Vero ma sempre per ragioni commerciali.

Se ti ricordi l’anno scorso era stata lanciata una linea con il disegno della volpe su cappello, vestiti e scarpe, poi anche una t-shirt speciale con un grande disegno dedicato al #1 che Jannik indossava durante le interviste post-gara e negli allenamenti.

Avevano fatto una linea anche per Alcaraz, che quest’anno è stato dirottato a Tokyo, rendendo Sinner il “protagonista” della campagna cinese, con Khachanov a fargli da “spalla”.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 24-09-2025 09:30

@ no Sinner no Party (#4487675)

Comunque è gia il 3° anno consecutivo che va a Pechino.

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 24-09-2025 09:13

Priscilla Hon a sua volta paga la stanchezza della vittoria su Cocciaretto.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 24-09-2025 09:12

Qualcuno si era chiesto perché Jannik sia presente al 500 di Pechino…

…semplice, ordine di Nike!

Hanno perfino preparato dei prodotti “dedicati” che sono disponibili solo per il mercato cinese, tipo il cappellino con le immagini del Divino.

Nel caso i fan americani ed in giro per il mondo si sono offesi.

Nike ha organizzato un evento, che definirei “demenziale”a forse piace ai bambini, con 5 tenniste top come Raducanu, Anisimova, Osaka, Zheng ed Andreeva.

Ad un certo punto Jannik ha dovuto giocare usando una SCARPA al posto della racchetta!

Ecco qualche scena su YouTube:

https://m.youtube.com/watch?v=XhNviRlB6H4&pp=ygUNamFubmlrIHNpbm5lcg%3D%3D

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 24-09-2025 08:29

Mi sento in questo caso di giustificare la campionessa del mondo Bronzetti, avrà certamente pagato la stanchezza, altrimenti non si spiega questa sconfitta.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 24-09-2025 08:25

Scritto da Brufen

Scritto da piper
@ Gaz (#4487629)
Bisogna ricercare notizie in rete. Non trovo nulla sul sito ITF.

È sotto l’egida di Tennis Europe. Comunque il gazzaro era sarcastico, intendeva sottolineare il “disastro” del contingente italico. Magari sorvolando sul fatto che l’unica VERA delusione, purtroppo ormai neanche troppo inaspettata, è arrivata dalla Sara. Ovvero colei che LUI, nella sua somma incompetenza, aveva additato come la grande star del futuro…

Chi parla in questo modo è gente che non conosce Gaz,si esprime sempre in modo così superficiale mettendomi in bocca parole sue ,senza ponderare le mie parole che sono da sempre ben appropriate.
Di nessuna ho mai usato termini di certezza “Sarà una futura star”
Questa è roba che fanno altri,gli incompetenti, recentemente accostato alla Grant,io su Sara ho utilizzato da un paio di anni la frase “la più grande promessa del tennis italiano” lo è ancora,dati alla mano,ma più per il vuoto attorno, perché anche la Sara sta a poco a poco perdendo terreno,e se esce una nuova ragazza molto promettente dovrà retrocedere se non riprende la via.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 24-09-2025 07:52

@ Brufen (#4487639)

Io veramente volevo utilizzare la pagina della rassegna iridata europea under 16 per fare il punto sul tennis giovanile italiano in generale dalle under 20 in giù,cosa che non avevo ancora fatto,ma siamo ormai quasi a ottobre.
Il contingente italiano under 16 è stato disintegrato,ma era nelle aspettative, guardo settimanalmente i risultati anche dei tornei under 16 e addirittura 14 da gennaio, niente o poco ce stato da rilevare.
Ma è salendo alle under 18 juniores che la situazione è inconcepibile, siamo passati da anni miseri che ci ha portato a questo 2025 con la speranza che qualcosa si sarebbe alla fine certamente mosso, invece…. è stato l’anno più buio da quando seguo le juniores,non avevamo una top 100 a gennaio,dopo ben 9 mesi non abbiamo una top 150 a Ottobre.
Poi bisogna aprire la pagina delle under 20 dopo 2 anni di tornei professionistici,quelle venute su con più aspettative,Alvisi,Pace,Paganetti,Basiletti,la stessa Pedone,Valente,ecc..
Cosa stanno combinando nella pagina ITF italiane?

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 24-09-2025 07:45

Scritto da Brufen
Oh, due belle notizie… Berrettini vince, e Munar perde!

Berrettini che vince è sicuramente una bella notizia, Munar che perde non me ne può interessare poi molto, va bene solo perché ha perso da un italiano. Invece un’altra bella notizia sarebbe Alcaraz che perde se da Sinner ancora meglio.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 24-09-2025 07:21

Scritto da piper
@ Gaz (#4487629)
Bisogna ricercare notizie in rete. Non trovo nulla sul sito ITF.

È sotto l’egida di Tennis Europe. Comunque il gazzaro era sarcastico, intendeva sottolineare il “disastro” del contingente italico. Magari sorvolando sul fatto che l’unica VERA delusione, purtroppo ormai neanche troppo inaspettata, è arrivata dalla Sara. Ovvero colei che LUI, nella sua somma incompetenza, aveva additato come la grande star del futuro…

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 24-09-2025 07:14

Scritto da Gaz
Off topic.
Insomma redazione,cosa è successo al torneo under 16 di Parma?
Avete iniziato domenica con il titolo Grande inizio della squadra italiana agli europei a Parma ” e poi….
Come stanno andando le cose? Hanno forse sospeso il torneo? Piove a Parma?
Ma si può sapere qualcosa?
Ci avete lasciato così,nel mezzo del cammin.
Le intenzioni sembrano buone per dare spazio a questo torneo comtinentale giovanile che ospita la città emiliana.
Bohhhh
State peggiorando sempre più,da Sinnner siete nel pallone.

Madonna che squallido che sei.

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 24-09-2025 07:13

Ottimo risveglio con una notizia per me inattesa. Risurrezione di Matteo. Il rodaggio continua

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lukaa 24-09-2025 07:03

Oh una bella notizia al risveglio. Contento per la vittoria netta di Matteo. Forza così.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 24-09-2025 07:01

Oh, due belle notizie… Berrettini vince, e Munar perde!

😀

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 24-09-2025 07:00

@ Gaz (#4487629)

Bisogna ricercare notizie in rete. Non trovo nulla sul sito ITF.

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Gaz (Guest) 24-09-2025 06:36

Off topic.
Insomma redazione,cosa è successo al torneo under 16 di Parma?
Avete iniziato domenica con il titolo Grande inizio della squadra italiana agli europei a Parma ” e poi….
Come stanno andando le cose? Hanno forse sospeso il torneo? Piove a Parma?
Ma si può sapere qualcosa?
Ci avete lasciato così,nel mezzo del cammin.
Le intenzioni sembrano buone per dare spazio a questo torneo comtinentale giovanile che ospita la città emiliana.
Bohhhh
State peggiorando sempre più,da Sinnner siete nel pallone.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Irlandero 24-09-2025 06:22

La levataccia è valsa!!! Partita solida di Matteo. Finalmente. Alla prossima! Ciao

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 24-09-2025 05:47

Bravo Matteo!

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Irlandero
piper 24-09-2025 05:47

Buon esordio per Berretto contro un Munar un po’ falloso nel 2° set.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
piper 24-09-2025 05:08

1° set Matteo.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Irlandero
Irlandero 24-09-2025 04:15

@ piper (#4487619)

Eccomi qua! Ciao e forza Matteone!

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
Irlandero 24-09-2025 04:14

Scritto da Ozzastru
Forza Matteo!!!

Buongiorno/Buonanotte… dai si! Forza Matteo!!! 😀

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 24-09-2025 04:12

Buongiorno. E forza The Hammer!

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Irlandero
Ozzastru (Guest) 24-09-2025 03:51

Forza Matteo!!!

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Irlandero