ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo tre azzurri (LIVE)

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Turno Qualificazione, cemento

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukicvs Rei Sakamoto

Juan Manuel Cerundolo vs Sho Shimabukuro (Non prima 05:30)



Il match deve ancora iniziare

Kinoshita Group Show Court – ore 04:00

Mattia Bellucci vs Ethan Quinn



Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovics vs Matteo Arnaldi (Non prima 05:30)



Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto vs Nuno Borges / Rafael Matos



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Fernando Romboli/ Jan Zielinskivs Ariel Behar/ Luciano Darderi

WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Turno Qualificazione F. – 1° Turno Quali M., cemento

Il match deve ancora iniziare

Elsa Jacquemotvs Victoria Jimenez Kasintseva

Emiliana Arango vs Ella Seidel



Il match deve ancora iniziare

Anna Bondar vs Diane Parry



Il match deve ancora iniziare

Brad Drewett – ore 05:00

Yi Zhou vs David Goffin



Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong vs Arthur Cazaux



Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino vs Alexander Shevchenko



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 05:00

Arthur Rinderknech vs Nishesh Basavareddy



Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys vs Aoran Wang



Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate vs Jesper de Jong



Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Aoran Wang / Yi Zhou



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 05:00

Cristina Bucsa vs Maria Lourdes Carle



Il match deve ancora iniziare

Varvara Lepchenko vs Aliaksandra Sasnovich



Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima vs Joanna Garland



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 05:00

Terence Atmane vs Fajing Sun



Il match deve ancora iniziare

Christopher O’Connell vs Botic van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Romain Arneodo / Sander Gille (Non prima 07:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 05:00

Lanlana Tararudee vs Katie Volynets



Il match deve ancora iniziare

Viktoriya Tomova vs Janice Tjen



Il match deve ancora iniziare

Maddison Inglis vs Rebeka Masarova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Zakharovavs Greet Minnen

Dalma Galfi vs Katarzyna Kawa



Il match deve ancora iniziare

Elisabetta Cocciaretto vs Priscilla Hon



Il match deve ancora iniziare