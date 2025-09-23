ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo tre azzurri (LIVE)
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Turno Qualificazione, cemento
Colosseum – ore 04:00
Aleksandar Vukic vs Rei Sakamoto
Juan Manuel Cerundolo vs Sho Shimabukuro (Non prima 05:30)
Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Mattia Bellucci vs Ethan Quinn
Marton Fucsovics vs Matteo Arnaldi (Non prima 05:30)
Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto vs Nuno Borges / Rafael Matos
Court 1 – ore 05:00
Fernando Romboli / Jan Zielinski vs Ariel Behar / Luciano Darderi
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Turno Qualificazione F. – 1° Turno Quali M., cemento
Moon – ore 05:00
Elsa Jacquemot vs Victoria Jimenez Kasintseva
Emiliana Arango vs Ella Seidel
Anna Bondar vs Diane Parry
Brad Drewett – ore 05:00
Yi Zhou vs David Goffin
Coleman Wong vs Arthur Cazaux
Adrian Mannarino vs Alexander Shevchenko
Court 3 – ore 05:00
Arthur Rinderknech vs Nishesh Basavareddy
Quentin Halys vs Aoran Wang
Tristan Schoolkate vs Jesper de Jong
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Aoran Wang / Yi Zhou
Court 5 – ore 05:00
Cristina Bucsa vs Maria Lourdes Carle
Varvara Lepchenko vs Aliaksandra Sasnovich
Moyuka Uchijima vs Joanna Garland
Court 4 – ore 05:00
Terence Atmane vs Fajing Sun
Christopher O’Connell vs Botic van de Zandschulp
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Romain Arneodo / Sander Gille (Non prima 07:00)
Court 6 – ore 05:00
Lanlana Tararudee vs Katie Volynets
Viktoriya Tomova vs Janice Tjen
Maddison Inglis vs Rebeka Masarova
Court 7 – ore 05:00
Anastasia Zakharova vs Greet Minnen
Dalma Galfi vs Katarzyna Kawa
Elisabetta Cocciaretto vs Priscilla Hon
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit