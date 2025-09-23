Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo tre azzurri (LIVE)

23/09/2025 00:35
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Turno Qualificazione, cemento

Colosseum – ore 04:00
Aleksandar Vukic AUS vs Rei Sakamoto JPN
Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Sho Shimabukuro JPN (Non prima 05:30)

Il match deve ancora iniziare



Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Mattia Bellucci ITA vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovics HUN vs Matteo Arnaldi ITA (Non prima 05:30)

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN / Rei Sakamoto JPN vs Nuno Borges POR / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:00
Fernando Romboli BRA / Jan Zielinski POL vs Ariel Behar URU / Luciano Darderi ITA
Il match deve ancora iniziare





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Turno Qualificazione F. – 1° Turno Quali M., cemento

Moon – ore 05:00
Elsa Jacquemot FRA vs Victoria Jimenez Kasintseva AND
Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL vs Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

Anna Bondar HUN vs Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare



Brad Drewett – ore 05:00
Yi Zhou CHN vs David Goffin BEL

Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong HKG vs Arthur Cazaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Alexander Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 05:00
Arthur Rinderknech FRA vs Nishesh Basavareddy USA

Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys FRA vs Aoran Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Jesper de Jong NED

Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Aoran Wang CHN / Yi Zhou CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 05:00
Cristina Bucsa ESP vs Maria Lourdes Carle ARG

Il match deve ancora iniziare

Varvara Lepchenko USA vs Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN vs Joanna Garland TPE

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 05:00
Terence Atmane FRA vs Fajing Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

Christopher O’Connell AUS vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Romain Arneodo MON / Sander Gille BEL (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 05:00
Lanlana Tararudee THA vs Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare

Viktoriya Tomova BUL vs Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Maddison Inglis AUS vs Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 05:00
Anastasia Zakharova RUS vs Greet Minnen BEL
Il match deve ancora iniziare

Dalma Galfi HUN vs Katarzyna Kawa POL

Il match deve ancora iniziare

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Priscilla Hon AUS

Il match deve ancora iniziare

