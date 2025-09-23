Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Cocciaretto si ferma al turno decisivo delle qualificazioni. Eliminati Bellucci e Arnaldi. Out al primo turno Vavassori

23/09/2025 11:34 42 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

ATP 500 Pechino – Vavassori out al primo turno delle qualificazioni
Finisce subito l’avventura di Andrea Vavassori nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Pechino. L’azzurro, entrato in tabellone come alternate, è stato sconfitto dal francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-3 6-1.
Vavassori era partito bene portandosi avanti 3-2 nel primo set senza break, ma da lì ha subito un pesante parziale di 10 giochi a 1, cedendo nettamente il passo al più esperto rivale.

ATP 500 Tokyo – Eliminati Bellucci e Arnaldi, restano Darderi e Berrettini
Niente main draw per Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi, entrambi sconfitti all’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo 2025. Bellucci, seconda testa di serie, ha ceduto al giovane statunitense Ethan Quinn per 4-6 6-4 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia, sprecando diverse palle break. Arnaldi, invece, non ha sfruttato un vantaggio di 4-1 nel primo set e si è arreso a Marton Fucsovics per 7-5 6-2.
In attesa di un eventuale ripescaggio da lucky loser, restano due gli italiani già presenti nel tabellone principale: Luciano Darderi e Matteo Berrettini.

JPN Md con i qualificati
(1) Carlos Alcaraz ESP vs Sebastian Baez ARG
Zizou Bergs BEL vs Alejandro Tabilo CHI
Jordan Thompson AUS vs Brandon Nakashima USA
(Q) Marton Fucsovics HUN vs (8) Frances Tiafoe USA

(4) Casper Ruud NOR vs (WC) Shintaro Mochizuki JPN
Jaume Munar ESP vs Matteo Berrettini ITA
Damir Dzumhur BIH vs (Q) Aleksandar Vukic AUS
Daniel Altmaier GER vs (7) Denis Shapovalov CAN

(6) Ugo Humbert FRA vs (PR) Jenson Brooksby USA
(WC) Yoshihito Nishioka JPN vs Luciano Darderi ITA
Alex Michelsen USA vs (Q) Ethan Quinn USA
Hamad Medjedovic SRB vs (3) Holger Rune DEN

(5) Tomas Machac CZE vs (Q) Sho Shimabukuro JPN
Marcos Giron USA vs Sebastian Korda USA
(WC) Yosuke Watanuki JPN vs Nuno Borges POR
Gabriel Diallo CAN vs (2) Taylor Fritz USA

WTA 1000 Pechino – Cocciaretto si ferma al turno decisivo delle qualificazioni
Finisce al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto nelle qualificazioni del WTA 1000 di Pechino. Reduce dal trionfo in Billie Jean King Cup, l’azzurra non è riuscita a superare l’australiana Priscilla Hon, che si è imposta con un netto 6-2 6-4 in un’ora e 31 minuti di gioco.
La marchigiana ha lottato soprattutto nel secondo set, dove ha annullato due match point e recuperato un break, ma la numero 108 WTA ha chiuso con autorità alla prima occasione. Cocciaretto ha terminato l’incontro senza ace, con tre doppi falli e il 64% di prime in campo, salvando solo una delle sei palle break concesse.

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Turno Qualificazione, cemento

Colosseum – ore 04:00
Aleksandar Vukic AUS vs Rei Sakamoto JPN

ATP Tokyo
Aleksandar Vukic
6
7
Rei Sakamoto
4
6
Vincitore: Vukic
Mostra dettagli

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Sho Shimabukuro JPN (Non prima 05:30)

ATP Tokyo
Juan Manuel Cerundolo [4]
4
3
Sho Shimabukuro
6
6
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli



Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Mattia Bellucci ITA vs Ethan Quinn USA

ATP Tokyo
Mattia Bellucci [2]
6
4
5
Ethan Quinn [7]
4
6
7
Vincitore: Quinn
Mostra dettagli

Marton Fucsovics HUN vs Matteo Arnaldi ITA (Non prima 05:30)

ATP Tokyo
Marton Fucsovics [1]
7
6
Matteo Arnaldi [5]
5
2
Vincitore: Fucsovics
Mostra dettagli

Shintaro Mochizuki JPN / Rei Sakamoto JPN vs Nuno Borges POR / Rafael Matos BRA

ATP Tokyo
Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto
6
7
8
Nuno Borges / Rafael Matos [2]
7
6
10
Vincitore: Borges / Matos
Court 1 – ore 05:00



Court 1 – ore 05:00
Fernando Romboli BRA / Jan Zielinski POL vs Ariel Behar URU / Luciano Darderi ITA

ATP Tokyo
Fernando Romboli / Jan Zielinski [1]
6
6
Ariel Behar / Luciano Darderi
3
3
Vincitore: Romboli / Zielinski
Mostra dettagli





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Turno Qualificazione F. – 1° Turno Quali M., cemento

Moon – ore 05:00
Elsa Jacquemot FRA vs Victoria Jimenez Kasintseva AND

WTA Beijing
Elsa Jacquemot [2]
0
3
2
0
Victoria Jimenez Kasintseva [18]
0
6
6
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Mostra dettagli

Emiliana Arango COL vs Ella Seidel GER

WTA Beijing
Emiliana Arango [1]
0
4
5
0
Ella Seidel [15]
0
6
7
0
Vincitore: Seidel
Mostra dettagli

Anna Bondar HUN vs Diane Parry FRA

WTA Beijing
Anna Bondar [9]
0
6
6
0
Diane Parry [13]
0
0
4
0
Vincitore: Bondar
Mostra dettagli



Brad Drewett – ore 05:00
Yi Zhou CHN vs David Goffin BEL

ATP Beijing
Yi Zhou
4
6
5
David Goffin [8]
6
3
7
Vincitore: Goffin
Mostra dettagli

Coleman Wong HKG vs Arthur Cazaux FRA

ATP Beijing
Coleman Wong
6
2
6
Arthur Cazaux [7]
4
6
7
Vincitore: Cazaux
Mostra dettagli

Adrian Mannarino FRA vs (alt) Andrea Vavassori ITA

ATP Beijing
Adrian Mannarino [1]
6
6
Andrea Vavassori
3
1
Vincitore: Mannarino
Court 3 – ore 05:00



Court 3 – ore 05:00
Arthur Rinderknech FRA vs Nishesh Basavareddy USA

ATP Beijing
Arthur Rinderknech [2]
6
6
Nishesh Basavareddy
4
4
Vincitore: Rinderknech
Mostra dettagli

Quentin Halys FRA vs Aoran Wang CHN

ATP Beijing
Quentin Halys [4]
6
6
Aoran Wang
0
2
Vincitore: Halys
Mostra dettagli

Tristan Schoolkate AUS vs Jesper de Jong NED

ATP Beijing
Tristan Schoolkate
6
6
4
Jesper de Jong [5]
4
7
6
Vincitore: de Jong
Mostra dettagli

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Aoran Wang CHN / Yi Zhou CHN

ATP Beijing
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [1]
6
7
Aoran Wang / Yi Zhou
3
6
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Court 5 – ore 05:00



Court 5 – ore 05:00
Cristina Bucsa ESP vs Maria Lourdes Carle ARG

WTA Beijing
Cristina Bucsa [3]
0
7
6
0
Maria Lourdes Carle [22]
0
5
4
0
Vincitore: Bucsa
Mostra dettagli

Varvara Lepchenko USA vs Aliaksandra Sasnovich BLR

WTA Beijing
Varvara Lepchenko
0
4
1
0
Aliaksandra Sasnovich [23]
0
6
6
0
Vincitore: Sasnovich
Mostra dettagli

Moyuka Uchijima JPN vs Joanna Garland TPE

WTA Beijing
Moyuka Uchijima [7]
6
2
6
Joanna Garland [24]
2
6
1
Vincitore: Uchijima
Court 4 – ore 05:00



Court 4 – ore 05:00
Terence Atmane FRA vs Fajing Sun CHN

ATP Beijing
Terence Atmane [3]
6
6
Fajing Sun
4
1
Vincitore: Atmane
Mostra dettagli

Christopher O’Connell AUS vs Botic van de Zandschulp NED

ATP Beijing
Christopher O'Connell
2
2
Botic van de Zandschulp [6]
6
6
Vincitore: van de Zandschulp
Mostra dettagli

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Romain Arneodo MON / Sander Gille BEL (Non prima 07:00)

ATP Beijing
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
5
6
6
Romain Arneodo / Sander Gille [2]
7
4
10
Vincitore: Arneodo / Gille
Court 6 – ore 05:00



Court 6 – ore 05:00
Lanlana Tararudee THA vs Katie Volynets USA

WTA Beijing
Lanlana Tararudee
6
6
3
Katie Volynets [16]
3
7
6
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

Viktoriya Tomova BUL vs Janice Tjen INA

WTA Beijing
Viktoriya Tomova [10]
0
2
6
0
Janice Tjen [14]
0
6
7
0
Vincitore: Tjen
Mostra dettagli

Maddison Inglis AUS vs Rebeka Masarova SUI

WTA Beijing
Maddison Inglis
4
7
7
Rebeka Masarova [20]
6
6
5
Vincitore: Inglis
Court 7 – ore 05:00



Court 7 – ore 05:00
Anastasia Zakharova RUS vs Greet Minnen BEL

WTA Beijing
Anastasia Zakharova [4]
0
6
6
0
Greet Minnen [19]
0
2
1
0
Vincitore: Zakharova
Mostra dettagli

Dalma Galfi HUN vs Katarzyna Kawa POL

WTA Beijing
Dalma Galfi [11]
0
7
6
0
Katarzyna Kawa [21]
0
5
2
0
Vincitore: Galfi
Mostra dettagli

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Priscilla Hon AUS

WTA Beijing
Elisabetta Cocciaretto [6]
0
2
4
0
Priscilla Hon [17]
0
6
6
0
Vincitore: Hon
TAG:

