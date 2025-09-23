ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Cocciaretto si ferma al turno decisivo delle qualificazioni. Eliminati Bellucci e Arnaldi. Out al primo turno Vavassori

ATP 500 Pechino – Vavassori out al primo turno delle qualificazioni

Finisce subito l’avventura di Andrea Vavassori nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Pechino. L’azzurro, entrato in tabellone come alternate, è stato sconfitto dal francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-3 6-1.

Vavassori era partito bene portandosi avanti 3-2 nel primo set senza break, ma da lì ha subito un pesante parziale di 10 giochi a 1, cedendo nettamente il passo al più esperto rivale.

ATP 500 Tokyo – Eliminati Bellucci e Arnaldi, restano Darderi e Berrettini

Niente main draw per Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi, entrambi sconfitti all’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo 2025. Bellucci, seconda testa di serie, ha ceduto al giovane statunitense Ethan Quinn per 4-6 6-4 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia, sprecando diverse palle break. Arnaldi, invece, non ha sfruttato un vantaggio di 4-1 nel primo set e si è arreso a Marton Fucsovics per 7-5 6-2.

In attesa di un eventuale ripescaggio da lucky loser, restano due gli italiani già presenti nel tabellone principale: Luciano Darderi e Matteo Berrettini.

Md con i qualificati

(1) Carlos Alcaraz vs Sebastian Baez

Zizou Bergs vs Alejandro Tabilo

Jordan Thompson vs Brandon Nakashima

(Q) Marton Fucsovics vs (8) Frances Tiafoe

(4) Casper Ruud vs (WC) Shintaro Mochizuki

Jaume Munar vs Matteo Berrettini

Damir Dzumhur vs (Q) Aleksandar Vukic

Daniel Altmaier vs (7) Denis Shapovalov

(6) Ugo Humbert vs (PR) Jenson Brooksby

(WC) Yoshihito Nishioka vs Luciano Darderi

Alex Michelsen vs (Q) Ethan Quinn

Hamad Medjedovic vs (3) Holger Rune

(5) Tomas Machac vs (Q) Sho Shimabukuro

Marcos Giron vs Sebastian Korda

(WC) Yosuke Watanuki vs Nuno Borges

Gabriel Diallo vs (2) Taylor Fritz

WTA 1000 Pechino – Cocciaretto si ferma al turno decisivo delle qualificazioni

Finisce al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto nelle qualificazioni del WTA 1000 di Pechino. Reduce dal trionfo in Billie Jean King Cup, l’azzurra non è riuscita a superare l’australiana Priscilla Hon, che si è imposta con un netto 6-2 6-4 in un’ora e 31 minuti di gioco.

La marchigiana ha lottato soprattutto nel secondo set, dove ha annullato due match point e recuperato un break, ma la numero 108 WTA ha chiuso con autorità alla prima occasione. Cocciaretto ha terminato l’incontro senza ace, con tre doppi falli e il 64% di prime in campo, salvando solo una delle sei palle break concesse.

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Turno Qualificazione, cemento

Colosseum – ore 04:00

Aleksandar Vukic vs Rei Sakamoto



ATP Tokyo Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 6 7 Rei Sakamoto Rei Sakamoto 4 6 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* ace 3-1* df 3*-2 ace 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 R. Sakamoto 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Vukic 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 40-A A-40 3-4 → 4-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Vukic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 R. Sakamoto 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Sakamoto 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Juan Manuel Cerundolo vs Sho Shimabukuro (Non prima 05:30)



ATP Tokyo Juan Manuel Cerundolo [4] Juan Manuel Cerundolo [4] 4 3 Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 6 6 Vincitore: Shimabukuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 df 3-4 → 3-5 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Kinoshita Group Show Court – ore 04:00

Mattia Bellucci vs Ethan Quinn



ATP Tokyo Mattia Bellucci [2] Mattia Bellucci [2] 6 4 5 Ethan Quinn [7] Ethan Quinn [7] 4 6 7 Vincitore: Quinn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-6 → 5-7 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Quinn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 E. Quinn 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Quinn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Quinn 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Marton Fucsovics vs Matteo Arnaldi (Non prima 05:30)



ATP Tokyo Marton Fucsovics [1] Marton Fucsovics [1] 7 6 Matteo Arnaldi [5] Matteo Arnaldi [5] 5 2 Vincitore: Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto vs Nuno Borges / Rafael Matos



ATP Tokyo Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto 6 7 8 Nuno Borges / Rafael Matos [2] Nuno Borges / Rafael Matos [2] 7 6 10 Vincitore: Borges / Matos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 N. Borges / Matos 0-1 1-1 1-2 1-3 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 ace 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* df 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 N. Borges / Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 N. Borges / Matos 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Borges / Matos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 N. Borges / Matos 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Borges / Matos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Borges / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 N. Borges / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 6-5 → 6-6 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 30-15 5-5 → 6-5 N. Borges / Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Borges / Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Borges / Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 N. Borges / Matos 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 N. Borges / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Mochizuki / Sakamoto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 05:00

Fernando Romboli / Jan Zielinski vs Ariel Behar / Luciano Darderi



ATP Tokyo Fernando Romboli / Jan Zielinski [1] Fernando Romboli / Jan Zielinski [1] 6 6 Ariel Behar / Luciano Darderi Ariel Behar / Luciano Darderi 3 3 Vincitore: Romboli / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Behar / Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Behar / Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 F. Romboli / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Behar / Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Turno Qualificazione F. – 1° Turno Quali M., cemento

Moon – ore 05:00

Elsa Jacquemot vs Victoria Jimenez Kasintseva



WTA Beijing Elsa Jacquemot [2] Elsa Jacquemot [2] 0 3 2 0 Victoria Jimenez Kasintseva [18] • Victoria Jimenez Kasintseva [18] 0 6 6 0 Vincitore: Jimenez Kasintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Victoria Jimenez Kasintseva 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Emiliana Arango vs Ella Seidel



WTA Beijing Emiliana Arango [1] • Emiliana Arango [1] 0 4 5 0 Ella Seidel [15] Ella Seidel [15] 0 6 7 0 Vincitore: Seidel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emiliana Arango 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ella Seidel 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Anna Bondar vs Diane Parry



WTA Beijing Anna Bondar [9] • Anna Bondar [9] 0 6 6 0 Diane Parry [13] Diane Parry [13] 0 0 4 0 Vincitore: Bondar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Bondar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Brad Drewett – ore 05:00

Yi Zhou vs David Goffin



ATP Beijing Yi Zhou Yi Zhou 4 6 5 David Goffin [8] David Goffin [8] 6 3 7 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Y. Zhou 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Y. Zhou 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Zhou 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Y. Zhou 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 3-1 → 3-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace df 2-1 → 3-1 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Coleman Wong vs Arthur Cazaux



ATP Beijing Coleman Wong Coleman Wong 6 2 6 Arthur Cazaux [7] Arthur Cazaux [7] 4 6 7 Vincitore: Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 C. Wong 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Wong 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 3-3 → 3-4 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Wong 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 C. Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Wong 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Wong 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Cazaux 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Wong 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 C. Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Wong 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Wong 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Adrian Mannarino vs (alt) Andrea Vavassori



ATP Beijing Adrian Mannarino [1] Adrian Mannarino [1] 6 6 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 3 1 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-0 → 5-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Vavassori 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 3 – ore 05:00

Arthur Rinderknech vs Nishesh Basavareddy



ATP Beijing Arthur Rinderknech [2] Arthur Rinderknech [2] 6 6 Nishesh Basavareddy Nishesh Basavareddy 4 4 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 N. Basavareddy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Rinderknech 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 N. Basavareddy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 N. Basavareddy 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 N. Basavareddy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 N. Basavareddy 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 N. Basavareddy 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 N. Basavareddy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Basavareddy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 N. Basavareddy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 N. Basavareddy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Quentin Halys vs Aoran Wang



ATP Beijing Quentin Halys [4] Quentin Halys [4] 6 6 Aoran Wang Aoran Wang 0 2 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Wang 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. Wang 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 A. Wang 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 5-0 → 6-0 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-0 → 5-0 A. Wang 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 A. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Tristan Schoolkate vs Jesper de Jong



ATP Beijing Tristan Schoolkate Tristan Schoolkate 6 6 4 Jesper de Jong [5] Jesper de Jong [5] 4 7 6 Vincitore: de Jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. de Jong 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. de Jong 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Schoolkate 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Schoolkate 0-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 T. Schoolkate 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 6-4 J. de Jong 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. de Jong 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-3 → 2-3 T. Schoolkate 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. de Jong 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Aoran Wang / Yi Zhou



ATP Beijing Guido Andreozzi / Manuel Guinard [1] Guido Andreozzi / Manuel Guinard [1] 6 7 Aoran Wang / Yi Zhou Aoran Wang / Yi Zhou 3 6 Vincitore: Andreozzi / Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* df 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Wang / Zhou 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 3-3 A. Wang / Zhou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Wang / Zhou 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Wang / Zhou 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-0 → 5-0 A. Wang / Zhou 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 3-0 A. Wang / Zhou 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 05:00

Cristina Bucsa vs Maria Lourdes Carle



WTA Beijing Cristina Bucsa [3] Cristina Bucsa [3] 0 7 6 0 Maria Lourdes Carle [22] Maria Lourdes Carle [22] 0 5 4 0 Vincitore: Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 1-5 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Varvara Lepchenko vs Aliaksandra Sasnovich



WTA Beijing Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 0 4 1 0 Aliaksandra Sasnovich [23] Aliaksandra Sasnovich [23] 0 6 6 0 Vincitore: Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Moyuka Uchijima vs Joanna Garland



WTA Beijing Moyuka Uchijima [7] Moyuka Uchijima [7] 6 2 6 Joanna Garland [24] Joanna Garland [24] 2 6 1 Vincitore: Uchijima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Joanna Garland 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Joanna Garland 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Joanna Garland 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Joanna Garland 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Joanna Garland 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Joanna Garland 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 05:00

Terence Atmane vs Fajing Sun



ATP Beijing Terence Atmane [3] Terence Atmane [3] 6 6 Fajing Sun Fajing Sun 4 1 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 F. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 T. Atmane 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 F. Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Atmane 15-0 30-0 1-1 → 2-1 F. Sun 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Sun 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 5-4 → 6-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-4 → 4-4 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 2-4 → 3-4 F. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 F. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Christopher O’Connell vs Botic van de Zandschulp



ATP Beijing Christopher O'Connell Christopher O'Connell 2 2 Botic van de Zandschulp [6] Botic van de Zandschulp [6] 6 6 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 0-2 → 0-3 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Romain Arneodo / Sander Gille (Non prima 07:00)



ATP Beijing Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 5 6 6 Romain Arneodo / Sander Gille [2] Romain Arneodo / Sander Gille [2] 7 4 10 Vincitore: Arneodo / Gille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 J. Schnaitter / Wallner 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 ace 4-5 4-6 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Arneodo / Gille 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 5-4 → 6-4 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Arneodo / Gille 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 3-2 → 3-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Gille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Arneodo / Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Arneodo / Gille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 Tiebreak 0-0

Court 6 – ore 05:00

Lanlana Tararudee vs Katie Volynets



WTA Beijing Lanlana Tararudee Lanlana Tararudee 6 6 3 Katie Volynets [16] Katie Volynets [16] 3 7 6 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 3*-2 3-3* 3-4* 3*-5 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Viktoriya Tomova vs Janice Tjen



WTA Beijing Viktoriya Tomova [10] Viktoriya Tomova [10] 0 2 6 0 Janice Tjen [14] • Janice Tjen [14] 0 6 7 0 Vincitore: Tjen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Janice Tjen 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-3 → 2-4 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Viktoriya Tomova 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Janice Tjen 15-0 40-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Maddison Inglis vs Rebeka Masarova



WTA Beijing Maddison Inglis Maddison Inglis 4 7 7 Rebeka Masarova [20] Rebeka Masarova [20] 6 6 5 Vincitore: Inglis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Maddison Inglis 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Maddison Inglis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Rebeka Masarova 15-40 3-3 → 4-3 Maddison Inglis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Maddison Inglis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Maddison Inglis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 5*-3 5*-4 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Maddison Inglis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Maddison Inglis 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Maddison Inglis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Maddison Inglis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Maddison Inglis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Maddison Inglis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Maddison Inglis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Maddison Inglis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Maddison Inglis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 7 – ore 05:00

Anastasia Zakharova vs Greet Minnen



WTA Beijing Anastasia Zakharova [4] Anastasia Zakharova [4] 0 6 6 0 Greet Minnen [19] • Greet Minnen [19] 0 2 1 0 Vincitore: Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Greet Minnen 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Dalma Galfi vs Katarzyna Kawa



WTA Beijing Dalma Galfi [11] Dalma Galfi [11] 0 7 6 0 Katarzyna Kawa [21] Katarzyna Kawa [21] 0 5 2 0 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Katarzyna Kawa 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Elisabetta Cocciaretto vs Priscilla Hon

