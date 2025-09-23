ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Eliminati Bellucci e Arnaldi. In campo Cocciaretto e Vavassori (LIVE)

ATP 500 Tokyo – Eliminati Bellucci e Arnaldi, restano Darderi e Berrettini

Niente main draw per Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi, entrambi sconfitti all’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo 2025. Bellucci, seconda testa di serie, ha ceduto al giovane statunitense Ethan Quinn per 4-6 6-4 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia, sprecando diverse palle break. Arnaldi, invece, non ha sfruttato un vantaggio di 4-1 nel primo set e si è arreso a Marton Fucsovics per 7-5 6-2.

In attesa di un eventuale ripescaggio da lucky loser, restano due gli italiani già presenti nel tabellone principale: Luciano Darderi e Matteo Berrettini.

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Turno Qualificazione, cemento

Colosseum – ore 04:00

Aleksandar Vukic vs Rei Sakamoto



ATP Tokyo Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 6 7 Rei Sakamoto Rei Sakamoto 4 6 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* ace 3-1* df 3*-2 ace 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 R. Sakamoto 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Vukic 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 40-A A-40 3-4 → 4-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Vukic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 R. Sakamoto 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Sakamoto 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Juan Manuel Cerundolo vs Sho Shimabukuro (Non prima 05:30)



ATP Tokyo Juan Manuel Cerundolo [4] Juan Manuel Cerundolo [4] 4 3 Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 6 6 Vincitore: Shimabukuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 df 3-4 → 3-5 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Kinoshita Group Show Court – ore 04:00

Mattia Bellucci vs Ethan Quinn



ATP Tokyo Mattia Bellucci [2] Mattia Bellucci [2] 6 4 5 Ethan Quinn [7] Ethan Quinn [7] 4 6 7 Vincitore: Quinn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-6 → 5-7 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Quinn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 E. Quinn 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Quinn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Quinn 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Marton Fucsovics vs Matteo Arnaldi (Non prima 05:30)



ATP Tokyo Marton Fucsovics [1] Marton Fucsovics [1] 7 6 Matteo Arnaldi [5] Matteo Arnaldi [5] 5 2 Vincitore: Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto vs Nuno Borges / Rafael Matos



ATP Tokyo Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto 6 7 8 Nuno Borges / Rafael Matos [2] Nuno Borges / Rafael Matos [2] 7 6 10 Vincitore: Borges / Matos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 N. Borges / Matos 0-1 1-1 1-2 1-3 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 ace 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* df 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 N. Borges / Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 N. Borges / Matos 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Borges / Matos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 N. Borges / Matos 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Borges / Matos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Borges / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 N. Borges / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 6-5 → 6-6 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 30-15 5-5 → 6-5 N. Borges / Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Borges / Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Borges / Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 N. Borges / Matos 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Mochizuki / Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 N. Borges / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Mochizuki / Sakamoto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 05:00

Fernando Romboli / Jan Zielinski vs Ariel Behar / Luciano Darderi



ATP Tokyo Fernando Romboli / Jan Zielinski [1] Fernando Romboli / Jan Zielinski [1] 6 6 Ariel Behar / Luciano Darderi Ariel Behar / Luciano Darderi 3 3 Vincitore: Romboli / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Behar / Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Behar / Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 F. Romboli / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Behar / Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Behar / Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 F. Romboli / Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Turno Qualificazione F. – 1° Turno Quali M., cemento

Moon – ore 05:00

Elsa Jacquemot vs Victoria Jimenez Kasintseva



WTA Beijing Elsa Jacquemot [2] Elsa Jacquemot [2] 0 3 2 0 Victoria Jimenez Kasintseva [18] • Victoria Jimenez Kasintseva [18] 0 6 6 0 Vincitore: Jimenez Kasintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Victoria Jimenez Kasintseva 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Emiliana Arango vs Ella Seidel



WTA Beijing Emiliana Arango [1] • Emiliana Arango [1] 0 4 5 0 Ella Seidel [15] Ella Seidel [15] 0 6 7 0 Vincitore: Seidel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emiliana Arango 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ella Seidel 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Anna Bondar vs Diane Parry



WTA Beijing Anna Bondar [9] • Anna Bondar [9] 0 6 6 0 Diane Parry [13] Diane Parry [13] 0 0 4 0 Vincitore: Bondar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Bondar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Brad Drewett – ore 05:00

Yi Zhou vs David Goffin



ATP Beijing Yi Zhou Yi Zhou 4 6 5 David Goffin [8] David Goffin [8] 6 3 7 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Y. Zhou 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Y. Zhou 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Zhou 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Y. Zhou 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 3-1 → 3-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace df 2-1 → 3-1 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Coleman Wong vs Arthur Cazaux



ATP Beijing Coleman Wong Coleman Wong 6 2 6 Arthur Cazaux [7] Arthur Cazaux [7] 4 6 7 Vincitore: Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 C. Wong 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Wong 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 3-3 → 3-4 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Wong 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 C. Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Wong 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Wong 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Cazaux 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Wong 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 C. Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Wong 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Wong 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Adrian Mannarino vs (alt) Andrea Vavassori



ATP Beijing Adrian Mannarino [1] • Adrian Mannarino [1] 30 6 0 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 15 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Vavassori 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 3 – ore 05:00

Arthur Rinderknech vs Nishesh Basavareddy



ATP Beijing Arthur Rinderknech [2] Arthur Rinderknech [2] 6 6 Nishesh Basavareddy Nishesh Basavareddy 4 4 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 N. Basavareddy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Rinderknech 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 N. Basavareddy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 N. Basavareddy 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 N. Basavareddy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 N. Basavareddy 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 N. Basavareddy 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 N. Basavareddy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Basavareddy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 N. Basavareddy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 N. Basavareddy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Quentin Halys vs Aoran Wang



ATP Beijing Quentin Halys [4] Quentin Halys [4] 6 6 Aoran Wang Aoran Wang 0 2 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Wang 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. Wang 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 A. Wang 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 5-0 → 6-0 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-0 → 5-0 A. Wang 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 A. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Tristan Schoolkate vs Jesper de Jong



ATP Beijing Tristan Schoolkate Tristan Schoolkate 6 6 4 Jesper de Jong [5] Jesper de Jong [5] 4 7 6 Vincitore: de Jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. de Jong 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. de Jong 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Schoolkate 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Schoolkate 0-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 T. Schoolkate 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 6-4 J. de Jong 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. de Jong 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-3 → 2-3 T. Schoolkate 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. de Jong 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Aoran Wang / Yi Zhou



ATP Beijing Guido Andreozzi / Manuel Guinard [1] • Guido Andreozzi / Manuel Guinard [1] 0 6 4 Aoran Wang / Yi Zhou Aoran Wang / Yi Zhou 0 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Andreozzi / Guinard 4-5 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 3-3 A. Wang / Zhou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Wang / Zhou 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Wang / Zhou 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-0 → 5-0 A. Wang / Zhou 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 3-0 A. Wang / Zhou 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 05:00

Cristina Bucsa vs Maria Lourdes Carle



WTA Beijing Cristina Bucsa [3] Cristina Bucsa [3] 0 7 6 0 Maria Lourdes Carle [22] Maria Lourdes Carle [22] 0 5 4 0 Vincitore: Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 1-5 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Varvara Lepchenko vs Aliaksandra Sasnovich



WTA Beijing Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 0 4 1 0 Aliaksandra Sasnovich [23] Aliaksandra Sasnovich [23] 0 6 6 0 Vincitore: Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Moyuka Uchijima vs Joanna Garland



WTA Beijing Moyuka Uchijima [7] Moyuka Uchijima [7] 6 2 6 Joanna Garland [24] Joanna Garland [24] 2 6 1 Vincitore: Uchijima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Joanna Garland 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Joanna Garland 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Joanna Garland 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Joanna Garland 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Joanna Garland 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Joanna Garland 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Joanna Garland 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 05:00

Terence Atmane vs Fajing Sun



ATP Beijing Terence Atmane [3] Terence Atmane [3] 6 6 Fajing Sun Fajing Sun 4 1 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 F. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 T. Atmane 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 F. Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Atmane 15-0 30-0 1-1 → 2-1 F. Sun 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Sun 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 5-4 → 6-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-4 → 4-4 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 2-4 → 3-4 F. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 F. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Christopher O’Connell vs Botic van de Zandschulp



ATP Beijing Christopher O'Connell Christopher O'Connell 2 2 Botic van de Zandschulp [6] Botic van de Zandschulp [6] 6 6 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 0-2 → 0-3 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Romain Arneodo / Sander Gille (Non prima 07:00)



ATP Beijing Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 5 6 6 Romain Arneodo / Sander Gille [2] Romain Arneodo / Sander Gille [2] 7 4 10 Vincitore: Arneodo / Gille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 J. Schnaitter / Wallner 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 ace 4-5 4-6 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Arneodo / Gille 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 5-4 → 6-4 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Arneodo / Gille 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 3-2 → 3-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Gille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Arneodo / Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Arneodo / Gille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 Tiebreak 0-0

Court 6 – ore 05:00

Lanlana Tararudee vs Katie Volynets



WTA Beijing Lanlana Tararudee Lanlana Tararudee 6 6 3 Katie Volynets [16] Katie Volynets [16] 3 7 6 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 3*-2 3-3* 3-4* 3*-5 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Viktoriya Tomova vs Janice Tjen



WTA Beijing Viktoriya Tomova [10] Viktoriya Tomova [10] 0 2 6 0 Janice Tjen [14] • Janice Tjen [14] 0 6 7 0 Vincitore: Tjen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Janice Tjen 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-3 → 2-4 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Viktoriya Tomova 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Janice Tjen 15-0 40-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Maddison Inglis vs Rebeka Masarova



WTA Beijing Maddison Inglis • Maddison Inglis 15 4 0 Rebeka Masarova [20] Rebeka Masarova [20] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Maddison Inglis 15-0 0-2 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Maddison Inglis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Maddison Inglis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Maddison Inglis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Maddison Inglis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Maddison Inglis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 7 – ore 05:00

Anastasia Zakharova vs Greet Minnen



WTA Beijing Anastasia Zakharova [4] Anastasia Zakharova [4] 0 6 6 0 Greet Minnen [19] • Greet Minnen [19] 0 2 1 0 Vincitore: Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Greet Minnen 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Dalma Galfi vs Katarzyna Kawa



WTA Beijing Dalma Galfi [11] Dalma Galfi [11] 0 7 6 0 Katarzyna Kawa [21] Katarzyna Kawa [21] 0 5 2 0 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Katarzyna Kawa 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Elisabetta Cocciaretto vs Priscilla Hon

