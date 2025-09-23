ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Eliminati Bellucci e Arnaldi. In campo Cocciaretto e Vavassori (LIVE)

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
ATP 500 Tokyo – Eliminati Bellucci e Arnaldi, restano Darderi e Berrettini
Niente main draw per Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi, entrambi sconfitti all’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo 2025. Bellucci, seconda testa di serie, ha ceduto al giovane statunitense Ethan Quinn per 4-6 6-4 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia, sprecando diverse palle break. Arnaldi, invece, non ha sfruttato un vantaggio di 4-1 nel primo set e si è arreso a Marton Fucsovics per 7-5 6-2.
In attesa di un eventuale ripescaggio da lucky loser, restano due gli italiani già presenti nel tabellone principale: Luciano Darderi e Matteo Berrettini.
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – Turno Qualificazione, cemento
Aleksandar Vukic vs Rei Sakamoto
ATP Tokyo
Aleksandar Vukic
6
7
Rei Sakamoto
4
6
Vincitore: Vukic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
2-1*
ace
3-1*
df
3*-2
ace
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
A. Vukic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
A. Vukic
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
ace
40-40
40-A
A-40
3-4 → 4-4
A. Vukic
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
A. Vukic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
R. Sakamoto
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
R. Sakamoto
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Vukic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-1 → 1-2
Juan Manuel Cerundolo vs Sho Shimabukuro (Non prima 05:30)
ATP Tokyo
Juan Manuel Cerundolo [4]
4
3
Sho Shimabukuro
6
6
Vincitore: Shimabukuro
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
J. Manuel Cerundolo
3-4 → 3-5
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-3 → 3-3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
J. Manuel Cerundolo
1-2 → 2-2
S. Shimabukuro
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Manuel Cerundolo
1-2 → 2-2
J. Manuel Cerundolo
0-1 → 1-1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Mattia Bellucci vs Ethan Quinn
ATP Tokyo
Mattia Bellucci [2]
6
4
5
Ethan Quinn [7]
4
6
7
Vincitore: Quinn
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
5-6 → 5-7
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
E. Quinn
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-4 → 4-5
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Bellucci
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
1-1 → 1-2
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
E. Quinn
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
E. Quinn
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Marton Fucsovics vs Matteo Arnaldi (Non prima 05:30)
ATP Tokyo
Marton Fucsovics [1]
7
6
Matteo Arnaldi [5]
5
2
Vincitore: Fucsovics
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
M. Arnaldi
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
6-5 → 7-5
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto vs Nuno Borges / Rafael Matos
ATP Tokyo
Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto
6
7
8
Nuno Borges / Rafael Matos [2]
7
6
10
Vincitore: Borges / Matos
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Borges / Matos
0-1
1-1
1-2
1-3
2-4
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5
6-6
6-7
7-7
8-7
8-8
ace
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
df
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
S. Mochizuki / Sakamoto
5-6 → 6-6
N. Borges / Matos
5-5 → 5-6
S. Mochizuki / Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
N. Borges / Matos
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-4 → 4-5
S. Mochizuki / Sakamoto
3-4 → 4-4
N. Borges / Matos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 3-4
S. Mochizuki / Sakamoto
15-0
ace
15-15
df
30-15
ace
40-15
2-3 → 3-3
N. Borges / Matos
2-2 → 2-3
S. Mochizuki / Sakamoto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
N. Borges / Matos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Mochizuki / Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
N. Borges / Matos
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
N. Borges / Matos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
6-5 → 6-6
S. Mochizuki / Sakamoto
5-5 → 6-5
N. Borges / Matos
5-4 → 5-5
S. Mochizuki / Sakamoto
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
N. Borges / Matos
4-3 → 4-4
S. Mochizuki / Sakamoto
3-3 → 4-3
N. Borges / Matos
3-2 → 3-3
S. Mochizuki / Sakamoto
2-2 → 3-2
N. Borges / Matos
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
S. Mochizuki / Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
N. Borges / Matos
0-1 → 0-2
S. Mochizuki / Sakamoto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Fernando Romboli / Jan Zielinski vs Ariel Behar / Luciano Darderi
ATP Tokyo
Fernando Romboli / Jan Zielinski [1]
6
6
Ariel Behar / Luciano Darderi
3
3
Vincitore: Romboli / Zielinski
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Behar / Darderi
5-3 → 6-3
F. Romboli / Zielinski
4-3 → 5-3
A. Behar / Darderi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
F. Romboli / Zielinski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
A. Behar / Darderi
3-1 → 3-2
F. Romboli / Zielinski
2-1 → 3-1
A. Behar / Darderi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
F. Romboli / Zielinski
0-1 → 1-1
A. Behar / Darderi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romboli / Zielinski
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
5-3 → 6-3
A. Behar / Darderi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
F. Romboli / Zielinski
4-2 → 5-2
A. Behar / Darderi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
F. Romboli / Zielinski
2-2 → 3-2
A. Behar / Darderi
2-1 → 2-2
F. Romboli / Zielinski
1-1 → 2-1
A. Behar / Darderi
1-0 → 1-1
F. Romboli / Zielinski
0-0 → 1-0
Elsa Jacquemot vs Victoria Jimenez Kasintseva
WTA Beijing
Elsa Jacquemot [2]
0
3
2
0
Victoria Jimenez Kasintseva [18]•
0
6
6
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Victoria Jimenez Kasintseva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Victoria Jimenez Kasintseva
1-4 → 1-5
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
3-5 → 3-6
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Victoria Jimenez Kasintseva
2-4 → 2-5
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Victoria Jimenez Kasintseva
1-3 → 1-4
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Emiliana Arango vs Ella Seidel
WTA Beijing
Emiliana Arango [1]•
0
4
5
0
Ella Seidel [15]
0
6
7
0
Vincitore: Seidel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Ella Seidel
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Emiliana Arango
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Anna Bondar vs Diane Parry
WTA Beijing
Anna Bondar [9]•
0
6
6
0
Diane Parry [13]
0
0
4
0
Vincitore: Bondar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Anna Bondar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Yi Zhou vs David Goffin
ATP Beijing
Yi Zhou
4
6
5
David Goffin [8]
6
3
7
Vincitore: Goffin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Zhou
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
D. Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
D. Goffin
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
D. Goffin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
D. Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
D. Goffin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-0 → 3-0
D. Goffin
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Goffin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Goffin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Y. Zhou
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
D. Goffin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Y. Zhou
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
3-1 → 3-2
D. Goffin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
df
2-1 → 3-1
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Coleman Wong vs Arthur Cazaux
ATP Beijing
Coleman Wong
6
2
6
Arthur Cazaux [7]
4
6
7
Vincitore: Cazaux
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
A. Cazaux
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
C. Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Cazaux
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
C. Wong
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
A. Cazaux
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
3-3 → 3-4
A. Cazaux
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
C. Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Cazaux
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
A. Cazaux
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
C. Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
A. Cazaux
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Cazaux
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Wong
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
A. Cazaux
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
C. Wong
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Adrian Mannarino vs (alt) Andrea Vavassori
ATP Beijing
Adrian Mannarino [1]•
30
6
0
Andrea Vavassori
15
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vavassori
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
A. Mannarino
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-3 → 5-3
A. Vavassori
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Mannarino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
A. Vavassori
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
A. Vavassori
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Mannarino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Arthur Rinderknech vs Nishesh Basavareddy
ATP Beijing
Arthur Rinderknech [2]
6
6
Nishesh Basavareddy
4
4
Vincitore: Rinderknech
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rinderknech
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
5-4 → 6-4
N. Basavareddy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
A. Rinderknech
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
N. Basavareddy
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-2 → 2-2
N. Basavareddy
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basavareddy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
N. Basavareddy
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
A. Rinderknech
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
N. Basavareddy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-1 → 2-1
N. Basavareddy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Quentin Halys vs Aoran Wang
ATP Beijing
Quentin Halys [4]
6
6
Aoran Wang
0
2
Vincitore: Halys
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
A. Wang
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Wang
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Q. Halys
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
A. Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
df
5-0 → 6-0
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-0 → 5-0
A. Wang
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-0 → 3-0
A. Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Tristan Schoolkate vs Jesper de Jong
ATP Beijing
Tristan Schoolkate
6
6
4
Jesper de Jong [5]
4
7
6
Vincitore: de Jong
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. de Jong
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-5 → 4-6
T. Schoolkate
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
4-4 → 4-5
J. de Jong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
3-4 → 4-4
T. Schoolkate
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
J. de Jong
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
T. Schoolkate
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-2 → 3-2
T. Schoolkate
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
T. Schoolkate
15-0
30-0
30-15
40-40
A-40
5-6 → 6-6
T. Schoolkate
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Schoolkate
0-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Schoolkate
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. de Jong
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-2 → 2-3
T. Schoolkate
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
T. Schoolkate
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Schoolkate
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
5-4 → 6-4
J. de Jong
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
T. Schoolkate
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
J. de Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
J. de Jong
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
1-3 → 2-3
T. Schoolkate
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
df
40-A
0-1 → 0-2
J. de Jong
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Aoran Wang / Yi Zhou
ATP Beijing
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [1]•
0
6
4
Aoran Wang / Yi Zhou
0
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Andreozzi / Guinard
3-4 → 4-4
G. Andreozzi / Guinard
3-2 → 3-3
A. Wang / Zhou
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
G. Andreozzi / Guinard
2-1 → 3-1
A. Wang / Zhou
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Wang / Zhou
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
5-3 → 6-3
G. Andreozzi / Guinard
5-1 → 5-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-0 → 5-0
A. Wang / Zhou
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
2-0 → 3-0
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Cristina Bucsa vs Maria Lourdes Carle
WTA Beijing
Cristina Bucsa [3]
0
7
6
0
Maria Lourdes Carle [22]
0
5
4
0
Vincitore: Bucsa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Lourdes Carle
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Maria Lourdes Carle
4-3 → 4-4
Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Cristina Bucsa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Maria Lourdes Carle
1-2 → 2-2
Cristina Bucsa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Maria Lourdes Carle
2-5 → 3-5
Maria Lourdes Carle
0-5 → 1-5
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Maria Lourdes Carle
0-1 → 0-2
Varvara Lepchenko vs Aliaksandra Sasnovich
WTA Beijing
Varvara Lepchenko
0
4
1
0
Aliaksandra Sasnovich [23]
0
6
6
0
Vincitore: Sasnovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Lepchenko
1-5 → 1-6
Aliaksandra Sasnovich
1-4 → 1-5
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Aliaksandra Sasnovich
1-2 → 1-3
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Aliaksandra Sasnovich
0-1 → 0-2
Varvara Lepchenko
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Aliaksandra Sasnovich
3-4 → 4-4
Varvara Lepchenko
3-3 → 3-4
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Varvara Lepchenko
0-0 → 0-1
Moyuka Uchijima vs Joanna Garland
WTA Beijing
Moyuka Uchijima [7]
6
2
6
Joanna Garland [24]
2
6
1
Vincitore: Uchijima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Joanna Garland
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Joanna Garland
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Joanna Garland
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Joanna Garland
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Joanna Garland
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Terence Atmane vs Fajing Sun
ATP Beijing
Terence Atmane [3]
6
6
Fajing Sun
4
1
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
T. Atmane
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
3-1 → 4-1
F. Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
F. Sun
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Sun
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
5-4 → 6-4
F. Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
3-4 → 4-4
T. Atmane
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
ace
2-4 → 3-4
F. Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
F. Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
1-2 → 1-3
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
F. Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Christopher O’Connell vs Botic van de Zandschulp
ATP Beijing
Christopher O'Connell
2
2
Botic van de Zandschulp [6]
6
6
Vincitore: van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. O'Connell
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
B. van de Zandschulp
2-4 → 2-5
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
B. van de Zandschulp
0-2 → 0-3
C. O'Connell
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
B. van de Zandschulp
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. O'Connell
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
2-5 → 2-6
B. van de Zandschulp
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
2-4 → 2-5
C. O'Connell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-3 → 1-4
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 0-3
B. van de Zandschulp
0-0 → 0-1
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Romain Arneodo / Sander Gille (Non prima 07:00)
ATP Beijing
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
5
6
6
Romain Arneodo / Sander Gille [2]
7
4
10
Vincitore: Arneodo / Gille
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Schnaitter / Wallner
1-0
1-1
1-2
1-3
2-3
2-4
2-5
3-5
ace
4-5
4-6
4-7
5-7
5-8
5-9
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Arneodo / Gille
0-15
15-15
15-30
15-40
df
df
5-4 → 6-4
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
R. Arneodo / Gille
4-3 → 4-4
J. Schnaitter / Wallner
3-3 → 4-3
R. Arneodo / Gille
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
ace
3-2 → 3-3
J. Schnaitter / Wallner
2-2 → 3-2
R. Arneodo / Gille
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
R. Arneodo / Gille
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
J. Schnaitter / Wallner
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Arneodo / Gille
5-6 → 5-7
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
R. Arneodo / Gille
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Schnaitter / Wallner
4-4 → 5-4
Lanlana Tararudee vs Katie Volynets
WTA Beijing
Lanlana Tararudee
6
6
3
Katie Volynets [16]
3
7
6
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Lanlana Tararudee
0-3 → 1-3
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Lanlana Tararudee
0-1 → 0-2
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
3*-2
3-3*
3-4*
3*-5
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Lanlana Tararudee
3-3 → 4-3
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Lanlana Tararudee
2-2 → 3-2
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Lanlana Tararudee
3-2 → 3-3
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Lanlana Tararudee
1-0 → 2-0
Katie Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Viktoriya Tomova vs Janice Tjen
WTA Beijing
Viktoriya Tomova [10]
0
2
6
0
Janice Tjen [14]•
0
6
7
0
Vincitore: Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
2-2*
2-3*
2*-4
2*-5
2-6*
6-6 → 6-7
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Viktoriya Tomova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
2-3 → 2-4
Janice Tjen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Viktoriya Tomova
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Viktoriya Tomova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Viktoriya Tomova
0-1 → 0-2
Maddison Inglis vs Rebeka Masarova
WTA Beijing
Maddison Inglis•
15
4
0
Rebeka Masarova [20]
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebeka Masarova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maddison Inglis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Rebeka Masarova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Maddison Inglis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Maddison Inglis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Maddison Inglis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Maddison Inglis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Anastasia Zakharova vs Greet Minnen
WTA Beijing
Anastasia Zakharova [4]
0
6
6
0
Greet Minnen [19]•
0
2
1
0
Vincitore: Zakharova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Greet Minnen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Anastasia Zakharova
4-1 → 5-1
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Anastasia Zakharova
3-0 → 4-0
Greet Minnen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Anastasia Zakharova
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
5-2 → 6-2
Greet Minnen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Anastasia Zakharova
4-1 → 5-1
Greet Minnen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Anastasia Zakharova
3-0 → 4-0
Greet Minnen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Anastasia Zakharova
1-0 → 2-0
Greet Minnen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Dalma Galfi vs Katarzyna Kawa
WTA Beijing
Dalma Galfi [11]
0
7
6
0
Katarzyna Kawa [21]
0
5
2
0
Vincitore: Galfi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Dalma Galfi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Elisabetta Cocciaretto vs Priscilla Hon
WTA Beijing
Elisabetta Cocciaretto [6]
0
2
4
0
Priscilla Hon [17]
0
6
6
0
Vincitore: Hon
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Priscilla Hon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Elisabetta Cocciaretto
1-5 → 2-5
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Priscilla Hon
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Priscilla Hon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Priscilla Hon
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Priscilla Hon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
0-0 → 0-1
Ottima analisi, totalmente condivisibile…
@ Guidooddounodinoi (#4486959)
Qui secondo me andrebbe fatto un discorso un pò più ad ampio spettro. Ora grazie a Jannik (e non solo Jannik ben inteso) il tennis vive un momento di notorietà che l’Italia non aveva mai visto. Tutto quello che si viveva nel calcio ora si è spostato nel tennis: notorietà, soldi, ragazze più o meno a caccia di notorietà che si atteggiano ad influencer…. purtroppo tutto questo distoglie da quello che dovrebbe essere l’impegno nel tennis. Mi ricordo che nelle varie interviste i tennisti (Roger, Federer, Rafa ma anche lo stesso Jannik) dicevano di aver girato il mondo ma di non aver visto nulla se non gli aereoporti, gli alberghi e i campi da tennis. Ora, a torto o a ragione è più il tempo che stanno a gironzolare che in campo. Ripeto a torto o a ragione non saprei dire … resta il fatto che il tennis richiede molto impegno sia fisico che mentale e forse alcuni ancora non sono pronti a sacrificarsi o forse non lo vogliono semplicemente fare. Detto questo io cambierei anche il regolamento dei punti e dei prize money, non trovo giusto che pur non vincendo nemmeno un match prendano punti e soldi …. ma questo è un altro tema.
@ walden (#4486957)
io credo che abbia già fatto un miracolo ad arrivare vicino ai 30 restandoci 2/3 anni. ha dato il meglio ora deve cercare di tenere restando fra 60 e 80 senza crollare fuori dai 100.
ma un ritorno ai fasti passati lo vedo difficile.
Sicuramente più stanchezza mentale che fisica, visto che la ragazza è giovane e ben allenata, ma lo scontro con la Navarro ha richiesto uno sforzo di concentrazione enorme!
Io farei invece i complimenti alla Priscilla per l’impresa.
Non è facile e non sarà facile per nessuna in futuro battere una che si è laureata campionessa del mondo,la migliore squadra tennistica al mondo.
Coccia fermata da una comprensibile “legge Tommasi”, anche se non viene da vittoria individuale ma di squadra.
Cocciaretto (che non ho visto) presumo abbia pagato dazio alla stanchezza. Dalla finale BJK alle quali con 10 ore di recupero, la prima l’ha passata sull’onda dell’entusiasmo e dell’adrenalina, la seconda può starci perderla per sopraggiunta stanchezza fisica.
Solita partita dell’Arnaldi 2025. Ha perso il livello ATP con l’aggravante che, rifiutando la stampella dei 250, lo ha fatto di colpo, passando dai 1000 a non passare un turno neanche nelle quali (la vittoria su Nardi non fa testo). La ricerca della solidità alla quale aspirava per fare l’ulteriore salto di qualità gli ha sacrificato anche la qualità dei fondamentali che, nelle giornate buone, gli consentivano di vincere match spettacolari. Il servizio non si è evoluto, la freddezza che lo rendeva un killer nei long set è naufragata. Ha peccato di superbia? Forse sì. Chi gli sta vicino di più, però, sennò la guida cosa ci sta a fare? Gli auguro di riprendersi, ritrovare ed aggiustare il suo gioco, avere il coraggio di provarci almeno cambiando parecchio e tornare a divertirsi.
Pessime quali per gli azzurri, non c’è che dire. Non resta che tifare Vavassori… La Coccia ha già smaltito l’entusiasmo per la vittoria della BJK Cup?
Ho smesso di guardarlo quando era sotto di due break nel terzo, ma secondo te uno staff che si rispetti gli consiglia di andare a rete in maniera sconclusionata o gli consiglia di far correre Fucsovics? La battuta, in particolare la seconda, è peggiorata, la risposta anche, oggi Fucsovics ha avuto una percentuale migliore con la seconda che con la prima. Lo dico da tempo, questo staff non ha gli strumenti per fargli fare una carriera non dico da top player, ma da top 30/40, sono stati bravi a portarlo la, ma se vuole rimanerci deve cambiare. Non è Musetti che è tanto forte che può anche fare a meno di uno staff all’altezza anche se ci ha messo un po’ di tempo ad arrivarci. E non è Cobolli o Darderi (che, peraltro, a pari età, gli stavano davanti) che sono cresciuti, guarda caso, giocando moltissimo (forse troppo, vedremo in futuro se avrà dele conseguenze).
Quel che è stato è stato, bisogna rimboccarsi le maniche, con umiltà, e cercare di ricostruire ripartendo da ciò che di buono si è fatto.
Si, ce lo godiamo da matti, associato a quello dello scorso anno 🙂
Poi c’è un’altra cosa che mi da gioia, sapere che tu e Tafanus avete svuotato il reparto Maalox delle farmacie…
Fra 6 o 7 il mondo potrebbe essere finito… si gode sul momento, come diceva Orazio, godere a 6/7 anni è da sfigati…
VAVASSORI OLE’
Goditi quello stupido trofeo,tu e Binaghi.
Tra 6-7 anni forse ti ricorderai questo commento.
Quando andrai da Garbin a ribadire portati le due foto delle billie jean cups che magari te le autografa.
Che tristezza! E’ quello che ho pensato dal momento in cui siamo passati dal 4-1 al 7-5.
Il secondo set era scritto.
Non so cosa abbia Matteo, perché ok gli errori di programmazione, ok che gli hanno preso le misure, ma l’arrendevolezza con cui si consegna all’avversario di turno è davvero preoccupante.
Cambio coach? Non so se potrà servire, ma sicuramente Arnaldi non ha un piano B quando le cose non si mettono bene con i suoi soliti colpi e questo non può essere solo colpa sua, ma anche di chi lo guida.
Oggi dopo il controbreak dal 4-1 sembrava il peggior Musetti del 2023, ma almeno Lorenzo aveva la scusante dell’attesa di un figlio e appena si è scrollato di dosso certe ansie lo abbiamo visto rinascere. Sinceramente non so se Matteo abbia problemi extra-tennis, ma a guardarlo si vede un lontano parente di quel ragazzo eroe di Davis e che ci fece sognare di avere un altro Top.
Non è a fine carriera e ha tutto il tempo per riprendersi, ma gli anni sono 24, non è più un ragazzino in crescita.
Non so se può sperare in un ripescaggio da LL, ma alla fine non so neanche se gli conviene, con questo gioco e questo atteggiamento rischia una stesa da qualunque Top20-30.
Si riprenderà? Lo spero davvero tanto, sarebbe una meraviglia rivederlo vicino ai colleghi Cobolli e Darderi, ma credo che in Off-Season debba fare parecchie valutazioni.
Intanto nel 2026 la programmazione sarà giocoforza diversa, qualificazioni per quasi tutti i tornei non Slam e, probabilmente, qualche challenger 125-175 per riprendere punti e fiducia.
Anche un cambio di mentalità. È un pesante bagno di umiltà
Urge un mental coach per Arnaldi!
Che brutto vedere un Arnaldi così insicuro,falloso e senza idee!
Malissimo
Arnaldi da pronto soccorso! Buttato il primo set! Nel secondo è naufragato senza una minima reazione concreta!
Arnaldi da scendere in campo..
Off topic
Domenica avete postato la pagina dei campionati europei under 16 a Parma,con tutti i risultati,non è successo ieri,ci sarebbe stato qualcosa cosa da dire sulla situazione femminile ribadita in questa occasione,una situazione che vede da 10 mesi e che va estesa alle più grandicelle under 18 e quelle under 20 già impegnate a non combinare nulla dopo i primi anni di professionismo.
Ci sarebbe stato un bel discorso da fare, coinvolgendo la Garbin e quelli della fit che pensano siano al corrente delle tristi prospettive.
Arnaldi, che ieri ha vinto contro Nardi solo grazie alle mancanze del pesarese, anche oggi dimostra di essere completamente fuori strada. Urge un cambio di staff, che si dimostra ogni giorno di più inadeguato, una ricentratura sul tennis, di avere altro per la testa non se lo possono permettere né Sinner né Alcaraz, figuriamoci Arnaldi. Ripartire anche giocando challengers per evitare il crollo di classifica. E forse l’anno prossimo potrebbe riuscire a mantenersi ad un livello decente, ossia primi 60/80, che è il massimo a cui potrebbe aspirare nei tempi medio/brevi. Se ci riuscisse, ha il tennis per puntare abbastanza in alto, non dico top 10, ma almeno 30, secondo me, si.