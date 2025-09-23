Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Lorenzo Musetti (LIVE)

23/09/2025 06:52
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – Finali, cemento

Center Court – ore 10:00
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Alejandro Tabilo CHI (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – Finali, cemento

Center Court – ore 10:30
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Nicolas Barrientos COL / David Pel NED
Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

