Tsitsipas smentisce i media greci: “Non mi sono operato alla schiena, sto bene”

Stefanos Tsitsipas si è operato alla schiena, oppure no? Ci pensa il tennista greco a fugare ogni dubbio, con il classico post social, una storia Instagram pubblicata stamattina. In un breve messaggio di testo, Stefanos smentisce quanto riportato da un media greco la scorsa settimana, ossia di un’operazione subita ad Atene per risolvere un problema infiammatorio provocato da un’ernia. Nessuna operazione per l’ex finalista Slam di Parigi e Melbourne.

“Cari amici e sostenitori, alla luce di quanto scritto in recenti notizie, voglio chiarire che non mi sono sottoposto ad alcuna operazione chirurgica alla schiena e che mi sento bene” scrive Tsitsipas. “Sono davvero grato per i vostri messaggi e il supporto. La vostra preoccupazione significa tantissimo per me”.

Tsitsipas, scivolato al n.27 del ranking mondiale, quest’anno vanta sul tour ATP un modesto record di 22 vittorie 18 sconfitte, e un titolo a Dubai lo scorso febbraio. La sua ultima apparizione risale alla Davis Cup, dove nella sfida Grecia – Brasile ha battuto Seyboth Wild e poi perso il secondo singolare da Fonseca. Vista l’indisponibilità di Draper (out per tutto il resto del 2025), proprio Stefanos è stato chiamato a partecipare alla ricchissima esibizione Six Kings Slam prevista a metà ottobre in Arabia Saudita. Si è cancellato invece dal torneo di Pechino, nel quale era inizialmente iscritto, mentre figura ancora tra i partecipanti al Masters 1000 di Shanghai, al via subito dopo la conclusione del 500 nella capitale cinese.

Marco Mazzoni