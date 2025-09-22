WTA 1000 Pechino: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini già al secondo turno. Presenza anche di Lucia Bronzetti
WTA 1000 Pechino – Tabellone Principale – hard – parte alta
(1) Iga Swiatek vs Bye
(WC) Yue Yuan vs Yulia Putintseva
Ann Li vs Camila Osorio
Bye vs (28) Anna Kalinskaya
(19) Liudmila Samsonova vs Bye
Lois Boisson vs Qualifier
Rebecca Sramkova vs Elena-Gabriela Ruse
Bye vs (16) Emma Navarro
(12) Naomi Osaka vs Bye
Qualifier vs Qualifier
Magdalena Frech vs Qualifier
Bye vs (23) Marta Kostyuk
(30) Emma Raducanu vs Bye
Donna Vekic vs Qualifier
Ajla Tomljanovic vs Yuliia Starodubtseva
Bye vs (5) Jessica Pegula
(4) Mirra Andreeva vs Bye
Qualifier vs (WC) Lin Zhu
Jessica Bouzas Maneiro vs Jaqueline Cristian
Bye vs (29) Dayana Yastremska
(17) Diana Shnaider vs Bye
Qualifier vs Maya Joint
Sonay Kartal vs Alycia Parks
Bye vs (14) Daria Kasatkina
(10) Clara Tauson vs Bye
Zeynep Sonmez vs (WC) Sijia Wei
Katerina Siniakova vs Anastasia Potapova
Bye vs (21) Victoria Mboko
(26) Linda Noskova vs Bye
(WC) Hanyu Guo vs (WC) Xiyu Wang
Suzan Lamens vs Yafan Wang
Bye vs (7) Qinwen Zheng
WTA 1000 Pechino – Tabellone Principale – hard – parte bassa
(6) Jasmine Paolini vs Bye
Anastasija Sevastova vs Kimberly Birrell
Polina Kudermetova vs Qualifier
Bye vs (27) Sofia Kenin
(24) Veronika Kudermetova vs Bye
Magda Linette vs Bianca Andreescu
Tatjana Maria vs Marie Bouzkova
Bye vs (11) Elina Svitolina
(13) Karolina Muchova vs Bye
Caroline Dolehide vs Sorana Cirstea
Qualifier vs Antonia Ruzic
Bye vs (18) Paula Badosa
(31) Xinyu Wang vs Bye
Qualifier vs (WC) Shuai Zhang
Katie Boulter vs Hailey Baptiste
Bye vs (3) Amanda Anisimova
(8) Elena Rybakina vs Bye
Laura Siegemund vs Caty McNally
(WC) Ruien Zhang vs Eva Lys
Bye vs (32) Iva Jovic
(20) Elise Mertens vs Bye
McCartney Kessler vs (WC) Han Shi
Barbora Krejcikova vs Anna Blinkova
Bye vs (9) Ekaterina Alexandrova
(15) Belinda Bencic vs Bye
Qualifier vs Peyton Stearns
Qualifier vs Viktorija Golubic
Bye vs (22) Jelena Ostapenko
(25) Leylah Fernandez vs Bye
Ashlyn Krueger vs Maria Sakkari
Lucia Bronzetti vs Kamilla Rakhimova
Bye vs (2) Coco Gauff
TAG: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, WTA 1000 Pechino, WTA 1000 Pechino 2025
Tabellone con tante insidie per Jasmine, forse era meglio trovarsi nella parte alta… mi sorprende non trovare la Sabalenka… è pur sempre un 1000 e sarebbe stata la favorita… magari mi sono perso qualcosa
SWIATEK
ANISIMOVA
ZHENG
GAUFF
OSAKA
ANDREEVA
PAOLINI
RYBAKINA
SAMSONOVA
RADUCANU
SHNAIDER
MBOKO
SVITOLINA
MUCHOVA
ALEXANDROVA
OSTAPENKO
Swiatek
Rybakina
Andreeva
Anisimova
Osaka
Zheng
Paolini
Gauff
Samsonova
Pegula
Shnaider
Mboko
Svitolina
Badosa
Alexandrova
Ostapenko
Rybakina
Pegula
Noskova
Muchova
Swiatek
Joint
Paolini
Gauff
Samsonova
Osaka
Yastremska
Tauson
Kudermetova
Anisimova
Alexandrova
Bencic
swiatek
gauff
zheng
anisimova
osaka
andreeva
paolini
rybakina
samsonova
pegula
shnaider
tauson
kudermetova
muchova
alexandrova
bencic
Anisimova
Osaka
Andreeva
Rybakina
Swiatek
Zheng
Paolini
Gauff
Navarro
Pegula
Shnaider
Tauson
Svitolina
Muchova
Alexandrova
Bencic
Gauff
Zheng
Swiatek
Muchova
Osaka
Andreeva
Paolini
Rybakina
Navarro
Pegula
Kasatkina
Mboko
Svitolina
Anisimova
Alexandrova
Bencic
SWIATEK
RYBAKINA
ZHENG
ANISIMOVA
OSAKA
ANDREEVA
PAOLINI
GAUFF
SAMSONOVA
PEGULA
SHNAIDER
TAUSON
KUDERMETOVA
MUCHOVA
ALEXANDROVA
BENCIC
OSAKA
GAUFF
SHNAIDER
PAOLINI
SWIATEK
TAUSON
XN.WANG
JOVIC
NAVARRO
RADUCANU
ANDREEVA
ZHENG
KUDERMETOVA
MUCHOVA
ALEXANDROVA
BENCIC
Zheng
Paolini
Swiatek
Alexandrova
Osaka
Andreeva
Wang
Gauff
Samsonova
Raducanu
Shnaider
Tauson
Svitolina
Q
Jovic
Q