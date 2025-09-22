WTA 1000 Pechino: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini già al secondo turno. Presenza anche di Lucia Bronzetti

WTA 1000 Pechino – Tabellone Principale – hard – parte alta

(1) Iga Swiatek vs Bye

(WC) Yue Yuan vs Yulia Putintseva

Ann Li vs Camila Osorio

Bye vs (28) Anna Kalinskaya

(19) Liudmila Samsonova vs Bye

Lois Boisson vs Qualifier

Rebecca Sramkova vs Elena-Gabriela Ruse

Bye vs (16) Emma Navarro

(12) Naomi Osaka vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Magdalena Frech vs Qualifier

Bye vs (23) Marta Kostyuk

(30) Emma Raducanu vs Bye

Donna Vekic vs Qualifier

Ajla Tomljanovic vs Yuliia Starodubtseva

Bye vs (5) Jessica Pegula

(4) Mirra Andreeva vs Bye

Qualifier vs (WC) Lin Zhu

Jessica Bouzas Maneiro vs Jaqueline Cristian

Bye vs (29) Dayana Yastremska

(17) Diana Shnaider vs Bye

Qualifier vs Maya Joint

Sonay Kartal vs Alycia Parks

Bye vs (14) Daria Kasatkina

(10) Clara Tauson vs Bye

Zeynep Sonmez vs (WC) Sijia Wei

Katerina Siniakova vs Anastasia Potapova

Bye vs (21) Victoria Mboko

(26) Linda Noskova vs Bye

(WC) Hanyu Guo vs (WC) Xiyu Wang

Suzan Lamens vs Yafan Wang

Bye vs (7) Qinwen Zheng

Anastasija Sevastova vs Kimberly Birrell

Polina Kudermetova vs Qualifier

Bye vs (27) Sofia Kenin

(24) Veronika Kudermetova vs Bye

Magda Linette vs Bianca Andreescu

Tatjana Maria vs Marie Bouzkova

Bye vs (11) Elina Svitolina

(13) Karolina Muchova vs Bye

Caroline Dolehide vs Sorana Cirstea

Qualifier vs Antonia Ruzic

Bye vs (18) Paula Badosa

(31) Xinyu Wang vs Bye

Qualifier vs (WC) Shuai Zhang

Katie Boulter vs Hailey Baptiste

Bye vs (3) Amanda Anisimova

(8) Elena Rybakina vs Bye

Laura Siegemund vs Caty McNally

(WC) Ruien Zhang vs Eva Lys

Bye vs (32) Iva Jovic

(20) Elise Mertens vs Bye

McCartney Kessler vs (WC) Han Shi

Barbora Krejcikova vs Anna Blinkova

Bye vs (9) Ekaterina Alexandrova

(15) Belinda Bencic vs Bye

Qualifier vs Peyton Stearns

Qualifier vs Viktorija Golubic

Bye vs (22) Jelena Ostapenko

(25) Leylah Fernandez vs Bye

Ashlyn Krueger vs Maria Sakkari

Lucia Bronzetti vs Kamilla Rakhimova

Bye vs (2) Coco Gauff