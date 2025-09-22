WTA 1000 Pechino Copertina, WTA

WTA 1000 Pechino: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini già al secondo turno. Presenza anche di Lucia Bronzetti

22/09/2025 09:58 10 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
CHN WTA 1000 Pechino – Tabellone Principale – hard – parte alta
(1) Iga Swiatek POL vs Bye
(WC) Yue Yuan CHN vs Yulia Putintseva KAZ
Ann Li USA vs Camila Osorio COL
Bye vs (28) Anna Kalinskaya RUS

(19) Liudmila Samsonova RUS vs Bye
Lois Boisson FRA vs Qualifier
Rebecca Sramkova SVK vs Elena-Gabriela Ruse ROU
Bye vs (16) Emma Navarro USA

(12) Naomi Osaka JPN vs Bye
Qualifier vs Qualifier
Magdalena Frech POL vs Qualifier
Bye vs (23) Marta Kostyuk UKR

(30) Emma Raducanu GBR vs Bye
Donna Vekic CRO vs Qualifier
Ajla Tomljanovic AUS vs Yuliia Starodubtseva UKR
Bye vs (5) Jessica Pegula USA

(4) Mirra Andreeva RUS vs Bye
Qualifier vs (WC) Lin Zhu CHN
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Jaqueline Cristian ROU
Bye vs (29) Dayana Yastremska UKR

(17) Diana Shnaider RUS vs Bye
Qualifier vs Maya Joint AUS
Sonay Kartal GBR vs Alycia Parks USA
Bye vs (14) Daria Kasatkina AUS

(10) Clara Tauson DEN vs Bye
Zeynep Sonmez TUR vs (WC) Sijia Wei CHN
Katerina Siniakova CZE vs Anastasia Potapova RUS
Bye vs (21) Victoria Mboko CAN

(26) Linda Noskova CZE vs Bye
(WC) Hanyu Guo CHN vs (WC) Xiyu Wang CHN
Suzan Lamens NED vs Yafan Wang CHN
Bye vs (7) Qinwen Zheng CHN

CHN WTA 1000 Pechino – Tabellone Principale – hard – parte bassa
(6) Jasmine Paolini ITA vs Bye
Anastasija Sevastova LAT vs Kimberly Birrell AUS
Polina Kudermetova RUS vs Qualifier
Bye vs (27) Sofia Kenin USA

(24) Veronika Kudermetova RUS vs Bye
Magda Linette POL vs Bianca Andreescu CAN
Tatjana Maria GER vs Marie Bouzkova CZE
Bye vs (11) Elina Svitolina UKR

(13) Karolina Muchova CZE vs Bye
Caroline Dolehide USA vs Sorana Cirstea ROU
Qualifier vs Antonia Ruzic CRO
Bye vs (18) Paula Badosa ESP

(31) Xinyu Wang CHN vs Bye
Qualifier vs (WC) Shuai Zhang CHN
Katie Boulter GBR vs Hailey Baptiste USA
Bye vs (3) Amanda Anisimova USA

(8) Elena Rybakina KAZ vs Bye
Laura Siegemund GER vs Caty McNally USA
(WC) Ruien Zhang CHN vs Eva Lys GER
Bye vs (32) Iva Jovic USA

(20) Elise Mertens BEL vs Bye
McCartney Kessler USA vs (WC) Han Shi CHN
Barbora Krejcikova CZE vs Anna Blinkova RUS
Bye vs (9) Ekaterina Alexandrova RUS

(15) Belinda Bencic SUI vs Bye
Qualifier vs Peyton Stearns USA
Qualifier vs Viktorija Golubic SUI
Bye vs (22) Jelena Ostapenko LAT

(25) Leylah Fernandez CAN vs Bye
Ashlyn Krueger USA vs Maria Sakkari GRE
Lucia Bronzetti ITA vs Kamilla Rakhimova RUS
Bye vs (2) Coco Gauff USA

Alberto Rossi 22-09-2025 12:25

Tabellone con tante insidie per Jasmine, forse era meglio trovarsi nella parte alta… mi sorprende non trovare la Sabalenka… è pur sempre un 1000 e sarebbe stata la favorita… magari mi sono perso qualcosa

Maury 22-09-2025 12:08

SWIATEK

ANISIMOVA

ZHENG
GAUFF

OSAKA
ANDREEVA
PAOLINI
RYBAKINA

SAMSONOVA
RADUCANU
SHNAIDER
MBOKO
SVITOLINA
MUCHOVA
ALEXANDROVA
OSTAPENKO

brizz 22-09-2025 11:37

Swiatek

Rybakina

Andreeva
Anisimova

Osaka
Zheng
Paolini
Gauff

Samsonova
Pegula
Shnaider
Mboko
Svitolina
Badosa
Alexandrova
Ostapenko

paolotdg 22-09-2025 11:35

Rybakina

Pegula

Noskova
Muchova

Swiatek
Joint
Paolini
Gauff

Samsonova
Osaka
Yastremska
Tauson
Kudermetova
Anisimova
Alexandrova
Bencic

Luod 22-09-2025 11:20

swiatek

gauff

zheng
anisimova

osaka
andreeva
paolini
rybakina

samsonova
pegula
shnaider
tauson
kudermetova
muchova
alexandrova
bencic

Alessandro6.9 22-09-2025 11:05

Anisimova

Osaka

Andreeva
Rybakina

Swiatek
Zheng
Paolini
Gauff

Navarro
Pegula
Shnaider
Tauson
Svitolina
Muchova
Alexandrova
Bencic

mmarco82 22-09-2025 10:51

Gauff

Zheng

Swiatek
Muchova

Osaka
Andreeva
Paolini
Rybakina

Navarro
Pegula
Kasatkina
Mboko
Svitolina
Anisimova
Alexandrova
Bencic

patrick 22-09-2025 10:50

SWIATEK

RYBAKINA

ZHENG
ANISIMOVA

OSAKA
ANDREEVA
PAOLINI
GAUFF

SAMSONOVA
PEGULA
SHNAIDER
TAUSON
KUDERMETOVA
MUCHOVA
ALEXANDROVA
BENCIC

brunodalla 22-09-2025 10:40

OSAKA

GAUFF

SHNAIDER
PAOLINI

SWIATEK
TAUSON
XN.WANG
JOVIC

NAVARRO
RADUCANU
ANDREEVA
ZHENG
KUDERMETOVA
MUCHOVA
ALEXANDROVA
BENCIC

miky85 22-09-2025 10:38

Zheng

Paolini

Swiatek
Alexandrova

Osaka
Andreeva
Wang
Gauff

Samsonova
Raducanu
Shnaider
Tauson
Svitolina
Q
Jovic
Q

