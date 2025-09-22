ATP 500 Tokyo ATP, Copertina

ATP 500 Tokyo: Il Tabellone Principale. Berrettini e Darderi al via aspettando le qualificazioni

22/09/2025 07:55 17 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

JPN ATP 500 Tokyo – Tabellone Principale – hard
(1) Carlos Alcaraz ESP vs Sebastian Baez ARG
Zizou Bergs BEL vs Alejandro Tabilo CHI
Jordan Thompson AUS vs Brandon Nakashima USA
Qualifier vs (8) Frances Tiafoe USA

(4) Casper Ruud NOR vs (WC) Shintaro Mochizuki JPN
Jaume Munar ESP vs Matteo Berrettini ITA
Damir Dzumhur BIH vs Qualifier
Daniel Altmaier GER vs (7) Denis Shapovalov CAN

(6) Ugo Humbert FRA vs (PR) Jenson Brooksby USA
(WC) Yoshihito Nishioka JPN vs Luciano Darderi ITA
Alex Michelsen USA vs Qualifier
Hamad Medjedovic SRB vs (3) Holger Rune DEN

(5) Tomas Machac CZE vs Qualifier
Marcos Giron USA vs Sebastian Korda USA
(WC) Yosuke Watanuki JPN vs Nuno Borges POR
Gabriel Diallo CAN vs (2) Taylor Fritz USA

17 commenti. Lasciane uno!

miky85 22-09-2025 10:21

Alcaraz

Rune

Ruud
Fritz

Tiafoe
Q
Darderi
Giron

 17
brunodalla 22-09-2025 10:20

SHAPOVALOV

BROOKSBY

TIAFOE
KORDA

ALCARAZ
RUUD
MEDJEDOVIC
FRITZ

 16
Markus1892 22-09-2025 10:20

ALCARAZ

FRITZ

SHAPOVALOV
RUNE

TIAFOE
RUUD
BROOSKBY
MACHAC

 15
Luod 22-09-2025 09:59

alcaraz

fritz

shapovalov
rune

tiafoe
ruud
brooksby
machac

 14
Il GOAT Bublik 22-09-2025 09:57

@ zedarioz (#4486494)

Umilmente mi permetto di dissentire…lo spagnolo sta disputando il miglior momento della carriera e sul duro è cresciuto tantissimo.

 13
Il GOAT Bublik 22-09-2025 09:56

@ Zuppetta (#4486468)

Concordo, quando lo spagnolo perde è sempre un bel giorno per il tennis.

 12
Tasso73 22-09-2025 09:48

ALCARAZ

FRITZ

SHAPOVALOV
MICHELSEN

TIAFOE
RUUD
BROOKSY
KORDA

 11
JOA20 (Guest) 22-09-2025 09:47

Scritto da mah

Scritto da PeteBondurant
Alcaraz ha già la coppa in mano mi sa
……

Ma Alcaraz la fatica non la sente? Scometto su Shapo

Chissà, di solito nel periodo dopo gli USO Alcaraz non fa faville. Ha già giocato una settantina di partite quest’anno, vediamo se riesce a reggere fino a Bologna/Torino, per ora non mostra segni di cedimento.

 10
+1: Jackk
zedarioz 22-09-2025 09:39

Per Berrettini e Darderi meglio di così era impossibile. Non hanno preso teste di serie e al secondo turno sono dalla parte di Ruud e Humbert che sono in crisi.

 9
-1: Il GOAT Bublik
mattia saracino 22-09-2025 09:26

Scritto da mmarco82
Alcaraz
Fritz
Shapovalov
Michelsen
Tiafoe
Ruud
Brooksby
Machac

Vero.

 8
mmarco82 22-09-2025 09:02

Alcaraz

Fritz

Shapovalov
Michelsen

Tiafoe
Ruud
Brooksby
Machac

 7
+1: mattia saracino
brizz 22-09-2025 08:34

Alcaraz

Rune

Shapovalov
Fritz

Nakashima
Ruud
Brooksby
Korda

 6
mah (Guest) 22-09-2025 08:30

Scritto da PeteBondurant
Alcaraz ha già la coppa in mano mi sa
……

Ma Alcaraz la fatica non la sente? Scomettto su shapo

 5
PeteBondurant (Guest) 22-09-2025 08:24

Alcaraz ha già la coppa in mano mi sa
……

 4
Zuppetta (Guest) 22-09-2025 08:13

Brutto cliente munar versione cemento.. se lo batte doppia gioia visto che è il più antipatico giocatore in attività

 3
+1: Il GOAT Bublik, Jackk
Gianluca Naso (Guest) 22-09-2025 08:12

ALCARAZ

FRITZ

SHAPOVALOV
RUNE

NAKASHIMA
RUUD
BROOKSBY
MACHAC

 2
patrick 22-09-2025 08:09

ALCARAZ

FRITZ

SHAPOVALOV
MICHELSEN

TIAFOE
RUUD
HUMBERT
MACHAC

 1
