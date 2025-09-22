ATP 500 Tokyo: Il Tabellone Principale. Berrettini e Darderi al via aspettando le qualificazioni
ATP 500 Tokyo – Tabellone Principale – hard
(1) Carlos Alcaraz vs Sebastian Baez
Zizou Bergs vs Alejandro Tabilo
Jordan Thompson vs Brandon Nakashima
Qualifier vs (8) Frances Tiafoe
(4) Casper Ruud vs (WC) Shintaro Mochizuki
Jaume Munar vs Matteo Berrettini
Damir Dzumhur vs Qualifier
Daniel Altmaier vs (7) Denis Shapovalov
(6) Ugo Humbert vs (PR) Jenson Brooksby
(WC) Yoshihito Nishioka vs Luciano Darderi
Alex Michelsen vs Qualifier
Hamad Medjedovic vs (3) Holger Rune
(5) Tomas Machac vs Qualifier
Marcos Giron vs Sebastian Korda
(WC) Yosuke Watanuki vs Nuno Borges
Gabriel Diallo vs (2) Taylor Fritz
TAG: ATP 500 Tokyo, ATP 500 Tokyo 2025, Luciano Darderi, Matteo Berrettini
Alcaraz
Rune
Ruud
Fritz
Tiafoe
Q
Darderi
Giron
SHAPOVALOV
BROOKSBY
TIAFOE
KORDA
ALCARAZ
RUUD
MEDJEDOVIC
FRITZ
ALCARAZ
FRITZ
SHAPOVALOV
RUNE
TIAFOE
RUUD
BROOSKBY
MACHAC
alcaraz
fritz
shapovalov
rune
tiafoe
ruud
brooksby
machac
@ zedarioz (#4486494)
Umilmente mi permetto di dissentire…lo spagnolo sta disputando il miglior momento della carriera e sul duro è cresciuto tantissimo.
@ Zuppetta (#4486468)
Concordo, quando lo spagnolo perde è sempre un bel giorno per il tennis.
ALCARAZ
FRITZ
SHAPOVALOV
MICHELSEN
TIAFOE
RUUD
BROOKSY
KORDA
Chissà, di solito nel periodo dopo gli USO Alcaraz non fa faville. Ha già giocato una settantina di partite quest’anno, vediamo se riesce a reggere fino a Bologna/Torino, per ora non mostra segni di cedimento.
Per Berrettini e Darderi meglio di così era impossibile. Non hanno preso teste di serie e al secondo turno sono dalla parte di Ruud e Humbert che sono in crisi.
Vero.
Alcaraz
Fritz
Shapovalov
Michelsen
Tiafoe
Ruud
Brooksby
Machac
Alcaraz
Rune
Shapovalov
Fritz
Nakashima
Ruud
Brooksby
Korda
Ma Alcaraz la fatica non la sente? Scomettto su shapo
Alcaraz ha già la coppa in mano mi sa
……
Brutto cliente munar versione cemento.. se lo batte doppia gioia visto che è il più antipatico giocatore in attività
ALCARAZ
FRITZ
SHAPOVALOV
RUNE
NAKASHIMA
RUUD
BROOKSBY
MACHAC
ALCARAZ
FRITZ
SHAPOVALOV
MICHELSEN
TIAFOE
RUUD
HUMBERT
MACHAC