ATP 500 Tokyo e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazioni. Cocciaretto al turno decisivo di qualificazione.Arnaldi vince il derby azzurro con Nardi e vola al turno decisivo delle qualificazioni. Battaglia vinta, Bellucci supera Uchiyama al terzo set. Out la Stefanini

22/09/2025 11:21 27 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

WTA 1000 Pechino: Cocciaretto al turno decisivo di qualificazione
Dopo il trionfo in Billie Jean King Cup, Elisabetta Cocciaretto (n.91 WTA), sesta testa di serie delle qualificazioni, debutta con il piede giusto a Pechino. L’azzurra ha superato la francese Chloe Paquet (n.215) con un netto 6-4 6-1, conquistando l’accesso al turno decisivo.
Cocciaretto si giocherà ora un posto nel main draw contro la vincente della sfida tra la giapponese Ena Shibahara (n.163) e l’australiana Priscilla Hon (n.108, 17ª testa di serie).

ATP 500 Tokyo: Arnaldi vince il derby azzurro con Nardi e vola al turno decisivo delle qualificazioni
Si è aperto con un derby tutto italiano il cammino nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo. Matteo Arnaldi, numero 73 del ranking mondiale, ha superato il connazionale Luca Nardi (n.85 ATP) con il punteggio di 6-0, 6-7(4), 6-3, al termine di una sfida ricca di colpi di scena.
Nel primo set il sanremese ha dominato in lungo e in largo, chiudendo con un netto 6-0. La seconda frazione sembrava incanalata verso un epilogo rapido: avanti 4-2, Arnaldi ha avuto anche un match point sul 6-5, ma Nardi ha trovato la forza di ribaltare la situazione imponendosi al tie-break per 7 punti a 4.
Il terzo set si è aperto nel segno del pesarese, subito avanti 3-1. Ma da quel momento Arnaldi ha cambiato marcia, infilando un parziale di cinque giochi consecutivi che lo hanno portato a sigillare la vittoria sul 6-3 e a conquistare l’accesso al turno decisivo di qualificazione.
Ad attenderlo ci sarà il compito più arduo: la sfida contro Marton Fucsovics, numero 58 del mondo e prima testa di serie del tabellone cadetto, che ha battuto senza problemi l’austriaco Filip Misolic (92 ATP) con un netto 6-3, 6-1.

Battaglia vinta: Bellucci supera Uchiyama al terzo set
Mattia Bellucci supera un ostico debutto nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo sul cemento giapponese, battendo il padrone di casa Yasutaka Uchiyama con il punteggio di 7-6(5) 5-7 7-5.
L’azzurro ha salvato due set point sul 5-6 del primo parziale prima di imporsi al tie-break, quindi ha ceduto la seconda frazione ma ha trovato il break decisivo nel dodicesimo game del set finale.
Al turno decisivo delle qualificazioni affronterà lo statunitense Ethan Quinn (n.81 ATP, best ranking n.80), classe 2004.

WTA 1000 Pechino: Stefanini subito fuori, Tjen la elimina in due set
Lucrezia Stefanini si ferma al primo turno delle qualificazioni del WTA 1000 di Pechino. L’azzurra è stata sconfitta dall’indonesiana Janice Tjen, numero 14 del tabellone cadetto, con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e 25 minuti di gioco.
Nel primo set Stefanini era riuscita a rimontare da 1-4 a 4-4, ma ha ceduto nuovamente il servizio nel nono game, lasciando strada libera all’avversaria. Nella seconda frazione l’azzurra ha trovato il controbreak sul 3-3, prima di subire un parziale di 12 punti a 2 che ha consegnato a Tjen la vittoria.
L’indonesiana si giocherà l’accesso al main draw contro la bulgara Viktoriya Tomova, numero 10 del seeding.

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Coliseum – ore 04:00
Mattia Bellucci ITA vs Yasutaka Uchiyama JPN
ATP Tokyo
Mattia Bellucci [2]
7
5
7
Yasutaka Uchiyama
6
7
5
Vincitore: Bellucci
Mostra dettagli

Rei Sakamoto JPN vs Adam Walton AUS

ATP Tokyo
Rei Sakamoto
6
6
Adam Walton [6]
2
4
Vincitore: Sakamoto
Mostra dettagli



Arena – ore 04:00
Yuta Shimizu JPN vs Ethan Quinn USA

ATP Tokyo
Yuta Shimizu
6
4
Ethan Quinn [7]
7
6
Vincitore: Quinn
Mostra dettagli

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Rio Noguchi JPN

ATP Tokyo
Juan Manuel Cerundolo [4]
6
6
Rio Noguchi
3
2
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Sho Shimabukuro JPN vs Mariano Navone ARG

ATP Tokyo
Sho Shimabukuro
6
6
Mariano Navone [8]
2
3
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli



Court 1 – ore 04:00
Marton Fucsovics HUN vs Filip Misolic AUT

ATP Tokyo
Marton Fucsovics [1]
6
6
Filip Misolic
3
1
Vincitore: Fucsovics
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Aleksandar Vukic AUS (Non prima 06:00)

ATP Tokyo
Aleksandar Kovacevic [3]
4
7
2
Aleksandar Vukic
6
6
6
Vincitore: Vukic
Mostra dettagli

Luca Nardi ITA vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Tokyo
Luca Nardi
0
7
3
Matteo Arnaldi [5]
6
6
6
Vincitore: Arnaldi
Mostra dettagli





WTA 1000 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Moon – ore 05:00
Zongyu Li CHN vs (18) Victoria Jimenez Kasintseva AND
WTA Beijing
Zongyu Li
0
3
3
0
Victoria Jimenez Kasintseva [18]
0
6
6
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Mostra dettagli

Yufei Ren CHN vs (22) Maria Lourdes Carle ARG

WTA Beijing
Yufei Ren
0
1
2
0
Maria Lourdes Carle [22]
0
6
6
0
Vincitore: Carle
Mostra dettagli

(1) Emiliana Arango COL vs Yushan Shao CHN

WTA Beijing
Emiliana Arango [1]
0
6
6
0
Yushan Shao
0
4
2
0
Vincitore: Arango
Mostra dettagli

(7) Moyuka Uchijima JPN vs Xinyu Jiang CHN

WTA Beijing
Moyuka Uchijima [7]
0
6
6
0
Xinyu Jiang
0
4
3
0
Vincitore: Uchijima
Mostra dettagli



Brad Drewett – ore 05:00
(2) Elsa Jacquemot FRA vs Destanee Aiava AUS
WTA Beijing
Elsa Jacquemot [2]
0
7
6
0
Destanee Aiava
0
5
2
0
Vincitore: Jacquemot
Mostra dettagli

(8) Leolia Jeanjean FRA vs Varvara Lepchenko USA

WTA Beijing
Leolia Jeanjean [8]
3
6
3
Varvara Lepchenko
6
4
6
Vincitore: Lepchenko
Mostra dettagli

Xinxin Yao CHN vs (24) Joanna Garland TPE

WTA Beijing
Xinxin Yao
2
6
3
Joanna Garland [24]
6
4
6
Vincitore: Garland
Mostra dettagli

(9) Anna Bondar HUN vs Chenting Zhu CHN

WTA Beijing
Anna Bondar [9]
0
7
6
0
Chenting Zhu
0
6
2
0
Vincitore: Bondar
Mostra dettagli



Court 3 – ore 05:00
Tatiana Prozorova RUS vs (23) Aliaksandra Sasnovich BLR
WTA Beijing
Tatiana Prozorova
0
4
1
0
Aliaksandra Sasnovich [23]
0
6
6
0
Vincitore: Sasnovich
Mostra dettagli

(3) Cristina Bucsa ESP vs Clervie Ngounoue USA

WTA Beijing
Cristina Bucsa [3]
0
6
6
0
Clervie Ngounoue
0
2
3
0
Vincitore: Bucsa
Mostra dettagli

Jessika Ponchet FRA vs (15) Ella Seidel GER

WTA Beijing
Jessika Ponchet
0
4
3
0
Ella Seidel [15]
0
6
6
0
Vincitore: Seidel
Mostra dettagli

(6) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Chloe Paquet FRA Non prima 09:00

WTA Beijing
Elisabetta Cocciaretto [6]
0
6
6
0
Chloe Paquet
0
4
1
0
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli



Court 5 – ore 05:00
(4) Anastasia Zakharova RUS vs Arina Rodionova AUS

WTA Beijing
Anastasia Zakharova [4]
0
6
6
0
Arina Rodionova
0
4
1
0
Vincitore: Zakharova
Mostra dettagli

(10) Viktoriya Tomova BUL vs Whitney Osuigwe USA

WTA Beijing
Viktoriya Tomova [10]
0
6
7
0
Whitney Osuigwe
0
3
6
0
Vincitore: Tomova
Mostra dettagli

Zarina Diyas KAZ vs (20) Rebeka Masarova SUI

WTA Beijing
Zarina Diyas
0
4
4
0
Rebeka Masarova [20]
0
6
6
0
Vincitore: Masarova
Mostra dettagli

Darya Astakhova RUS vs (13) Diane Parry FRA

WTA Beijing
Darya Astakhova
0
2
2
0
Diane Parry [13]
0
6
6
0
Vincitore: Parry
Mostra dettagli



Court 4 – ore 05:00
Maria Timofeeva RUS vs (19) Greet Minnen BEL

WTA Beijing
Maria Timofeeva
6
6
2
Greet Minnen [19]
3
7
6
Vincitore: Minnen
Mostra dettagli

Lucrezia Stefanini ITA vs (14) Janice Tjen INA

WTA Beijing
Lucrezia Stefanini
0
4
3
0
Janice Tjen [14]
0
6
6
0
Vincitore: Tjen
Mostra dettagli

Ena Shibahara JPN vs (17) Priscilla Hon AUS

WTA Beijing
Ena Shibahara
6
5
1
Priscilla Hon [17]
3
7
6
Vincitore: Hon
Mostra dettagli



Court 6 – ore 05:00
Astra Sharma AUS vs (16) Katie Volynets USA
WTA Beijing
Astra Sharma
0
2
0
0
Katie Volynets [16]
0
6
6
0
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS vs (21) Katarzyna Kawa POL

WTA Beijing
Storm Hunter
0
6
6
0
Katarzyna Kawa [21]
0
7
7
0
Vincitore: Kawa
Mostra dettagli

(12) Veronika Erjavec SLO vs Maddison Inglis AUS

WTA Beijing
Veronika Erjavec [12]
0
3
3
0
Maddison Inglis
0
6
6
0
Vincitore: Inglis
Mostra dettagli



Court 7 – ore 05:00
(5) Varvara Gracheva FRA vs Lanlana Tararudee THA
WTA Beijing
Varvara Gracheva [5]
0
6
4
0
Lanlana Tararudee
0
7
6
0
Vincitore: Tararudee
Mostra dettagli

(11) Dalma Galfi HUN vs Linda Fruhvirtova CZE

WTA Beijing
Dalma Galfi [11]
6
4
6
Linda Fruhvirtova
2
6
4
Vincitore: Galfi
Mostra dettagli

Alberto Rossi 22-09-2025 12:34

Scritto da Gianni82
@ walden (#4486572)
E allora devo dedurre che le tue competenze tennistiche siano molto basse. Era in controllo completo e ha avuto palla del 5-2 e due palle del 5-3.
Nardi dal 4-2 del secondo al 3-3 del terzo, ha alzato il livello giocando da top player.

nessuno mette in dubbio le qualità tennistiche di Nardi, il suo problema è la testa, magari gioca un set da top player e poi si spegne come una candela che ha finito la cera

 27
27
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gianni82 (Guest) 22-09-2025 12:17

@ walden (#4486572)

E allora devo dedurre che le tue competenze tennistiche siano molto basse. Era in controllo completo e ha avuto palla del 5-2 e due palle del 5-3.
Nardi dal 4-2 del secondo al 3-3 del terzo, ha alzato il livello giocando da top player.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
solotifo (Guest) 22-09-2025 12:13

Scritto da zaltiboy
Nardi fa turismo tennistico, ha una programmazione come se fosse un Top10… Finora ha ancora una classifica che gli consente di entrare nel tabellone dei tornei principali, ma prima o poi, a furia di uscire ai primi turni, finirà la pacchia e dovrà ricominciare dai Challenger, e allora si capirà se vuole fare il tennis blogger che porta spasso la fidanzata pseudoinfluencer o il tennista professionista.

Nardi si diverte a fare il tennista pro in giro per il mondo. Rimarrà uno dei più grandi rimpianti dell’Italia tennistica. Da quando ha liquidato Galimberti con il quale aveva tirato fuori il meglio, per me non esiste più!!

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giulio (Guest) 22-09-2025 12:10

Non un gran derby…

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 22-09-2025 12:10

Scritto da Gianni82
@ walden (#4486508)
Hai visto il match o parli per ipotesi?

ho visto il secondo ed il terzo set, penso che basti…

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zaltiboy (Guest) 22-09-2025 12:08

Nardi fa turismo tennistico, ha una programmazione come se fosse un Top10… Finora ha ancora una classifica che gli consente di entrare nel tabellone dei tornei principali, ma prima o poi, a furia di uscire ai primi turni, finirà la pacchia e dovrà ricominciare dai Challenger, e allora si capirà se vuole fare il tennis blogger che porta a spasso la fidanzata pseudoinfluencer o il tennista professionista.

 22
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Alberto Rossi
Gianni82 (Guest) 22-09-2025 11:53

@ walden (#4486508)

Hai visto il match o parli per ipotesi?

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 22-09-2025 11:49

Scritto da WinItaly_ex_Berga
Nardi: 8 break subiti e 51% di punti vinti al servizio. Non ho visto la partita ma i numeri dicono che c’è da lavorare su questo fondamentale.

C’è da lavorare dalla punta dei capelli a quella dei piedi…

 20
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Adrien Ouilecoup (Guest) 22-09-2025 11:42

Grande impresa di Arnaldi, vincere contro un futuro topp one non è poca roba!

 19
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, brunodalla, Marco M.
guido Guest 22-09-2025 11:28

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da arnaldo
Nardi inesistente

E come spesso accade le sentenze in toga e tocco della suprema corte non valgono per il tennis.
Commenti a partita aperta sono sempre graditi ma il consiglio è sempre di usare periodi ipotetici, frasi dubitative, possibilistr o se proprio non si resiste alla tentazione della frase apodittica un “per ora” può risultare utile a salvare la faccia.

e potrebbe comunque non bastare

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 22-09-2025 11:22

Spiace X NARDI, ma contro l’ ARNALDO D’ ORIENTE non aveva scampo.

 17
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, brunodalla
Zuppetta (Guest) 22-09-2025 11:16

Lavorare? Qui c’è da spostare una montagna…

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
(Guest) 22-09-2025 11:10

forza matteo

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 22-09-2025 11:08

@ WinItaly_ex_Berga (#4486532)

purtroppo, non lo scopriamo oggi. ennesima stagione non sfruttata da nardi.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
doppiofallo (Guest) 22-09-2025 10:59

Per lavorare, in genere, occorrono i lavoratori

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio
WinItaly_ex_Berga 22-09-2025 10:52

Nardi: 8 break subiti e 51% di punti vinti al servizio. Non ho visto la partita ma i numeri dicono che c’è da lavorare su questo fondamentale.

 12
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Lukaa, Detuqueridapresencia
walden 22-09-2025 10:52

Cosa avevo detto? Avere mezz’ora, anche meno, di lucidità. Ed invece è durata neanche venti minuti, Luca va sul 31 e battuta, e poi perde cinque game di seguito (fra l’altro, sul 2-3 e battuta di Arnaldi, ha commesso tre errori madornali che, se evitati, gli avrebbero permesso un nuovo break).
La costanza, come c’insegnano tanti recenti esempi, da Sinner a Paolini, da Musetti a Cobolli, da Darderi a Cocciaretto (almeno nell’ultimo periodo), è frutto di lavoro ed applicazione. Nardi è riuscito a battare in incostanza uno dei top del settore, come Matteo. Ne tragga le dovute considerazioni. Mi fermo qui.

 11
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Krik Kroc
JOA20 (Guest) 22-09-2025 10:51

Ok, sul break del 3-1 per Nardi c’è stata una discreta reazione di Arnaldi che ha piazzato cinque game di fila per chiudere il discorso. Purtroppo lo vedo male contro Fucsovics domani

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MargieLady (Guest) 22-09-2025 10:48

Matteo è riuscito a chiudere e portarla a casa. Troppe volte di recente aveva gettato al vento vantaggi importanti, farlo anche contro Nardi che era spanne sotto a quelli incontrati in precedenza avrebbe potuto rappresentare il colpo di grazia in una stagione (finora) da dimenticare.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 22-09-2025 10:20

Scritto da arnaldo
Nardi inesistente

E come spesso accade le sentenze in toga e tocco della suprema corte non valgono per il tennis.

Commenti a partita aperta sono sempre graditi ma il consiglio è sempre di usare periodi ipotetici, frasi dubitative, possibilistr o se proprio non si resiste alla tentazione della frase apodittica un “per ora” può risultare utile a salvare la faccia.

 8
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone, SGT76, sergioat
walden 22-09-2025 10:12

Scritto da JOA20
Dopo aver subito un bagel nel primo set, Luchino si vendica su Arnaldi con un 7-6 (4)…

Diciamo che Arnaldi ha fatto di tutto per farlo rientrare in partita, ed alla fine c’è riuscito.Arnaldi è attanagliato dalla paura di sbagliare, manda la palla a due/tre metri dalla riga, alla fine Nardi non poteva non aprofittere di questi regali. Partita a questo punto equilibrata, se Luca mantiene per una mezz’ora, anche meno, la concentrazione, è fatta.

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 22-09-2025 10:07

Dopo aver subito un bagel nel primo set, Luchino si vendica su Arnaldi con un 7-6 (4)…

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
arnaldo (Guest) 22-09-2025 09:26

Nardi inesistente

 5
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, brunodalla, sergioat
walden 22-09-2025 07:20

Non ho visto tutta la partita, Mattia ha, tranne pochissimi casi, tenuto bene la battuta per tutti e tre i set, purtroppo la risposta(ormai tutti lo conoscono e battono sul suo diritto) è poco efficace, e gli fornisce poche chances di chiudere la partita senza troppa fatica. Aggiungiamo che l’esperto giapponese, a fronte della classifica, è un buon giocatore da veloce, e sappiamo che i nipponici, quando sono a casa loro, diventano delle tigri. Il prossimo contro Quinn, tennista più forte di Uchiyama, ma anche meno esperto.

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tennista dastrapazzo, Detuqueridapresencia
Fabilandia 22-09-2025 07:11

Partita difficile e vinta con tanta fatica. Mattia l’ha portata a casa ma deve alzare il livello. Forza, più fiducia e convinzione!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 22-09-2025 07:01

Bellucci ha faticato contro Uchiyama

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennista dastrapazzo 22-09-2025 01:42

Che peccato lo scontro fratricida!

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia