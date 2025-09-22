ATP 500 Tokyo e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazioni. Battaglia vinta: Bellucci supera Uchiyama al terzo set. In campo altri 4 azzurri (LIVE)

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Mattia Bellucci supera un ostico debutto nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo sul cemento giapponese, battendo il padrone di casa Yasutaka Uchiyama con il punteggio di 7-6(5) 5-7 7-5.
L’azzurro ha salvato due set point sul 5-6 del primo parziale prima di imporsi al tie-break, quindi ha ceduto la seconda frazione ma ha trovato il break decisivo nel dodicesimo game del set finale.
Al turno decisivo delle qualificazioni affronterà lo statunitense Ethan Quinn (n.81 ATP, best ranking n.80), classe 2004.
7 commenti
Diciamo che Arnaldi ha fatto di tutto per farlo rientrare in partita, ed alla fine c’è riuscito.Arnaldi è attanagliato dalla paura di sbagliare, manda la palla a due/tre metri dalla riga, alla fine Nardi non poteva non aprofittere di questi regali. Partita a questo punto equilibrata, se Luca mantiene per una mezz’ora, anche meno, la concentrazione, è fatta.
Dopo aver subito un bagel nel primo set, Luchino si vendica su Arnaldi con un 7-6 (4)…
Nardi inesistente
Non ho visto tutta la partita, Mattia ha, tranne pochissimi casi, tenuto bene la battuta per tutti e tre i set, purtroppo la risposta(ormai tutti lo conoscono e battono sul suo diritto) è poco efficace, e gli fornisce poche chances di chiudere la partita senza troppa fatica. Aggiungiamo che l’esperto giapponese, a fronte della classifica, è un buon giocatore da veloce, e sappiamo che i nipponici, quando sono a casa loro, diventano delle tigri. Il prossimo contro Quinn, tennista più forte di Uchiyama, ma anche meno esperto.
Partita difficile e vinta con tanta fatica. Mattia l’ha portata a casa ma deve alzare il livello. Forza, più fiducia e convinzione!
Bellucci ha faticato contro Uchiyama
Che peccato lo scontro fratricida!