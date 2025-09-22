Circuito ATP - WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazioni. Battaglia vinta: Bellucci supera Uchiyama al terzo set. In campo altri 4 azzurri (LIVE)

22/09/2025 08:51 7 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

Mattia Bellucci supera un ostico debutto nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo sul cemento giapponese, battendo il padrone di casa Yasutaka Uchiyama con il punteggio di 7-6(5) 5-7 7-5.
L’azzurro ha salvato due set point sul 5-6 del primo parziale prima di imporsi al tie-break, quindi ha ceduto la seconda frazione ma ha trovato il break decisivo nel dodicesimo game del set finale.
Al turno decisivo delle qualificazioni affronterà lo statunitense Ethan Quinn (n.81 ATP, best ranking n.80), classe 2004.

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Coliseum – ore 04:00
Mattia Bellucci ITA vs Yasutaka Uchiyama JPN
ATP Tokyo
Mattia Bellucci [2]
7
5
7
Yasutaka Uchiyama
6
7
5
Vincitore: Bellucci
Rei Sakamoto JPN vs Adam Walton AUS

ATP Tokyo
Rei Sakamoto
6
6
Adam Walton [6]
2
4
Vincitore: Sakamoto
Rei Sakamoto JPN vs Adam Walton AUS

Arena – ore 04:00
Yuta Shimizu JPN vs Ethan Quinn USA

ATP Tokyo
Yuta Shimizu
6
4
Ethan Quinn [7]
7
6
Vincitore: Quinn
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Rio Noguchi JPN

ATP Tokyo
Juan Manuel Cerundolo [4]
6
6
Rio Noguchi
3
2
Vincitore: Cerundolo
Sho Shimabukuro JPN vs Mariano Navone ARG

ATP Tokyo
Sho Shimabukuro
6
6
Mariano Navone [8]
2
3
Vincitore: Shimabukuro
Court 1 – ore 04:00
Marton Fucsovics HUN vs Filip Misolic AUT

ATP Tokyo
Marton Fucsovics [1]
6
6
Filip Misolic
3
1
Vincitore: Fucsovics
Aleksandar Kovacevic USA vs Aleksandar Vukic AUS (Non prima 06:00)

ATP Tokyo
Aleksandar Kovacevic [3]
4
7
2
Aleksandar Vukic
6
6
6
Vincitore: Vukic
Luca Nardi ITA vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Tokyo
Luca Nardi
15
0
7
3
Matteo Arnaldi [5]
40
6
6
1
WTA 1000 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Moon – ore 05:00
Zongyu Li CHN vs (18) Victoria Jimenez Kasintseva AND
WTA Beijing
Zongyu Li
0
3
3
0
Victoria Jimenez Kasintseva [18]
0
6
6
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Yufei Ren CHN vs (22) Maria Lourdes Carle ARG

WTA Beijing
Yufei Ren
0
1
2
0
Maria Lourdes Carle [22]
0
6
6
0
Vincitore: Carle
(1) Emiliana Arango COL vs Yushan Shao CHN

WTA Beijing
Emiliana Arango [1]
0
6
6
0
Yushan Shao
0
4
2
0
Vincitore: Arango
(7) Moyuka Uchijima JPN vs Xinyu Jiang CHN

WTA Beijing
Moyuka Uchijima [7]
0
0
Xinyu Jiang
0
0
Brad Drewett – ore 05:00
(2) Elsa Jacquemot FRA vs Destanee Aiava AUS
WTA Beijing
Elsa Jacquemot [2]
0
7
6
0
Destanee Aiava
0
5
2
0
Vincitore: Jacquemot
(8) Leolia Jeanjean FRA vs Varvara Lepchenko USA

WTA Beijing
Leolia Jeanjean [8]
3
6
3
Varvara Lepchenko
6
4
6
Vincitore: Lepchenko
Xinxin Yao CHN vs (24) Joanna Garland TPE

WTA Beijing
Xinxin Yao
0
0
Joanna Garland [24]
15
0
(9) Anna Bondar HUN vs Chenting Zhu CHN

Court 3 – ore 05:00
Tatiana Prozorova RUS vs (23) Aliaksandra Sasnovich BLR
WTA Beijing
Tatiana Prozorova
0
4
1
0
Aliaksandra Sasnovich [23]
0
6
6
0
Vincitore: Sasnovich
(3) Cristina Bucsa ESP vs Clervie Ngounoue USA

WTA Beijing
Cristina Bucsa [3]
0
6
6
0
Clervie Ngounoue
0
2
3
0
Vincitore: Bucsa
Jessika Ponchet FRA vs (15) Ella Seidel GER

WTA Beijing
Jessika Ponchet
0
4
3
0
Ella Seidel [15]
0
6
6
0
Vincitore: Seidel
(6) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Chloe Paquet FRA Non prima 09:00

WTA Beijing
Elisabetta Cocciaretto [6]
0
3
Chloe Paquet
0
1
Court 5 – ore 05:00
(4) Anastasia Zakharova RUS vs Arina Rodionova AUS

WTA Beijing
Anastasia Zakharova [4]
0
6
6
0
Arina Rodionova
0
4
1
0
Vincitore: Zakharova
(10) Viktoriya Tomova BUL vs Whitney Osuigwe USA

WTA Beijing
Viktoriya Tomova [10]
0
6
7
0
Whitney Osuigwe
0
3
6
0
Vincitore: Tomova
Zarina Diyas KAZ vs (20) Rebeka Masarova SUI

WTA Beijing
Zarina Diyas
0
4
3
Rebeka Masarova [20]
40
6
2
Darya Astakhova RUS vs (13) Diane Parry FRA

Court 4 – ore 05:00
Maria Timofeeva RUS vs (19) Greet Minnen BEL

WTA Beijing
Maria Timofeeva
6
6
2
Greet Minnen [19]
3
7
6
Vincitore: Minnen
Lucrezia Stefanini ITA vs (14) Janice Tjen INA

WTA Beijing
Lucrezia Stefanini
0
4
3
0
Janice Tjen [14]
0
6
6
0
Vincitore: Tjen
Ena Shibahara JPN vs (17) Priscilla Hon AUS

WTA Beijing
Ena Shibahara
0
5
Priscilla Hon [17]
0
3
Court 6 – ore 05:00
Astra Sharma AUS vs (16) Katie Volynets USA
WTA Beijing
Astra Sharma
0
2
0
0
Katie Volynets [16]
0
6
6
0
Vincitore: Volynets
Storm Hunter AUS vs (21) Katarzyna Kawa POL

WTA Beijing
Storm Hunter
0
6
6
0
Katarzyna Kawa [21]
0
7
7
0
Vincitore: Kawa
(12) Veronika Erjavec SLO vs Maddison Inglis AUS

WTA Beijing
Veronika Erjavec [12]
0
3
3
0
Maddison Inglis
0
6
6
0
Vincitore: Inglis
Court 7 – ore 05:00
(5) Varvara Gracheva FRA vs Lanlana Tararudee THA
WTA Beijing
Varvara Gracheva [5]
0
6
4
0
Lanlana Tararudee
0
7
6
0
Vincitore: Tararudee
(11) Dalma Galfi HUN vs Linda Fruhvirtova CZE

WTA Beijing
Dalma Galfi [11]
6
4
6
Linda Fruhvirtova
2
6
4
Vincitore: Galfi
7 commenti

walden 22-09-2025 10:12

Scritto da JOA20
Dopo aver subito un bagel nel primo set, Luchino si vendica su Arnaldi con un 7-6 (4)…

Diciamo che Arnaldi ha fatto di tutto per farlo rientrare in partita, ed alla fine c’è riuscito.Arnaldi è attanagliato dalla paura di sbagliare, manda la palla a due/tre metri dalla riga, alla fine Nardi non poteva non aprofittere di questi regali. Partita a questo punto equilibrata, se Luca mantiene per una mezz’ora, anche meno, la concentrazione, è fatta.

 7
JOA20 (Guest) 22-09-2025 10:07

Dopo aver subito un bagel nel primo set, Luchino si vendica su Arnaldi con un 7-6 (4)…

 6
arnaldo (Guest) 22-09-2025 09:26

Nardi inesistente

 5
walden 22-09-2025 07:20

Non ho visto tutta la partita, Mattia ha, tranne pochissimi casi, tenuto bene la battuta per tutti e tre i set, purtroppo la risposta(ormai tutti lo conoscono e battono sul suo diritto) è poco efficace, e gli fornisce poche chances di chiudere la partita senza troppa fatica. Aggiungiamo che l’esperto giapponese, a fronte della classifica, è un buon giocatore da veloce, e sappiamo che i nipponici, quando sono a casa loro, diventano delle tigri. Il prossimo contro Quinn, tennista più forte di Uchiyama, ma anche meno esperto.

 4
Fabilandia 22-09-2025 07:11

Partita difficile e vinta con tanta fatica. Mattia l’ha portata a casa ma deve alzare il livello. Forza, più fiducia e convinzione!

 3
JOA20 (Guest) 22-09-2025 07:01

Bellucci ha faticato contro Uchiyama

 2
Tennista dastrapazzo 22-09-2025 01:42

Che peccato lo scontro fratricida!

 1
