ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Lorenzo Musetti (LIVE)
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – Semifinali, cemento
Center Court – ore 09:00
Luke Johnson / Austin Krajicek vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Il match deve ancora iniziare
Brandon Nakashima vs Alejandro Tabilo (Non prima 11:00)
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Musetti vs Alexander Shevchenko (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – Semifinali, cemento
Center Court – ore 09:30
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli
Il match deve ancora iniziare
Valentin Royer vs Corentin Moutet (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Alexander Bublik vs Yibing Wu (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
