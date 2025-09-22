Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Lorenzo Musetti (LIVE)

22/09/2025 06:00 Nessun commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – Semifinali, cemento

Center Court – ore 09:00
Luke Johnson GBR / Austin Krajicek USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Alejandro Tabilo CHI (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Alexander Shevchenko KAZ (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – Semifinali, cemento

Center Court – ore 09:30
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs N.Sriram Balaji IND / Rithvik Choudary Bollipalli IND
Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Corentin Moutet FRA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ vs Yibing Wu CHN (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

