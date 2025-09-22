Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Hangzhou – Bublik vola in finale, Royer da favola

22/09/2025 13:00 42 commenti
Alexander Bublik nella foto - Foto Getty Images
Alexander Bublik nella foto - Foto Getty Images

Prosegue il momento magico di Alexander Bublik, capace di centrare la quarta finale stagionale in altrettanti tornei disputati su superfici diverse. Il kazako ha dominato il beniamino di casa Wu Yibing con un secco 6-3 6-3, sfoderando un servizio da manuale (media 9,6 di rendimento).
In finale lo attende la sorpresa della settimana, il francese Valentin Royer, che ha superato senza problemi Corentin Moutet (6-3 6-2) e volerà per la prima volta in carriera in una finale ATP, con l’ingresso garantito in Top 75 del ranking mondiale.

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – Semifinali, cemento

Center Court – ore 09:00
Luke Johnson GBR / Austin Krajicek USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
ATP Chengdu
Luke Johnson / Austin Krajicek [4]
2
4
Vasil Kirkov / Bart Stevens
6
6
Vincitore: Kirkov / Stevens
Brandon Nakashima USA vs Alejandro Tabilo CHI (Non prima 11:00)

ATP Chengdu
Brandon Nakashima [4]
4
6
Alejandro Tabilo
6
7
Vincitore: Tabilo
Lorenzo Musetti ITA vs Alexander Shevchenko KAZ (Non prima 13:00)

ATP Chengdu
Lorenzo Musetti [1]
6
6
Alexander Shevchenko
3
1
Vincitore: Musetti
ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – Semifinali, cemento

Center Court – ore 09:30
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs N.Sriram Balaji IND / Rithvik Choudary Bollipalli IND
ATP Hangzhou
Francisco Cabral / Lucas Miedler [1]
3
6
10
N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli
6
3
3
Vincitore: Cabral / Miedler
Valentin Royer FRA vs Corentin Moutet FRA (Non prima 11:30)

ATP Hangzhou
Valentin Royer
6
6
Corentin Moutet [4]
3
2
Vincitore: Royer
Alexander Bublik KAZ vs Yibing Wu CHN (Non prima 13:30)

ATP Hangzhou
Alexander Bublik [3]
6
6
Yibing Wu
3
3
Vincitore: Bublik
zedarioz 22-09-2025 17:01

@ Az67 (#4486684)

E’ la solita stupidaggine del troll. Se il n. 92 batte il n. 15 e il n. 8 (cito numeri a caso) vuol dire che in quel torneo valeva più di quelli battuti ma di classifica migliore.
Mauro non ha mai fatto un intervento intelligente in tanti anni e non ha certo le capacità per farlo adesso.
Citare i numeri in classifica degli avversari, lo ha fatto anche con Sinner in passato, non ha alcun valore. Non vuol dire che il torneo è stato facile. Certo, poi non incontra i primi 5 perchè non sono iscritti. Ma a lui servono punti e fiducia sul veloce perchè vuole andare al master e non come un imbucato, ma per giocarsi le sue chances di fare bella figura. Bublik mi sembra l’avversario più pericoloso insieme a De Minaur, ma ha un buon vantaggio.

 42
walden 22-09-2025 16:57

Scritto da erminio del Garda che vive a Grenoble
cari amici appassionati di tennis vorrei saapere se la persona che si trova nella loggia di Tartarini e che somiglia a Volandri é proprio Volandri oppure no,grazie

E’ Damiano Fiorucci, il preparatore atletico, sicuramnete un punto di forza…

 41
zedarioz 22-09-2025 16:54

Scritto da Koko
E’ un discorso di fondamentali: Musetti con servizio è un altro giocatore mentre Sinner senza servizio diventa abbordabile per i top che giochino bene mentre batte tutti gli altri. Il servizio che funziona bene non è un dettaglio!

Sinner senza un servizio continuo,agli US OPEN ha tritato tutti tranne 1. Persi 2 set nelle prime 6 partite. Certo, se avesse servito il 65% di prime nel torneo forse non perdeva neanche un set, ma dire che diventa abbordabile è lontano anni luce da quello che si vede in campo.

 40
zedarioz 22-09-2025 16:49

Bublik ha ancora 3/4 anni di buon tennis, ma può mangiarsi il cappello per aver quasi cestinato i primi 10 anni di carriera. Comunque ognuno ha i suoi tempi ed evidentemente ha dovuto mettere su famiglia per trovare il suo equilibrio. Adesso che l’ha trovato però fa paura a tutti, tranne i primi 2.

 39
walden 22-09-2025 16:42

Scritto da Krik Kroc

Scritto da Pier no guest

Scritto da Maurantonio
E comunque l’0scar a Lorenzo va per l’uso della pallina davanti alla bocca per coprire il labiale delle bestemmie

Se penso che Gardini la palla la mordeva…

Ma quanto sei bravo a leggere le bestemmie di Lorenzo. Sei per caso sordo-muto? No! devi poosedere poteri particolari da genio, dal momento che riesci a capire che sono bestemmie anche se le labbra sono coperte dalla pallina.
Complimenti

Dici che fossero preghiere?

 38
Franky padel (Guest) 22-09-2025 16:31

Bravo Musetti e anche Bublik oramai sempre più solido e in stato di grazia quarta finale sempre su superfici diverse

 37
Krik Kroc 22-09-2025 16:31

Scritto da Pier no guest

Scritto da Maurantonio
E comunque l’0scar a Lorenzo va per l’uso della pallina davanti alla bocca per coprire il labiale delle bestemmie

Se penso che Gardini la palla la mordeva…

Ma quanto sei bravo a leggere le bestemmie di Lorenzo. Sei per caso sordo-muto? No! devi poosedere poteri particolari da genio, dal momento che riesci a capire che sono bestemmie anche se le labbra sono coperte dalla pallina.
Complimenti

 36
brunodalla 22-09-2025 15:45

Scritto da Az67

Scritto da brunodalla

Scritto da Cooper
Binaghi: ” Paolini più emozionante di Sinner e Musetti” .. Con questa frase il presidente si è giocato la Davis.

e perchè non potrebbe essere? dove sta scritto che le emozioni che suscitano i maschi devono per forza essere maggiori di quelle che suscitano le donne?

Lo è senza alcun dubbio, però un presidente federale, magari se se lo tiene per sé…..

anche qui, perchè mai? dove sta scritto? le emozioni sono personali, c’è qualcuno qui dentro che può imporre a binaghi una classifica delle emozioni? binaghi avrà detto quella cosa perchè entusiasta per la vittoria straordinaria, perchè negarglielo? per paura di cosa? che sinner se la prenda? per il politicamente corretto? ti do una notizia, siccome sinner è molto più intelligente della maggior parte dei commentatori qui dentro (messi assieme) di quella frase di binaghi se ne sbatterà altamente, anzi, forse sarà pure d’accordo.

 35
Az67 (Guest) 22-09-2025 15:39

Scritto da MAURO
121 – 114 – 96 ed ora 112
Non male come percorso X un top ten X vincere un titolo.

Hai ragione, però CHE PALLE!!!!!

 34
Az67 (Guest) 22-09-2025 15:37

Scritto da brunodalla

Scritto da Cooper
Binaghi: ” Paolini più emozionante di Sinner e Musetti” .. Con questa frase il presidente si è giocato la Davis.

e perchè non potrebbe essere? dove sta scritto che le emozioni che suscitano i maschi devono per forza essere maggiori di quelle che suscitano le donne?

Lo è senza alcun dubbio, però un presidente federale, magari se se lo tiene per sé…..

 33
Italo (Guest) 22-09-2025 14:54

@ Alberto Rossi (#4486630)

Musetti nel 2026 deve puntarci, alla terza posizione.
È il suo target per tutta la carriera.
Sappiamo tutti che più su nessuno ci può andare.
Ottima la sua scelta strategica di giocare questo 250, dove stabilirà il record con avversari dal ranking più basso
Come lui anche Bublik sta facendo il suo dovere. Il kazako potenzialmente è un top 5… e spero davvero che anche lui vada al master, al momento come riserva.
Ma se oltre a Djokovic e Draper, ci fosse un altro forfait ecco che anche lui potrebbe arrivare a Torino

 32
Pier no guest 22-09-2025 14:38

Scritto da Maurantonio
E comunque l’0scar a Lorenzo va per l’uso della pallina davanti alla bocca per coprire il labiale delle bestemmie

Se penso che Gardini la palla la mordeva…

 31
MAURO (Guest) 22-09-2025 14:30

121 – 114 – 96 ed ora 112
Non male come percorso X un top ten X vincere un titolo.

 30
Alex77 (Guest) 22-09-2025 14:27

Bravo Musetti, il suo dovere fatto finora egregiamente e sono punti importanti per Torino, domani però deve vincere per il curriculum personale, troppo e da troppi anni a secco di vittorie, bronzo a parte

 29
cataflic (Guest) 22-09-2025 14:23

Bravo Muso, adesso meglio vincere e consolidare la posizione

 28
enzola barbera (Guest) 22-09-2025 14:20

Bello, bello e ancora bello il tennis di Musetti. Avversario modesto, ma la bellezza dei colpi non si discute. Sono due i giocatori che incantano con l’eleganza del loro gioco, lui e Alcaraz. Sinner non si offenda, ma non ha la loro finezza. Jannik compensa però con la potenza. Penso che anche con Tabilo parte favorito enzo

 27
Marco M. 22-09-2025 14:20

Scritto da Alberto Rossi
Questo Musetti chiude la stagione in top-5… se consideriamo che ha praticamente saltato l’intera stagione su erba per infortunio e poi problemi gastrointestinali, ora sarebbe là ad insediare la terza posizione di Zverev, che poi ormai batte abitualmente, persino su cemento (l’anno scorso a Vienna)

E non solo la parte di stagione su erba, anche la tournée sudamericana è finita subito per un infortunio. Penso che avrebbe potuto portare a casa un torneo tra Baires, Rio e Acapulco e anche con piazzamenti avrebbe comunque già i punti necessari per Torino.

 26
Koko (Guest) 22-09-2025 14:17

E’ un discorso di fondamentali: Musetti con servizio è un altro giocatore mentre Sinner senza servizio diventa abbordabile per i top che giochino bene mentre batte tutti gli altri. Il servizio che funziona bene non è un dettaglio!

 25
erminio del Garda che vive a Grenoble (Guest) 22-09-2025 14:16

cari amici appassionati di tennis vorrei saapere se la persona che si trova nella loggia di Tartarini e che somiglia a Volandri é proprio Volandri oppure no,grazie

 24
Marco M. 22-09-2025 14:16

Alla fine il giocatore che temevo di più per aver battuto Monfils, Perricard e Taro Daniel si è rivelato il più semplice.
C’è da dire che quando Lorenzo gioca così concentrato e solido diventa una brutta bestia per quasi tutti.

Ora la finale con Tabilo, poche musse, è favorito.
Ma finché non lo vedrò vincere ecc… ecc…

 23
JOA20 (Guest) 22-09-2025 14:14

Benissimo Muso, sta acquistando sempre più sicurezza sul cemento, sotto con Tabilo

 22
MarcoP 22-09-2025 14:14

Scritto da maverikkk
Un musetti perfetto in tutte le zone del campo, menzione particolare al servizio.

92% sulle prime palle, in effetti.

 21
Alberto Rossi 22-09-2025 14:13

Questo Musetti chiude la stagione in top-5… se consideriamo che ha praticamente saltato l’intera stagione su erba per infortunio e poi problemi gastrointestinali, ora sarebbe là ad insediare la terza posizione di Zverev, che poi ormai batte abitualmente, persino su cemento (l’anno scorso a Vienna)

 20
Maurantonio 22-09-2025 14:10

E comunque l’0scar a Lorenzo va per l’uso della pallina davanti alla bocca per coprire il labiale delle bestemmie 😆

 19
Maurantonio 22-09-2025 14:07

Scritto da Cooper
Binaghi: ” Paolini più emozionante di Sinner e Musetti” .. Con questa frase il presidente si è giocato la Davis.

che commento patetico.

 18
Maurantonio 22-09-2025 14:07

per favore togliete il joystick dalla mano di Musetti, non si può vedere uno che manda la palla dove vuole come fosse un manga giapponese

 17
Ezio (Guest) 22-09-2025 14:01

Musetti vincerà…

 16
walden 22-09-2025 14:00

Mentre assistiamo con la giusta trepidazione al match di Musetti, vorrei segnalare che nell’altro torneo cinese, Hangzhou, assistimao a delle interessanti sorprese: Valentin Royer, che ad inizio anno era fuori dai 200, arriva in semifinale, partendo dalle Q, e sconfiggendo il compaesano Moutet, dopo aver fatto fuori, in precedenza, Kovacevic, Rublev e Tien. Va a finire che fra tanti futuribili fra i galletti, questo giovane rampollo dell’Ile-de-France li supera tutti! In finale potrebbe affrontare Bublik, se riouscirà a districarsi dalla ragnatela del redivivo WU, che sembra stia recuperando dai vari malanni, e che in questo torneo ha già battuto Korda e Medvedev. Sarebbe interessante una finale cino-francese, fra l’altro Valentin fra i vari giovani francesi sembra il più “posato”.

 15
maverikkk 22-09-2025 13:50

Un musetti perfetto in tutte le zone del campo, menzione particolare al servizio.

 14
brunodalla 22-09-2025 13:47

Scritto da Cooper
Binaghi: ” Paolini più emozionante di Sinner e Musetti” .. Con questa frase il presidente si è giocato la Davis.

e perchè non potrebbe essere? dove sta scritto che le emozioni che suscitano i maschi devono per forza essere maggiori di quelle che suscitano le donne?

 13
Cooper (Guest) 22-09-2025 13:36

Binaghi: ” Paolini più emozionante di Sinner e Musetti” .. Con questa frase il presidente si è giocato la Davis.

 12
Marcoazr (Guest) 22-09-2025 13:29

Forza Lore!

 11
Marco M. 22-09-2025 13:21

Scritto da Il GUEst
Occhio a Pennarello (s)Tabilo, mancino insidiosissimo, solo un anno fa era in top 20, poi ha avuto un periodo di crisi e problemi fisici, sembra tornato sui livelli della prima parte dello scorso anno

Io intanto direi di stare attento oggi, per il cileno c’è tempo dopo…

 10
Il GUEst 22-09-2025 12:51

Occhio a Pennarello (s)Tabilo, mancino insidiosissimo, solo un anno fa era in top 20, poi ha avuto un periodo di crisi e problemi fisici, sembra tornato sui livelli della prima parte dello scorso anno

 9
Silvy__89 (Guest) 22-09-2025 12:47

Con questi avversari modesti non si può non vincere il titolo. Forza Lorenzo!

 8
JOA20 (Guest) 22-09-2025 12:44

Tabilo davvero concentrato oggi, non ha concesso palle break a Nakashima

 7
Alberto Rossi 22-09-2025 12:11

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Forza Musetti! Ieri è bastato buttarla di là e attendere l’errore dell’avversario che arrivava spesso e volentieri, oggi probabilmente no ma la partita è ampiamente alla portata. Una alla volta, poi se vince alla finale pensiamo domani.

rispondeva sempre profondo e vicino la riga di fondocampo, gli errori dell’avversario sono anche la conseguenza dell’atteggiamento più aggressivo di Lorenzo

 6
Alberto Rossi 22-09-2025 12:06

Bublik chiaramente favorito nel suo 250, per Lorenzo dipende solo da lui, comunque vada è ormai un altro giocatore su cemento, il Musetti che rispondeva dai teloni è solo un ricordo

 5
enzo+ (Guest) 22-09-2025 12:02

@ Pier no guest (#4486544)

Lo vedo abbastanza favorito! Il russo è piuttosto nervosetto, quando si vede in difficoltà, si disunisce. enzo

 4
Pier no guest 22-09-2025 11:12

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Forza Musetti! Ieri è bastato buttarla di là e attendere l’errore dell’avversario che arrivava spesso e volentieri, oggi probabilmente no ma la partita è ampiamente alla portata. Una alla volta, poi se vince, alla finale pensiamo domani.

In questi giorni mi è parso più pronto allo start,meno attendista. Chissà che gli capita a volte: ogni match viene studiato,al servizio sai che devi fare perché lo imposti tu,in risposta magari vedi però se devi entrare sulla seconda,se è meglio forte al centro o iniziare con traiettoria alta pure invece a lui succede di restare in balia dei venti.
Le vittorie di solito aiutano,vediamo se conferma questa sicurezza.

 3
Edoardo (Guest) 22-09-2025 11:05

Che grande occasione per tornare a vincere un torneo ATP

 2
Marco Tullio Cicerone 22-09-2025 10:56

Forza Musetti! Ieri è bastato buttarla di là e attendere l’errore dell’avversario che arrivava spesso e volentieri, oggi probabilmente no ma la partita è ampiamente alla portata. Una alla volta, poi se vince alla finale pensiamo domani.

 1
26 -->