ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Hangzhou – Bublik vola in finale, Royer da favola

Prosegue il momento magico di Alexander Bublik, capace di centrare la quarta finale stagionale in altrettanti tornei disputati su superfici diverse. Il kazako ha dominato il beniamino di casa Wu Yibing con un secco 6-3 6-3, sfoderando un servizio da manuale (media 9,6 di rendimento).

In finale lo attende la sorpresa della settimana, il francese Valentin Royer, che ha superato senza problemi Corentin Moutet (6-3 6-2) e volerà per la prima volta in carriera in una finale ATP, con l’ingresso garantito in Top 75 del ranking mondiale.

ATP Chengdu Luke Johnson / Austin Krajicek [4] Luke Johnson / Austin Krajicek [4] 2 4 Vasil Kirkov / Bart Stevens Vasil Kirkov / Bart Stevens 6 6 Vincitore: Kirkov / Stevens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 V. Kirkov / Stevens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Johnson / Krajicek 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Johnson / Krajicek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 V. Kirkov / Stevens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Johnson / Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 V. Kirkov / Stevens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 L. Johnson / Krajicek 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 L. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 L. Johnson / Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-4 → 1-4 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Johnson / Krajicek 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Johnson / Krajicek 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Luke Johnson/ Austin Krajicekvs Vasil Kirkov/ Bart Stevens

Brandon Nakashima vs Alejandro Tabilo (Non prima 11:00)



ATP Chengdu Brandon Nakashima [4] Brandon Nakashima [4] 4 6 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 7 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Tabilo 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Lorenzo Musetti vs Alexander Shevchenko (Non prima 13:00)



ATP Chengdu Lorenzo Musetti [1] Lorenzo Musetti [1] 6 6 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 3 1 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

ATP Hangzhou Francisco Cabral / Lucas Miedler [1] Francisco Cabral / Lucas Miedler [1] 3 6 10 N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli 6 3 3 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 N. Balaji / Choudary Bollipalli 1-0 1-1 1-2 2-2 ace 2-3 2-4 2-5 ace 3-5 3-6 3-7 3-8 ace 3-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 N. Balaji / Choudary Bollipalli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 5-2 N. Balaji / Choudary Bollipalli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 4-2 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 N. Balaji / Choudary Bollipalli 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Balaji / Choudary Bollipalli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Balaji / Choudary Bollipalli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 N. Balaji / Choudary Bollipalli 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 N. Balaji / Choudary Bollipalli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 N. Balaji / Choudary Bollipalli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Balaji / Choudary Bollipalli 15-0 ace 15-15 40-40 ace 0-0 → 0-1

Francisco Cabral/ Lucas Miedlervs N.Sriram Balaji/ Rithvik Choudary Bollipalli

Valentin Royer vs Corentin Moutet (Non prima 11:30)



ATP Hangzhou Valentin Royer Valentin Royer 6 6 Corentin Moutet [4] Corentin Moutet [4] 3 2 Vincitore: Royer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Royer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 V. Royer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Royer 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0

Alexander Bublik vs Yibing Wu (Non prima 13:30)

