Swiatek trionfa a Seul: rimonta da campionessa contro Alexandrova (Video)

Ancora una volta Iga Swiatek ha dimostrato perché è una delle stelle assolute del tennis mondiale. La n.2 del ranking WTA ha conquistato il WTA 500 di Seul 2025, centrando il suo 25° titolo in carriera a soli 24 anni, dopo una finale ricca di emozioni.

La polacca, sei volte campionessa Slam, ha superato in rimonta la russa Ekaterina Alexandrova (n.11 WTA) con il punteggio di 1-6, 7-6(3), 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia. Un incontro incredibile, in cui Alexandrova ha persino vinto 11 punti in più complessivi, ma non è riuscita a chiudere nei momenti decisivi, pagando caro qualche esitazione nei game conclusivi.

La partita: Alexandrova parte forte, Swiatek ribalta tutto

La finale era iniziata con il dominio della russa, implacabile nei colpi e aggressiva in risposta, capace di volare sul 6-1 nel primo set. Swiatek ha però stretto i denti, alzando progressivamente il livello e salvandosi in più occasioni nel secondo parziale, fino a trascinare la sfida al tie-break, vinto con autorità 7-3.

Nel terzo set, l’equilibrio ha regnato fino al 5-5, quando la polacca ha trovato il break decisivo nel 12 esimo gioco, completando la rimonta e chiudendo 7-5 con la solita grinta da campionessa.

Un 2025 da protagonista

Per Swiatek si tratta del terzo titolo stagionale, dopo i successi a Wimbledon e Cincinnati, a conferma di una stagione ad altissimo livello. Con questa vittoria, la polacca si avvicina ulteriormente alla vetta del ranking mondiale, anche se la distanza è ancora notevole.