Challenger 100 Jingshan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
Challenger 100 Jingshan – Tabellone Principale – hard
(1) Valentin Royer vs (Alt) Borna Gojo
Colton Smith vs Zsombor Piros
Chun-Hsin Tseng vs Qualifier
Yannick Hanfmann vs (7) Tristan Boyer
(3) Dalibor Svrcina vs Qualifier
Eliot Spizzirri vs Beibit Zhukayev
Qualifier vs Christopher Eubanks
Qualifier vs (6) Brandon Holt
(8) Liam Draxl vs Timofey Skatov
Qualifier vs Billy Harris
(Alt) Omar Jasika vs (WC) Jie Cui
Qualifier vs (4) James Duckworth
(5) Nikoloz Basilashvili vs August Holmgren
Bernard Tomic vs (WC) Tianhui Zhang
Yu Hsiou Hsu vs (Alt) Gauthier Onclin
(WC) Rigele Te vs (2) Mackenzie McDonald
Challenger 100 Jingshan – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Alex Bolt vs (Alt) Evan Zhu
(WC) Zhan Zheng vs (12) Yusuke Takahashi
(2) Lloyd Harris vs Tsung-Hao Huang
Luca Castelnuovo vs (11) Khumoyun Sultanov
(3) Marat Sharipov vs (WC) Xiaofei Wang
(Alt) Ray Ho vs (7) Adria Soriano Barrera
(4) Tung-Lin Wu vs (WC) Yi Wei Zhang
(Alt) Yaojie Zeng vs (8) Denis Yevseyev
(5) Pavel Kotov vs (Alt) Ryan Seggerman
(Alt) Yuta Kikuchi vs (9) Sanhui Shin
(6) Petr Bar Biryukov vs (WC) Charles Chen
(Alt) Ye Cong Mo vs (10) Kasidit Samrej
Court 1 – Ore: 04:00
🇨🇳 Yaojie Zeng vs 🇰🇿 Denis Yevseyev
🇷🇺 Marat Sharipov vs 🇨🇳 Xiaofei Wang
🇨🇳 Ye Cong Mo vs 🇹🇭 Kasidit Samrej
🇷🇺 Petr Bar Biryukov vs 🇨🇳 Charles Chen
Court 4 – Ore: 04:00
🇨🇳 Zhan Zheng vs 🇯🇵 Yusuke Takahashi
🇦🇺 Alex Bolt vs 🇺🇸 Evan Zhu
🇷🇺 Pavel Kotov vs 🇺🇸 Ryan Seggerman
🇯🇵 Yuta Kikuchi vs 🇰🇷 Sanhui Shin
Court 5 – Ore: 04:00
🇹🇼 Tung-Lin Wu vs 🇨🇳 Yi Wei Zhang
🇹🇼 Ray Ho vs 🇨🇴 Adria Soriano Barrera
🇿🇦 Lloyd Harris vs 🇹🇼 Tsung-Hao Huang
🇨🇭 Luca Castelnuovo vs 🇺🇿 Khumoyun Sultanov
Duckworth
Royer
Svrcina
McDonald
Tseng
Q
Skatov
Tomic
Peccato che Zeppieri non abbia aspettato a disiscriversi, poteva fare punti ma immagino che non ne avesse più
DRAXL
SPIZZIRRI
GOJO
MCDONALD
TSENG
HOLT
DUCKWORTH
TOMIC