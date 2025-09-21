Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Jingshan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

21/09/2025 12:35 3 commenti
Mackenzie McDonald nella foto
CHN Challenger 100 Jingshan – Tabellone Principale – hard
(1) Valentin Royer FRA vs (Alt) Borna Gojo CRO
Colton Smith USA vs Zsombor Piros HUN
Chun-Hsin Tseng TPE vs Qualifier
Yannick Hanfmann GER vs (7) Tristan Boyer USA

(3) Dalibor Svrcina CZE vs Qualifier
Eliot Spizzirri USA vs Beibit Zhukayev KAZ
Qualifier vs Christopher Eubanks USA
Qualifier vs (6) Brandon Holt USA

(8) Liam Draxl CAN vs Timofey Skatov KAZ
Qualifier vs Billy Harris GBR
(Alt) Omar Jasika AUS vs (WC) Jie Cui CHN
Qualifier vs (4) James Duckworth AUS

(5) Nikoloz Basilashvili GEO vs August Holmgren DEN
Bernard Tomic AUS vs (WC) Tianhui Zhang CHN
Yu Hsiou Hsu TPE vs (Alt) Gauthier Onclin BEL
(WC) Rigele Te CHN vs (2) Mackenzie McDonald USA

CHN Challenger 100 Jingshan – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Alex Bolt AUS vs (Alt) Evan Zhu USA
(WC) Zhan Zheng CHN vs (12) Yusuke Takahashi JPN

(2) Lloyd Harris RSA vs Tsung-Hao Huang TPE
Luca Castelnuovo SUI vs (11) Khumoyun Sultanov UZB

(3) Marat Sharipov RUS vs (WC) Xiaofei Wang CHN
(Alt) Ray Ho TPE vs (7) Adria Soriano Barrera COL

(4) Tung-Lin Wu TPE vs (WC) Yi Wei Zhang CHN
(Alt) Yaojie Zeng CHN vs (8) Denis Yevseyev KAZ

(5) Pavel Kotov RUS vs (Alt) Ryan Seggerman USA
(Alt) Yuta Kikuchi JPN vs (9) Sanhui Shin KOR

(6) Petr Bar Biryukov RUS vs (WC) Charles Chen CHN
(Alt) Ye Cong Mo CHN vs (10) Kasidit Samrej THA

Court 1 – Ore: 04:00
🇨🇳 Yaojie Zeng vs 🇰🇿 Denis Yevseyev
🇷🇺 Marat Sharipov vs 🇨🇳 Xiaofei Wang
🇨🇳 Ye Cong Mo vs 🇹🇭 Kasidit Samrej
🇷🇺 Petr Bar Biryukov vs 🇨🇳 Charles Chen

Court 4 – Ore: 04:00
🇨🇳 Zhan Zheng vs 🇯🇵 Yusuke Takahashi
🇦🇺 Alex Bolt vs 🇺🇸 Evan Zhu
🇷🇺 Pavel Kotov vs 🇺🇸 Ryan Seggerman
🇯🇵 Yuta Kikuchi vs 🇰🇷 Sanhui Shin

Court 5 – Ore: 04:00
🇹🇼 Tung-Lin Wu vs 🇨🇳 Yi Wei Zhang
🇹🇼 Ray Ho vs 🇨🇴 Adria Soriano Barrera
🇿🇦 Lloyd Harris vs 🇹🇼 Tsung-Hao Huang
🇨🇭 Luca Castelnuovo vs 🇺🇿 Khumoyun Sultanov

miky85 21-09-2025 14:24

Duckworth

Royer

Svrcina
McDonald

Tseng
Q
Skatov
Tomic

 3
JOA20 (Guest) 21-09-2025 13:39

Peccato che Zeppieri non abbia aspettato a disiscriversi, poteva fare punti ma immagino che non ne avesse più

 2
patrick 21-09-2025 12:56

DRAXL

SPIZZIRRI

GOJO
MCDONALD

TSENG
HOLT
DUCKWORTH
TOMIC

 1
