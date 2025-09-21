WTA 1000 Pechino Copertina, WTA

WTA 1000 Pechino: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di due azzurre

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
CHN WTA 1000 Pechino – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Emiliana Arango COL vs (WC) Yushan Shao CHN
Jessika Ponchet FRA vs (15) Ella Seidel GER

(2) Elsa Jacquemot FRA vs Destanee Aiava AUS
(WC) Zongyu Li CHN vs (18) Victoria Jimenez Kasintseva AND

(3) Cristina Bucsa ESP vs Clervie Ngounoue USA
(WC) Yufei Ren CHN vs (22) Maria Lourdes Carle ARG

(4) Anastasia Zakharova RUS vs Arina Rodionova AUS
Maria Timofeeva RUS vs (19) Greet Minnen BEL

(5) Varvara Gracheva FRA vs Lanlana Tararudee THA
Astra Sharma AUS vs (16) Katie Volynets USA

(6) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Chloe Paquet FRA
Ena Shibahara JPN vs (17) Priscilla Hon AUS

(7) Moyuka Uchijima JPN vs (WC) Xinyu Jiang CHN
(WC) Xinxin Yao CHN vs (24) Joanna Garland TPE

(8) Leolia Jeanjean FRA vs Varvara Lepchenko USA
Tatiana Prozorova RUS vs (23) Aliaksandra Sasnovich BLR

(9) Anna Bondar HUN vs (WC) Chenting Zhu CHN
Darya Astakhova RUS vs (13) Diane Parry FRA

(10) Viktoriya Tomova BUL vs Whitney Osuigwe USA
Lucrezia Stefanini ITA vs (14) Janice Tjen INA

(11) Dalma Galfi HUN vs Linda Fruhvirtova CZE
Storm Hunter AUS vs (21) Katarzyna Kawa POL

(12) Veronika Erjavec SLO vs Maddison Inglis AUS
Zarina Diyas KAZ vs (20) Rebeka Masarova SUI

Moon – Ore: 04:00
🇨🇳 Zongyu Li vs 🇦🇩 Victoria Jimenez Kasintseva (Inizio 04:00)
🇨🇳 Yufei Ren vs 🇦🇷 Maria Lourdes Carle
🇨🇴 Emiliana Arango vs 🇨🇳 Yushan Shao
🇯🇵 Moyuka Uchijima vs 🇨🇳 Xinyu Jiang

Brad Drewett – Ore: 04:00
🇫🇷 Elsa Jacquemot vs 🇦🇺 Destanee Aiava (Inizio 04:00)
🇫🇷 Leolia Jeanjean vs 🇺🇸 Varvara Lepchenko
🇨🇳 Xinxin Yao vs 🇹🇼 Joanna Garland
🇭🇺 Anna Bondar vs 🇨🇳 Chenting Zhu

Court 3 – Ore: 04:00
🇷🇺 Tatiana Prozorova vs 🇧🇾 Aliaksandra Sasnovich (Inizio 04:00)
🇪🇸 Cristina Bucsa vs 🇺🇸 Clervie Ngounoue
🇫🇷 Jessika Ponchet vs 🇩🇪 Ella Seidel
🇮🇹 Elisabetta Cocciaretto vs 🇫🇷 Chloe Paquet (Non prima 09:00)

Court 5 – Ore: 04:00
🇷🇺 Anastasia Zakharova vs 🇦🇺 Arina Rodionova (Inizio 04:00)
🇧🇬 Viktoriya Tomova vs 🇺🇸 Whitney Osuigwe
🇰🇿 Zarina Diyas vs 🇨🇭 Rebeka Masarova
🇷🇺 Darya Astakhova vs 🇫🇷 Diane Parry

Court 4 – Ore: 04:00
🇷🇺 Maria Timofeeva vs 🇧🇪 Greet Minnen (Inizio 04:00)
🇮🇹 Lucrezia Stefanini vs 🇮🇩 Janice Tjen
🇯🇵 Ena Shibahara vs 🇦🇺 Priscilla Hon

Court 6 – Ore: 04:00
🇦🇺 Astra Sharma vs 🇺🇸 Katie Volynets (Inizio 04:00)
🇦🇺 Storm Hunter vs 🇵🇱 Katarzyna Kawa
🇸🇮 Veronika Erjavec vs 🇦🇺 Maddison Inglis

Court 7 – Ore: 04:00
🇫🇷 Varvara Gracheva vs 🇹🇭 Lanlana Tararudee (Inizio 04:00)
🇭🇺 Dalma Galfi vs 🇨🇿 Linda Fruhvirtova

