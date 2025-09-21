WTA 1000 Pechino: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di due azzurre
WTA 1000 Pechino – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Emiliana Arango vs (WC) Yushan Shao
Jessika Ponchet vs (15) Ella Seidel
(2) Elsa Jacquemot vs Destanee Aiava
(WC) Zongyu Li vs (18) Victoria Jimenez Kasintseva
(3) Cristina Bucsa vs Clervie Ngounoue
(WC) Yufei Ren vs (22) Maria Lourdes Carle
(4) Anastasia Zakharova vs Arina Rodionova
Maria Timofeeva vs (19) Greet Minnen
(5) Varvara Gracheva vs Lanlana Tararudee
Astra Sharma vs (16) Katie Volynets
(6) Elisabetta Cocciaretto vs Chloe Paquet
Ena Shibahara vs (17) Priscilla Hon
(7) Moyuka Uchijima vs (WC) Xinyu Jiang
(WC) Xinxin Yao vs (24) Joanna Garland
(8) Leolia Jeanjean vs Varvara Lepchenko
Tatiana Prozorova vs (23) Aliaksandra Sasnovich
(9) Anna Bondar vs (WC) Chenting Zhu
Darya Astakhova vs (13) Diane Parry
(10) Viktoriya Tomova vs Whitney Osuigwe
Lucrezia Stefanini vs (14) Janice Tjen
(11) Dalma Galfi vs Linda Fruhvirtova
Storm Hunter vs (21) Katarzyna Kawa
(12) Veronika Erjavec vs Maddison Inglis
Zarina Diyas vs (20) Rebeka Masarova
Moon – Ore: 04:00
🇨🇳 Zongyu Li vs 🇦🇩 Victoria Jimenez Kasintseva (Inizio 04:00)
🇨🇳 Yufei Ren vs 🇦🇷 Maria Lourdes Carle
🇨🇴 Emiliana Arango vs 🇨🇳 Yushan Shao
🇯🇵 Moyuka Uchijima vs 🇨🇳 Xinyu Jiang
Brad Drewett – Ore: 04:00
🇫🇷 Elsa Jacquemot vs 🇦🇺 Destanee Aiava (Inizio 04:00)
🇫🇷 Leolia Jeanjean vs 🇺🇸 Varvara Lepchenko
🇨🇳 Xinxin Yao vs 🇹🇼 Joanna Garland
🇭🇺 Anna Bondar vs 🇨🇳 Chenting Zhu
Court 3 – Ore: 04:00
🇷🇺 Tatiana Prozorova vs 🇧🇾 Aliaksandra Sasnovich (Inizio 04:00)
🇪🇸 Cristina Bucsa vs 🇺🇸 Clervie Ngounoue
🇫🇷 Jessika Ponchet vs 🇩🇪 Ella Seidel
🇮🇹 Elisabetta Cocciaretto vs 🇫🇷 Chloe Paquet (Non prima 09:00)
Court 5 – Ore: 04:00
🇷🇺 Anastasia Zakharova vs 🇦🇺 Arina Rodionova (Inizio 04:00)
🇧🇬 Viktoriya Tomova vs 🇺🇸 Whitney Osuigwe
🇰🇿 Zarina Diyas vs 🇨🇭 Rebeka Masarova
🇷🇺 Darya Astakhova vs 🇫🇷 Diane Parry
Court 4 – Ore: 04:00
🇷🇺 Maria Timofeeva vs 🇧🇪 Greet Minnen (Inizio 04:00)
🇮🇹 Lucrezia Stefanini vs 🇮🇩 Janice Tjen
🇯🇵 Ena Shibahara vs 🇦🇺 Priscilla Hon
Court 6 – Ore: 04:00
🇦🇺 Astra Sharma vs 🇺🇸 Katie Volynets (Inizio 04:00)
🇦🇺 Storm Hunter vs 🇵🇱 Katarzyna Kawa
🇸🇮 Veronika Erjavec vs 🇦🇺 Maddison Inglis
Court 7 – Ore: 04:00
🇫🇷 Varvara Gracheva vs 🇹🇭 Lanlana Tararudee (Inizio 04:00)
🇭🇺 Dalma Galfi vs 🇨🇿 Linda Fruhvirtova
