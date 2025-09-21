ATP 500 Tokyo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Derby tra Nardi e Arnaldi. Al via anche Mattia Bellucci
ATP 500 Tokyo – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Marton Fucsovics vs Filip Misolic
Luca Nardi vs (5) Matteo Arnaldi
(2) Mattia Bellucci vs (WC) Yasutaka Uchiyama
(Alt) Yuta Shimizu vs (7) Ethan Quinn
(3) Aleksandar Kovacevic vs Aleksandar Vukic
(WC) Rei Sakamoto vs (6) Adam Walton
(4) Juan Manuel Cerundolo vs (Alt) Rio Noguchi
(WC) Sho Shimabukuro vs (8) Mariano Navone
Coliseum – Ore: 04:00
🇮🇹 Mattia Bellucci vs 🇯🇵 Yasutaka Uchiyama
🇯🇵 Rei Sakamoto vs 🇦🇺 Adam Walton
Arena – Ore: 04:00
🇯🇵 Yuta Shimizu vs 🇺🇸 Ethan Quinn
🇦🇷 Juan Manuel Cerundolo vs 🇯🇵 Rio Noguchi
🇯🇵 Sho Shimabukuro vs 🇦🇷 Mariano Navone
Court 1 – Ore: 04:00
🇭🇺 Marton Fucsovics vs 🇦🇹 Filip Misolic
🇺🇸 Aleksandar Kovacevic vs 🇦🇺 Aleksandar Vukic (Non prima 06:00)
🇮🇹 Luca Nardi vs 🇮🇹 Matteo Arnaldi
TAG: ATP 500 Tokyo, ATP 500 Tokyo 2025, Luca Nardi, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci
Se si trovano li non è solo per sfiga, poi ogni avversario è tale, a prescindere dall’amicizia.
Nardi centrerà la qualificazione , se dovesse perdere al secondo turno entrerà come LL.
Peccato perdere subito uno dei nostri ragazzi: entrambi avrebbero bisogno di superare le quali per riacquisire un pò più di fiducia.
Mamma che sfiga.
Ci saranno varie defezioni e quindi lucky losers.
Importante passare il turno.
Nel derby spero vinca Matteo, molto sfortunato di recente… al contrario dell’ altro che dovrebbe accendere un centinaio di ceri per come la buona sorte lo ha assistito.
Bellucci in teoria dovrebbe farcela, ma ultimamente mi è parso fuori quadro.
Nardi nei derby soffre solo Musetti che lo umiliò 6-0 6-0 a Montecarlo 2-3 anni fa (la differenza fra i due è obiettivamente abissale, e non certo di testa)… temo che vinca Nardi, solo perché Arnaldi ha chances poi di andare avanti, Nardi obiettivamente no
Avrebbero bisogno tutti e due di arrivare al M.D. e magari passare un turno o due. Purtroppo uno uscirà subito e l’altro comunque beccherà un ungherese esperto che è sempre dura da battere, parlo di Fucsovics. Se fosse Misolic andrebbe meglio.
Nardi è tra i miei prediletti, ma Matteo ha bisogno assoluto di uscire dalla spirale negativa in cui si trova, per cui spero in Arnaldi, ma se fosse Nardi non mi spiacerebbe, anzi…
Bella sfiga. Normalmente Arnaldi batterebbe Nardi ma non sta attraversando un gran periodo di forma, non che Luchino sia messo meglio