ATP 500 Tokyo ATP, Copertina

ATP 500 Tokyo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Derby tra Nardi e Arnaldi. Al via anche Mattia Bellucci

21/09/2025 11:58 8 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06
Luca Nardi ITA, 2003.08.06

JPN ATP 500 Tokyo – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Marton Fucsovics HUN vs Filip Misolic AUT
Luca Nardi ITA vs (5) Matteo Arnaldi ITA

(2) Mattia Bellucci ITA vs (WC) Yasutaka Uchiyama JPN
(Alt) Yuta Shimizu JPN vs (7) Ethan Quinn USA

(3) Aleksandar Kovacevic USA vs Aleksandar Vukic AUS
(WC) Rei Sakamoto JPN vs (6) Adam Walton AUS

(4) Juan Manuel Cerundolo ARG vs (Alt) Rio Noguchi JPN
(WC) Sho Shimabukuro JPN vs (8) Mariano Navone ARG

Coliseum – Ore: 04:00
🇮🇹 Mattia Bellucci vs 🇯🇵 Yasutaka Uchiyama
🇯🇵 Rei Sakamoto vs 🇦🇺 Adam Walton

Arena – Ore: 04:00
🇯🇵 Yuta Shimizu vs 🇺🇸 Ethan Quinn
🇦🇷 Juan Manuel Cerundolo vs 🇯🇵 Rio Noguchi
🇯🇵 Sho Shimabukuro vs 🇦🇷 Mariano Navone

Court 1 – Ore: 04:00
🇭🇺 Marton Fucsovics vs 🇦🇹 Filip Misolic
🇺🇸 Aleksandar Kovacevic vs 🇦🇺 Aleksandar Vukic (Non prima 06:00)
🇮🇹 Luca Nardi vs 🇮🇹 Matteo Arnaldi

TAG: , , , ,

8 commenti

walden 21-09-2025 14:16

Scritto da Luca96
Peccato perdere subito uno dei nostri ragazzi: entrambi avrebbero bisogno di superare le quali per riacquisire un pò più di fiducia.

Se si trovano li non è solo per sfiga, poi ogni avversario è tale, a prescindere dall’amicizia.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 21-09-2025 14:12

Nardi centrerà la qualificazione , se dovesse perdere al secondo turno entrerà come LL.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luca96 21-09-2025 14:04

Peccato perdere subito uno dei nostri ragazzi: entrambi avrebbero bisogno di superare le quali per riacquisire un pò più di fiducia.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 21-09-2025 13:49

Mamma che sfiga.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MargieLady (Guest) 21-09-2025 13:23

Ci saranno varie defezioni e quindi lucky losers.
Importante passare il turno.
Nel derby spero vinca Matteo, molto sfortunato di recente… al contrario dell’ altro che dovrebbe accendere un centinaio di ceri per come la buona sorte lo ha assistito.
Bellucci in teoria dovrebbe farcela, ma ultimamente mi è parso fuori quadro.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 21-09-2025 12:28

Nardi nei derby soffre solo Musetti che lo umiliò 6-0 6-0 a Montecarlo 2-3 anni fa (la differenza fra i due è obiettivamente abissale, e non certo di testa)… temo che vinca Nardi, solo perché Arnaldi ha chances poi di andare avanti, Nardi obiettivamente no

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 21-09-2025 12:14

Avrebbero bisogno tutti e due di arrivare al M.D. e magari passare un turno o due. Purtroppo uno uscirà subito e l’altro comunque beccherà un ungherese esperto che è sempre dura da battere, parlo di Fucsovics. Se fosse Misolic andrebbe meglio.

Nardi è tra i miei prediletti, ma Matteo ha bisogno assoluto di uscire dalla spirale negativa in cui si trova, per cui spero in Arnaldi, ma se fosse Nardi non mi spiacerebbe, anzi…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 21-09-2025 12:05

Bella sfiga. Normalmente Arnaldi batterebbe Nardi ma non sta attraversando un gran periodo di forma, non che Luchino sia messo meglio

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!