Federer e Nadal lavorano al progetto “Fedal”: un circuito di esibizioni benefiche

Quella che inizialmente sembrava solo un’idea vaga, sta iniziando a prendere forma. Roger Federer e Rafael Nadal, due leggende intramontabili del tennis, stanno lavorando alla creazione di un circuito di esibizioni che molti hanno già ribattezzato Fedal, in onore della storica rivalità e amicizia che li lega.

Durante la Laver Cup 2025, Federer ha dato ulteriori dettagli in un’intervista a Tennis Channel, confermando che il progetto è più concreto che mai:

“Abbiamo sempre parlato di giocare insieme delle esibizioni e di poter condividere il campo per una buona causa, come raccogliere fondi. Entrambi siamo molto ansiosi di continuare a parlare di questo progetto”, ha dichiarato lo svizzero.

L’obiettivo non è soltanto quello di far rivivere ai tifosi la magia di due campioni che hanno segnato un’era, ma anche di mettere il tennis al servizio della solidarietà, con eventi capaci di unire spettacolo e beneficenza.

L’annuncio ha già scatenato l’entusiasmo degli appassionati, che sognano di rivedere Federer e Nadal fianco a fianco, come accadde nell’indimenticabile doppio della Laver Cup 2022 a Londra.