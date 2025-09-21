Billie Jean King Cup: Italia vs Usa 2-0. l’Italia vince la Billie Jean King Cup. La Paolini chiude i conti. Cocciaretto da sogno – batte Navarro

Clamorosa impresa di Elisabetta Cocciaretto, che regala all’Italia il primo, pesantissimo punto nella finale di Billie Jean King Cup 2025 contro gli Stati Uniti. Sul veloce di Shenzhen, l’anconetana ha sconfitto la numero 17 del mondo Emma Navarro con il punteggio di 6-4, 6-4, firmando un vero e proprio miracolo sportivo che apre scenari entusiasmanti per la squadra azzurra.

Una partita perfetta per coraggio e lucidità

Cocciaretto è stata protagonista di una prestazione memorabile, fatta di grinta, coraggio e una tenuta mentale da campionessa. L’azzurra ha trovato il break nel primo game che le ha permesso di chiudere il primo set 6-4, confermando la solidità al servizio e il suo marchio di fabbrica: il rovescio lungolinea, più volte decisivo nei momenti chiave. Sul 5 a 4 l’azzurra annullava anche una pericolosa palla break prima di vincere la frazione.

Nel secondo parziale Navarro ha provato a reagire, costringendo Elisabetta a rincorrere e annullando situazioni difficili. Ma proprio quando serviva lucidità, la statunitense ha commesso troppi errori gratuiti quando era avanti per 4 a 2, mentre Cocciaretto ha infilato quattro giochi consecutivi per ribaltare l’inerzia e chiudere la sfida per 6-4. L’ultimo punto, un rovescio sulla riga che ha fatto esplodere la panchina italiana, resterà negli highlights della competizione.

Italia avanti 1-0

Con questa vittoria l’Italia si porta avanti 1-0 nella serie contro gli Stati Uniti, avvicinandosi a quello che potrebbe diventare un trionfo storico. La pressione ora passa sulle spalle delle americane, mentre le azzurre possono contare su un entusiasmo alle stelle, alimentato da un’impresa che resterà impressa nella memoria.

Elisabetta Cocciaretto firma così una delle vittorie più importanti della sua carriera, battendo una top 20 mondiale in una finale a squadre, e confermandosi pedina importante della squadra guidata da Tathiana Garbin.