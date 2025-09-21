ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Out Medvedev. Alexander Shevchenko l’avversario di Musetti

Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images
Daniil Medvedev spreca un set di vantaggio e numerose chance, cedendo al cinese Yibing Wu con il punteggio di 5-7, 7-6(5), 6-4 dopo oltre tre ore di gioco. Il russo, che aveva inaugurato la tournée asiatica con nuovi allenatori e segnali positivi, torna invece a mostrare le difficoltà della sua “vecchia versione”. Wu vola così in semifinale nell’ATP 250 di Hangzhou, dove attende Aleksander Bublik.
Nell’altra parte del tabellone, Corentin Moutet affronterà Valentin Royer, qualificatosi dopo aver battuto Learner Tien, mentre il francese ha approfittato del ritiro di Martín Etcheverry.
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – Quarti di Finale, cemento
Center Court – ore 07:00
Christopher O’Connell
vs Alejandro Tabilo
ATP Chengdu
Christopher O'Connell
6
5
2
Alejandro Tabilo
4
7
6
Vincitore: Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
C. O'Connell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. O'Connell
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-5 → 5-5
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. O'Connell
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
5-4 → 6-4
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
5-3 → 5-4
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
A. Tabilo
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
A. Tabilo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
C. O'Connell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Marcos Giron vs Brandon Nakashima
ATP Chengdu
Marcos Giron
3
6
6
Brandon Nakashima [4]
6
2
7
Vincitore: Nakashima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
ace
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
M. Giron
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
M. Giron
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giron
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
B. Nakashima
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
ace
2-1 → 2-2
M. Giron
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-1 → 2-1
M. Giron
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Giron
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
B. Nakashima
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-4 → 2-5
M. Giron
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-4 → 2-4
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
M. Giron
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
M. Giron
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Lorenzo Musetti vs Nikoloz Basilashvili
ATP Chengdu
Lorenzo Musetti [1]
6
6
Nikoloz Basilashvili
3
3
Vincitore: Musetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Musetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
4-3 → 5-3
L. Musetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
ace
3-3 → 4-3
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
1-0 → 2-0
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Taro Daniel vs Alexander Shevchenko
ATP Chengdu
Taro Daniel
6
6
2
Alexander Shevchenko
7
3
6
Vincitore: Shevchenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Daniel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
T. Daniel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
ace
2-2 → 3-2
A. Shevchenko
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
T. Daniel
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
A. Shevchenko
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
2-2 → 2-3
Court 1 – ore 07:00
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Diego Hidalgo / Patrik Trhac
ATP Chengdu
Constantin Frantzen / Robin Haase
6
6
Diego Hidalgo / Patrik Trhac
2
4
Vincitore: Frantzen / Haase
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Frantzen / Haase
5-4 → 6-4
D. Hidalgo / Trhac
5-3 → 5-4
C. Frantzen / Haase
4-3 → 5-3
D. Hidalgo / Trhac
4-2 → 4-3
C. Frantzen / Haase
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-2 → 4-2
D. Hidalgo / Trhac
3-1 → 3-2
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
D. Hidalgo / Trhac
2-0 → 2-1
C. Frantzen / Haase
1-0 → 2-0
D. Hidalgo / Trhac
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
D. Hidalgo / Trhac
5-1 → 5-2
C. Frantzen / Haase
4-1 → 5-1
D. Hidalgo / Trhac
3-1 → 4-1
C. Frantzen / Haase
2-1 → 3-1
D. Hidalgo / Trhac
2-0 → 2-1
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
D. Hidalgo / Trhac
0-0 → 1-0
ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – Quarti di Finale, cemento
Center Court – ore 07:30
Corentin Moutet
vs Tomas Martin Etcheverry
ATP Hangzhou
Corentin Moutet [4]
30
3
3
Tomas Martin Etcheverry•
0
6
0
Vincitore: Moutet
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-0 → 3-0
T. Martin Etcheverry
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Martin Etcheverry
3-5 → 3-6
T. Martin Etcheverry
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
2-4 → 2-5
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
T. Martin Etcheverry
2-2 → 2-3
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Martin Etcheverry
0-0 → 0-1
Valentin Royer vs Learner Tien
ATP Hangzhou
Valentin Royer
7
4
6
Learner Tien [7]
6
6
2
Vincitore: Royer
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Royer
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
L. Tien
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-1 → 4-2
L. Tien
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
30-40
df
2-1 → 3-1
V. Royer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
ace
1-1 → 2-1
V. Royer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Royer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
L. Tien
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
V. Royer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
L. Tien
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-3 → 2-4
V. Royer
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
L. Tien
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-2 → 1-3
V. Royer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
V. Royer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
df
5*-0
6*-0
ace
6-6 → 7-6
V. Royer
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
5-6 → 6-6
V. Royer
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-5 → 5-5
L. Tien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Tien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
V. Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
L. Tien
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
V. Royer
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
L. Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Yibing Wu vs Daniil Medvedev
ATP Hangzhou
Yibing Wu
5
7
6
Daniil Medvedev [2]
7
6
4
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Wu
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
D. Medvedev
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
D. Medvedev
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
2-2 → 2-3
Y. Wu
0-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
D. Medvedev
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
Y. Wu
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-5 → 6-5
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
4-5 → 5-5
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-3 → 2-4
Y. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
5-6 → 5-7
Y. Wu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
D. Medvedev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Y. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Y. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Y. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
D. Medvedev
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
Dalibor Svrcina vs Alexander Bublik (Non prima 13:30)
ATP Hangzhou
Dalibor Svrcina
1
1
Alexander Bublik [3]
6
6
Vincitore: Bublik
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Svrcina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
A. Bublik
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
D. Svrcina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
A. Bublik
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
D. Svrcina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
A. Bublik
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 09:30
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Nicolas Barrientos / David Pel
ATP Hangzhou
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [4]
1
6
8
Nicolas Barrientos / David Pel
6
3
10
Vincitore: Barrientos / Pel
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / Guinard
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
3-3
4-3
4-4
5-4
5-5
6-5
6-6
6-7
7-7
7-8
7-9
8-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Andreozzi / Guinard
5-3 → 6-3
N. Barrientos / Pel
4-3 → 5-3
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
N. Barrientos / Pel
3-2 → 3-3
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
2-2 → 3-2
N. Barrientos / Pel
2-1 → 2-2
G. Andreozzi / Guinard
1-1 → 2-1
N. Barrientos / Pel
1-0 → 1-1
G. Andreozzi / Guinard
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Barrientos / Pel
1-5 → 1-6
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-5 → 1-5
N. Barrientos / Pel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
0-4 → 0-5
G. Andreozzi / Guinard
0-3 → 0-4
N. Barrientos / Pel
0-2 → 0-3
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
df
0-1 → 0-2
N. Barrientos / Pel
0-0 → 0-1
Peraltro ha dimostrato ancora una volta di essere un grande ipocrita. Ha battuto uno che l’ipocrita aveva predetto come un multivincitore slam.
Però è anche vero che a Buenos Aires si è infortunato quindi non ha potuto partecipare a nessuno tra Rio, Dubai e Acapulco, mentre sulla terra europea ha fatto Monte-Carlo, Madrid, Roma e RG e si è nuovamente infortunato, quindi non gli si poteva chiedere di prendere parte a nessuno tra Monaco, Amburgo e Halle.
Però Muso oltre ai 250 potrebbe puntare oltre a quelli dove vi partecipano Sinne e/o Alcaraz, anche ai 500 dove questi ultimi 2 non vi partecipano.
Vabbe’, Musetti piuttosto scontato con un Basilashvili che ricordo vincitore di tornei e di cui ho sempre amato il gioco “o la va o la spacca” ma che oggi ha “spaccato” troppo, complice un Lorenzo guardingo e molto abile nel farlo sbagliare…invece che cosa ho visto nel terzo set che ha siglato la sconfitta di Medvedev per mano di un ragazzo inspiegabilmente piazzato ben dopo i primi 100 ma con una potenza nel piazzare dritti e rovesci vincenti, una determinazione autoritaria, un impatto cristallino con la palla che ha travolto un Danijl non certo tenero di braccio, pure supportato da una lunga serie di prime a punto (e miseramente fallito il tentativo destabilizzante di chiedere MTO proprio quando Wu andava a servire per il match)…vediamo se la Cina ha trovato anche un tennista di qualità, visto che il povero Zhang sembra essere uscito dal giro importante, o se il Medvedev attuale non è più un riferimento così attendibile per misurare le reali capacità dell’avversario che lo ha battuto
E poi Dancas mi bacchetta che lo prendo sempre per i fondelli…
E come fai a NON farlo
😆
Il numero 158 ha eliminato Medvedev
Il numero 83 Rublev
Per cui l’ironia da 4 soldi può anche usarla per …. il ….
Alla fine chi ha avuto ragione, io o voi? Avrete notato tutti che il georgiano alla fine era sfinito. enzo
@ Pier no guest (#4486095)
Mio caro, io non sbaglio mai. Ti insegno! Il numero dei match non conta assolutamente niente, con gli anni il sistema cardiovascolare ha cedimenti naturali, cuore, polmoni, reni e potenza muscolare, sj affievolisce gradualmente ma inesorabilmente. Non è uguale per tutti, ma la regola è quella. La parabola ascendente del tennista, si ferma intorno ai 26-27 anni, poi inizia quella discendente. Ci sono, come in tutte le cose, le eccezioni, ma tali restano. Dovresti pagarmi per questa lezione di anatomia applicata allo sport enzo
Beh in effetti statisticamente potrebbe essere un record.
Ma è la testimonianza che gli atp 250 negli ultimi tempi sono davvero poco considerati, non solo dai top player ma anche da quelli subito dopo.
L’unico vero avversario in questo torneo per Musetti potrebbe essere Nakashima.
D’altra parte da un lato il carrarino lo si comprende, vuole alzare un titolo perché conscio che i tornei importanti sono fuori portata.
Ad ogni modo con questa settimana ha consolidato definitivamente la presenza al master.
Ha parlato ‘o….parla di logorio ma mica guarda la carriera,il numero di match giocati.Sinner ha già oltre 50 match in più del georgiano e Musetti con 10 anni in meno è a soli 50 incontri dal totale di Basilashvili.
Poi scrive che non sbaglia mai.
Dovrebbe darsi al politica,ormai il livello è quello suo.
Ma come Lorenzo che vince…anche sul duro…
Forza Lorenzo che Torino non è più un miraggio.
Sarà o iil numero 96 o il numero 168, dopo aver eliminato il 121 ed oggi il 114.
Bravo Lorenzo, match vinto in scioltezza contro un avversario “rognoso”… mi è piaciuto soprattutto in risposta, anche sulla prima del georgiano, che serve bene, sempre vicino alla riga di fondocampo
Benissimo Muso, superato de Minaur nella Race. Ora vediamo chi sarà l’avversario della semifinale
Molto bene, con brividino sullo 0-30, ma poi ha rimesso le cose a posto.
Match sempre in controllo, comincio a sperare non tanto per questo torneo quanto per tutto il finale di stagione
Bene Muso!
Ed ora tutti (credo) con Jasmine.
Serve per il match, dita incrociate!
Break anche nel 2° set.
Ha parlato ‘o minorenne
@ enzo+ (#4485970)
No, commento insulso
Bene il primo set, Lorenzo appare concentrato. Ora ci vuole calma perché il Georgiano darà tutto.
1° set in saccoccia.
Lorenzo meglio in risposta che al servizio… non aggiungo altro, ma la differenza fra i due è obiettivamente enorme
A sto punto andranno al tiebreak Nakashima e Giron.
Il georgiano ha 33 anni e una carriera logorante. Dovrebbe essere tutto facile per Musetti enzo
E i match precedenti ovviamente al terzo set!!!
Se Djokovic e Draper non vanno alle Finals Musetti non deve certo impressionarsi di essere n 9! Deve semmai valutare se con il suo gioco a Torino farebbe una buona figura per aumentare la sua aggressività su rapido indoor anche in vista di una Davis in cui deve uscire come n 2 efficace e non palla al piede se non come n 1!
L’autunno è sempre un periodo dell’ anno tennistico un po’ enigmatico. Certo lui obiettivi ne avrebbe
L’autunno è sempre un periodo dell’ anno tennistico un po’ enigmatico. Certo lui obiettivi ne avrebbe
Occasione unica per tornare a vincere un torneo ATP ma Lorenzo non pare performante al 100% …
Non potevano mica programmare Muso come 2° incontro come oggi?