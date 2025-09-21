Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Out Medvedev. Alexander Shevchenko l’avversario di Musetti

21/09/2025 16:21 31 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images

Daniil Medvedev spreca un set di vantaggio e numerose chance, cedendo al cinese Yibing Wu con il punteggio di 5-7, 7-6(5), 6-4 dopo oltre tre ore di gioco. Il russo, che aveva inaugurato la tournée asiatica con nuovi allenatori e segnali positivi, torna invece a mostrare le difficoltà della sua “vecchia versione”. Wu vola così in semifinale nell’ATP 250 di Hangzhou, dove attende Aleksander Bublik.

Nell’altra parte del tabellone, Corentin Moutet affronterà Valentin Royer, qualificatosi dopo aver battuto Learner Tien, mentre il francese ha approfittato del ritiro di Martín Etcheverry.

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 07:00
Christopher O’Connell AUS vs Alejandro Tabilo CHI
ATP Chengdu
Christopher O'Connell
6
5
2
Alejandro Tabilo
4
7
6
Vincitore: Tabilo
Mostra dettagli

Marcos Giron USA vs Brandon Nakashima USA

ATP Chengdu
Marcos Giron
3
6
6
Brandon Nakashima [4]
6
2
7
Vincitore: Nakashima
Mostra dettagli

Lorenzo Musetti ITA vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Chengdu
Lorenzo Musetti [1]
6
6
Nikoloz Basilashvili
3
3
Vincitore: Musetti
Mostra dettagli

Taro Daniel JPN vs Alexander Shevchenko KAZ

ATP Chengdu
Taro Daniel
6
6
2
Alexander Shevchenko
7
3
6
Vincitore: Shevchenko
Mostra dettagli



Court 1 – ore 07:00
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA

ATP Chengdu
Constantin Frantzen / Robin Haase
6
6
Diego Hidalgo / Patrik Trhac
2
4
Vincitore: Frantzen / Haase
Mostra dettagli





ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 07:30
Corentin Moutet FRA vs Tomas Martin Etcheverry ARG
ATP Hangzhou
Corentin Moutet [4]
30
3
3
Tomas Martin Etcheverry
0
6
0
Vincitore: Moutet
Mostra dettagli

Valentin Royer FRA vs Learner Tien USA

ATP Hangzhou
Valentin Royer
7
4
6
Learner Tien [7]
6
6
2
Vincitore: Royer
Mostra dettagli

Yibing Wu CHN vs Daniil Medvedev RUS

ATP Hangzhou
Yibing Wu
5
7
6
Daniil Medvedev [2]
7
6
4
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Dalibor Svrcina CZE vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 13:30)

ATP Hangzhou
Dalibor Svrcina
1
1
Alexander Bublik [3]
6
6
Vincitore: Bublik
Mostra dettagli



Court 1 – ore 09:30
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Nicolas Barrientos COL / David Pel NED

ATP Hangzhou
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [4]
1
6
8
Nicolas Barrientos / David Pel
6
3
10
Vincitore: Barrientos / Pel
Mostra dettagli

TAG: , , ,

31 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Pheanes (Guest) 21-09-2025 17:43

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Benissimo Muso, superato de Minaur nella Race. Ora vediamo chi sarà l’avversario della semifinale

Sarà o iil numero 96 o il numero 168, dopo aver eliminato il 121 ed oggi il 114.

Il numero 158 ha eliminato Medvedev
Il numero 83 Rublev
Per cui l’ironia da 4 soldi può anche usarla per …. il ….

Peraltro ha dimostrato ancora una volta di essere un grande ipocrita. Ha battuto uno che l’ipocrita aveva predetto come un multivincitore slam.

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 21-09-2025 17:18

Scritto da piper

Scritto da Italo

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Benissimo Muso, superato de Minaur nella Race. Ora vediamo chi sarà l’avversario della semifinale

Sarà o iil numero 96 o il numero 168, dopo aver eliminato il 121 ed oggi il 114.

Beh in effetti statisticamente potrebbe essere un record.
Ma è la testimonianza che gli atp 250 negli ultimi tempi sono davvero poco considerati, non solo dai top player ma anche da quelli subito dopo.
L’unico vero avversario in questo torneo per Musetti potrebbe essere Nakashima.
D’altra parte da un lato il carrarino lo si comprende, vuole alzare un titolo perché conscio che i tornei importanti sono fuori portata.
Ad ogni modo con questa settimana ha consolidato definitivamente la presenza al master.

Però Muso oltre ai 250 potrebbe puntare oltre a quelli dove vi partecipano Sinne e/o Alcaraz, anche ai 500 dove questi ultimi 2 non vi partecipano.

Però è anche vero che a Buenos Aires si è infortunato quindi non ha potuto partecipare a nessuno tra Rio, Dubai e Acapulco, mentre sulla terra europea ha fatto Monte-Carlo, Madrid, Roma e RG e si è nuovamente infortunato, quindi non gli si poteva chiedere di prendere parte a nessuno tra Monaco, Amburgo e Halle.

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 21-09-2025 16:55

Scritto da Italo

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Benissimo Muso, superato de Minaur nella Race. Ora vediamo chi sarà l’avversario della semifinale

Sarà o iil numero 96 o il numero 168, dopo aver eliminato il 121 ed oggi il 114.

Beh in effetti statisticamente potrebbe essere un record.
Ma è la testimonianza che gli atp 250 negli ultimi tempi sono davvero poco considerati, non solo dai top player ma anche da quelli subito dopo.
L’unico vero avversario in questo torneo per Musetti potrebbe essere Nakashima.
D’altra parte da un lato il carrarino lo si comprende, vuole alzare un titolo perché conscio che i tornei importanti sono fuori portata.
Ad ogni modo con questa settimana ha consolidato definitivamente la presenza al master.

Però Muso oltre ai 250 potrebbe puntare oltre a quelli dove vi partecipano Sinne e/o Alcaraz, anche ai 500 dove questi ultimi 2 non vi partecipano.

 29
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Annie3 21-09-2025 16:18

Vabbe’, Musetti piuttosto scontato con un Basilashvili che ricordo vincitore di tornei e di cui ho sempre amato il gioco “o la va o la spacca” ma che oggi ha “spaccato” troppo, complice un Lorenzo guardingo e molto abile nel farlo sbagliare…invece che cosa ho visto nel terzo set che ha siglato la sconfitta di Medvedev per mano di un ragazzo inspiegabilmente piazzato ben dopo i primi 100 ma con una potenza nel piazzare dritti e rovesci vincenti, una determinazione autoritaria, un impatto cristallino con la palla che ha travolto un Danijl non certo tenero di braccio, pure supportato da una lunga serie di prime a punto (e miseramente fallito il tentativo destabilizzante di chiedere MTO proprio quando Wu andava a servire per il match)…vediamo se la Cina ha trovato anche un tennista di qualità, visto che il povero Zhang sembra essere uscito dal giro importante, o se il Medvedev attuale non è più un riferimento così attendibile per misurare le reali capacità dell’avversario che lo ha battuto

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 21-09-2025 16:06

Scritto da Pier no guest

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da enzo+
Il georgiano ha 33 anni e una carriera logorante. Dovrebbe essere tutto facile per Musetti enzo

Ha parlato ‘o minorenne

Ha parlato ‘o….parla di logorio ma mica guarda la carriera,il numero di match giocati.Sinner ha già oltre 50 match in più del georgiano e Musetti con 10 anni in meno è a soli 50 incontri dal totale di Basilashvili.
Poi scrive che non sbaglia mai.
Dovrebbe darsi al politica,ormai il livello è quello suo.

E poi Dancas mi bacchetta che lo prendo sempre per i fondelli…

E come fai a NON farlo

😆

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 21-09-2025 16:05

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Benissimo Muso, superato de Minaur nella Race. Ora vediamo chi sarà l’avversario della semifinale

Sarà o iil numero 96 o il numero 168, dopo aver eliminato il 121 ed oggi il 114.

Il numero 158 ha eliminato Medvedev
Il numero 83 Rublev

Per cui l’ironia da 4 soldi può anche usarla per …. il ….

 26
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, brunodalla
enzola barbera (Guest) 21-09-2025 14:55

Alla fine chi ha avuto ragione, io o voi? Avrete notato tutti che il georgiano alla fine era sfinito. enzo

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 21-09-2025 14:52

@ Pier no guest (#4486095)

Mio caro, io non sbaglio mai. Ti insegno! Il numero dei match non conta assolutamente niente, con gli anni il sistema cardiovascolare ha cedimenti naturali, cuore, polmoni, reni e potenza muscolare, sj affievolisce gradualmente ma inesorabilmente. Non è uguale per tutti, ma la regola è quella. La parabola ascendente del tennista, si ferma intorno ai 26-27 anni, poi inizia quella discendente. Ci sono, come in tutte le cose, le eccezioni, ma tali restano. Dovresti pagarmi per questa lezione di anatomia applicata allo sport enzo

 24
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: brunodalla
Italo (Guest) 21-09-2025 14:31

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Benissimo Muso, superato de Minaur nella Race. Ora vediamo chi sarà l’avversario della semifinale

Sarà o iil numero 96 o il numero 168, dopo aver eliminato il 121 ed oggi il 114.

Beh in effetti statisticamente potrebbe essere un record.
Ma è la testimonianza che gli atp 250 negli ultimi tempi sono davvero poco considerati, non solo dai top player ma anche da quelli subito dopo.
L’unico vero avversario in questo torneo per Musetti potrebbe essere Nakashima.
D’altra parte da un lato il carrarino lo si comprende, vuole alzare un titolo perché conscio che i tornei importanti sono fuori portata.
Ad ogni modo con questa settimana ha consolidato definitivamente la presenza al master.

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Pier no guest 21-09-2025 14:28

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da enzo+
Il georgiano ha 33 anni e una carriera logorante. Dovrebbe essere tutto facile per Musetti enzo

Ha parlato ‘o minorenne

Ha parlato ‘o….parla di logorio ma mica guarda la carriera,il numero di match giocati.Sinner ha già oltre 50 match in più del georgiano e Musetti con 10 anni in meno è a soli 50 incontri dal totale di Basilashvili.
Poi scrive che non sbaglia mai.
Dovrebbe darsi al politica,ormai il livello è quello suo.

 22
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Don Budge fathers 21-09-2025 13:52

Ma come Lorenzo che vince…anche sul duro…

Forza Lorenzo che Torino non è più un miraggio.

 21
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., MarcoP
MAURO (Guest) 21-09-2025 13:50

Scritto da JOA20
Benissimo Muso, superato de Minaur nella Race. Ora vediamo chi sarà l’avversario della semifinale

Sarà o iil numero 96 o il numero 168, dopo aver eliminato il 121 ed oggi il 114.

 20
Replica | Quota | -5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia, MarcoP, Navaioh69, brunodalla
Alberto Rossi 21-09-2025 13:44

Bravo Lorenzo, match vinto in scioltezza contro un avversario “rognoso”… mi è piaciuto soprattutto in risposta, anche sulla prima del georgiano, che serve bene, sempre vicino alla riga di fondocampo

 19
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
JOA20 (Guest) 21-09-2025 13:43

Benissimo Muso, superato de Minaur nella Race. Ora vediamo chi sarà l’avversario della semifinale

 18
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Alberto Rossi, MarcoP
Marco M. 21-09-2025 13:43

Molto bene, con brividino sullo 0-30, ma poi ha rimesso le cose a posto.
Match sempre in controllo, comincio a sperare non tanto per questo torneo quanto per tutto il finale di stagione

 17
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Detuqueridapresencia
piper 21-09-2025 13:42

Bene Muso!
Ed ora tutti (credo) con Jasmine.

 16
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Don Budge fathers, MarcoP
Marco M. 21-09-2025 13:38

Scritto da piper
Break anche nel 2° set.

Serve per il match, dita incrociate!

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 21-09-2025 13:38

Break anche nel 2° set.

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Detuqueridapresencia 21-09-2025 13:17

Scritto da enzo+
Il georgiano ha 33 anni e una carriera logorante. Dovrebbe essere tutto facile per Musetti enzo

Ha parlato ‘o minorenne

 13
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Marco Tullio Cicerone
De vlaeminck (Guest) 21-09-2025 13:14

@ enzo+ (#4485970)

No, commento insulso

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Marco M. 21-09-2025 13:07

Bene il primo set, Lorenzo appare concentrato. Ora ci vuole calma perché il Georgiano darà tutto.

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 21-09-2025 13:06

1° set in saccoccia.

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Alberto Rossi 21-09-2025 12:49

Lorenzo meglio in risposta che al servizio… non aggiungo altro, ma la differenza fra i due è obiettivamente enorme

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
piper 21-09-2025 11:52

Scritto da Marco M.

Scritto da piper
Non potevano mica programmare Muso come 2° incontro come oggi?

E i match precedenti ovviamente al terzo set!!!

A sto punto andranno al tiebreak Nakashima e Giron.

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
enzo+ (Guest) 21-09-2025 11:46

Il georgiano ha 33 anni e una carriera logorante. Dovrebbe essere tutto facile per Musetti enzo

 7
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
Marco M. 21-09-2025 11:11

Scritto da piper
Non potevano mica programmare Muso come 2° incontro come oggi?

E i match precedenti ovviamente al terzo set!!!

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
Koko (Guest) 21-09-2025 11:09

Se Djokovic e Draper non vanno alle Finals Musetti non deve certo impressionarsi di essere n 9! Deve semmai valutare se con il suo gioco a Torino farebbe una buona figura per aumentare la sua aggressività su rapido indoor anche in vista di una Davis in cui deve uscire come n 2 efficace e non palla al piede se non come n 1!

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Spinoza (Guest) 21-09-2025 09:00

Scritto da Edoardo
Occasione unica per tornare a vincere un torneo ATP ma Lorenzo non pare performante al 100% …

L’autunno è sempre un periodo dell’ anno tennistico un po’ enigmatico. Certo lui obiettivi ne avrebbe

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Spinoza (Guest) 21-09-2025 09:00

Scritto da Edoardo
Occasione unica per tornare a vincere un torneo ATP ma Lorenzo non pare performante al 100% …

L’autunno è sempre un periodo dell’ anno tennistico un po’ enigmatico. Certo lui obiettivi ne avrebbe

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Edoardo (Guest) 20-09-2025 23:44

Occasione unica per tornare a vincere un torneo ATP ma Lorenzo non pare performante al 100% …

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 20-09-2025 22:44

Non potevano mica programmare Muso come 2° incontro come oggi?

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.